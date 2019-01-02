İş dünyasına moral oldu

Ekonomik çarkları hareketlendirmek adına geçtiğimiz günlerde bir dizi teşvik ve destek paketi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilenler arasında elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim, istihdam teşviklerinin devamı, asgari ücret desteğinin 9 aydan 12 aya çıkarılması, vergi politikalarının gözden geçirilmesi, yatırım üretim ve istihdam teşviklerinin devam etmesi, ilk işe girenlere sigorta ve vergi giderlerinini devletin üstlenmesi gibi maddeler yer alıyordu. Bunun dışında asgari ücrette de yüzde 26 oranında artış yaşanmıştı. Bu gelişmeleri iş dünyası temsilcilerine sorarak, değerlendirmelerini aldık.

PROJELERE DEVAM





◊ Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bölgesel istihdam teşvikleri, makine ve teçhizat alımlarında KDV muafiyeti, elektrik ve doğalgazda yapılacak indirim, SGK teşviki ve asgari ücret desteği gibi teşviklerin iş dünyasına büyük moral verdiğini kaydetti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra kentin ve ülkenin geleceğini hep birlikte inşa edeceklerini söyleyen Burkay, “Sadece kentimizde değil, ülke ekonomimizde de yeni bir sıçramanın temelini oluşturan projelerimize ara vermeden sürdüreceğiz” dedi.

‘BÜYÜME 2019 YILINDA DA SÜRECEK’

Yeni yılda da İnadına Üretim, İnadına İhracat, İnadına İstihdam parolasıyla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Burkay, 2018 yılında devreye alınan dengelenme, disiplin ve değişim hedefli yeni ekonomi programının 2019’da daha verimli sonuçlar getireceğine inandığını vurguladı. Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) Türkiye ekonomisi için ana yol gösterici olacağını ifade eden Burkay, “Yeni yılda öncelikle ekonomide dengelenmenin sağlanması ve bu amaçla ekonomik büyümenin 2019 yılında sürmesini bekliyoruz. Cari açıkta gerileme 2019 yılında da sürecek ve Merkez Bankası’nın para politikası enflasyonu ile finansal istikrarı gözetecektir” dedi.

ENFLASYONDA AŞAĞI YÖNLÜ EĞİLİM

Enflasyonda 2019 yılının aşağı yönlü bir eğilimin göründüğünü kaydeden Burkay, döviz kurları ile faizler de buna bağlı olarak gerileyebileceğini öngördüklerini kaydetti. Başkan Burkay, yeni yılda reel sektörde maliyetlerin, fiyat, stok ve işletme sermayesi ile alacak yönetimlerinin çok önemli olacağını vurguladı.

ELİMİZİ RAHATLATACAK





◊ Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, asgari ücretin yüzde 26,05 artırılması ile işveren üzerindeki yükün arttığına dikkat çekerek, “Elbette kazancımızı çalışanlarımızla bölüşmekten yanayız; ancak, döviz kurları, dünya ekonomisinin daralma eğilimi ve enflasyon baskısına karşı zorlanan iş dünyası olarak yeni maliyetler işleri daha da zorlayacaktı. Burada hükümetin artışa karşı aldığı istihdam desteklerini yerinde buluyorum. Gerek ilk kez işe gireceklere uygulanan sigorta ve vergi desteği, gerek KOBİ’lere daha çok olmak üzere sigorta teşvikleri, gerekse makine teçhizattaki KDV destekleri elimizi biraz olsun rahatlatacak. Ayrıca dövizdeki düşüşe paralel olarak elektrik, doğalgaz ve akaryakıttaki geri dönüşler de bütçeleri olumlu etkileyecek” dedi.

ÖDEVLER VAR

Bu anlamda 2019 yılının 2018’de yaşanan türbülansı düzeltme yılı olacağını vurgulayan Türkay, “Burada hem çalışana, hem de işverene düşen ödevler var. Bu göreve en doğru şekilde yerine getirebilmemiz için fedakârlıklara ihtiyacımız var. Çalışanın aldığı bu artırım, işverene verimlilik artışı olarak dönmeli ki ülkemizi hak ettiği seviyelere taşıyabilelim” diye konuştu.

‘TEŞVİK VE DESTEKLERİ ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ’





◊ Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak, asgari ücrette belirlenen miktarın makul bir rakam olduğunu belirterek, “İşçilerimiz bu artışı hak etmiştir. Onların refah seviyelerini artırmak; hem devletimizin hem biz işverenlerin görevidir. Daha mutlu çalışanlarımızla daha huzurlu bir iş hayatı ve daha verimli bir ülke olacağımıza inanıyorum. Bununla birlikte, işletmelerin içinde bulunduğu ekonomik durumda korunması, reel sektörün çarklarının hızlanarak dönmesi de hayatidir. Hem emekçi mağdur edilmemeli, hem de işveren, işçi ile ücret arasında bırakılmamalıdır.

6 puanlık SGK teşviki

2019 yılında 12 ay devam edecek asgari ücret desteği ve 51 ilde 6 puanlık SGK teşviki ile ilk kez işe alınacakların vergi ve SGK desteklerinin sürdürülecek olması, işverenlerimize gelecek yıl da önemli katkı sağlayacaktır. Elektrik ve doğalgaz indirimleri de vatandaşın alım gücünü artırarak, piyasada beklenen canlanmaya önemli bir destek olacaktır. Sanayici güvenli bir ortamda üretime teşvik edildiği sürece Türkiye’nin yeniden hızlı büyüme rakamlarına ulaşmaması için bir sebep yok” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM EKONOMİSİ DESTEKLENMELİ







◊ Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkayan, açıklanan desteklerin üretim ve istihdamın sürdürülebilir olmasında mutlaka fayda sağlayacağının altını çizdi. Üretim ekonomisini destekleyecek teşviklerin devam etmesi gerektiğini söyleyen Özkayan, tüketim ile büyümekten uzaklaşılması gerektiğini vurguladı.

KDV İADESİ

Teşvik paketinde yer alan makinedaki KDV istisnasının alıcı için avantaj yarattığını belirten Özkayan, “Üreticilerin devletten alacağı KDV iadesi gecikmesinden dolayı yaşadığı finansal sıkıntıların da bir an önce çözülmesi gerekir. Finansmana ulaşmadaki zorluk ve yüksek maliyetler göz önüne alındığında, üreticimiz için en acil olan ihtiyaçlardan biri, birikmiş KDV’lerin geri ödenmesidir” dedi.

‘OLMASI GEREKEN BİR ATIŞ’





◊ Rumelili Sanayici ve İş Adamları Derneği (RUMELİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova, özellikle iş dünyasının maliyetlerini azaltmaya yönelik destekleri çok olumlu değerlendirdiklerini belirterek, “İş dünyasının daha rahat finans kaynaklarına erişimi konusunda da daha hızlı bir sürecin işletilmesini ve kilogram başına düşen ihracat rakamını yukarı taşıyacak projelere, devletimizin daha etkin bir şekilde destekler vermesini bekliyoruz. Asgari ücret rakamlarının her ne kadar böyle bir süreçte işvereni zorlayacak olsa da mevcut durum itibariyle olması gereken bir artış rakamıdır” diye konuştu.

TATMİN EDİCİ ARTIŞ





◊ BTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Kağan Yeşil, 2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 oranında bir artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, “Asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz. 2019 yılının daha bereketli geçmesi açısından yeni zammın çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

PLASTİK VE AMBALAJ SEKTÖRÜ

Geçmiş yıllarda, işverenlere sunulan teşviklerin 2019 yılında daha fazla artmasını önemle talep ettiklerini söyleyen Yeşil, “Çünkü, özellikle küresel ekonomik krizler, gerekse ekonomik saldırılar ve bununla birlikte Sıfır Atık Projesi kapsamında Türk Plastik ve Ambalaj Sektörü’nün çok zor süreçlerden geçmesinden dolayı özellikle sektörümüze yönelik ciddi teşvikler bekliyor ve üzerimizdeki yükün hafifletilmesini arzu ediyoruz. Plastik ve ambalaj sektörüne karşı başlatılan kampanya ile Türkiye genelinde 300 bin çalışanı istihdam eden sektörümüzde işlerimiz yüzde 50 düşüş göstermiş ve 2019’a daha girmeden isten çıkarmalara başlamıştır. Bununla birlikte yüzlerce firmamız konkordato ilan ederek kepenk kapatmaya başlamıştır. Bu açıdan bakıldığında daha şimdiden 2019 yılının bu sektör için ciddi anlamda zor geçeceği malumdur. Hükümetten bu konuda sektörümüzün yaralarını sarmasını, plastik ve ambalaj sektörüne yönelik özellikle sektörel ve bölgesel teşvik, girdi maliyetlerinin azaltılması, geri dönüşüm sektörünün teşvik edilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

DESTEK PAKETLERİ ÖNEMLİ





◊ Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın, gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltmak ve çalışanların refah seviyesini arttırmak konusunda, hem hükümete hem özel sektöre ciddi rol düştüğünü kaydetti. Son aylarda yaşanan ekonomik çalkantılar karşısında kaçınılmaz olarak asgari ücrete yapılan yüzde 26’lık artışı olumlu bulan Yalçın, “Ancak paralelinde, işveren tarafında da aynı olumlu adımların atılabilmesi gerekli. Bunun için işverene devletin sağlamakta olduğu yatırım üretim ve istihdam teşviklerinin yanı sıra, 2019’da planlanan destek paketleri de önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.