Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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2019’un gündeminde neler olacak?
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Yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde pek çoğumuzun aklında aynı soru var: Acaba bu yıl bizi neler bekliyor? Teknolojiden sanata, spordan girişimciliğe 2019 yılında dünyada ve Türkiye’de bizi bekleyen önemli gelişmeleri sizler için derledim.
2018 yılı kitle iletişim aracı olarak televizyonun internetin karşısında etkisini kaybettiğini gördüğümüz bir yıl oldu. Neilsen’in 2018 yılında yayınladığı Total İzleyici Raporu, ABD’de genç kitlenin giderek daha az oranda ve daha az süreyle televizyon izlediğini ortaya koydu. Görüyoruz ki artık gelenekseli değil, alternatif mecraları tercih eden bir nesil var. Bu yeni nesil Netflix, YouTube veya Türkiye’deki Blutv gibi internetten film veya dizi izleyebileceği platformları tercih ediyor. Özellikle giderek büyüyen bir Netflix izleyici kitlesi mevcut. Kanada merkezli veri analitiği şirketi Sandvine'in 2018 yılı veri kullanımına ilişkin yaptığı araştırmaya göre Netflix'in dünya internet trafiğinin yüzde 15'ini tek başına tükettiği görülüyor. Bu yıl ilk defa tüm dünyadaki internet üzerinden dizi ve film izlenme oranlarının televizyon yayınlarından daha fazla olacağını göreceğiz.
Peki dizi ve filmlerden konu açılmışken 2019’da izlenme rekoru hangi yapımın olacak? Tabii ki büyük bir merakla son sezonu beklenen Game Of Thrones en çok konuşulan dizi olacak. Yedinci sezon finali tam 31 milyon kişi tarafından izlenen, ünlü yazar George R.R. Martin'in kitap serisinden televizyona uyarlanan dizinin sekizinci sezonu 2019’un nisan ayında yayınlanacak.
Sürücüsüz arabalar için hukuki altyapı
Son yıllarda en çok gündemde olan konulardan biri de sürücüsüz araçlardı. Bu araçların ne zaman hayatımıza gireceğine dair pek çok tarih ortaya atılıyor. Araçlar yola çıkmayı bekliyor beklemesine ama fiziksel altyapı çalışmalarının yanı sıra hukuki bir altyapı düzenlenmesi de gerekiyor. İşte 2019 yılı AB veya ABD’nin sürücüsüz arabalar için hukuki altyapıyı oluşturacağı yıl olacak.
Yaptığı her açıklama olay olan, adını neredeyse her gün bir haberde duyduğumuz Elon Musk, 2019 yılında da en çok tartışılan iş adamı ve girişimci olmaya devam edecek. Hatta 2019 yılında Tesla satışa bile çıkabilir.
Facebook için zor bir yıl
Peki sosyal mecralar 2019’u nasıl geçirecek? Görünen o ki bu yıl Facebook için zorlu geçecek. Hatta 2019’u takiben zor senelerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Belki ileride sadece Instagram ve Whatsapp’ın ayakta tuttuğu bir dinozora bile dönüşebilir, göreceğiz.
Bir diğer tahminim ise Espor hakkında. Dünyada en çok oynanan Espor oyunu olan League of Legends’ın 2018 Dünya Şampiyonası final maçı, 99.6 milyon farklı kişi tarafından izlenerek rekor kırmıştı. Bu gelişmeye de dayanarak söyleyebiliriz ki Espor, 2019 yılında dünya çapında en çok izlenen üç müsabaka dalından biri olacak ama gelirleri diğer sporlara nazaran çok düşük kalacak gibi gözüküyor.
Türkiye’de girişimleri neler bekliyor?
Gelelim konumuza. Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde neler olacak? Evet, 2019 yılında Türk girişimcileri yurt dışına açılmaya devam edecek. Bu süreçte özellikle oyun şirketlerinin ismini duyacağız. Ancak bu yıl Türkiye’den çıkan ve 1 milyar dolar değerlemeli bir startup şirketini göreceğimizi düşünmüyorum.
2019 yılında daha fazla ilham ve cesaretle, startup kültürü adına daha gelişmiş bir Türkiye göreceğimizi düşünüyorum. Genç zihinlerin daha yaşanılabilir bir dünya için, birbirinden farklı soruna veya ihtiyaca yönelik fikirler ürettiğine şahit oluyoruz. Bu anlamda belli bir kesime değil, toplumsal faydaya yönelik, doğrudan ihtiyaca cevap veren ve etkili çözümler üreten sosyal girişimlerin 2019 yılında ön plana çıkacağını söyleyebilirim.