Teknoloji parayı da değiştirdi

Blokchain teknolojisiyle hayatımıza giren kripto paralar kimilerine göre geleceğin para birimi kimilerine göre çok bilinmeyeni olan dijital varlık. Öte yandan ekonomi zirvelerinden dev şirketlere kadar herkesin gündeminde yer aldığı, yasal düzenlemelerinin tartışıldığı ise bir gerçek. Dünyada kripto para hesabı olan ilk 10 ülke arasında yer alan ülkemizde de, yerli coin için alt yapı çalışmalarına hız verilmiş durumda.
Dünyanın teknolojik altyapısını değiştirecek bir devrim olarak görülen Blockchain teknolojisi ve kripto para birimleri hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını Kripto Para ve Blockchain Uzmanı Bilal Yağcı’ya sorduk. Yağcı, söyleşimizde artık paranın yeniden yapılandığını ve şeklinin değiştiğini anlatırken, internet kullanılan her alan için değişimin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. Uludağ Üniversitesi İşletme Topluluğu tarafından organize edilen 8. Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi’nde bir araya geldiğimiz Bilal Yağcı, kripto para tuzaklarına karşı da uyarılarda bulundu.
Öncelikle blokchain, kripto para ve bitcoin kavramlarına açıklık getirelim mi?
İçerisinde yapay zeka ve kriptoloji (şifreleme bilimi) bulunan Blockchain, bilinen adıyla blok zincir kayıt defteri; dünyanın teknolojik altyapısını değiştirecek olan bir devrim olarak görülüyor. Blockchain de ise her bir blok bir merkezdir ve hiçbir veri değiştirilemez. Bu teknolojisinin para birimi de kripto paralardır. Bitcoin (BTC) ise, Satoshi Nakamoto takma adlı kişi veya kişiler tarafından kriptografi teknolojisiyle yazılmış olan dünyanın en güvenli bilgisayar yazılımıdır. Hayatımıza, dünyadaki ekonomik krizin en üst seviyede yaşandığı 2008 yılında Blockchain teknolojisinin deneysel bir ürünü olarak girdi. Dünya ekonomisini ve geleceğini değiştiren Satoshi Nakamoto da bana göre dahi ve geleceğe yön veren kişi veya kişilerdir.
BEŞ BİNİN ÜZERİNDE KRİPTO PARA VAR
Şu anda işlem gören ne kadar kripto para var, en değerlileri hangileri?
Şu anda www.coinmarketcap.com verilerine göre uluslararası kripto para borsalarında 5 binin üzerinde kripto para var ve bunlar 20 binin üzerinde uluslararası borsada anında o ülkelerin para birimlerine çevrilebiliyor. Mevcut kripto paraların market değeri yaklaşık 250 milyar dolardır. Bu değer insanların kripto paralara gösterdiği ilgiyi ortaya koymaktadır. İşlem değer sıralaması ilk 10 kripto paraya bakarsak Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Tether, Litecoin, EOS, Binance Coin ve Stellar’dır. Bu kadar değerli olmalarının sebeplerini kısaca özetlersek teknolojik alt yapıları, kullanım alanları, whitepaper (yol haritaları) şeklinde sayabiliriz.
Sistemi farklı kılan ve Bitcoin’i diğer kripto paralardan ayıran en önemli özellik nedir?
Bitcoin hiçbir devlete, hiçbir kuruma, hiçbir şahsa ait değildir. En önemli özellikleri; tam olarak sahibi belli olmayan bir dijital para olarak tasarlanması, sınırlı sayıda ve güvenli olması ve insanlar tarafından bu bilgisayar yazılımına değer verilerek talep gösterilmesidir. Bankacılık sektörünün sunduğu tüm dezavantajları ortadan kaldırırken, anında dünyadaki birçok para birimine çevrilebilmektedir. Eğer bu talep gerçekleşmeseydi, biz şu anda Bitcoin’i konuşmuyor olurduk. Bitcoin dışındaki diğer kripto paralar alternatif coin olarak yani altcoin olarak adlandırılır ve tümü bir kişiye, kuruluşa veya oluşuma aittir. Bundan dolayı çok daha fazla spekülasyona açıktırlar.
PARA YENİDEN YAPILANIYOR
Blokchain teknolojisiyle paranın yeniden keşfedildiği görüşlerine katılıyor musunuz?
Paranın yeniden keşfinden çok paranın geçmişten günümüze tam anlamıyla uyarlanması diyebiliriz. Nedenine bakarsak şu anda para devletlerin ve bankaların bize sunduğu sınırlamalar içermektedir. Bitcoin ise aslında geçmişe dönmektir. Kısaca açıklarsak, ilk dönemlerde para yoktu ve insanlar birbirlerinden takasla bir şeyler alırdı. 2 elma verir 1 ekmek alırdı ve bunların değerini kendileri belirlerdi. Şimdi de insanlar Bitcoine değer veriyorlar ve dünyada birbirlerinden dijital takas yoluyla bir şeyler alıyorlar. Dünya yeniden yapılanıyor çünkü bitcoin ile birlikte paranın şekli değişti. Yedi yirmi dört dünyanın neresine olursa olsun para gönderimi yapılırken ucuz ve güvenli bir şekilde karşı tarafın cüzdanına kullanılabilir olarak geçiyor.
ALTYAPISI VAR
Sistemin temelinde vurgulanan merkeziyetsizlik, güven içermeyen bir kelime gibi gelmiyor mu kulağa?
Öyle gibi gelse de söz konusu merkeziyetsizliğin arkasında Blokchain gibi bir teknolojik altyapı var. Tüm verilerin değiştirilemez ve güvenle saklandığı aynı zamanda da her an ulaşılabilir olan Blokchain, insanları birçok kurumdan ve aracı kuruluştan kurtaracaktır. Basit bir örnek verecek olursak; şu anda bir araç alım satım işlemi için noter bizlere aracılık hizmeti veriyor, aslında A kişinin B kişisine aracı sattığını verilere işliyor ve şahitlik yapıyor. Yakın bir zamanda ise Blockchain teknolojisinde bu tarz işleri sadece açıklama kısmına araç ve kişilerin bilgileri girilerek bu işlemler yapılacak. Veriler Blockchain teknolojisinin veri tabanında tutulacak, asla değiştirilemeyecek ve milyonlarca kişi tarafından şahitlik yapılarak gerçekleştirilmiş olacak.
“DURDURULMAZ BİR GÜÇ”
En son G7 grubu üye ülkelerini kripto paralar ve yasal düzenlemeler konusunda uyarmıştı?
Devletler bitcoin ve kripto paralara yasal düzenlemelerin yapılmasını konuşuyorlar, ancak bir yandan da kendi blockchain altyapılarını ve kripto paralarını hazırlıyorlar. Burada devletleri korkutan şey merkeziyetsiz bir yapının insanların değer vermesi sonucu dünyada kabul görmesi, kontrol edilememesi ve vergilendirme sorununun ortaya çıkmasıdır.
Kripto teknolojinin yaratacağı değişim sürekli dile getiriliyor. Hangi alanlarda değişime sebep olacak?
Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in de söylediği gibi hayatımıza çok hızlı giren Bitcoin kalıcı olacaktır. Forbes dergisi Bitcoini dijital altın olarak tanımlamaktadır. Örnekleri çoğaltabiliriz Microsoft’un kurucusu Bill Gates, “Bitcoin’in durdurulamaz bir güç olduğunu dile getirdi.” John McAfee ise şunları söyledi: “Her teknolojik devrim zor gerçekleşmiştir. Televizyon, araba, bilgisayar, internet vs. bunları bile insanları tarafından hemen kabul görmedi.” Baktığımızda internet kullanılan her alan için değişim kaçınılmaz duruyor. Ödeme yöntemleri değişiyor. Şu anda her alanda kullanım için pos cihazları çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca QR kod ile ödeme olduğu için her akıllı telefon ile işletmeler ödeme alabilirler. Bizler bu değişimin neresinde olacağız onu kendimize sormalıyız.
YERLİ COIN ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Dünyada kripto para hesabı olan ilk 10 ülke arasındayız. Bir yandan “Yerli Coin” üretimleriyle ilgili açıklamalar yapılıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünyadaki birçok devlet çalışmalarını tamamladı. Türkiye’de Tübitak, Blockchain çalışmalarını tamamladı ve kripto paranın alt yapısı için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Türkiye’de insanlar teknolojiyi kullanma ve tüketme konusunda çok başarılılar, ancak iş teknoloji üretmeye geldiğinde ne yazık ki çok gerideyiz. Kripto paraların hızlı değer kazanması ve televizyonlarda yer alması insanlara cazip geldi ve ilgi çok arttı. İnsanlar ekonomik sıkıntılarına da bir çıkış yolu arıyorlar. Gelecek kaygısı yaşayan genç nesil de bir çıkış yolu olarak gördüğü için ilgi gösteriyor düşüncesindeyim.
TUZAKLARA DİKKAT!
Paradan para kazanma her zaman ilgi çeken bir konu. Bu nedenle fırsattan istifade edenlere paralarını kaptıranlar da gündemden düşmüyor. Uyarılarınız neler olur?
Bu furyadan bilmeden kazananlar olurken, çok fazlada kayıp yaşayan insanlar oldu. Ne yazık ki insanların para kazanma hayalini ve umutlarını çalan insanlar var ve çok dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda sıkıntı yaşayan ve çözüm isteyen çok fazla insandan ben de sürekli mesajlar alıyorum. Burada söyleyebileceğim gerçekten araştırmadan ve öğrenmeden kendi başlarına al-sat işlemi yapmamalarıdır. Ayrıca tanımadan bilmeden kimseye para göndermemelerini, şifrelerini ve bilgilerini vermemeleri mutlaka öneriyorum.
ÜNİVERSİTELERDE “KRİPTO EKONOMİ” DERSİ VERİLMELİ
Üniversitelerde dijital paraların yasal konuları içeren bir ders olması gerektiği, bitcoin eğitimi tartışması da güncel bir konu?
Birçok üniversitede ve platformlarda kripto para söyleşilerine katılıyorum. Tartışmalardan çıkan ortak fikir ve konu üniversitelerde ders programlarına Kripto Ekonomi gibi bir ders programının oluşturulması yönünde oldu. Ekonomi değişiyor ve genç nesil bunu doğru öğrenmeli ve her yanlış bilgi büyük kayıplara yol açıyor.
UZMANLIK GEREKTİREN BİR MESLEK
Bitcoin Uzmanlığı da artık bir meslek olarak iş dünyasında yerini aldı. Sizin bu alanda kariyer yolculuğunuz ne zaman, nasıl başladı?
Dediğiniz gibi iş dünyasında kripto para uzmanlığı ve danışmanlığı artık yerini aldı. Benim de bundan 10 yıl önce bu alanla ilgili hiçbir bilgim fikrim yoktu. Ege Üniversite İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde mezun oldum ve bir süre muhabirlik yaptım. Ardından ilaç sektöründe kariyerime devam ederken, gelecek için finansal güç elde etme isteğiyle birçok girişimde bulundum. Network Marketing sektöründe bir arkadaşım sayesinde 2015 yılında Bitcoin ile tanıştım ve dikkatimi çekti. Gazetecilikten kalma araştırma ve öğrenme isteğiyle bulduğum her bilgiyi okuyup, araştırdım ve kendimi geliştirdim. 2017 yılında kendi internet sitem üzerinden ücretsiz kriptopara video eğitimleri vermeye başladım. Ardından www.kriptoparadunyasi.com adlı internet haber sitesiyle de insanlara doğru ve tarafsız kripto para haberlerini sunmaya başladık. Şu anda ekibimle kripto paralar ve yatırım piyasaları hakkında danışmanlık ve portföy yönetimi desteği vermeye başladık.
Teknoloji parayı da değiştirdi
Blokchain teknolojisiyle hayatımıza giren kripto paralar kimilerine göre geleceğin para birimi kimilerine göre çok bilinmeyeni olan dijital varlık. Öte yandan ekonomi zirvelerinden dev şirketlere kadar herkesin gündeminde yer aldığı, yasal düzenlemelerinin tartışıldığı ise bir gerçek. Dünyada kripto para hesabı olan ilk 10 ülke arasında yer alan ülkemizde de, yerli coin için alt yapı çalışmalarına hız verilmiş durumda.
Dünyanın teknolojik altyapısını değiştirecek bir devrim olarak görülen Blockchain teknolojisi ve kripto para birimleri hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını Kripto Para ve Blockchain Uzmanı Bilal Yağcı’ya sorduk. Yağcı, söyleşimizde artık paranın yeniden yapılandığını ve şeklinin değiştiğini anlatırken, internet kullanılan her alan için değişimin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. Uludağ Üniversitesi İşletme Topluluğu tarafından organize edilen 8. Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi’nde bir araya geldiğimiz Bilal Yağcı, kripto para tuzaklarına karşı da uyarılarda bulundu.
Öncelikle blokchain, kripto para ve bitcoin kavramlarına açıklık getirelim mi?
İçerisinde yapay zeka ve kriptoloji (şifreleme bilimi) bulunan Blockchain, bilinen adıyla blok zincir kayıt defteri; dünyanın teknolojik altyapısını değiştirecek olan bir devrim olarak görülüyor. Blockchain de ise her bir blok bir merkezdir ve hiçbir veri değiştirilemez. Bu teknolojisinin para birimi de kripto paralardır. Bitcoin (BTC) ise, Satoshi Nakamoto takma adlı kişi veya kişiler tarafından kriptografi teknolojisiyle yazılmış olan dünyanın en güvenli bilgisayar yazılımıdır. Hayatımıza, dünyadaki ekonomik krizin en üst seviyede yaşandığı 2008 yılında Blockchain teknolojisinin deneysel bir ürünü olarak girdi. Dünya ekonomisini ve geleceğini değiştiren Satoshi Nakamoto da bana göre dahi ve geleceğe yön veren kişi veya kişilerdir.
BEŞ BİNİN ÜZERİNDE KRİPTO PARA VAR
Şu anda işlem gören ne kadar kripto para var, en değerlileri hangileri?
Şu anda www.coinmarketcap.com verilerine göre uluslararası kripto para borsalarında 5 binin üzerinde kripto para var ve bunlar 20 binin üzerinde uluslararası borsada anında o ülkelerin para birimlerine çevrilebiliyor. Mevcut kripto paraların market değeri yaklaşık 250 milyar dolardır. Bu değer insanların kripto paralara gösterdiği ilgiyi ortaya koymaktadır. İşlem değer sıralaması ilk 10 kripto paraya bakarsak Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Tether, Litecoin, EOS, Binance Coin ve Stellar’dır. Bu kadar değerli olmalarının sebeplerini kısaca özetlersek teknolojik alt yapıları, kullanım alanları, whitepaper (yol haritaları) şeklinde sayabiliriz.
Sistemi farklı kılan ve Bitcoin’i diğer kripto paralardan ayıran en önemli özellik nedir?
Bitcoin hiçbir devlete, hiçbir kuruma, hiçbir şahsa ait değildir. En önemli özellikleri; tam olarak sahibi belli olmayan bir dijital para olarak tasarlanması, sınırlı sayıda ve güvenli olması ve insanlar tarafından bu bilgisayar yazılımına değer verilerek talep gösterilmesidir. Bankacılık sektörünün sunduğu tüm dezavantajları ortadan kaldırırken, anında dünyadaki birçok para birimine çevrilebilmektedir. Eğer bu talep gerçekleşmeseydi, biz şu anda Bitcoin’i konuşmuyor olurduk. Bitcoin dışındaki diğer kripto paralar alternatif coin olarak yani altcoin olarak adlandırılır ve tümü bir kişiye, kuruluşa veya oluşuma aittir. Bundan dolayı çok daha fazla spekülasyona açıktırlar.
PARA YENİDEN YAPILANIYOR
Blokchain teknolojisiyle paranın yeniden keşfedildiği görüşlerine katılıyor musunuz?
Paranın yeniden keşfinden çok paranın geçmişten günümüze tam anlamıyla uyarlanması diyebiliriz. Nedenine bakarsak şu anda para devletlerin ve bankaların bize sunduğu sınırlamalar içermektedir. Bitcoin ise aslında geçmişe dönmektir. Kısaca açıklarsak, ilk dönemlerde para yoktu ve insanlar birbirlerinden takasla bir şeyler alırdı. 2 elma verir 1 ekmek alırdı ve bunların değerini kendileri belirlerdi. Şimdi de insanlar Bitcoine değer veriyorlar ve dünyada birbirlerinden dijital takas yoluyla bir şeyler alıyorlar. Dünya yeniden yapılanıyor çünkü bitcoin ile birlikte paranın şekli değişti. Yedi yirmi dört dünyanın neresine olursa olsun para gönderimi yapılırken ucuz ve güvenli bir şekilde karşı tarafın cüzdanına kullanılabilir olarak geçiyor.
ALTYAPISI VAR
Sistemin temelinde vurgulanan merkeziyetsizlik, güven içermeyen bir kelime gibi gelmiyor mu kulağa?
Öyle gibi gelse de söz konusu merkeziyetsizliğin arkasında Blokchain gibi bir teknolojik altyapı var. Tüm verilerin değiştirilemez ve güvenle saklandığı aynı zamanda da her an ulaşılabilir olan Blokchain, insanları birçok kurumdan ve aracı kuruluştan kurtaracaktır. Basit bir örnek verecek olursak; şu anda bir araç alım satım işlemi için noter bizlere aracılık hizmeti veriyor, aslında A kişinin B kişisine aracı sattığını verilere işliyor ve şahitlik yapıyor. Yakın bir zamanda ise Blockchain teknolojisinde bu tarz işleri sadece açıklama kısmına araç ve kişilerin bilgileri girilerek bu işlemler yapılacak. Veriler Blockchain teknolojisinin veri tabanında tutulacak, asla değiştirilemeyecek ve milyonlarca kişi tarafından şahitlik yapılarak gerçekleştirilmiş olacak.
“DURDURULMAZ BİR GÜÇ”
En son G7 grubu üye ülkelerini kripto paralar ve yasal düzenlemeler konusunda uyarmıştı?
Devletler bitcoin ve kripto paralara yasal düzenlemelerin yapılmasını konuşuyorlar, ancak bir yandan da kendi blockchain altyapılarını ve kripto paralarını hazırlıyorlar. Burada devletleri korkutan şey merkeziyetsiz bir yapının insanların değer vermesi sonucu dünyada kabul görmesi, kontrol edilememesi ve vergilendirme sorununun ortaya çıkmasıdır.
Kripto teknolojinin yaratacağı değişim sürekli dile getiriliyor. Hangi alanlarda değişime sebep olacak?
Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in de söylediği gibi hayatımıza çok hızlı giren Bitcoin kalıcı olacaktır. Forbes dergisi Bitcoini dijital altın olarak tanımlamaktadır. Örnekleri çoğaltabiliriz Microsoft’un kurucusu Bill Gates, “Bitcoin’in durdurulamaz bir güç olduğunu dile getirdi.” John McAfee ise şunları söyledi: “Her teknolojik devrim zor gerçekleşmiştir. Televizyon, araba, bilgisayar, internet vs. bunları bile insanları tarafından hemen kabul görmedi.” Baktığımızda internet kullanılan her alan için değişim kaçınılmaz duruyor. Ödeme yöntemleri değişiyor. Şu anda her alanda kullanım için pos cihazları çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca QR kod ile ödeme olduğu için her akıllı telefon ile işletmeler ödeme alabilirler. Bizler bu değişimin neresinde olacağız onu kendimize sormalıyız.
YERLİ COIN ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Dünyada kripto para hesabı olan ilk 10 ülke arasındayız. Bir yandan “Yerli Coin” üretimleriyle ilgili açıklamalar yapılıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünyadaki birçok devlet çalışmalarını tamamladı. Türkiye’de Tübitak, Blockchain çalışmalarını tamamladı ve kripto paranın alt yapısı için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Türkiye’de insanlar teknolojiyi kullanma ve tüketme konusunda çok başarılılar, ancak iş teknoloji üretmeye geldiğinde ne yazık ki çok gerideyiz. Kripto paraların hızlı değer kazanması ve televizyonlarda yer alması insanlara cazip geldi ve ilgi çok arttı. İnsanlar ekonomik sıkıntılarına da bir çıkış yolu arıyorlar. Gelecek kaygısı yaşayan genç nesil de bir çıkış yolu olarak gördüğü için ilgi gösteriyor düşüncesindeyim.
TUZAKLARA DİKKAT!
Paradan para kazanma her zaman ilgi çeken bir konu. Bu nedenle fırsattan istifade edenlere paralarını kaptıranlar da gündemden düşmüyor. Uyarılarınız neler olur?
Bu furyadan bilmeden kazananlar olurken, çok fazlada kayıp yaşayan insanlar oldu. Ne yazık ki insanların para kazanma hayalini ve umutlarını çalan insanlar var ve çok dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda sıkıntı yaşayan ve çözüm isteyen çok fazla insandan ben de sürekli mesajlar alıyorum. Burada söyleyebileceğim gerçekten araştırmadan ve öğrenmeden kendi başlarına al-sat işlemi yapmamalarıdır. Ayrıca tanımadan bilmeden kimseye para göndermemelerini, şifrelerini ve bilgilerini vermemeleri mutlaka öneriyorum.
ÜNİVERSİTELERDE “KRİPTO EKONOMİ” DERSİ VERİLMELİ
Üniversitelerde dijital paraların yasal konuları içeren bir ders olması gerektiği, bitcoin eğitimi tartışması da güncel bir konu?
Birçok üniversitede ve platformlarda kripto para söyleşilerine katılıyorum. Tartışmalardan çıkan ortak fikir ve konu üniversitelerde ders programlarına Kripto Ekonomi gibi bir ders programının oluşturulması yönünde oldu. Ekonomi değişiyor ve genç nesil bunu doğru öğrenmeli ve her yanlış bilgi büyük kayıplara yol açıyor.
UZMANLIK GEREKTİREN BİR MESLEK
Bitcoin Uzmanlığı da artık bir meslek olarak iş dünyasında yerini aldı. Sizin bu alanda kariyer yolculuğunuz ne zaman, nasıl başladı?
Dediğiniz gibi iş dünyasında kripto para uzmanlığı ve danışmanlığı artık yerini aldı. Benim de bundan 10 yıl önce bu alanla ilgili hiçbir bilgim fikrim yoktu. Ege Üniversite İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde mezun oldum ve bir süre muhabirlik yaptım. Ardından ilaç sektöründe kariyerime devam ederken, gelecek için finansal güç elde etme isteğiyle birçok girişimde bulundum. Network Marketing sektöründe bir arkadaşım sayesinde 2015 yılında Bitcoin ile tanıştım ve dikkatimi çekti. Gazetecilikten kalma araştırma ve öğrenme isteğiyle bulduğum her bilgiyi okuyup, araştırdım ve kendimi geliştirdim. 2017 yılında kendi internet sitem üzerinden ücretsiz kriptopara video eğitimleri vermeye başladım. Ardından www.kriptoparadunyasi.com adlı internet haber sitesiyle de insanlara doğru ve tarafsız kripto para haberlerini sunmaya başladık. Şu anda ekibimle kripto paralar ve yatırım piyasaları hakkında danışmanlık ve portföy yönetimi desteği vermeye başladık.