Sektörümüzde de İK’da da öncelik insan

İçinde bulundukları sektörün insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Uludağ İçecek İnsan Kaynakları Müdürü Gürkan Özken, katkısız ürün ve yüzde 100 şeker pancarı kullandıklarını açıkladı. Özken, ürünlerde de çalışmalarında da birinci önceliğin insan olduğunun altını çizdi. Yönetim kurulu ve icra kurulunun, kurum çalışanları ile sürekli iletişimde kaldığını belirten Özken, “Organizasyon şemasının en altındaki pozisyonda görev alan bir çalışan dahi yönetim kuruluna direkt ulaşabilmektedir” dedi.
Uludağ İçecek, 11 şehirde, 17 farklı lokasyonda, bin 300’ün üzerinde çalışanı ile faaliyetini sürdürüyor. Bugün 3’üncü ve 4’üncü kuşak tarafından yönetilen şirketin kuruluşu 1912’ye dayanıyor. Yüzde 100 yerli içecek şirketi olan Uludağ, kurulduğu günden bu yana önemli bir istihdam kaynağı oluşturup, çalışan memnuniyetini ön planda tutan anlayışla hareket ediyor. İşe alım süreci ile ilgili bilgi veren Uludağ İçecek İnsan Kaynakları Müdürü Gürkan Özken, talep aşamasından, iş teklifine kadarki tüm sürecin kendileri üzerinden yürütüldüğünü açıkladı. İşe alım süreçlerinde mezuniyet, okul gibi ayrımcılık yapılmadığını vurgulayan Özken, tüm pozisyonlarda kadın-erkek eşitliğinin gözetildiğini kaydetti. Adaylara, kişilik envanteri, İngilizce sınav, yetkinlik bazlı mülakat uygulandığını söyleyen Özken, “Uygun görülen adaylara yazılı bir iş teklifinde bulunulmaktadır. İş görüşmelerine şehir dışından gelen adayların yol ücretleri karşılanmaktadır” dedi.
EŞİT ÜCRETLENDİRME
Uludağ İçecek’te tüm pozisyonların iş değerlemeleri yapılıp, adaletli ve eşit bir ücretlendirme politikası oluşturulduğunu açıklayan Uludağ İçecek Ücretlendirme ve Çalışan Hizmetleri Yöneticisi Eren Küllü, “Her pozisyonun kademesi belirlenmiştir. Bu doğrultuda ücret skalası bellidir ve adaylara ilgili pozisyonun içerisinde ücret teklifinde bulunulmaktadır. Çalışanların haklarına saygılı bir iş kültürü benimsenmiş olup, herhangi bir mağduriyete uğramaması konusunda hassas iş süreçleri oluşturulmuştur. Ücretlere ek olarak, özel sağlık sigortası, bayram yardımı, yakacak yardımı, ayni ve nakdi erzak yardımı, eğitim yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, evlilik yardımı gibi yan haklar ile destek verilmektedir” diye konuştu.
YILLIK EĞİTİM PLANI
Şirket bünyesinde tanımlanmış ve her yıl güncellenen bir eğitim bütçesi bulunduğunu hatırlatan İK Müdürü Özken, tüm çalışanların eğitim yoluyla yetkinliklerinin ve farkındalıklarının arttırılması hedeflenip, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu bir süreç geliştirildiğini kaydetti. Departman yöneticilerinden gelen talepler doğrultusunda ‘Yıllık Eğitim Planı’ oluşturulduğunu belirten Özken, “Bu plan doğrultusunda eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) üzerinden çalışanlara video eğitimler atanmakta, yeni bir yazılım veya sisteme geçildiğinde çalışanlara online eğitimler de verilmektedir” dedi.
ORYANTASYON SÜRECİ
Kurum değerlerini ve hedeflerini benimsemiş çalışanlar ile ilerlediklerini söyleyen Uludağ İçecek İK Yöneticisi Recep Toktaş, tüm çalışanların şirketi ve kültürünü tanıtıcı oryantasyon eğitimine tabi olduğunu kaydetti. Eğitimin amacının şirketin tarihçesi, yönetim yapısı, üretim süreci, ana faaliyet alanları, değerleri ve hedefleri konusunda detaylı bilgilendirme olduğunu belirten Toktaş, çalışan bilincini ve bağlılığını artırmayı amaçladıklarını ekledi.
HOŞ GELDİN PAKETİ
Oryantasyon eğitiminin başlangıcında çalışanların CEO mektubu ve ‘Hoş Geldin Paketi’ ile karşılandığını söyleyen Toktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışma esnasında ihtiyaç duyduğu temel malzemeler masasında hazırlanır; bilgisayarı, mail kullanıcı hesabı kişi için önceden oluşturulur. Şirketin önemli iki ana ekseni olan üretim ve satış operasyonu kavrayabilmesi için üretim ve saha oryantasyonlarına tabi tutulur. Oryantasyon eğitimine gelecek yeni çalışan için tüm operasyonel faaliyetler organize edilmektedir. Çalışanın yol, otel, ulaşım vb. tüm gereklilikleri süreç başlamadan önce tamamlanmaktadır. Verilen tüm oryantasyon ve iş başı eğitimleri sonunda çalışanların geri bildirimleri ‘Eğitim Değerlendirme Anketleri’ yoluyla alınmakta ve raporlanmaktadır.” Çalışanların ana iş faaliyetlerinde kullandıkları eğitimler sonucu elde ettikleri belgelerin ayrıca ücretlendirildiğini açıklayan Toktaş, mali müşavirlik, iş güvenliği uzmanlığı, avukatlık, gümrük müşavirliği, sigorta acente teknik personeli, gıda güvenliği gibi katma değer sağlayacak belgeleri kazanmaları için teşvik edildiklerini kaydetti. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen çalışanları hem teşvik etmek, hem destek olmak için üniversiteler ile anlaşmalar sağlandığını söyleyen Toktaş, yüksek lisans mezunu çalışanlara normal ücretlerine ilaveten yüksek lisans tazminatı ödendiğini ekledi.
BAĞLILIK VE MOTİVASYON
Şirkette düzenli olarak ‘Çalışan Memnuniyeti, Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırmaları’ yapıldığını belirten Recep Toktaş, son anket skorunun beyaz yakada yüzde 81,4, mavi yakada ise yüzde 80,8 olduğunu açıkladı. Araştırma sonuçlarının tek tek analiz edilerek, daha verimli ve keyifli bir çalışma ortamı oluşturmak için gayret ettiklerini söyleyen Toktaş, aynı zamanda mevcut durumu korumak adına aksiyonlar planlandığının altını çizdi.
ULUDAĞ İÇECEK AKADEMİ: SATIŞ OKULU
Uludağ İçecek Satış Ekipleri’nde tabandan eğitim sistemi uygulandığını anlatan İK Müdürü Özken, “Her kademe saha personeli için detaylı eğitimler, ilgili birim yöneticileri tarafından verilir. Bu eğitimler yakın zamanda çalışmaları tamamlanacak olan ‘Satış Okulu’ eğitimleri çatısı altında toplanacak ve İç eğitmenler tarafından yürütülecek. Bundan sonraki hedefimiz Uludağ İçecek Liderlik Okulu olacak” dedi. Geçen yılın başından itibaren dijital platform üzerinden ‘Performans Değerlendirme Sistemi’ çalışmaları başlatıldığını anımsatan Özken, yetkinlik ve hedeflerin değerlendirileceği yapının, İKYS üzerinden uyarlandığını belirterek, ilk 6 ay sonunda ara değerlendirme, yılsonunda ise genel değerlendirme işlemleri yapılmasının hedeflendiğini söyledi.
YETENEK VE GELİŞİM
Şirket çalışanlarının değerlendirmeleri doğrultusunda yetenek havuzları oluşturulduğunu açıklayan Özken, “Bu çalışanlar için ayrıca bir gelişim programları yapılmaktadır. Tüm pozisyonların yetkinlik setleri ve beklenen davranış göstergeleri belirlenmiş olup, çalışanların bu yetkinliklerini geliştirebilecekleri planlar önerilebilmektedir. İKYS üzerinde çalışanlar kendilerine yetkinlik gelişim hedefleri atayabilmekte ve gelişim planlarını yöneticileri değerlendirebilmektedir” diye konuştu.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Türkiye geneli tüm lokasyonlarda yılbaşında planlanan takvim doğrultusunda ‘İK ile Pizza Günleri’, ‘İK ile Kahvaltı’ etkinlikleri düzenlendiğini söyleyen Özken, “Çalışanlar ile iletişimi güçlendirmek ve motivasyonlarını arttırmak adına birçok uygulama bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: Çalışanlarımızın doğum günlerinde, işe giriş yıldönümlerinde otomatik e-posta tanımlamaları ile kutlamalar yapılmaktadır. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarımıza özel hediyeler verilmektedir. Her yıl Mayıs ayında çalışanların katılımıyla üst yönetim ve yöneticilerin bulunduğu bir ortam yaratılarak, ‘Yaza Merhaba Partisi’ düzenlenir. Tüm çalışanların katılabileceği doğa yürüyüşleri düzenlenmektedir. 29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos gibi resmi bayramlar, yeni yıl, sevgililer günü gibi özel kutlama günlerinde yemek menüleri ve kokteyller düzenlenir. Önce insan, bizim ilkelerimiz arasındadır. Çalışan sağlığı bağlamında bu sözde kalmayıp, merkez ofise pedagog ve ayda iki kez diyetisyen davet edilmekte ve çalışanlarımızın bu hizmetlerden de yararlanması imkanı tanınmaktadır. Çalışanların bilinçlendirilmesi ve farkındalığının arttırılması adına sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek, şirkete konuşmacı davet edilir” diye konuştu. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın sponsoru olduklarını anımsatan Özken, çalışanların da bu etkinliklerden faydalanmasını sağladıklarını kaydetti. Sosyal alanda, çalışanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri masa tenisi, bilardo, langırt masaları bulunduğunu belirten Özken, gönüllü paylaşımları ile oluşturulmuş kütüphanelerinin bulunduğunu dile getirdi. Yıl içinde çeşitli yarışma ve spor müsabakalar düzenlendiğini ekleyen Özken, 23 Nisan’da çocuklar için ‘Resim Yarışması’ yapıldığını dile getirdi. Çalışanları ve ailelerini misafir ettikleri etkinliklerde ortak paylaşım alanları oluşturup, Uludağ ailesinin parçası olduklarını hissettirmeye önem verdiklerini ifade eden Özken, “Her yıl Ramazan ayında şirketten emekli olan tüm eski çalışanlarını ve ailelerini iftar yemeğinde üretim tesislerinde ağırlamaktayız. Ayrıca tüm emeklilerimizin fotoğrafları, şirket panolarımızda sergilenmektedir” şeklinde konuştu.
TAKDİR UYGULAMALARI
Şirket bünyesinde 10 ile 40 yıl arasında kıdem yılını dolduran çalışanlara yönetim kurulunun da katıldığı törende ‘Kıdem Teşvik Ödülleri’ verildiğini anlatan Özken, özel günlerde, şirket içerisinde yarışmalar yapıldığını söyledi. Uygulamalardan örnek veren Özken, “Dünya Çevre Günü’nde çalışanların bilincini arttırmak ve farkındalık yaratmak adına ‘Öneri ve Slogan Yarışması’ yapılmakta ve kazananlara ödülleri takdim edilmektedir. Yine iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi tabana yaymak adına İSG slogan yarışması düzenlenmekte ve dereceye girenler ödüllendirilmektedir. Maliyet azaltıcı faaliyetlerde bulunan çalışanlar takdir edilerek ödüllendirilmektedir” dedi.
ŞEFFAF İLETİŞİM
Uludağ İçecek’in Nuri Erbak Anadolu Lisesi’ne hem maddi, hem de manevi olarak destek sağladığını belirten Özken, öğrencilerin üniversiteye hazırlık yolculuklarında destek olduklarını kaydetti. Nuri Erbak Kültür ve Eğitim Vakfı’nın üniversitelerde eğitim gören öğrencilere burs imkanı sağladıklarını açıklayan Özken, “Çalışanlarımızın üniversitede eğitim gören çocuklarına ve diğer başarılı öğrencilere belirli kriterler doğrultusunda öğrenim süresi boyunca vakıf aracılığıyla burs verilmektedir” diye konuştu. İçinde bulundukları sektörün insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Özken, katkısız ürün ve yüzde 100 şeker pancarı kullandıklarını açıkladı. Özken, ürünlerde de çalışmalarında da birinci önceliğin insan olduğunun altını çizdi. Tüm yöneticiler ve çalışanlar ile açık iletişime önem verildiğini vurgulayan Özken, her çalışanın değerli olduğunun hissettirildiğini kaydetti. Yönetim kurulu ve icra kurulunun, kurum çalışanları ile sürekli iletişimde kaldığını belirten Özken, şeffaf bir iletişim yapısı benimsendiğini kaydetti. Organizasyonel piramidin yatay konumda olduğunu ifade eden Özken, “Organizasyon şemasının en altındaki pozisyonda görev alan bir çalışan dahi yönetim kuruluna direkt ulaşabilmektedir. Çalışanlar yöneticileri ile de istedikleri zaman iletişimde olabilecekleri bir kurum kültürü oluşturulmuştur” dedi.
Sektörümüzde de İK’da da öncelik insan
İçinde bulundukları sektörün insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Uludağ İçecek İnsan Kaynakları Müdürü Gürkan Özken, katkısız ürün ve yüzde 100 şeker pancarı kullandıklarını açıkladı. Özken, ürünlerde de çalışmalarında da birinci önceliğin insan olduğunun altını çizdi. Yönetim kurulu ve icra kurulunun, kurum çalışanları ile sürekli iletişimde kaldığını belirten Özken, “Organizasyon şemasının en altındaki pozisyonda görev alan bir çalışan dahi yönetim kuruluna direkt ulaşabilmektedir” dedi.
Uludağ İçecek, 11 şehirde, 17 farklı lokasyonda, bin 300’ün üzerinde çalışanı ile faaliyetini sürdürüyor. Bugün 3’üncü ve 4’üncü kuşak tarafından yönetilen şirketin kuruluşu 1912’ye dayanıyor. Yüzde 100 yerli içecek şirketi olan Uludağ, kurulduğu günden bu yana önemli bir istihdam kaynağı oluşturup, çalışan memnuniyetini ön planda tutan anlayışla hareket ediyor. İşe alım süreci ile ilgili bilgi veren Uludağ İçecek İnsan Kaynakları Müdürü Gürkan Özken, talep aşamasından, iş teklifine kadarki tüm sürecin kendileri üzerinden yürütüldüğünü açıkladı. İşe alım süreçlerinde mezuniyet, okul gibi ayrımcılık yapılmadığını vurgulayan Özken, tüm pozisyonlarda kadın-erkek eşitliğinin gözetildiğini kaydetti. Adaylara, kişilik envanteri, İngilizce sınav, yetkinlik bazlı mülakat uygulandığını söyleyen Özken, “Uygun görülen adaylara yazılı bir iş teklifinde bulunulmaktadır. İş görüşmelerine şehir dışından gelen adayların yol ücretleri karşılanmaktadır” dedi.
EŞİT ÜCRETLENDİRME
Uludağ İçecek’te tüm pozisyonların iş değerlemeleri yapılıp, adaletli ve eşit bir ücretlendirme politikası oluşturulduğunu açıklayan Uludağ İçecek Ücretlendirme ve Çalışan Hizmetleri Yöneticisi Eren Küllü, “Her pozisyonun kademesi belirlenmiştir. Bu doğrultuda ücret skalası bellidir ve adaylara ilgili pozisyonun içerisinde ücret teklifinde bulunulmaktadır. Çalışanların haklarına saygılı bir iş kültürü benimsenmiş olup, herhangi bir mağduriyete uğramaması konusunda hassas iş süreçleri oluşturulmuştur. Ücretlere ek olarak, özel sağlık sigortası, bayram yardımı, yakacak yardımı, ayni ve nakdi erzak yardımı, eğitim yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, evlilik yardımı gibi yan haklar ile destek verilmektedir” diye konuştu.
YILLIK EĞİTİM PLANI
Şirket bünyesinde tanımlanmış ve her yıl güncellenen bir eğitim bütçesi bulunduğunu hatırlatan İK Müdürü Özken, tüm çalışanların eğitim yoluyla yetkinliklerinin ve farkındalıklarının arttırılması hedeflenip, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu bir süreç geliştirildiğini kaydetti. Departman yöneticilerinden gelen talepler doğrultusunda ‘Yıllık Eğitim Planı’ oluşturulduğunu belirten Özken, “Bu plan doğrultusunda eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) üzerinden çalışanlara video eğitimler atanmakta, yeni bir yazılım veya sisteme geçildiğinde çalışanlara online eğitimler de verilmektedir” dedi.
ORYANTASYON SÜRECİ
Kurum değerlerini ve hedeflerini benimsemiş çalışanlar ile ilerlediklerini söyleyen Uludağ İçecek İK Yöneticisi Recep Toktaş, tüm çalışanların şirketi ve kültürünü tanıtıcı oryantasyon eğitimine tabi olduğunu kaydetti. Eğitimin amacının şirketin tarihçesi, yönetim yapısı, üretim süreci, ana faaliyet alanları, değerleri ve hedefleri konusunda detaylı bilgilendirme olduğunu belirten Toktaş, çalışan bilincini ve bağlılığını artırmayı amaçladıklarını ekledi.
HOŞ GELDİN PAKETİ
Oryantasyon eğitiminin başlangıcında çalışanların CEO mektubu ve ‘Hoş Geldin Paketi’ ile karşılandığını söyleyen Toktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışma esnasında ihtiyaç duyduğu temel malzemeler masasında hazırlanır; bilgisayarı, mail kullanıcı hesabı kişi için önceden oluşturulur. Şirketin önemli iki ana ekseni olan üretim ve satış operasyonu kavrayabilmesi için üretim ve saha oryantasyonlarına tabi tutulur. Oryantasyon eğitimine gelecek yeni çalışan için tüm operasyonel faaliyetler organize edilmektedir. Çalışanın yol, otel, ulaşım vb. tüm gereklilikleri süreç başlamadan önce tamamlanmaktadır. Verilen tüm oryantasyon ve iş başı eğitimleri sonunda çalışanların geri bildirimleri ‘Eğitim Değerlendirme Anketleri’ yoluyla alınmakta ve raporlanmaktadır.” Çalışanların ana iş faaliyetlerinde kullandıkları eğitimler sonucu elde ettikleri belgelerin ayrıca ücretlendirildiğini açıklayan Toktaş, mali müşavirlik, iş güvenliği uzmanlığı, avukatlık, gümrük müşavirliği, sigorta acente teknik personeli, gıda güvenliği gibi katma değer sağlayacak belgeleri kazanmaları için teşvik edildiklerini kaydetti. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen çalışanları hem teşvik etmek, hem destek olmak için üniversiteler ile anlaşmalar sağlandığını söyleyen Toktaş, yüksek lisans mezunu çalışanlara normal ücretlerine ilaveten yüksek lisans tazminatı ödendiğini ekledi.
BAĞLILIK VE MOTİVASYON
Şirkette düzenli olarak ‘Çalışan Memnuniyeti, Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırmaları’ yapıldığını belirten Recep Toktaş, son anket skorunun beyaz yakada yüzde 81,4, mavi yakada ise yüzde 80,8 olduğunu açıkladı. Araştırma sonuçlarının tek tek analiz edilerek, daha verimli ve keyifli bir çalışma ortamı oluşturmak için gayret ettiklerini söyleyen Toktaş, aynı zamanda mevcut durumu korumak adına aksiyonlar planlandığının altını çizdi.
ULUDAĞ İÇECEK AKADEMİ: SATIŞ OKULU
Uludağ İçecek Satış Ekipleri’nde tabandan eğitim sistemi uygulandığını anlatan İK Müdürü Özken, “Her kademe saha personeli için detaylı eğitimler, ilgili birim yöneticileri tarafından verilir. Bu eğitimler yakın zamanda çalışmaları tamamlanacak olan ‘Satış Okulu’ eğitimleri çatısı altında toplanacak ve İç eğitmenler tarafından yürütülecek. Bundan sonraki hedefimiz Uludağ İçecek Liderlik Okulu olacak” dedi. Geçen yılın başından itibaren dijital platform üzerinden ‘Performans Değerlendirme Sistemi’ çalışmaları başlatıldığını anımsatan Özken, yetkinlik ve hedeflerin değerlendirileceği yapının, İKYS üzerinden uyarlandığını belirterek, ilk 6 ay sonunda ara değerlendirme, yılsonunda ise genel değerlendirme işlemleri yapılmasının hedeflendiğini söyledi.
YETENEK VE GELİŞİM
Şirket çalışanlarının değerlendirmeleri doğrultusunda yetenek havuzları oluşturulduğunu açıklayan Özken, “Bu çalışanlar için ayrıca bir gelişim programları yapılmaktadır. Tüm pozisyonların yetkinlik setleri ve beklenen davranış göstergeleri belirlenmiş olup, çalışanların bu yetkinliklerini geliştirebilecekleri planlar önerilebilmektedir. İKYS üzerinde çalışanlar kendilerine yetkinlik gelişim hedefleri atayabilmekte ve gelişim planlarını yöneticileri değerlendirebilmektedir” diye konuştu.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Türkiye geneli tüm lokasyonlarda yılbaşında planlanan takvim doğrultusunda ‘İK ile Pizza Günleri’, ‘İK ile Kahvaltı’ etkinlikleri düzenlendiğini söyleyen Özken, “Çalışanlar ile iletişimi güçlendirmek ve motivasyonlarını arttırmak adına birçok uygulama bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: Çalışanlarımızın doğum günlerinde, işe giriş yıldönümlerinde otomatik e-posta tanımlamaları ile kutlamalar yapılmaktadır. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarımıza özel hediyeler verilmektedir. Her yıl Mayıs ayında çalışanların katılımıyla üst yönetim ve yöneticilerin bulunduğu bir ortam yaratılarak, ‘Yaza Merhaba Partisi’ düzenlenir. Tüm çalışanların katılabileceği doğa yürüyüşleri düzenlenmektedir. 29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos gibi resmi bayramlar, yeni yıl, sevgililer günü gibi özel kutlama günlerinde yemek menüleri ve kokteyller düzenlenir. Önce insan, bizim ilkelerimiz arasındadır. Çalışan sağlığı bağlamında bu sözde kalmayıp, merkez ofise pedagog ve ayda iki kez diyetisyen davet edilmekte ve çalışanlarımızın bu hizmetlerden de yararlanması imkanı tanınmaktadır. Çalışanların bilinçlendirilmesi ve farkındalığının arttırılması adına sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek, şirkete konuşmacı davet edilir” diye konuştu. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın sponsoru olduklarını anımsatan Özken, çalışanların da bu etkinliklerden faydalanmasını sağladıklarını kaydetti. Sosyal alanda, çalışanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri masa tenisi, bilardo, langırt masaları bulunduğunu belirten Özken, gönüllü paylaşımları ile oluşturulmuş kütüphanelerinin bulunduğunu dile getirdi. Yıl içinde çeşitli yarışma ve spor müsabakalar düzenlendiğini ekleyen Özken, 23 Nisan’da çocuklar için ‘Resim Yarışması’ yapıldığını dile getirdi. Çalışanları ve ailelerini misafir ettikleri etkinliklerde ortak paylaşım alanları oluşturup, Uludağ ailesinin parçası olduklarını hissettirmeye önem verdiklerini ifade eden Özken, “Her yıl Ramazan ayında şirketten emekli olan tüm eski çalışanlarını ve ailelerini iftar yemeğinde üretim tesislerinde ağırlamaktayız. Ayrıca tüm emeklilerimizin fotoğrafları, şirket panolarımızda sergilenmektedir” şeklinde konuştu.
TAKDİR UYGULAMALARI
Şirket bünyesinde 10 ile 40 yıl arasında kıdem yılını dolduran çalışanlara yönetim kurulunun da katıldığı törende ‘Kıdem Teşvik Ödülleri’ verildiğini anlatan Özken, özel günlerde, şirket içerisinde yarışmalar yapıldığını söyledi. Uygulamalardan örnek veren Özken, “Dünya Çevre Günü’nde çalışanların bilincini arttırmak ve farkındalık yaratmak adına ‘Öneri ve Slogan Yarışması’ yapılmakta ve kazananlara ödülleri takdim edilmektedir. Yine iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi tabana yaymak adına İSG slogan yarışması düzenlenmekte ve dereceye girenler ödüllendirilmektedir. Maliyet azaltıcı faaliyetlerde bulunan çalışanlar takdir edilerek ödüllendirilmektedir” dedi.
ŞEFFAF İLETİŞİM
Uludağ İçecek’in Nuri Erbak Anadolu Lisesi’ne hem maddi, hem de manevi olarak destek sağladığını belirten Özken, öğrencilerin üniversiteye hazırlık yolculuklarında destek olduklarını kaydetti. Nuri Erbak Kültür ve Eğitim Vakfı’nın üniversitelerde eğitim gören öğrencilere burs imkanı sağladıklarını açıklayan Özken, “Çalışanlarımızın üniversitede eğitim gören çocuklarına ve diğer başarılı öğrencilere belirli kriterler doğrultusunda öğrenim süresi boyunca vakıf aracılığıyla burs verilmektedir” diye konuştu. İçinde bulundukları sektörün insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Özken, katkısız ürün ve yüzde 100 şeker pancarı kullandıklarını açıkladı. Özken, ürünlerde de çalışmalarında da birinci önceliğin insan olduğunun altını çizdi. Tüm yöneticiler ve çalışanlar ile açık iletişime önem verildiğini vurgulayan Özken, her çalışanın değerli olduğunun hissettirildiğini kaydetti. Yönetim kurulu ve icra kurulunun, kurum çalışanları ile sürekli iletişimde kaldığını belirten Özken, şeffaf bir iletişim yapısı benimsendiğini kaydetti. Organizasyonel piramidin yatay konumda olduğunu ifade eden Özken, “Organizasyon şemasının en altındaki pozisyonda görev alan bir çalışan dahi yönetim kuruluna direkt ulaşabilmektedir. Çalışanlar yöneticileri ile de istedikleri zaman iletişimde olabilecekleri bir kurum kültürü oluşturulmuştur” dedi.