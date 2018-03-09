“Kadına Şiddet”in günden güne arttığı bir dönemde çok önemli bir panel ve de benim için ne büyük bir sorumluluk! Herkesin bu anlamda yapacak bir şeyleri olmalı. Kimimiz yazarak, kimimiz paylaşarak, kimimiz el tutarak ama asla susmayarak mücadelemizi verecek, sesimizi duyuracağız. Bunu yaparken de “Yasalarımız Var” diyebilmenin gücünü de bilmemiz gerekiyor.

Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde öncelikle sabah 09:30-12:00 saatleri arasında kamu kurumları, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı yaklaşık 50 kişiden oluşan grup ile kapalı oturumla atölye çalışması yapılacak. Halka açık panel ise 13:00-16:00 saatlerinde gerçekleşecek.

Sadece haberlere yansıyan şiddetin durumuna bakıldığında 2018 yılının Ocak ayında 13 kadın ve 2 çocuk hayatını kaybetti,30 kız çocuğu cinsel istismara uğradı, 41 kadın yaralandı. ‘Yasalarımız Var’ paneli; şiddetin önlenmesi hedefiyle oluşturulmuş 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul sözleşmesi) uygulanma sürecindeki güçlükler, yasaların güçlendiren ve bazen kadınları güçsüz bırakan aksaklıklarına dair yerel kurumların bir araya gelerek çözüm önerilerini sunabilmesi için gerçekleştirilecek.

Sabah atölye çalışması ve panelin sonrasında ortaya konulacak sonuçların İlgili Bakanlık ve kurumlarla paylaşılması ve kadına yönelik şiddeti önlemek adına yerel kurumlara genelge hazırlanması hedefleniyor.

KİMLER Mİ YER ALIYOR?

Birinci oturumda, Prof. Dr. Feride Acar-İstanbul Sözleşmesi Uzmanlar Komitesi (GREVİO) Başkanı, İstanbul sözleşmesi uygulama süreci bilgilendirme yaparken, Fikriye Aydın-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı, Yerel işbirliklerinin yasaların uygulanmalarına etkilerini anlatacak. Av. Nazlı Ceren Şendoğan-Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı, Ulusal ve uluslararası sözleşmelerin kadın haklarına etkilerinden; Zehra Tosun-Psikolog, Yasal uygulamalarda yaşanan olumsuzlukların kadınlarda yaşattığı ikincil travmalardan söz edecek.

İkinci oturumda ise, Tülay Elçioğlu-KAMER Vakfı Mardin Şube Temsilcisi, Dilek Üzümcüler-Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Kurucu ve Başkanı, Dilek Cesur-Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü/ Global Compact Kadının Güçlenmesi Çalışma Gurubu Eş Başkanı kendi alanlarında yaptıkları önemli çalışmalar hakkında bilgi verecekler.

Bu önemli konuşmacılarımızı hem dinleyecek hem de soracağız;

- Yasal süreçlerin uygulanmasında yerelde güçlendiren mekanizmalarınız var mı?

- Yasalar var ancak nerede sorun var ki şiddeti yasal yaptırım durduramıyor?

- İstanbul sözleşmesinin etkileri dava uygulamalarında etkili oluyor mu?

- Yaptırımların uygulanmaması şiddet sonrası, şiddeti durdurmak için mücadele veren kadında nasıl bir travma yaşatıyor?

- Özel sektör ve sivil toplum işbirliğinin kadın güçlenmesine etkileri nelerdir?

Cevapları ve daha fazlası panelimizde…

KADINA ŞİDDETE DUR SERGİSİ

Herkes “Kadına Şiddete Dur Demek İçin” kendi mücadelesini verebilir.

Tıpkı emekli öğretmen Leyla Arığ gibi.

Kadına yönelik şiddet haberlerinden etkilenerek, içindeki yansımalarını kolaj çalışmalarına döktü. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği işbirliğiyle “Kadın ve Yaşam” temasıyla projelendirilen eserlerin sergisi, panel sonrası açılacak ve içerdiği önemli mesajlarla birlikte bir hafta süreyle sergilenecek.

Hepinizi bu önemli panele ve sergiye bekliyoruz.