Keşke gerçek pop starlarımız da Alya gibi olsa

Üstelik Türkü Turan bütün şarkıları kendi sesi ile söylüyor.

Sesine uygun şarkıları seçmeyi de, orkestrası ile uyum içinde icra etmeyi de çok iyi biliyor. Ben en çok tarzına vuruldum.

İlk bölümden bu yana alıcı değil yazıcı gözüyle bakıyorum. Bir stil yanlışı yapar mı diye de baktım ama bütünlüğünü hiç bozmadı. Bu hafta hakkını, daha doğrusu stilisti Aslı Parlak’ın hakkını teslim etmek istiyorum, Alya’nın harika bir tarzı var.

Sadece sahnede değil, günlük hayatında giydiği kıyafetler de bütünün birer parçası.

Cool, seksi, rock ve şık...





Takılara ve detaylara önem veriyor, modayı takip ediyor ama asla kurbanı olmuyor.

Açıkçası tüm bunlar bizim sahnelerimizde de görmek istediğimiz hareketler.

Ne dersiniz... Alya, Aleyna Tilki başta olmak üzere bir stil istikrarı yakalayamamış kadın pop starlarımıza örnek olur mu?

En beğendiğim üç kombini sıralamak istiyorum.

Haftanın bluzu

Oyuncuların üzerinde enteresan detaylı tasarımlar görünce bayılıyorum. “Rüya” dizisinde Hazal Filiz Küçükköse’nin siyah, kalem deri eteğin üzerine giydiği siyah-beyaz bluz da onlardan biriydi. Tasarım Esra Gürses’e ait. Fiyatı 230 TL.

Beyaz pantolon sorunu





Kadınlar bilir, beyaz pantolonun iyisini bulmak havuz problemi gibi zordur. İçini göstermemesi gerekir, tam oturması ama fazlalıkları pörtletmemesi beklenir.

“No: 309”un son bölümünde Demet Özdemir’in giydiği beyaz pantolon ekranda göründüğü kadarıyla “aranan kan bulundu” sinyali verdi.

Özdemir’in üzerinde şahane durmuştu. O yüzden meraklılarının denemesini öneririm.

Markası Çiğdem Karavit. Fiyatı 280 TL. Beyaz yelek ve pembe bluz ise Matcha markasına ait.

İkisinin fiyatı da 120 TL.

Bengü bu işi öğrendi





Aleyna Tilki’ye yaptığımız göndermeyi okuyan ve “Ne yani, Türkiye’de stili oturmuş bir pop star yok mu” diyenleri duyar gibi olduğum için hemen iyi bir örnek vermek istedim.

Bengü bu işi öğrendi arkadaşlar.

Bengü’nün bir tarzı var artık.

İsim vermek istemiyorum ama pop tarzda şarkılar söyleyip sahneye TRT şarkıcısı Nalan Altınörs gibi uzun kabarık abiyelerle çıkan şarkıcılarımız var bizim.

Bengü ise kesinlikle yaşına, fiziğine ve müziğine uygun giyiniyor. Üstelik illa marka giyineceğim, binlerce lira harcayacağım gibi bir kaygısı da yok.

Mesela giydiği beyaz pliseli elbise Raisa Vanessa’nın Trendyol için yaptığı koleksiyona ait.

Fiyatı 299 TL.

Hakan Altun ile söylediği “Sanki” adlı şarkının klibinde giydiği beyaz şort ve gömleğin markası ise Mybestfriends.

Şort 550 TL, gömlek 570 TL.



Kimin bu kolyeler?

Geçen hafta dizileri izlerken bazı kolyeler dikkatimi çekti. “Dolunay”da Alara Bozbey, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”da Sanem Çelik, “Kalp Atışı”nda Öykü Karayel ve Merve Çağıran takmıştı.

O takılarda ortak bir his vardı sanki. Meğer hepsi aynı tasarımcıya aitmiş.

Selin Ecer yaklaşık 8 yıldır tutkuyla takı üreten bir tasarımcı.

Tasarımlarını, yarı değerli taşları, gümüş altın kaplamalı zincirlerle ve derilerle buluşturuyor.

Çok pahalı olmamalarına rağmen her takısı kendini belli ediyor, takanın boynunda parıldıyor.

Selin Ecer marka kolyeler 140 TL ile 390 TL arasında değişiyor.



