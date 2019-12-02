Uludağ’daki işletmeler, 1 Aralık itibariyle farklı tarihlerde kapılarını açmaya hazırlanıyor. İşletmeler yeni sezon hazırlıklarını tamamlarken, dağ genelindeki bazı eksiklikleri de dile getirdi. Bof Hotels Turizm Genel Koordinatörü Altuğ Kargı, 6 yıl Erzurum’da çalıştığını hatırlatarak, “Uludağ, üvey evlat muamelesi görmüş diye düşünüyorum. Erciyes’in 5 yıl önceki durumu ile şimdiki durumu arasında dünya kadar fark var. 2011 Üniversite Kış Oyunları öncesi ile şimdiki Erzurum’u mukayese ettiğimizde buz sporları, kayak sporları ve yüksek irtifa kamplar açısından inanılmaz bir sıçrama sağlandı” dedi.
Bof Hotels Turizm Genel Koordinatörü Altuğ Kargı, bu yıl otelde iyileştirmeler yaptıklarını açıkladı. Özellikle erken rezervasyon konusunda yoğunluk yaşadıklarını belirten Kargı, 4 Aralık’ta erken rezervasyon döneminin kapanacağını ve otelin 6 Aralık’ta konuklarını ağırlamaya başlayacağını kaydetti.
DÜNYA KADAR FARK VAR
Özellikle bölgenin tercih edilme oranının yükseltilmesi konusunda çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Kargı, “Uludağ, üvey evlat muamelesi görmüş diye düşünüyorum. 6 yıl Erzurum’da bir 5 yıldızlı otelin genel müdürlüğünü yapmış birisi olarak çok rahatlıkla gözlemleyebiliyorum. Erciyes’in 5 yıl önceki durumu ile şimdiki durumu arasında dünya kadar fark var. 2011 Üniversite Kış Oyunları öncesi ile şimdiki Erzurum’u mukayese ettiğimizde buz sporları, kayak sporları ve yüksek irtifa kamplar açısından inanılmaz bir sıçrama sağlandı. 1979’dan beri Uludağ’a kayak yapmaya gelen bir kişi olarak, buraya geldiğimde büyük hayal kırıklığına uğramadım desem yalan söylemiş olurum. İkinci bölge dışında çok yatırım yapılmamış olduğunu gördüğümden dolayı büyük üzüntü duydum. ‘Denizde kabaran sular, denizde bulunan tüm tekneleri havaya kaldırır’. Ben, buna inanıyorum. Burada gerçekten değerli önemli yatırımlar var” diye konuştu.
BÖLGEYİ GÜÇLENDİRMELİYİZ
Bölgenin kış ve yaz turizmi açısından çeşitlenmesi gerektiğinin altını çizen Kargı, rakip olarak sayılabilecek birçok merkezin bu konuda yoğun çalışma ve lobi faaliyetlerinin bulunduğunu kaydetti. Palandöken, Kartalkaya, Sarıkamış ve son dönemde çok fazla konuşulan Ergan’ın bu pozisyonda olduklarını belirten Kargı, “Bursa gibi hemen yanı başımızda çok değerli bir ilimiz var. Gezilecek görülecek tarihi yerler bulunuyor. 30 kilometre farkla tabiat, doğa ve ağaçlarla zenginleştirilmiş bir kayak merkezi burada yer alıyor. Bunun değerlendirilmesi, daha fazla ön plana çıkarılması, yurtiçinde reklamlarının artırılması, aynı zamanda yurtdışında da tanıtım faaliyetlerinde bulunularak, turizm çeşitliliğini artırmak gerekiyor. Yaz dönemlerinde de bu tür yerler arayan takımlar Uludağ’a davet edilmeli. Misafir taleplerinin artırılarak, buradaki otellerin bir şekilde 12 ay boyunca yaşamasının sağlanması gerekiyor” dedi.
BÖLGESEL SATIŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİ
Şu anda diğer oteller gibi iki destinasyona sahip olduklarını belirten Kargı, bunlardan birisinin Ortadoğu, diğerinin ise iç pazar olduğunu kaydetti. İstanbul’a yakın farklı satış ve pazarlama stratejileri uygulanabileceğini söyleyen Kargı, “‘3 gün İstanbul, 4 gün kayak’ gibi projeler yapılabilir. Aynı zamanda alışverişin de canlanmasına neden olabilir. Burada birliktelik oluşmalı ve bölgesel satış pazarlama stratejileri yapılmalı” dedi.
KIŞ TURİZMİ, YAZ TURİZMİNE FEDA EDİLMEMELİ
Kış turizminin, yaz turizmine feda edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kargı, “Bu konuda sitemkarım. Sezona başlarken, erken yaz indirimleri 6 ay önceden başlamak zorunda mı? ‘Bunu 1-1,5 ay öteleyebilirler mi?’ diye hep düşündüm. Konuyla ilgili düşüncelerimi bakanlık nezdinde gerekli mercilere de ilettim. Öteleme olması durumunda kendimizi ifade etmek, kış turizmini tanıtmak biraz daha kolay olacak” diye konuştu.
GEÇEN SEZON GİBİ VERİMLİ BİR YIL BEKLENİYOR
Ağaoğlu My Mountain Uludağ Müdürü Murat Pınarcı, geçen yıl güzel ve verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, bu yıl da benzer bir durum yaşamayı beklediklerini kaydetti. Rezervasyonlarının açık olduğunu dile getiren Pınarcı, “Hava malum, kış geç geliyor. Kışın gelmesi ile birlikte rezervasyon sayısı yükselir diye düşünüyorum. Geçen sene ile kıyarsam da eksiklik yok” diye konuştu.
DOĞALGAZ ÖNÜMÜZDEKİ YILA
Otelin 6 Aralık 2019 itibariyle konuklarına kapılarını açacağını açıklayan Pınarcı, geçen yıl otelde yenilemeler yaptıklarını hatırlatarak, bu yıl da bazı genel değişiklikler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Uludağ’a ulaşım konusunda yolların bitmek üzere olduğunu belirten Pınarcı, doğalgaz çalışmasının bu yıla yetişmeyeceği ve önümüzdeki seneye uzayacağını tahmin ettiklerini söyledi.
HAREKETLİ PAZARLAR
Uludağ’da ağırlıklı olarak iç pazar satışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Pınarcı, son zamanlarda Azerbaycan, İran ve Ortadoğu pazarının daha hareketlendiğini kaydetti. İngiltere, Belçika, Almanya ve Fransa pazarlarının biraz daha ivme kazanmasını beklediklerini dile getiren Pınarcı, Osmangazi Köprüsü’nün de gelen sayısının artmasına olumlu etki yaptığını ekledi. Önümüzdeki sezon için satışların olumlu ilerlediğini açıklayan Pınarcı, fiyatların geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10 ile 15 oranında arttığını sözlerine ekledi.
ORGANİZASYONLARLA HAREKETLİLİK SAĞLAYACAĞIZ
Karinna Otel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, geçen yıl Uludağ genelinde güzel bir sezon yaşandığını hatırlattı. Bu yıl sezonu 1 Aralık’ta açacaklarını dile getiren Türk, haftasonu programlarıyla doluluklarını artırdıklarını belirterek, ‘Kışa Merhaba’, ‘Müzik Festivali’ gibi organizasyonlar gerçekleştireceklerini açıkladı.
ONLINE REZERVASYONA YABANCILAR İLGİ GÖSTERİYOR
Rezervasyonların ağırlıklı olarak yerli turistlerden oluştuğunu belirten Türk, “Yabancı misafirlerimiz de oluyor. Online rezervasyonlara yabancılar çok ilgi gösteriyor. Arap misafirlerimiz arttı. Daha çok yaz tercih ediyorlardı ancak kışın da sayıda artış bulunuyor. Yılbaşında Rus ve Azeri misafirlerimiz ilgi gösteriyor. Avrupa’dan da gelenler var. İngiltere’den bu sene gelenler olacak” diye konuştu.
KAR MAKİNESİ
Uludağ’da hep konuşulan ancak hayata geçmeyen kar makinesi projesinin, çalıştırılabileceğini belirten Türk, “Kasım itibariyle kar garantisi verecek sistemden bahsediyorduk. Bu sene olabilirdi. Önümüzdeki sene gerçekleşir diye tahmin ediyorum” dedi.
12 AY YAŞAMAK
Kar yağışının henüz olmamasının gelecek kişileri panikletmemesi çağrısında bulunan Türk, “2014’te buna benzer bir durum yaşadık. Kar, kış, kayak olacak ve güzel bir kış geçireceğiz. Ancak Uludağ’ı 12 ay yaşamak lazım. Sadece kış ile değil, sonbaharı ile farklı renkleri ile görmek lazım. Biz, şirket olarak mesela ‘Orman Köşkleri Projesi’ni yaptık. Alternatif konaklama yerleri sunuyoruz” diye konuştu.
YARIN: ULUDAĞ’DAKİ TURİSTLER KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR MU?
Uludağ üvey evlat muamelesi görmüş
Uludağ’daki işletmeler, 1 Aralık itibariyle farklı tarihlerde kapılarını açmaya hazırlanıyor. İşletmeler yeni sezon hazırlıklarını tamamlarken, dağ genelindeki bazı eksiklikleri de dile getirdi. Bof Hotels Turizm Genel Koordinatörü Altuğ Kargı, 6 yıl Erzurum’da çalıştığını hatırlatarak, “Uludağ, üvey evlat muamelesi görmüş diye düşünüyorum. Erciyes’in 5 yıl önceki durumu ile şimdiki durumu arasında dünya kadar fark var. 2011 Üniversite Kış Oyunları öncesi ile şimdiki Erzurum’u mukayese ettiğimizde buz sporları, kayak sporları ve yüksek irtifa kamplar açısından inanılmaz bir sıçrama sağlandı” dedi.
Bof Hotels Turizm Genel Koordinatörü Altuğ Kargı, bu yıl otelde iyileştirmeler yaptıklarını açıkladı. Özellikle erken rezervasyon konusunda yoğunluk yaşadıklarını belirten Kargı, 4 Aralık’ta erken rezervasyon döneminin kapanacağını ve otelin 6 Aralık’ta konuklarını ağırlamaya başlayacağını kaydetti.
DÜNYA KADAR FARK VAR
Özellikle bölgenin tercih edilme oranının yükseltilmesi konusunda çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Kargı, “Uludağ, üvey evlat muamelesi görmüş diye düşünüyorum. 6 yıl Erzurum’da bir 5 yıldızlı otelin genel müdürlüğünü yapmış birisi olarak çok rahatlıkla gözlemleyebiliyorum. Erciyes’in 5 yıl önceki durumu ile şimdiki durumu arasında dünya kadar fark var. 2011 Üniversite Kış Oyunları öncesi ile şimdiki Erzurum’u mukayese ettiğimizde buz sporları, kayak sporları ve yüksek irtifa kamplar açısından inanılmaz bir sıçrama sağlandı. 1979’dan beri Uludağ’a kayak yapmaya gelen bir kişi olarak, buraya geldiğimde büyük hayal kırıklığına uğramadım desem yalan söylemiş olurum. İkinci bölge dışında çok yatırım yapılmamış olduğunu gördüğümden dolayı büyük üzüntü duydum. ‘Denizde kabaran sular, denizde bulunan tüm tekneleri havaya kaldırır’. Ben, buna inanıyorum. Burada gerçekten değerli önemli yatırımlar var” diye konuştu.
BÖLGEYİ GÜÇLENDİRMELİYİZ
Bölgenin kış ve yaz turizmi açısından çeşitlenmesi gerektiğinin altını çizen Kargı, rakip olarak sayılabilecek birçok merkezin bu konuda yoğun çalışma ve lobi faaliyetlerinin bulunduğunu kaydetti. Palandöken, Kartalkaya, Sarıkamış ve son dönemde çok fazla konuşulan Ergan’ın bu pozisyonda olduklarını belirten Kargı, “Bursa gibi hemen yanı başımızda çok değerli bir ilimiz var. Gezilecek görülecek tarihi yerler bulunuyor. 30 kilometre farkla tabiat, doğa ve ağaçlarla zenginleştirilmiş bir kayak merkezi burada yer alıyor. Bunun değerlendirilmesi, daha fazla ön plana çıkarılması, yurtiçinde reklamlarının artırılması, aynı zamanda yurtdışında da tanıtım faaliyetlerinde bulunularak, turizm çeşitliliğini artırmak gerekiyor. Yaz dönemlerinde de bu tür yerler arayan takımlar Uludağ’a davet edilmeli. Misafir taleplerinin artırılarak, buradaki otellerin bir şekilde 12 ay boyunca yaşamasının sağlanması gerekiyor” dedi.
BÖLGESEL SATIŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİ
Şu anda diğer oteller gibi iki destinasyona sahip olduklarını belirten Kargı, bunlardan birisinin Ortadoğu, diğerinin ise iç pazar olduğunu kaydetti. İstanbul’a yakın farklı satış ve pazarlama stratejileri uygulanabileceğini söyleyen Kargı, “‘3 gün İstanbul, 4 gün kayak’ gibi projeler yapılabilir. Aynı zamanda alışverişin de canlanmasına neden olabilir. Burada birliktelik oluşmalı ve bölgesel satış pazarlama stratejileri yapılmalı” dedi.
KIŞ TURİZMİ, YAZ TURİZMİNE FEDA EDİLMEMELİ
Kış turizminin, yaz turizmine feda edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kargı, “Bu konuda sitemkarım. Sezona başlarken, erken yaz indirimleri 6 ay önceden başlamak zorunda mı? ‘Bunu 1-1,5 ay öteleyebilirler mi?’ diye hep düşündüm. Konuyla ilgili düşüncelerimi bakanlık nezdinde gerekli mercilere de ilettim. Öteleme olması durumunda kendimizi ifade etmek, kış turizmini tanıtmak biraz daha kolay olacak” diye konuştu.
GEÇEN SEZON GİBİ VERİMLİ BİR YIL BEKLENİYOR
Ağaoğlu My Mountain Uludağ Müdürü Murat Pınarcı, geçen yıl güzel ve verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, bu yıl da benzer bir durum yaşamayı beklediklerini kaydetti. Rezervasyonlarının açık olduğunu dile getiren Pınarcı, “Hava malum, kış geç geliyor. Kışın gelmesi ile birlikte rezervasyon sayısı yükselir diye düşünüyorum. Geçen sene ile kıyarsam da eksiklik yok” diye konuştu.
DOĞALGAZ ÖNÜMÜZDEKİ YILA
Otelin 6 Aralık 2019 itibariyle konuklarına kapılarını açacağını açıklayan Pınarcı, geçen yıl otelde yenilemeler yaptıklarını hatırlatarak, bu yıl da bazı genel değişiklikler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Uludağ’a ulaşım konusunda yolların bitmek üzere olduğunu belirten Pınarcı, doğalgaz çalışmasının bu yıla yetişmeyeceği ve önümüzdeki seneye uzayacağını tahmin ettiklerini söyledi.
HAREKETLİ PAZARLAR
Uludağ’da ağırlıklı olarak iç pazar satışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Pınarcı, son zamanlarda Azerbaycan, İran ve Ortadoğu pazarının daha hareketlendiğini kaydetti. İngiltere, Belçika, Almanya ve Fransa pazarlarının biraz daha ivme kazanmasını beklediklerini dile getiren Pınarcı, Osmangazi Köprüsü’nün de gelen sayısının artmasına olumlu etki yaptığını ekledi. Önümüzdeki sezon için satışların olumlu ilerlediğini açıklayan Pınarcı, fiyatların geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10 ile 15 oranında arttığını sözlerine ekledi.
ORGANİZASYONLARLA HAREKETLİLİK SAĞLAYACAĞIZ
Karinna Otel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, geçen yıl Uludağ genelinde güzel bir sezon yaşandığını hatırlattı. Bu yıl sezonu 1 Aralık’ta açacaklarını dile getiren Türk, haftasonu programlarıyla doluluklarını artırdıklarını belirterek, ‘Kışa Merhaba’, ‘Müzik Festivali’ gibi organizasyonlar gerçekleştireceklerini açıkladı.
ONLINE REZERVASYONA YABANCILAR İLGİ GÖSTERİYOR
Rezervasyonların ağırlıklı olarak yerli turistlerden oluştuğunu belirten Türk, “Yabancı misafirlerimiz de oluyor. Online rezervasyonlara yabancılar çok ilgi gösteriyor. Arap misafirlerimiz arttı. Daha çok yaz tercih ediyorlardı ancak kışın da sayıda artış bulunuyor. Yılbaşında Rus ve Azeri misafirlerimiz ilgi gösteriyor. Avrupa’dan da gelenler var. İngiltere’den bu sene gelenler olacak” diye konuştu.
KAR MAKİNESİ
Uludağ’da hep konuşulan ancak hayata geçmeyen kar makinesi projesinin, çalıştırılabileceğini belirten Türk, “Kasım itibariyle kar garantisi verecek sistemden bahsediyorduk. Bu sene olabilirdi. Önümüzdeki sene gerçekleşir diye tahmin ediyorum” dedi.
12 AY YAŞAMAK
Kar yağışının henüz olmamasının gelecek kişileri panikletmemesi çağrısında bulunan Türk, “2014’te buna benzer bir durum yaşadık. Kar, kış, kayak olacak ve güzel bir kış geçireceğiz. Ancak Uludağ’ı 12 ay yaşamak lazım. Sadece kış ile değil, sonbaharı ile farklı renkleri ile görmek lazım. Biz, şirket olarak mesela ‘Orman Köşkleri Projesi’ni yaptık. Alternatif konaklama yerleri sunuyoruz” diye konuştu.
YARIN: ULUDAĞ’DAKİ TURİSTLER KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR MU?