En iyi ne istemediğimi biliyorum!

Didem Arıkan ile tanıştığımda karşımda hayattaki hedefleri doğrultusunda cesurca kararlar alan bir kadının başarı hikâyesi duruyordu. Özellikle öğrenciler, iş arayanlar ya da kariyerine nasıl yön vereceğini bilemeyenler için Arıkan’ın verdiği seminerlerde ağzından çıkan her sözcük değerli bir ipucu olarak görülüyor şüphesiz. Bu söyleşi ise Didem Arıkan’ın kariyer yolculuğunda karşılaştığı engelleri nasıl aştığını kendi hayatından önemli ipuçlarıyla veriyor. İlham Veren Konuşmalar kapsamında Bursalılarla buluşan Didem Arıkan ile önemli mesajları barındıran keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.





- Daha üniversite sınavlarına girişte başlıyor hikâyeniz. Hayal ettiğiniz bir meslek dışında okumakla?

Aynen dediğiniz gibi, hikâyemin en keyifli dönüm noktalarından biri ODTÜ’ye girmek ile başlıyor. Ancak hayalimde çoğunlukla avukat veya gazeteci olmak ve siyaset ile uğraşmak varken, ben üniversiteye Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık okumak üzere girmiştim. Maalesef benim jenerasyonumdaki çoğunluk gibi bilinçli bir tercih değildi. Yarı bilinçli demek bence daha doğru olur. Çünkü sözel alanda ve insanlara dokunacak bir şeyler okumak istediğim konusunda çok emindim. Bu sebeple lise de edebiyat bölümünde okuyacak kadar da cesurdum. Cesurdum diyorum, çünkü o zamanlar edebiyat okursanız matematik neredeyse hayatınızdan çıkıyor. Matematiğin tekrar hayatınıza girdiği yer ise üniversite sınavı oluyordu. Bu da, sınav maratonunda sizi birkaç adım geriden başlatıyordu.

ODTÜ’ye girdikten sonra ise devlet lisesi mezunu bir öğrenci olarak, İngilizceyi nasıl halledeceğim endişesi ile epeyce planlı çalıştım. Akademik olarak iyi bir sonuç ile bitirdiğim ilk yılın sonunda, bu kez gayet bilinçli bir tercih ile Psikoloji Bölümüne yatay geçiş yaptım.

‘PART TIME İŞLERDE ÇALIŞTIM’

- Okurken iş yaşamına nasıl bir hazırlık yaptınız? İş bulmak kolay oldu mu?

Üniversite hayatım boyunca, antrenörlük, rehber ablalık ve kreş öğretmenliği gibi part time işlerde çalıştım. Üniversitenin son döneminde ise bir tanıdığım vasıtası ile kolaylıkla iş buldum ve bir ilaç firmasında çalışmaya başladım. Mezun olduğum üniversitenin ismi iş hayatımın başlangıcında bir fırsat yaratsa dahi, devam eden zamanda ilerleyebilmenin yolu kesinlikle çok çalışmaktan geçti. İş hayatındaki odağınız, işinize ve kendinize yatırım yapmak olduğu, sağlıklı iş ilişkileri kurduğunuz sürece karşınıza birçok fırsat çıkıyor. Tecrübem arttıktan sonra istediğim alanda fırsatlara ulaşmak daha kolay oldu.

1999 senesi sonrası 11 sene, sırasıyla Turkcell ve Avea şirketlerinde kurumsal satış alanında yöneticilik yaptım. 2010 senesinden itibaren, eğitimim ve tecrübemi daha etkin şekilde kullanabileceğim Kariyer.net ailesine katıldım. En başta hedeflediğim gibi insanlara dokunan bir alanda olma durumunu, insanların iş bulmasına yardım etmek ve kariyer yolculuklarında yol arkadaşlığı yapmak ile çok daha güçlü hissettim.



ŞANSA YER YOK

- Dışarıdan bakıldığında başarılı insanlar için ilk yorum ‘ne şanslı’ oluyor? Siz kendinizi şanslı biri olarak görür müsünüz?

Geçmişte düştüğüm en büyük yanılgılardan birisi şansa inanmaktı sanırım, ben kendimi her zaman şanslı olarak değerlendirirdim. Zamanla, hayatımdaki en belirleyici faktörün, her zaman çalışkan olmak olduğunu ve planlı bir şekilde hayatın her alanında hedeflerim olduğunu fark ettim. Bu şekilde odaklanarak çalışınca, çevremde yeni fırsatlar oluşuyor ki buna şans demek çok büyük bir haksızlık bana kalırsa. Dolayısı ile şans diye bir şey varsa, bu ancak kendi enerjiniz ile yarattığınız fırsatlar bütünü diye tanımlanabilir. Başarının şans veya tesadüflerle elde edilmeyeceğini bilmek, başarılı olmak için mutlaka hedef belirlemek ve çok çalışmak gerekiyor.

- Yol haritanızı nasıl çizdiniz. Neler yön gösterdi size?

Yol haritam ilk günden itibaren seveceğim, kendimi geliştireceğim ve insanlara dokunacağım bir iş üzerine çizildi. Hayatımdaki önemli bir duruş ise kimsenin bana ne yapamayacağımı söylemesine müsaade etmemek ve kararlarımı alırken bu tür bir yorumu dikkate almamak oldu.

- Cesurca verdiğiniz kararlar oldu mu iş yaşamında?

Elbette, örneğin bunların en sonuncusu kariyerim için yeni bir şehirde, ailemden ayrı bir düzen kurmak oldu. Birçok insanın zorlanırsın dediği ve eleştirdiği bir kararı alarak, son derece büyük bir heyecan ve enerji ile farklı bir karar aldım hayatımda.

KADIN OLDUĞUM İÇİN AYRILMAMI TAVSİYE ETTİLER

- Bildiğim kadarıyla bu kararlardan biri de kariyer yolculuğunuzda “kadın” olmanız konusunda yapılan yorumlara karşıydı?

Türkiye’de kadın olmak, beraberinde zorluklarda getiriyor maalesef. İş hayatında kadın olmak ise zaman zaman insanlara size ne yapabileceğinizi veya ne yapamayacağınızı söyleme hakkına sahip olduğunu düşündürebiliyor. Ben Turkcell’de çalışmaya başladığım zaman, Anadolu ekibinde satıştaki ilk kadın olarak işe başlamıştım. İşe başlamadan önce o günkü yöneticim, kararımı vermeden önce eşime de danışmamı önermişti ki bu soru erkekler için sorulan bir soru değildi. İşe başladıktan sonra ise, alışma dönemi dediğimiz oryantasyon programında bana destek olması gereken iş arkadaşım, neden bu işi yaptığımı sormuş ve bana bir kadın olarak, seyahat de etmem gereken bu işi yapamayacağımı ve bir an önce ayrılmamı tavsiye etmişti.

- Motivasyon kaynağınız ne olur böyle anlarda?

Elbette zaman zaman umudumun azaldığı ve zorlandığım dönemler oldu, oluyor ve biliyorum ki olacak da. Tam bu noktada, önce sahip olduğum değerler, ailem, sağlığım ve o ana kadar yapabildiklerimi düşünüyorum. O noktada hayatın aslında çok da karmaşık olmadığını, onu karmaşık yapanın bizler olduğunu kendime hatırlatıyor ve planımı gözden geçiriyorum. Tabi ki bu durumlarda mantığımla birlikte hislerimi de dikkate alıyorum.

- Örnek aldığınız isimler var mı ya da hikâyesinden etkilendiğiniz?

Aslında, hayatımda örnek almak istediğim en önemli isim Atatürk olurdu kuşkusuz ama onun cesaretini ve vizyonunu hayal edebilmek bile çok zor. Bununla birlikte, hayat hikâyesi, cesareti ve çalışkanlığı ile Füreya Koral ve Türkan Saylan etkilendiğim değerli Türk kadınlarından. Steve Jobs ve İshak Alaton da hayat hikâyeleri ile çok etkilendiğim değerli iş insanlarıdır benim için.

DENEMEKTEN VAZGEÇMEYİN



- Öğrencilere verdiğiniz seminerlerde en çok ne tavsiye ediyorsunuz?

En önemli tavsiyem öncelikle kendilerine ve yapabileceklerine inanmaları oluyor. Kendi hikâyemde de vurguladığım gibi hiç kimsenin kendilerine ne yapabileceklerini veya ne yapamayacaklarını dikte etmesine müsaade etmemelerini öneririm. Denemekten ve çalışmaktan asla vazgeçmemeleri gerekiyor. Okudukları bölüm ve ilgilendikleri alan her ne olursa olsun, mutlaka ve mutlaka sıradan bir öğrenci olmaktan daha fazlasını yapmalarını öneriyorum gençlere. Öğrenciyken part time işlerde çalışmak, zorunlu olmasa dahi staj yapmak çok önemli. Eğitim aldığınız üniversite yabancı dil ile eğitimi vermese dahi, iş hayatında başarılı olabilmek bir ve hatta birden fazla yabancı dil bilmekten geçiyor. Teknolojiyi de en az yabancı dil kadar yakın takip etmek, kariyer yolunda son derece gerekli.

- En sık karşılaştığınız sorular neler?

İş fırsatlarını ne zaman ve nasıl takip etmeliyiz sorusu geliyor çoğunlukla, bu konuda üniversiteye başlar başlamaz CV oluşturmalarını ve kariyer.net üzerinden part time iş fırsatları ile kariyer gelişimleri için kariyer rehberi ve kariyer haritasını incelemelerini öneriyorum.

- Eğitim alırken, iş ararken nelere dikkat etmeliler sizce?

Gerçekten keyif alacakları bir eğitim ve iş alanına odaklanmalarını tavsiye diyorum gençlere. Bazen gençlerin ne yapmak istediklerini bilmediklerini duyuyorum seminerlerde. Bu durumda ne yapmak istemeyeceklerini bilmeleri de yola çıkmak üzere önemli bir ölçüt olacaktır. Bu sebeple de yüksek lisans tarihi için de biraz tecrübe kazanmalarını öneriyorum. Son önerim ise kariyer ve iş hayatı tercihleri ne olursa olsun, tüm gençlerin, iş dışında da spor yapmaları ve hobilerinin olmasını öneriyorum. Benim hobim de balık tutmak örneğin (gülerek).

DİDEM ARIKAN KİMDİR?

Didem Arıkan, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra, dört yıl ilaç sektöründe çalıştı. 1999 ile 2010 yılları arasında Turkcell ve Avea şirketleri bünyesinde Bireysel ve Kurumsal Satış Kanalı Yöneticiliği görevinde bulundu. Turkcell’de çalıştığı dönemde ‘Kardelenler’ projesinde mentor olarak görev alan Didem Arıkan, üniversite eğitimi sonrasında eş ve aile terapisi, çocuk gelişimi ve iletişim alanlarında eğitimler aldı.

ÜNİVERSİTELERDE SEMİNER

2010 yılında Kariyer.net ailesine katılan Arıkan, İç Anadolu Bölge Müdürü olarak başladığı görevine, 2014 yılında Anadolu Birim Müdürü olarak devam etti. Arıkan ardından Kariyer.net Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Halen bu görevi sürdüren Didem Arıkan, üniversitelerde CV ve mülakat teknikleri ve kariyer yolculuğundan ipuçları seminerleri veriyor. Spor ve balıkçılık ile ilgilenen Didem Arıkan evli ve bir çocuk sahibi.