Sohbetten fikir buldu İşinin patronu oldu

Profesyonel olarak iş hayatına adım attı. 10 yıl çalıştı. Babasını kaybedince işinden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar iş hayatına dönmek istedi. Ancak bu defa kendi işini kurmayı düşünüyordu. Kafasında satış ve pazarlama riski yüksek olmayan bir iş yapmak vardı. Ablasının karşı komşusu tavuk firmalarına ilaç satan bir şirkete sahipti. Komşusunun önerisi ve Hastavuk’un sahiplerinden İsmail Hakkı Yılmaz’ın desteği ile etlik piliç sektörüne girdi. TKDK’den de destek aldı. Ablası ile birlikte işini kurdu. Bugün Karacabey’de 6 bin metrekaresi kapalı, toplam 18 bin metrekare büyüklüğe sahip çiftlikte üretim yapmaya başladı. Geçen yıl 6 dönemde 360 bin civarında hayvan beslediklerini belirten Sece Hayvancılık Kurucu Ortağı Seval Şengör, gelecekte entegre bir tesiste işlem yapmayı hedeflediklerini söylüyor.



Babası inşaat malzemeleri satıyordu. Bursa Çimento’nun bayisiydi ve kurucu üyelerindendi. Kendisi de girişimci bir ruha sahipti. Babasının isteği ile 1996’da Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’ne yöneldi. Babası ‘İlerde birlikte çalışırız. İşleri devralır’ diye düşünüyordu. Düşündüğü gibi oldu ve Seval, mezun olduktan sonra babasıyla çalışmaya başladı. Ancak bir süre sonra baba-kız çatışmaya başladı. Mezun olduğunda bilgileri çok teknikti ve bunları pratiğe dökmesi gerekiyordu. Babasının yanındayken bunu pratiğe dökebilmeyi mümkün görmüyordu. Babası ile konuştu ve ‘Ben gideyim, başka yerde çalışayım. Zorlansam da bu işi öğreneyim’ dedi. Birkaç yere başvuruda bulundu. Çemtaş A.Ş.’nin pazarlama bölümünün finansman kısmında çalışmaya başladı.

Yaklaşık 10 sene burada çalıştı. Tecrübe edindi. 2000’de evlendi. İş hayatına devam etti. 2004’te ilk kızı dünyaya geldi. 2005 yılında babasını trafik kazasında kaybetti. O sıralar buhranlı zamanlar geçirdi ve işinden ayrıldı. ‘Önce çocuğumu büyüteyim’ diye düşündü. İlk kızı anaokuluna başlarken, ikinci kızı dünyaya geldi. O da büyüdü ve anaokuluna başladı. Bir sene daha dinlenip, sonra iş hayatına girmeye karar verdi. Ancak gelişmeler ona bu fırsatı tanımadı.

Elinde bir miktar birikim vardı. Ablasıyla hareket edecekti. Ablası ev hanımıydı. İş tecrübesi yoktu. Bu nedenle öncelikle franchise işlere baktılar. O dönem fiyatların çok fahiş olmasının yanında cirodan da çok fazla pay istediler. Cazip gelmedi ve pazarlama riski yüksekti. Kafasında satış ve pazarlama riski yüksek olmayan bir iş yapmak vardı. Tekrar bir yere girip çalışmak istemiyordu. Kendi işi ve yatırım maliyetinin de kısa sürede geri döneceği bir iş istiyordu. Önceliği buydu. Diğer öncelik ise pazarlama ve satış riski olmayacaktı.

YILMAZ KEFİL OLDU

Ablasının karşı komşusu tavuk firmalarına ilaç satan bir şirkete sahipti. Bir gün komşuyla sohbet ederken, ablası, ‘Biz de Seval ile iş kurmak istiyoruz ama ne kuracağımıza karar veremedik’ diyordu. Komşusu da ‘Siz neden tavuk çiftliği kurmuyorsunuz? Her şey otomatik, fazla çalışana ihtiyacınız yok. İlaç, yem entegreye ait. Sadece bakıcılık yapıyorsunuz’ diye cevap verdi. Ablası bu öneriyi kardeşi Seval ile paylaştı. Canlı sektörüydü ve riski çok yüksekti. Bilgi isteyen bir işti. Seval’in eşi o sıralarda TOFAŞ’ta bir birimde müdür olarak çalışıyordu. O da yardımcı olamayacaktı. Hastavuk’un sahiplerinden İsmail Hakkı Yılmaz, Seval’in babasının yakın arkadaşlarındandı. Seval, ‘Ona gidelim danışalım. Bizi en iyi o yönlendirir’ diye düşündü. Gittiler, o da ‘Benim zaten tavuk kümesine ihtiyacım var. Bende bunu yapacak insan arıyordum’ diye karşılık verdi. İsmail Hakkı Yılmaz, hem annesine, hem kardeşine, hem de ablasına kümes açmasını teklif etti. Seval, strese girdi. ‘Yapabiliriz miyiz, nasıl olur?’ derken, Yılmaz, ‘Ben size kefilim, veteriner falan neyse hepsini hallederiz. Hiç korkmadan bu işe girin’ dedi. Bu durum girişimci adayı iki kız kardeşi cesaretlendirdi. İsmail Hakkı Yılmaz, konuşmasında TKDK’dan da bahsetti. ‘Sizi birileriyle tanıştıracağım’ dedi. ‘Ben rüyada mıyım, bu bir şaka mı?’ diye düşünürken, bir haftada tavuk şirketi kurdu.

KİTAPLARLA BAŞLADI

Tavukçuluğa kitaplarla başladı. Her gün eşiyle birlikte kitaplar okudu. Kendi tabiriyle ‘Tavukçuluğun Üniversitesi’ni okudu. Sonra TKDK’ya yöneldi. Hibe desteği almak için başvuracaktı. Bir ay süreleri vardı. Bu süre içinde dosya hazırlayacaktı. Kabul edildiği takdirde yüzde 50 hibe alacaktı. Arazi dağlık alanda olursa yüzde 10, girişimci kadın olursa yüzde 5 şeklinde ek katkılardan da faydalanabilecekti. Yüzde 65 hibe için dosya hazırlamaya başladı. Bir danışman şirketle dosyayı hazırladı ama o dosya başarılı olamadı. TKDK’dan aradılar, ‘Siz Bursa’nın yerlisisiniz ama dosyanızı kara listeye almak istemiyoruz. O yüzden bunu geri çekin. Bir dahaki çağrıda düzenleyip, tekrar yollayın’ dediler.

DOSYA HAZIRLADI

Bu sefer projeyi kendisi hazırlamaya başladı. Yeni bir müteahhit, yeni bir danışman ayarladı. Dosyaları hazırladı. Mayıs ayında teslim etti. 2014 yılının Temmuz ayında onaylandı. Ağustosta inşaat başladı. İki kümes kuruldu. Mart 2015’te de ilk civcivler yetişti. Proje yaklaşık 1 milyon 300 bin liraya mal oldu. Ödemeyi yaptıktan sonra 900 bin lira hibe desteği aldı.

ÇIKMANIZ GEREKİYOR

İkinci civcivi aldığında hayatının sürprizi ve şokuyla karşılaştı. Kapıya jandarma gelmişti. ‘Burası kamusallaştırıldı, acilen çıkmanız gerekiyor’ dendi. ‘Kim kamusallaştırdı?’ diye sordular. ‘Hazine Müsteşarlığı tarafından RES yapılacak’ denildi. Şok yaşıyorlardı. Tam iki yıl boyunca avukatlar, mahkemeler koşturdular. Bu süre boyunca büyütmeyi düşündükleri tesis kaldı. Ticari faaliyetleri devam etti fakat büyüyemediler. Tapuluk bir durum olduğu için izin alınamıyordu. Üçüncü kümesi de bu yüzden yapamadılar.

PROJEYİ ALANDAN ÇIKARDILAR

Sonra taraflar birkaç kez bir araya geldi, konuştu. ‘Bu Türkiye’nin en büyük rüzgar gülü projelerinden biri olacak. Biz, bir tavuk çiftliği için bu projeyi yakamayız’ dediler. Seval ise ‘Biz de sonuçta yokluklarla kurduk bu projeyi. Benim içinde kendi projem büyük’ dedi. Belediyelerdeki aksaklıktan böyle bir durum yaşadılar. TKDK ile yaptıkları anlaşma gereği 5 yıl işletme zorunluluğu da bulunuyordu. Bu durumu da hatırlattı. Hazine ile Tarım Bakanlığı aralarında bir şekilde mahkemeler sonunda projeyi alandan çıkarttılar.

ÜÇÜNCÜ KÜMES

Sonucun verdiği azimle Seval, tekrar işine odaklandı. Bu defa üçüncü kümesi yapmak için harekete geçti. İzinler ve ruhsatlar olduktan sonra 2017 Eylül ayında üçüncü kümes projesi yapıldı. Bu yılın Ocak sonunda inşaat bitti ve üçüncü kümes için hayvanlar alındı.

ETLİK PİLİÇ ÜRETİYOR

Şu anda Karacabey’de 6 bin metrekaresi kapalı, toplam 18 bin metrekare arazi üzerinde faaliyet gösteriyor. Hava şartları ve iklime göre değişkenlik gösteren 90 bin tavuk kapasitesine eriştiler. Tesislerinde etlik piliç ürettiklerini söyleyen Sece Hayvancılık Kurucu Ortağı Seval Şengör, “Civcivler kuluçkadan çıktıktan bir saat içerisinde bizim tesisimize geliyorlar. Biz zaten öncesinde bir hazırlık yapıyoruz. Sobalar yakılıyor, altlıklar hazırlanıyor. Hızlı bir şekilde civcivler indiriliyor. 40 gün boyunca burada misafir oluyorlar. Entegrenin kesimhane programına göre 40-42 gün boyunca bizde kalıyorlar. Yetiştiriyoruz. Geçen yıl 6 dönemde 360 bin civarında hayvan besledik. Bazen yılda 6,5 dönem de olabiliyor. Geçen yıl 550 bin lira ciro yaptık. Bu sene ise 6 dönemde 600 bin liralık bir ciro hedefliyoruz” dedi.

BÜYÜMEK İSTİYORUZ

Hedeflerinden de bahseden Seval Şengör, 3 kümese sahip olduklarını hatırlatarak, borç miktarı azalınca sektörde daha da büyümek istediklerini kaydetti. Bulundukları alandan dolayı gelecekte farklı yatırımlarda yapabileceklerini dile getiren Şengör, “Güneş panelleri ile enerji veya arıcılık yatırım yapacağımız alanlar olabilir. Çalışmalar yürütüyoruz. Gelecekte daha entegre bir tesiste işlem yapabiliriz” diye konuştu.

KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

Yaptıkları işte her dönem yeni öğrendikleri konular bulunduğunun altını çizen Şengör, kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Tesisin tam otomasyon olarak çalıştığını dile getiren Şengör, “Bir aile orada hem kalıyor, hem çalışıyor. Ayrıca panolardan tesis takip ediliyor. Isı düşerse alarm ötüyor ve bakıcı müdahale ediyor. Kameralarla bizde takip edebiliyoruz. Biogüvenlik sistemimiz var. İlaçlı suya basmadan girmiyoruz. Mecbur kalmadıkça kimseyi içeri sokmuyoruz. Ayrıca su ve hava civcivler için çok önemli” dedi.

TAVUKTA HORMON



Kendileri de işe ilk girerken hormon konusunda kafalarında soru işareti bulunduğunu ifade eden Şengör, “Bu işe girene kadar biz de tedirgin yiyorduk. Ancak sonra gördük ki eğer hormon vermeye kalkarsak bile maliyetleri çok yükselir. Bir tavuğu 25-30 liraya satmanız lazım. Şu anda paketli tavuk 12-15 lira civarında diye düşünürsek, bu çok da mümkün değil” diye konuştu.

GENÇ GİRİŞİMCİ YAŞI 40 OLMALI

İş hayatında kadının önemine değinen ve ‘Anne’ olduklarını da hatırlatan Şengör, “Genç girişimci yaşının 30 olmasını yanlış buluyorum. Bu konuyu Kalkınma Bakanlığı’nın toplantısında da dile getirdim. İş hayatına bilfiil girebilmemiz 40’ı buluyor. Toplantıda da destek verildi. Gençlere ve kadınlara devletin ciddi katkı ve teşvikleri var. Bunların da iyi takip edilmesi, araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Girerken tereddütler vardı ama çalışma azmi ve gücü olunca başaramayacağınız bir şey yok. Onun için kadınların özellikle iş dünyasında görmeyi istiyorum ve mutlu oluyorum. Kadın değişince gerçekten dünya değişiyor çünkü çocuğu için rol model oluyor. Ülkemiz ve ekonomimizin büyümesi açısından bunlar çok önemli. Çalıştıktan sonra her şey oluyor. Yeter ki istek ve azim olsun” dedi.