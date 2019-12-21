Önce insan

Yeşim Tekstil Ceo’su Şenol Şankaya’nın babası rahmetli Şükrü Bey, 25 yıl önce bir öğüt verdi. ‘Evladım, çalışanlarının insan olduğunu ve onlara iyi davranma sorumluluğunun olduğunu asla unutma. Onlara daima iyi davran.’ Şenol Şankaya, bu sözü benimsedi. Bunu büyük cümlelerle anlatmak zor olduğu için de ‘Önce İnsan’ dedi. Ardından kurum kültürü olarak benimsendi. Tüm projeler ve çalışmalar bunun üzerine kuruldu. Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca ile Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur, insan odaklı çalışmaları ve projeleri anlattı.
Bursa ve Mısır’da üretim tesisleri bulunan Yeşim Tekstil, Türkiye geneli ve Moldova’da fason çalışanları ile birlikte yaklaşık 20 bin kişiye dokunuyor. Bu hafta, Yeşim Tekstil’in insan kaynaklarına bakışı ve uygulamalarını ele aldık.
İşe alım süreci ile ilgili bilgi veren Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca, önümüzdeki dönem projeleri, satışı, cirosu, üretim kapasitesi gibi veriler ortaya çıktıktan sonra bütçe çalışması yaptıklarını hatırlatarak, veriler ışığında taleplerin belirlendiğini kaydetti. Şirket bünyesindeki iş değişikliği, emeklilik ve büyümeye paralel çalışan ihtiyacı doğduğunu belirten Hüseyinca, ardından farklı mecraları değerlendirdiklerini açıkladı. İşkur, iş arayanların yer aldığı profesyonel dijital platformlar, üniversiteler, belediyeler ve muhtarlıklarla iletişim kurduklarını belirten Hüseyinca, “Aynı zamanda istihdam fuarlarına da katılıyoruz. Oradan elde ettiğimiz verilerle havuzumuzu oluşturuyoruz. Çalışmalarımızı başlatıp, elemeler yaptıktan sonra aday sayısını 3’e kadar indirgiyoruz. Adayı, kişilik envanteri, yetkinlik, İngilizce testi gibi farklı uygulamalara tabi tutuyoruz. Vaka analizi yapıyoruz. Uygulamalar pozisyona göre farklılıklar gösterebiliyor” dedi.
İŞ YERİNE UYUM
Yeni işe başlayan çalışanın uyumu konusunda uzun bir oryantasyon programının bulunduğunu açıklayan Hüseyinca, İK’nın şirketi tanıtan, genel vizyonunu anlatan eğitiminin ardından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiğini, ardından bunların yer aldığı kitapçığın hediye edildiğini kaydetti. Daha sonra her departmanın kendi iş eğitimlerinin bulunduğunu söyleyen Hüseyinca, orada da kendi işine özel eğitim yapıldığını açıkladı.
ÜCRET POLİTİKASI
Ücretleri belirlerken, iş analizi yapıp, süreçleri izlediklerini söyleyen Hüseyinca, her pozisyonun kademesinin belli olduğunu belirterek, “Buna göre belirli ücret skalası var. Bu oranı her yıl piyasa ile karşılaştırıyoruz. ‘Neredeyiz?’ ve ‘Nerede olmak istiyoruz?’ buna bakıyoruz. Enflasyonla ilgili çalışmalarımız oluyor. Deneyim ve yetkinliklere göre ücretlerde değişkenlik gösterebiliyor” diye konuştu.
YILLIK EĞİTİM BÜTÇEMİZ VAR
Hedef bazlı performans sistemlerinin olduğunu belirten Hüseyinca, şirket hedeflerinden departmana, birim ve bireysele yayılan bir sistematiğin bulunduğunu açıkladı. Bu sistemi dijitale de taşıdıklarını aktaran Hüseyinca, “Sistem, bir şekilde o kişinin kariyeri için çalışma yapmamızı sağlıyor. Ayrıca yıllık eğitim bütçemiz ve çalışmalarımız var. Performanstan gelen ihtiyaçlar çıkıyor. Ona göre hareket ediyoruz. Kişi ile alakalı talepler farklılaşabiliyor. Yabancı dillerini geliştiriyoruz. Bunun dışında büyüyen bir firmayız. Pozisyonlar farklılaşabiliyor veya çoğalabiliyor. Ayrıca yurtdışı lokasyonumuz var. Yurtdışına da çalışanlarımızı ihraç edebiliyoruz” şeklinde konuştu.
KREŞ VE AKADEMİ
Kurumsal sadakat ile ilgili çalışmalarını anlatan Hüseyinca, sahip oldukları kreşin önemli bir özellik olduğunu belirterek, “Kreş olduğu için çok fazla gelmek isteyen var. Ücretsiz kreşimiz, 0-6 yaş arası çocukları kapsıyor. Burası bin çocuk kapasiteli ancak şu an 420 çocuğumuz var. Kreş, 7.00’da açılıp, 23.00’da kapanıyor. Yoga, robotik kodlama, İngilizce, resim, drama, satranç gibi derslerimiz bulunuyor. Genç nesil kariyer planlamasına, kişisel gelişime çok önem veriyor. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Bunun için Yeşim Akademi’yi kurduk. Eğitimlere dışardan katılım da oluyor Ayrıca 3 yıldır ana-baba okulumuz faaliyetini sürdürüyor” diye konuştu.
YENİ İK UYGULAMALARI
Müşterileri ile birlikte teknolojik çalışmalar hayata geçirdiklerini söyleyen Hüseyinca, bazı uygulamaların müşteri nezdinde örnek gösterildiğini kaydetti. Tüm çalışanların dahil olduğu iş sağlığı ve güvenliği sisteminin de bulunduğunu belirten Hüseyinca, “Örneğin riskli bir durum gören çalışan, online olarak sisteme fotoğraf çekip, yükleyebiliyor. Gerekli önlemler alınıyor. Çalışanlar da söz sahibi olduğu için herkes sahipleniyor. İnsana dokunduğumuz için motivasyon ve sosyal konulara da eğiliyoruz. Her sene çalışan memnuniyeti anketi düzenliyoruz” dedi.
FARKLI KULÜPLERİMİZ VAR
Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur ise iç ve dış iletişim çalışmaları yaptıklarını belirterek, bunların uyumlu olmasına dikkat ettiklerini vurguladı. İç iletişimde çok fazla çalıştıklarını açıklayan Cesur, “Kulüplerimiz var. Çalışanları buraya dahil ediyoruz. Burada bir lider ve onunla beraber çalışan arkadaşlarımız var. Onları yüzde 100 destekliyoruz. Organizasyonlarının duyurulmasını sağlıyoruz. Gezi, Eğlence Kulübü her yerde var. Burada Çevre, Sosyal Sorumluluk Kulübü, İnovasyon ve Futüristler Kulübü, Pozitif Düşünce Kulübü bulunuyor. Yaptıkları etkinlikler dikkat çekiyor. Mesela öğle tatilinde dışarda meditasyon bile yapabiliyorlar. Kulüpler aracılığıyla birçok konuk geliyor” diye konuştu.
25 YIL ÖNCE GELİŞTİ
‘Önce İnsan’ odaklı proje ve çalışmalar geliştirdiklerini belirten Cesur, bunun çıkış hikayesini şöyle anlattı:
“25 yıl önce Yeşim Tekstil Ceosu Şenol Şankaya’nın babası rahmetli Şükrü Bey’in verdiği bir öğüt insan prensibinin temelini oluşturdu. Şükrü bey, ‘Evladım, çalışanlarının insan olduğunu, onlara iyi davranma sorumluluğunun bulunduğunu asla unutma ve onlara daima iyi davran’ dedi. Şenol Bey de bunu benimsedi. Büyük cümlelerle anlatmak zor olduğu için de ‘Önce İnsan’ dedi. O günden beri ‘Önce İnsan’ prensibiyle çalışmalar, projeler hayata geçiyor. Ayrıca şirketin 23 yıldır çıkardığı ‘Önce İnsan’ isimli dergisi var.”
KISA FİLM YARIŞMASI
Son 3 yıldır aralık ayı sonunda ‘Önce İnsan Günü’ organize ettiklerini açıklayan Cesur, “Kültürü yaygınlaştırmak için cep telefonu ile kısa film yarışması başlattık. ‘Önce insan nedir?’ çektikleri kısa filmde bunu hayata geçiriyorlar. ‘Önce İnsan’ kimine göre kreş, kimine göre aldığı erzaklar oluyor. Senaryo yazımını ve çekimini gerçekleştiriyorlar. İkisi şirketten olmak üzere sanatçılardan oluşan bir jürimiz var. Dereceye girenleri internet sitesine koyuyoruz. Geçen yıl İnsan Kaynakları Departmanı’nda işaret dili eğitimi yapılmıştı. Bir arkadaşımızın kalbine dokunmuş ki buradan yola çıkıp, filmini çekti. Birinci oldu” diye konuştu.
EĞİTİM, ÇEVRE, SPOR VE KADIN
Sosyal sorumluluk alanında eğitim, çevre, spor ve kadın olmak üzere 4 başlıkta projeler gerçekleştirdiklerini açıklayan Cesur, Şükrü Şankaya Futbol Okulu, Yeşimspor Kulüpleri gibi spor etkinliklerinin yanı sıra TEV Şükrü Şankaya Eğitim Bursu gibi destekler bulunduğunu kaydetti. Yaklaşık 5 yıldır LÖSEV’e çalışan çocukların dileklerinin gerçekleşmesi için hediye aldıklarını belirten Cesur, Kızılay’a kan bağışı; Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile ‘Evde, İşte Eşitlik’ çalışması yaptıklarını ekledi.
İYİLİK YAP, FARK YARAT
Şirketin sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü çalışanlara plaket verdiklerini açıklayan Cesur, koşu takımlarının olduğunu belirterek, 33 kişinin Şükrü Şankaya Eğitim Fonu için koştuğunu açıkladı. Cesur, “Orada en fazla bağış toplayan birinci, ikinci ve üçüncüye ödül veriyoruz. ‘İyilik Yap, Fark Yarat’ diye kermes düzenliyoruz. Oradan elde edilen gelir Şükrü Şankaya İlkokulu veya Anadolu Lisesi’ne aktarıyoruz. Temas ettiğimiz yerlere yönlendiriyoruz” dedi.
AİLE SICAKLIĞINI YAŞATAN KURUMSAL YAPI
Çıkış noktalarının Önce İnsan’ olduğunu yineleyen Cesur, cinsiyet ayrımı yapmadıklarını belirterek, bireyler arasında eşitlik konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini açıkladı. ‘Kelebeğin Dünyası’nda bunu işlediklerini dile getiren Cesur, ‘Bizim Eşit Dünyamız’ isimli yeni bir projeyi daha bu anlamda hayata geçirdiklerini anımsattı. Kadın istihdamının şirkette yüksek olduğunu ve bu konuda ödüller aldıklarını da anımsatan Cesur, çalışanların yaklaşık yüzde 51’in kadınlardan oluştuğunu kaydetti. Şirkette bugüne kadar çok fazla çalışan olduğunu ve emeklilerin de bulunduğunu belirten Cesur, emekliler için kokteyl düzenlediklerini dile getirdi. Diğer firmalardan farklı olarak çalışanlarla duygusal bağ kurduklarını sözlerine ekleyen Cesur, Yeşim’i ‘Aile sıcaklığını yaşatan kurumsal yapı’ olarak özetledi.
Önce insan
Yeşim Tekstil Ceo’su Şenol Şankaya’nın babası rahmetli Şükrü Bey, 25 yıl önce bir öğüt verdi. ‘Evladım, çalışanlarının insan olduğunu ve onlara iyi davranma sorumluluğunun olduğunu asla unutma. Onlara daima iyi davran.’ Şenol Şankaya, bu sözü benimsedi. Bunu büyük cümlelerle anlatmak zor olduğu için de ‘Önce İnsan’ dedi. Ardından kurum kültürü olarak benimsendi. Tüm projeler ve çalışmalar bunun üzerine kuruldu. Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca ile Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur, insan odaklı çalışmaları ve projeleri anlattı.
Bursa ve Mısır’da üretim tesisleri bulunan Yeşim Tekstil, Türkiye geneli ve Moldova’da fason çalışanları ile birlikte yaklaşık 20 bin kişiye dokunuyor. Bu hafta, Yeşim Tekstil’in insan kaynaklarına bakışı ve uygulamalarını ele aldık.
İşe alım süreci ile ilgili bilgi veren Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca, önümüzdeki dönem projeleri, satışı, cirosu, üretim kapasitesi gibi veriler ortaya çıktıktan sonra bütçe çalışması yaptıklarını hatırlatarak, veriler ışığında taleplerin belirlendiğini kaydetti. Şirket bünyesindeki iş değişikliği, emeklilik ve büyümeye paralel çalışan ihtiyacı doğduğunu belirten Hüseyinca, ardından farklı mecraları değerlendirdiklerini açıkladı. İşkur, iş arayanların yer aldığı profesyonel dijital platformlar, üniversiteler, belediyeler ve muhtarlıklarla iletişim kurduklarını belirten Hüseyinca, “Aynı zamanda istihdam fuarlarına da katılıyoruz. Oradan elde ettiğimiz verilerle havuzumuzu oluşturuyoruz. Çalışmalarımızı başlatıp, elemeler yaptıktan sonra aday sayısını 3’e kadar indirgiyoruz. Adayı, kişilik envanteri, yetkinlik, İngilizce testi gibi farklı uygulamalara tabi tutuyoruz. Vaka analizi yapıyoruz. Uygulamalar pozisyona göre farklılıklar gösterebiliyor” dedi.
İŞ YERİNE UYUM
Yeni işe başlayan çalışanın uyumu konusunda uzun bir oryantasyon programının bulunduğunu açıklayan Hüseyinca, İK’nın şirketi tanıtan, genel vizyonunu anlatan eğitiminin ardından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiğini, ardından bunların yer aldığı kitapçığın hediye edildiğini kaydetti. Daha sonra her departmanın kendi iş eğitimlerinin bulunduğunu söyleyen Hüseyinca, orada da kendi işine özel eğitim yapıldığını açıkladı.
ÜCRET POLİTİKASI
Ücretleri belirlerken, iş analizi yapıp, süreçleri izlediklerini söyleyen Hüseyinca, her pozisyonun kademesinin belli olduğunu belirterek, “Buna göre belirli ücret skalası var. Bu oranı her yıl piyasa ile karşılaştırıyoruz. ‘Neredeyiz?’ ve ‘Nerede olmak istiyoruz?’ buna bakıyoruz. Enflasyonla ilgili çalışmalarımız oluyor. Deneyim ve yetkinliklere göre ücretlerde değişkenlik gösterebiliyor” diye konuştu.
YILLIK EĞİTİM BÜTÇEMİZ VAR
Hedef bazlı performans sistemlerinin olduğunu belirten Hüseyinca, şirket hedeflerinden departmana, birim ve bireysele yayılan bir sistematiğin bulunduğunu açıkladı. Bu sistemi dijitale de taşıdıklarını aktaran Hüseyinca, “Sistem, bir şekilde o kişinin kariyeri için çalışma yapmamızı sağlıyor. Ayrıca yıllık eğitim bütçemiz ve çalışmalarımız var. Performanstan gelen ihtiyaçlar çıkıyor. Ona göre hareket ediyoruz. Kişi ile alakalı talepler farklılaşabiliyor. Yabancı dillerini geliştiriyoruz. Bunun dışında büyüyen bir firmayız. Pozisyonlar farklılaşabiliyor veya çoğalabiliyor. Ayrıca yurtdışı lokasyonumuz var. Yurtdışına da çalışanlarımızı ihraç edebiliyoruz” şeklinde konuştu.
KREŞ VE AKADEMİ
Kurumsal sadakat ile ilgili çalışmalarını anlatan Hüseyinca, sahip oldukları kreşin önemli bir özellik olduğunu belirterek, “Kreş olduğu için çok fazla gelmek isteyen var. Ücretsiz kreşimiz, 0-6 yaş arası çocukları kapsıyor. Burası bin çocuk kapasiteli ancak şu an 420 çocuğumuz var. Kreş, 7.00’da açılıp, 23.00’da kapanıyor. Yoga, robotik kodlama, İngilizce, resim, drama, satranç gibi derslerimiz bulunuyor. Genç nesil kariyer planlamasına, kişisel gelişime çok önem veriyor. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Bunun için Yeşim Akademi’yi kurduk. Eğitimlere dışardan katılım da oluyor Ayrıca 3 yıldır ana-baba okulumuz faaliyetini sürdürüyor” diye konuştu.
YENİ İK UYGULAMALARI
Müşterileri ile birlikte teknolojik çalışmalar hayata geçirdiklerini söyleyen Hüseyinca, bazı uygulamaların müşteri nezdinde örnek gösterildiğini kaydetti. Tüm çalışanların dahil olduğu iş sağlığı ve güvenliği sisteminin de bulunduğunu belirten Hüseyinca, “Örneğin riskli bir durum gören çalışan, online olarak sisteme fotoğraf çekip, yükleyebiliyor. Gerekli önlemler alınıyor. Çalışanlar da söz sahibi olduğu için herkes sahipleniyor. İnsana dokunduğumuz için motivasyon ve sosyal konulara da eğiliyoruz. Her sene çalışan memnuniyeti anketi düzenliyoruz” dedi.
FARKLI KULÜPLERİMİZ VAR
Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur ise iç ve dış iletişim çalışmaları yaptıklarını belirterek, bunların uyumlu olmasına dikkat ettiklerini vurguladı. İç iletişimde çok fazla çalıştıklarını açıklayan Cesur, “Kulüplerimiz var. Çalışanları buraya dahil ediyoruz. Burada bir lider ve onunla beraber çalışan arkadaşlarımız var. Onları yüzde 100 destekliyoruz. Organizasyonlarının duyurulmasını sağlıyoruz. Gezi, Eğlence Kulübü her yerde var. Burada Çevre, Sosyal Sorumluluk Kulübü, İnovasyon ve Futüristler Kulübü, Pozitif Düşünce Kulübü bulunuyor. Yaptıkları etkinlikler dikkat çekiyor. Mesela öğle tatilinde dışarda meditasyon bile yapabiliyorlar. Kulüpler aracılığıyla birçok konuk geliyor” diye konuştu.
25 YIL ÖNCE GELİŞTİ
‘Önce İnsan’ odaklı proje ve çalışmalar geliştirdiklerini belirten Cesur, bunun çıkış hikayesini şöyle anlattı:
“25 yıl önce Yeşim Tekstil Ceosu Şenol Şankaya’nın babası rahmetli Şükrü Bey’in verdiği bir öğüt insan prensibinin temelini oluşturdu. Şükrü bey, ‘Evladım, çalışanlarının insan olduğunu, onlara iyi davranma sorumluluğunun bulunduğunu asla unutma ve onlara daima iyi davran’ dedi. Şenol Bey de bunu benimsedi. Büyük cümlelerle anlatmak zor olduğu için de ‘Önce İnsan’ dedi. O günden beri ‘Önce İnsan’ prensibiyle çalışmalar, projeler hayata geçiyor. Ayrıca şirketin 23 yıldır çıkardığı ‘Önce İnsan’ isimli dergisi var.”
KISA FİLM YARIŞMASI
Son 3 yıldır aralık ayı sonunda ‘Önce İnsan Günü’ organize ettiklerini açıklayan Cesur, “Kültürü yaygınlaştırmak için cep telefonu ile kısa film yarışması başlattık. ‘Önce insan nedir?’ çektikleri kısa filmde bunu hayata geçiriyorlar. ‘Önce İnsan’ kimine göre kreş, kimine göre aldığı erzaklar oluyor. Senaryo yazımını ve çekimini gerçekleştiriyorlar. İkisi şirketten olmak üzere sanatçılardan oluşan bir jürimiz var. Dereceye girenleri internet sitesine koyuyoruz. Geçen yıl İnsan Kaynakları Departmanı’nda işaret dili eğitimi yapılmıştı. Bir arkadaşımızın kalbine dokunmuş ki buradan yola çıkıp, filmini çekti. Birinci oldu” diye konuştu.
EĞİTİM, ÇEVRE, SPOR VE KADIN
Sosyal sorumluluk alanında eğitim, çevre, spor ve kadın olmak üzere 4 başlıkta projeler gerçekleştirdiklerini açıklayan Cesur, Şükrü Şankaya Futbol Okulu, Yeşimspor Kulüpleri gibi spor etkinliklerinin yanı sıra TEV Şükrü Şankaya Eğitim Bursu gibi destekler bulunduğunu kaydetti. Yaklaşık 5 yıldır LÖSEV’e çalışan çocukların dileklerinin gerçekleşmesi için hediye aldıklarını belirten Cesur, Kızılay’a kan bağışı; Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile ‘Evde, İşte Eşitlik’ çalışması yaptıklarını ekledi.
İYİLİK YAP, FARK YARAT
Şirketin sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü çalışanlara plaket verdiklerini açıklayan Cesur, koşu takımlarının olduğunu belirterek, 33 kişinin Şükrü Şankaya Eğitim Fonu için koştuğunu açıkladı. Cesur, “Orada en fazla bağış toplayan birinci, ikinci ve üçüncüye ödül veriyoruz. ‘İyilik Yap, Fark Yarat’ diye kermes düzenliyoruz. Oradan elde edilen gelir Şükrü Şankaya İlkokulu veya Anadolu Lisesi’ne aktarıyoruz. Temas ettiğimiz yerlere yönlendiriyoruz” dedi.
AİLE SICAKLIĞINI YAŞATAN KURUMSAL YAPI
Çıkış noktalarının Önce İnsan’ olduğunu yineleyen Cesur, cinsiyet ayrımı yapmadıklarını belirterek, bireyler arasında eşitlik konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini açıkladı. ‘Kelebeğin Dünyası’nda bunu işlediklerini dile getiren Cesur, ‘Bizim Eşit Dünyamız’ isimli yeni bir projeyi daha bu anlamda hayata geçirdiklerini anımsattı. Kadın istihdamının şirkette yüksek olduğunu ve bu konuda ödüller aldıklarını da anımsatan Cesur, çalışanların yaklaşık yüzde 51’in kadınlardan oluştuğunu kaydetti. Şirkette bugüne kadar çok fazla çalışan olduğunu ve emeklilerin de bulunduğunu belirten Cesur, emekliler için kokteyl düzenlediklerini dile getirdi. Diğer firmalardan farklı olarak çalışanlarla duygusal bağ kurduklarını sözlerine ekleyen Cesur, Yeşim’i ‘Aile sıcaklığını yaşatan kurumsal yapı’ olarak özetledi.