Titanik 1912’de denize açıldığında, dünyanın en büyük, en güvenli gemisi olarak tanıtılmıştı. Bunun ana nedeni geminin beş bağımsız bölümden oluşmasıydı. Gemiyi inşa eden mühendisler Titanik’in batması için bu beş bağımsız bölümün dördünün suyla dolması gerektiğini ifade ediyorlardı.
15 Nisan 1912’de Titanik battı ve 1513 kadın, erkek ve çocuk yaşamını yitirdi. Genel hakim görüş, Titanik’in bir buz dağına çarpması sonucunda beş bölümün de parçalanıp, suyla dolduktan sonra batmasıydı. 1985’te Titanik’in battığı yer tespit edilince, çekilen ilk resimler nefes kesen bir gerçeği ortaya çıkarıyordu: Beş bağımsız bölümün sadece bir tanesi zarar görmüştü, diğerlerinde bir çizik bile yoktu. Büyük, batmaz gemi Titanik, sadece bir bağımsız bölümünün su alması yüzünden batmıştı.
Aynı hatayı biz de yapıyoruz. Hayatımızı değişik bölümlere ayırıyoruz ve bir bölümde yaptıklarımızın diğer bölümleri etkilemediğini düşünüyoruz. Hayatımızın farklı bölümlerinin ne kadar birbirini etkilediğini göz ardı ediyoruz. Buna “integrity” ya da Türkçesiyle “bütünlük” deniliyor. Bütünlük, uzun vadeli güven kazanmanın tek yolu. Güven önemli bir konu. Örneğin tüm dünyanın tanıdığı Elon Musk… Nefes kesen bir girişimci, sanırım herkesin sahip olmak istediği bir hikâyeye ve şirketlere sahip. Benim için girişimcilik tarafında en güzel projelere imza atmış kişi. Ama bir şekilde hayatının başka bölümlerinde kendisini zora soktu. Belki bana göre çok önemli olaylar değiller, ama büyük bir kitle için gayet önemli konular olduğu dünya çapında çıkan tartışmadan aşikâr. Bu tartışma çok kısa bir sürede bir güven sorunu haddine geldi. Tam bir Titanik örneği! Muazzam bir gemi, batması imkânsız ama bir kompartımanın su alması batmak için yeterli olabiliyor. Gerçekleri görmezden gelebiliriz. Ama gerçekleri görmezden gelmenin yarattığı sonuçlardan kaçamayız.
Bütünlük her şeyin ötesinde tutarlılık anlamına gelir ve tutarlılık iş dünyasında güvenin inşası için gerekli olan sağlam temeldir. Sözünüz, davranışlarınız, düşünceleriniz, plan ve hedeflerinizle tutarlı olursanız güveni de sağlayabilirsiniz. Bir alanda yarattığınız harikalar hayatınızın geri kalanıyla çelişiyor ve örtüşmüyorsa orada olumsuz anlamda şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatın matematiği olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Bir teoremi kanıtlamak için teorinizi oluşturan tüm öğelerin geçerliliğini kanıtlamanız gerekir. Öte yandan teoremin yanlış olduğunu göstermek isterseniz, tek bir öğeyi çürütmeniz yeterlidir.
Hayatınızdaki değişik kompartımanların hiçbirinden su almamanız dileğiyle.
Gerçekleri görmezden gelebiliriz
*
Titanik 1912’de denize açıldığında, dünyanın en büyük, en güvenli gemisi olarak tanıtılmıştı. Bunun ana nedeni geminin beş bağımsız bölümden oluşmasıydı. Gemiyi inşa eden mühendisler Titanik’in batması için bu beş bağımsız bölümün dördünün suyla dolması gerektiğini ifade ediyorlardı.
15 Nisan 1912’de Titanik battı ve 1513 kadın, erkek ve çocuk yaşamını yitirdi. Genel hakim görüş, Titanik’in bir buz dağına çarpması sonucunda beş bölümün de parçalanıp, suyla dolduktan sonra batmasıydı. 1985’te Titanik’in battığı yer tespit edilince, çekilen ilk resimler nefes kesen bir gerçeği ortaya çıkarıyordu: Beş bağımsız bölümün sadece bir tanesi zarar görmüştü, diğerlerinde bir çizik bile yoktu. Büyük, batmaz gemi Titanik, sadece bir bağımsız bölümünün su alması yüzünden batmıştı.
Aynı hatayı biz de yapıyoruz. Hayatımızı değişik bölümlere ayırıyoruz ve bir bölümde yaptıklarımızın diğer bölümleri etkilemediğini düşünüyoruz. Hayatımızın farklı bölümlerinin ne kadar birbirini etkilediğini göz ardı ediyoruz. Buna “integrity” ya da Türkçesiyle “bütünlük” deniliyor. Bütünlük, uzun vadeli güven kazanmanın tek yolu. Güven önemli bir konu. Örneğin tüm dünyanın tanıdığı Elon Musk… Nefes kesen bir girişimci, sanırım herkesin sahip olmak istediği bir hikâyeye ve şirketlere sahip. Benim için girişimcilik tarafında en güzel projelere imza atmış kişi. Ama bir şekilde hayatının başka bölümlerinde kendisini zora soktu. Belki bana göre çok önemli olaylar değiller, ama büyük bir kitle için gayet önemli konular olduğu dünya çapında çıkan tartışmadan aşikâr. Bu tartışma çok kısa bir sürede bir güven sorunu haddine geldi. Tam bir Titanik örneği! Muazzam bir gemi, batması imkânsız ama bir kompartımanın su alması batmak için yeterli olabiliyor. Gerçekleri görmezden gelebiliriz. Ama gerçekleri görmezden gelmenin yarattığı sonuçlardan kaçamayız.
Bütünlük her şeyin ötesinde tutarlılık anlamına gelir ve tutarlılık iş dünyasında güvenin inşası için gerekli olan sağlam temeldir. Sözünüz, davranışlarınız, düşünceleriniz, plan ve hedeflerinizle tutarlı olursanız güveni de sağlayabilirsiniz. Bir alanda yarattığınız harikalar hayatınızın geri kalanıyla çelişiyor ve örtüşmüyorsa orada olumsuz anlamda şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatın matematiği olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Bir teoremi kanıtlamak için teorinizi oluşturan tüm öğelerin geçerliliğini kanıtlamanız gerekir. Öte yandan teoremin yanlış olduğunu göstermek isterseniz, tek bir öğeyi çürütmeniz yeterlidir.
Hayatınızdaki değişik kompartımanların hiçbirinden su almamanız dileğiyle.