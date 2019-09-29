Başarı günlük hayatta başlar

Bir girişimin başarılı olabilmesi için oluşturulan fikrin yeniliği ve yatırımcının girişimciyle uyumu kadar girişimcinin kendisi de çok önemli. Tabii bu konuyu birçok açıdan ele almak mümkün. Bu konuyla ilgili bir araştırma yapıldığında genelde lider bir kişiliğe sahip olmak veya risk almaktan çekinmemek gibi birçok jenerik bilgiye ulaşmak mümkün. Ancak bir girişimcinin başarılı olup olmamasının, süreç içerisinde gösterdiği performans kadar günlük yaşantısına da bağlı olduğuna inanıyorum. Bu yüzden bu yazımda sizleri önemli olduğunu düşündüğüm bazı konuları paylaşıyorum.
Güne erken başlamak
Erken kalkan yol alır deyimi boşa söylenmiyor. Güne erken başlandığında iş hayatının aktif olduğu zamanı daha verimli kullanmak mümkün. Aynı şekilde o gün içinde öncelikli işlerin hangisi olduğuna karar vermek ve günün geri kalanını ona göre planlamak da mümkün. Güne erken başlayan başarılı girişimcilerin spor gibi fiziksel bir aktiviteyle güne başladığı bir gerçek. Bu sayede hem uykularını açabiliyorlar hem de vücudun dört bir yanına kan pompalanmasını sağlayarak zihnin tüm gün boyunca aktif kalmasını sağlıyorlar.
Planlı olmak
Başarılı girişimcilerin günlük hayatta elde ettikleri verimi artırmanın en iyi yollarından birisi planlı olmak. Bunu yukarıda bahsettiğimin bir devamı olarak görebilirsiniz. Sorumluluklarını ve yapılması gereken işleri ilk sıraya, dinlenme ve serbest zamanlarını da ikinci sıraya koyarak planlı bir hayat sürüyorlar. Bu cümleden kesinlikle işin her şey olduğu anlamı çıkarılmamalı. Sosyalleşmek de çok önemli. Başarılı girişimciler de zaten insanlar arasında olmanın öneminin farkında. Sosyalleşmek sadece insanlarla etkileşimde bulunmak değil, aynı zamanda güzel bir stres atma ve motivasyon yükseltme yöntemidir. Başarılı girişimciler, bu vakitten de zevk alabilmek adına sosyalleşme zamanını genelde gün sonuna denk getiriyorlar. Bu sayede gün içinde hallettikleri işler başlarına dert olmadan bu zamanın keyfini çıkarabiliyorlar.
Günlük tutmak
Günlük tutma alışkanlığı geliştirmek de verimliliği artırmanın ve geçmişte yapılan doğrular ve yanlışları görmenin çok iyi bir yolu. Çünkü bir anıyı her hatırlayışımızda aslında zihnimiz bize oyun oynayarak o anıyı değiştiriyor. Bununla ilgili birçok araştırma mevcut. Hatta bu yazıyı kaleme aldığım zaman itibariyle Netflix’te yeni yayınlanmış olan The Mind, Explained isimli belgeselde ele alınan konulardan birisi de bu. Konumuza dönersek, günlük tutarak başkalarına anlatması zor gelen başarıları ve negatif duyguları sadece bir kalem ve kağıtla yararlı bir şeye dönüştürmek mümkün. Başarılı girişimciler, kendi içlerindeki negatif sesi dinleyerek, onları doğru yola yönlendiren bir öğretmen haline getirmesini iyi biliyorlar.
Uykunun gücü adına
Aslında hem iş hem de sosyal hayatımızın birçok aşamasında kendimizi uykusuz bırakabiliyoruz. Ancak başarılı bir girişimci olmanın sırlarından birisi uykunun önemini asla unutmamaktan geçiyor. Çünkü insan uyudukça daha zinde, algıları açık ve zihinsel olarak olmak istedikleri noktada olabiliyorlar. Uykusuzluk ise tam tersi bir şekilde duygusal geri tepmelere ve sinirlenme eşiğinin düşmesine neden oluyor. Tüm bunlar günün yorgunluğuyla bir araya geldiğinde uykudan alınan verimin azalmasına neden oluyor ve ortaya kısır bir döngü çıkıyor. Bu yüzden kötü uyku düzeni, ilgilenilmediğinde başarıyı önemli ölçüde etkiliyor.
Ele aldığım dört başlığa bakıldığında aslında ideal bir günün nasıl olması gerektiğinin ana hattı çıkıyor. Günlük hayatta yapılacak basit dokunuşlar, beklenmedik derecede güzel sonuçları beraberinde getirebilir. Bu yüzden girişim kadar girişimcinin kendisine de çok dikkat etmesi gerekiyor.
Başarı günlük hayatta başlar
Bir girişimin başarılı olabilmesi için oluşturulan fikrin yeniliği ve yatırımcının girişimciyle uyumu kadar girişimcinin kendisi de çok önemli. Tabii bu konuyu birçok açıdan ele almak mümkün. Bu konuyla ilgili bir araştırma yapıldığında genelde lider bir kişiliğe sahip olmak veya risk almaktan çekinmemek gibi birçok jenerik bilgiye ulaşmak mümkün. Ancak bir girişimcinin başarılı olup olmamasının, süreç içerisinde gösterdiği performans kadar günlük yaşantısına da bağlı olduğuna inanıyorum. Bu yüzden bu yazımda sizleri önemli olduğunu düşündüğüm bazı konuları paylaşıyorum.
Güne erken başlamak
Erken kalkan yol alır deyimi boşa söylenmiyor. Güne erken başlandığında iş hayatının aktif olduğu zamanı daha verimli kullanmak mümkün. Aynı şekilde o gün içinde öncelikli işlerin hangisi olduğuna karar vermek ve günün geri kalanını ona göre planlamak da mümkün. Güne erken başlayan başarılı girişimcilerin spor gibi fiziksel bir aktiviteyle güne başladığı bir gerçek. Bu sayede hem uykularını açabiliyorlar hem de vücudun dört bir yanına kan pompalanmasını sağlayarak zihnin tüm gün boyunca aktif kalmasını sağlıyorlar.
Planlı olmak
Başarılı girişimcilerin günlük hayatta elde ettikleri verimi artırmanın en iyi yollarından birisi planlı olmak. Bunu yukarıda bahsettiğimin bir devamı olarak görebilirsiniz. Sorumluluklarını ve yapılması gereken işleri ilk sıraya, dinlenme ve serbest zamanlarını da ikinci sıraya koyarak planlı bir hayat sürüyorlar. Bu cümleden kesinlikle işin her şey olduğu anlamı çıkarılmamalı. Sosyalleşmek de çok önemli. Başarılı girişimciler de zaten insanlar arasında olmanın öneminin farkında. Sosyalleşmek sadece insanlarla etkileşimde bulunmak değil, aynı zamanda güzel bir stres atma ve motivasyon yükseltme yöntemidir. Başarılı girişimciler, bu vakitten de zevk alabilmek adına sosyalleşme zamanını genelde gün sonuna denk getiriyorlar. Bu sayede gün içinde hallettikleri işler başlarına dert olmadan bu zamanın keyfini çıkarabiliyorlar.
Günlük tutmak
Günlük tutma alışkanlığı geliştirmek de verimliliği artırmanın ve geçmişte yapılan doğrular ve yanlışları görmenin çok iyi bir yolu. Çünkü bir anıyı her hatırlayışımızda aslında zihnimiz bize oyun oynayarak o anıyı değiştiriyor. Bununla ilgili birçok araştırma mevcut. Hatta bu yazıyı kaleme aldığım zaman itibariyle Netflix’te yeni yayınlanmış olan The Mind, Explained isimli belgeselde ele alınan konulardan birisi de bu. Konumuza dönersek, günlük tutarak başkalarına anlatması zor gelen başarıları ve negatif duyguları sadece bir kalem ve kağıtla yararlı bir şeye dönüştürmek mümkün. Başarılı girişimciler, kendi içlerindeki negatif sesi dinleyerek, onları doğru yola yönlendiren bir öğretmen haline getirmesini iyi biliyorlar.
Uykunun gücü adına
Aslında hem iş hem de sosyal hayatımızın birçok aşamasında kendimizi uykusuz bırakabiliyoruz. Ancak başarılı bir girişimci olmanın sırlarından birisi uykunun önemini asla unutmamaktan geçiyor. Çünkü insan uyudukça daha zinde, algıları açık ve zihinsel olarak olmak istedikleri noktada olabiliyorlar. Uykusuzluk ise tam tersi bir şekilde duygusal geri tepmelere ve sinirlenme eşiğinin düşmesine neden oluyor. Tüm bunlar günün yorgunluğuyla bir araya geldiğinde uykudan alınan verimin azalmasına neden oluyor ve ortaya kısır bir döngü çıkıyor. Bu yüzden kötü uyku düzeni, ilgilenilmediğinde başarıyı önemli ölçüde etkiliyor.
Ele aldığım dört başlığa bakıldığında aslında ideal bir günün nasıl olması gerektiğinin ana hattı çıkıyor. Günlük hayatta yapılacak basit dokunuşlar, beklenmedik derecede güzel sonuçları beraberinde getirebilir. Bu yüzden girişim kadar girişimcinin kendisine de çok dikkat etmesi gerekiyor.