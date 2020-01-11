Herkes oyunun içinde olsun istiyoruz

Sirena Marine Mali, İdari İşler ve İK Müdürü Fatih Okur, şirketlerini çalışılması zevkli ve rahat bir yer olarak tanımlayarak, demokratik bir ortamın var olduğunu söylüyor. Herkesin fikrini ifade edebildiğini aktaran Okur, “Bizim için fikirler değerli. Fikirlerle tekneler ortaya çıkıyor. Geri bildirimlerle revizyon yapıyoruz. Herkesin çorbada tuzu var. Arkadaşlarımız kendi fikrinin de hayata geçebildiğini görünce burayı sahipleniyor” diyor.
Bu hafta ‘Yeni Nesil İK’da Kıraça Holding şirketlerinden Sirena Marine’deki uygulamaları aktaracağız. İtalyan yat markası Azimut Benetti’nin küçük modellerinin fason üretilmesi amacıyla 2006’da kurulan şirket, zamanla ortaya koyduğu ürünlerle kendisini gösterip, hareket kabiliyetini artırdı. Yapılan işlerle büyüyerek, ortaklık yapısında değişiklik oluştu. Kıraça Holding, yüzde 50 oranında paya erişti. Üretim adetlerini artıran şirket, 2009’da Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yerinden Orhangazi’deki tesisine taşındı. 2012 yılında ortaklık tamamen sona erdi ve Kıraça Holding bünyesine geçti. Böylece yüzde 100 Türk şirketi oldu. Motoryat ve yelken üretimi yapan işletme, 2014’te kendi markası olan Sirena Yat 58 ve Sirena Yat 64 isimli iki farklı ebatta proje hayata geçirdi. 2017 Ocak ayında Duesseldorf Boat Show’da bu iki teknesinin lansmanı yaptı. O tarihe kadar sadece kendi yelkenli markasını üreten şirket, yelkenli ve motoryat markalarıyla var olduğunu sektöre gösterdi. Şu an seri imalat yapan Sirena Marine, motoryat ve yelkenli üretimini sürdürüyor. Yardımcı alanlarda da otomotiv, raylı sistem, savunma sanayine parça üretiyor.
BEYAZ YAKA İÇİN KARİYER SİTELERİ
Sirena Marine Mali, İdari İşler ve İK Müdürü Fatih Okur, bünyelerinde 700 çalışanın bulunduğunu belirterek, bunun 85’inin beyaz yaka, kalan kısmının ise mavi yaka personelden oluştuğunu açıkladı. İşe alım süreci ile ilgili bilgi veren Okur, “Beyaz yaka aylık ücretli personel alımlarımızı kariyer sitelerinden gerçekleştiriyoruz. Pozisyonun önem derecesine göre danışmanlık firmalarından da destek almaktayız. Ayrıca çalışanlarımızdan gelen referanslar ve aday havuzumuz da değerlendirilmekte. Mavi yaka saat ücretli personel için yine kariyer siteleri, yerel gazete ilanları, İşkur ve mevcut çalışanlarımızın referanslarından faydalanıyoruz. Ayrıca kariyer zirvesi etkinliklerine katılıp, gençlerle bir araya geliyoruz. Staj ve iş başvurularını alıp, değerlendiriyoruz” dedi.
FİRMAYI İYİ TANIMASINI SAĞLIYORUZ
Kişinin çalışma ortamına uyum sağlamasının, başarıdaki en önemli faktörlerinden biri olduğunun altını çizen Okur, yeni işe başlayan personelin organizasyonun bir parçası gibi hissedebilmesi için şirketin misyonunu, kültürünü ve değerlerini anlattıklarını açıkladı. Tüm bölümlerde oryantasyon eğitimi verildiğini belirten Okur, “Şirketimizde iç iletişim faaliyetlerinde bulunduruyoruz. Kendisine mentor yöneticisi ataması yapıyoruz. Atadığımız mentorun bilgi ve deneyimlerini paylaşarak; iletişim becerilerinin yükselmesini sağlayıp, uyum sürecinin hızlanmasına katkı sağlamaktayız” diye konuştu. Ücret konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden birisi ile çalıştıklarını söyleyen Okur, “Kıraça Holding bünyesinde belirlenen oranlar üzerinden ücret politikalarını belirliyoruz. Mavi yaka çalışanlarımız Toplu İş Sözleşmesi kapsamındadır. Yaptıkları işe ve kıdeme göre oluşan ücret skalalarımız mevcuttur. Belirli dönemler halinde toplu sözleşmeler yenilenmektedir” dedi.
Yüksek performans gösteren personelin kariyer havuzuna alınıp, burada değerlendirildiğini belirten Okur, “Aday olabilecek pozisyonlar için gelişim planı hazırlanmaktadır. Adaylarımıza kişisel ve yeteneklerini öne çıkarabilecekleri eğitimler verilmektedir. Oluşabilecek pozisyonlar için önceliğimiz içimizde potansiyeli olan, kurum kültürünü bilen yöneticilerimizi yetiştirmek. Şirket içinde hem dikey, hem de yatay yönde kariyer imkanlarımız söz konusu. Bunu sağlayabilmek için her pozisyonun sadece belli sabit bir görevde değil, aynı zamanda farklı alanlarda deneyim sahibi olmasını destekliyoruz. Performans ve şirket ihtiyaçları aynı noktada buluştuğunda da çalışanlarımıza fırsatlar sunuyoruz” diye konuştu.
BİR HİKAYE SÖZ KONUSU
Hedeflerinin ‘İşini severek yapan Sirena Marine çalışanından oluşan bir ekip kurmak’ olduğunu ifade eden Okur, “Burada işe alım sürecimizden başlayan bir iç müşteri hikayesi söz konusu. İşe alım sürecimizde beklentilerimizi ve hedeflerimizi çok net bir şekilde adaylarımızla paylaşıyor ve onların beklentilerini ve gelecek hayallerini anlamaya çalışıyoruz. Değerlerimiz ve hedeflerimiz örtüştüğü durumda hikayenin devamını başarı ve keyifle geçirmek çok daha kolay. Adayımız Sirena Marine’li olduğu ilk gün sıcak bir ekiple karşılaşıyor ve görüşme sürecinde ne duyduysa çok daha iyisini deneyimliyor. Bu, şirkete ve ekibe olan güvenini sağlıyor” diye konuştu.
YÖNETİCİ DEĞERLERİMİZE GÖRE DAVRANIR
En önemli değerlerinden birisinin de insana ve bireye saygı olduğunun altını çizen Okur, adil muamele etmek ve alçakgönüllülüğün önemine işaret ederek, “Yöneticilerimizde bu değerlere göre davranıyor. Çalışanımızın da bağlılığı kaçınılmaz oluyor” dedi.
CUMALARI SERBEST KIYAFET
Çalışan memnuniyeti anketi yaptıklarını açıklayan Okur, şirket yönetiminin buradaki sonuçları değerlendirdiklerini kaydetti. Neticeye göre eğitim veya motivasyonu artırıcı ‘Neler yapabiliriz?’ konusunda aksiyon aldıklarını ifade eden Okur, bu şekilde uygulamaların ortaya çıktığını kaydetti. Çalışanlar için farklı uygulamalar da hayata geçirdiklerini belirten Okur, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çalışanımızın yaptığı işe göre rahat kıyafet giyebilmesine izin veriyoruz. Cuma gününü serbest kıyafet günü olarak uyguluyoruz. Çalışanlarımızın kişisel yeteneklerini ortaya çıkararak, bunları kullanabilecekleri uygun projelerde yer almalarına imkan veriyoruz. Kişisel gelişimlerini sağlayarak, yaptıkları işlerde fayda sağlayacak eğitimlere katılmalarına teşvik ediyoruz. Çalışanlarımızın doğum günleri veya özel günlerinde kutlama mesajı gönderiyoruz ve tüm çalışanların katıldığı bir ortamda kutlanmasını sağlıyoruz. Birbirleri ile kaynaşmalarını sağlayacak futbol, basketbol, bowling gibi spor turnuvaları, aile piknikleri gibi etkinlikler düzenlemekteyiz.”
KENDİMİZİ DAİMA GÜNCEL TUTUYORUZ
Çalışmalarla bir ürünün ortaya konduğunu hatırlatan Okur, işin teknik tarafındaki çalışan arkadaşların seyir imkanı bulduklarını kaydetti. Özellikle destek departmanları olarak tabir edilen mali işler, insan kaynakları, satın alma, lojistik, depo ve bakımda çalışan arkadaşların seyir testine çıkmadığını tespit ettiklerini söyleyen Okur, “Bize geri bildirimler geldi. ‘Tekneye çıkmamış ve seyir yapmamış kimse kalmasın’ iddiamız oluştu. Teknik arkadaşlarla irtibata geçip; ikili, üçlü, dörtlü gruplar halinde organizasyon sağlayarak, arkadaşlarımıza bu fırsatı sunduk” dedi. İK’nın dinamik bir olgu olduğunu anımsatan Okur, sistemleri takip edip, kendilerini güncel tuttuklarını vurguladı. Teknolojinin hayatın her alanında olduğunu söyleyen Okur, “Eskiden basılı formları bugün artık dijital ortama almış durumdayız ve almaya devam etmekteyiz. Birçok şirkette artık çalışanlar uzun zamandır yıllık izin formlarını ve daha birçok formu bilgisayar ya da akıllı telefonlar aracılığıyla dolduruyorlar. Performans sistemleri, öneri sistemleri gibi birçok İK uygulamalarını dijital ortama taşıyarak, operasyonel anlamda kolaylıklar sağlıyoruz. Hedefimiz tüm süreçlerimizi dijital ortama almak” diye konuştu.
KONUŞAN BİR ŞİRKETİZ
Şirketlerini çalışılması zevkli ve rahat bir yer olarak tanımlayan Okur, demokratik bir ortamın var olduğunu kaydetti. Herkesin fikrini ifade edebildiğini aktaran Okur, “Bizim için fikirler değerli. Fikirlerle tekneler ortaya çıkıyor. Geri bildirimlerle revizyon yapıyoruz. Herkesin çorbada tuzu var. Arkadaşlarımız kendi fikrinin de hayata geçebildiğini görünce burayı sahipleniyor” şeklinde konuştu. Sosyal sorumluluk alanında öğrencilere burs ve civar okullara destek verdiklerini açıklayan Okur, derneklerle de işbirliği yaptıklarını kaydetti. Holding bünyesinde vakıflarının bulunduğunu hatırlatan Okur, genel projelerin buradan yürütüldüğünü sözlerine ekledi.
POZİTİF AYRIMCILIK
Kıraça Holding olarak, uluslararası çalışma örgütü ILO arasında kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesine ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokol imzalandığını hatırlatan Okur, “Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanımız İnan Kıraç, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için kadın istihdam oranının artmasının gerekli olduğunu belirtti ve tüm şirketlerde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmasını istedi. Kıraça Holding şirketleri olarak biz de bu yaklaşımla tüm dünyada, kadının hem iş hayatında, hem de sosyal hayatta güçlenmesini destekliyoruz. İşe alımlarda kadın adaylara pozitif ayrımcılık sağlıyoruz. Özellikle beyaz yaka pozisyonda iki aday benzer nitelikteyse kadın aday bir adım öndedir bizim için ” dedi.
Herkes oyunun içinde olsun istiyoruz
Sirena Marine Mali, İdari İşler ve İK Müdürü Fatih Okur, şirketlerini çalışılması zevkli ve rahat bir yer olarak tanımlayarak, demokratik bir ortamın var olduğunu söylüyor. Herkesin fikrini ifade edebildiğini aktaran Okur, “Bizim için fikirler değerli. Fikirlerle tekneler ortaya çıkıyor. Geri bildirimlerle revizyon yapıyoruz. Herkesin çorbada tuzu var. Arkadaşlarımız kendi fikrinin de hayata geçebildiğini görünce burayı sahipleniyor” diyor.
Bu hafta ‘Yeni Nesil İK’da Kıraça Holding şirketlerinden Sirena Marine’deki uygulamaları aktaracağız. İtalyan yat markası Azimut Benetti’nin küçük modellerinin fason üretilmesi amacıyla 2006’da kurulan şirket, zamanla ortaya koyduğu ürünlerle kendisini gösterip, hareket kabiliyetini artırdı. Yapılan işlerle büyüyerek, ortaklık yapısında değişiklik oluştu. Kıraça Holding, yüzde 50 oranında paya erişti. Üretim adetlerini artıran şirket, 2009’da Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yerinden Orhangazi’deki tesisine taşındı. 2012 yılında ortaklık tamamen sona erdi ve Kıraça Holding bünyesine geçti. Böylece yüzde 100 Türk şirketi oldu. Motoryat ve yelken üretimi yapan işletme, 2014’te kendi markası olan Sirena Yat 58 ve Sirena Yat 64 isimli iki farklı ebatta proje hayata geçirdi. 2017 Ocak ayında Duesseldorf Boat Show’da bu iki teknesinin lansmanı yaptı. O tarihe kadar sadece kendi yelkenli markasını üreten şirket, yelkenli ve motoryat markalarıyla var olduğunu sektöre gösterdi. Şu an seri imalat yapan Sirena Marine, motoryat ve yelkenli üretimini sürdürüyor. Yardımcı alanlarda da otomotiv, raylı sistem, savunma sanayine parça üretiyor.
BEYAZ YAKA İÇİN KARİYER SİTELERİ
Sirena Marine Mali, İdari İşler ve İK Müdürü Fatih Okur, bünyelerinde 700 çalışanın bulunduğunu belirterek, bunun 85’inin beyaz yaka, kalan kısmının ise mavi yaka personelden oluştuğunu açıkladı. İşe alım süreci ile ilgili bilgi veren Okur, “Beyaz yaka aylık ücretli personel alımlarımızı kariyer sitelerinden gerçekleştiriyoruz. Pozisyonun önem derecesine göre danışmanlık firmalarından da destek almaktayız. Ayrıca çalışanlarımızdan gelen referanslar ve aday havuzumuz da değerlendirilmekte. Mavi yaka saat ücretli personel için yine kariyer siteleri, yerel gazete ilanları, İşkur ve mevcut çalışanlarımızın referanslarından faydalanıyoruz. Ayrıca kariyer zirvesi etkinliklerine katılıp, gençlerle bir araya geliyoruz. Staj ve iş başvurularını alıp, değerlendiriyoruz” dedi.
FİRMAYI İYİ TANIMASINI SAĞLIYORUZ
Kişinin çalışma ortamına uyum sağlamasının, başarıdaki en önemli faktörlerinden biri olduğunun altını çizen Okur, yeni işe başlayan personelin organizasyonun bir parçası gibi hissedebilmesi için şirketin misyonunu, kültürünü ve değerlerini anlattıklarını açıkladı. Tüm bölümlerde oryantasyon eğitimi verildiğini belirten Okur, “Şirketimizde iç iletişim faaliyetlerinde bulunduruyoruz. Kendisine mentor yöneticisi ataması yapıyoruz. Atadığımız mentorun bilgi ve deneyimlerini paylaşarak; iletişim becerilerinin yükselmesini sağlayıp, uyum sürecinin hızlanmasına katkı sağlamaktayız” diye konuştu. Ücret konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden birisi ile çalıştıklarını söyleyen Okur, “Kıraça Holding bünyesinde belirlenen oranlar üzerinden ücret politikalarını belirliyoruz. Mavi yaka çalışanlarımız Toplu İş Sözleşmesi kapsamındadır. Yaptıkları işe ve kıdeme göre oluşan ücret skalalarımız mevcuttur. Belirli dönemler halinde toplu sözleşmeler yenilenmektedir” dedi.
Yüksek performans gösteren personelin kariyer havuzuna alınıp, burada değerlendirildiğini belirten Okur, “Aday olabilecek pozisyonlar için gelişim planı hazırlanmaktadır. Adaylarımıza kişisel ve yeteneklerini öne çıkarabilecekleri eğitimler verilmektedir. Oluşabilecek pozisyonlar için önceliğimiz içimizde potansiyeli olan, kurum kültürünü bilen yöneticilerimizi yetiştirmek. Şirket içinde hem dikey, hem de yatay yönde kariyer imkanlarımız söz konusu. Bunu sağlayabilmek için her pozisyonun sadece belli sabit bir görevde değil, aynı zamanda farklı alanlarda deneyim sahibi olmasını destekliyoruz. Performans ve şirket ihtiyaçları aynı noktada buluştuğunda da çalışanlarımıza fırsatlar sunuyoruz” diye konuştu.
BİR HİKAYE SÖZ KONUSU
Hedeflerinin ‘İşini severek yapan Sirena Marine çalışanından oluşan bir ekip kurmak’ olduğunu ifade eden Okur, “Burada işe alım sürecimizden başlayan bir iç müşteri hikayesi söz konusu. İşe alım sürecimizde beklentilerimizi ve hedeflerimizi çok net bir şekilde adaylarımızla paylaşıyor ve onların beklentilerini ve gelecek hayallerini anlamaya çalışıyoruz. Değerlerimiz ve hedeflerimiz örtüştüğü durumda hikayenin devamını başarı ve keyifle geçirmek çok daha kolay. Adayımız Sirena Marine’li olduğu ilk gün sıcak bir ekiple karşılaşıyor ve görüşme sürecinde ne duyduysa çok daha iyisini deneyimliyor. Bu, şirkete ve ekibe olan güvenini sağlıyor” diye konuştu.
YÖNETİCİ DEĞERLERİMİZE GÖRE DAVRANIR
En önemli değerlerinden birisinin de insana ve bireye saygı olduğunun altını çizen Okur, adil muamele etmek ve alçakgönüllülüğün önemine işaret ederek, “Yöneticilerimizde bu değerlere göre davranıyor. Çalışanımızın da bağlılığı kaçınılmaz oluyor” dedi.
CUMALARI SERBEST KIYAFET
Çalışan memnuniyeti anketi yaptıklarını açıklayan Okur, şirket yönetiminin buradaki sonuçları değerlendirdiklerini kaydetti. Neticeye göre eğitim veya motivasyonu artırıcı ‘Neler yapabiliriz?’ konusunda aksiyon aldıklarını ifade eden Okur, bu şekilde uygulamaların ortaya çıktığını kaydetti. Çalışanlar için farklı uygulamalar da hayata geçirdiklerini belirten Okur, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çalışanımızın yaptığı işe göre rahat kıyafet giyebilmesine izin veriyoruz. Cuma gününü serbest kıyafet günü olarak uyguluyoruz. Çalışanlarımızın kişisel yeteneklerini ortaya çıkararak, bunları kullanabilecekleri uygun projelerde yer almalarına imkan veriyoruz. Kişisel gelişimlerini sağlayarak, yaptıkları işlerde fayda sağlayacak eğitimlere katılmalarına teşvik ediyoruz. Çalışanlarımızın doğum günleri veya özel günlerinde kutlama mesajı gönderiyoruz ve tüm çalışanların katıldığı bir ortamda kutlanmasını sağlıyoruz. Birbirleri ile kaynaşmalarını sağlayacak futbol, basketbol, bowling gibi spor turnuvaları, aile piknikleri gibi etkinlikler düzenlemekteyiz.”
KENDİMİZİ DAİMA GÜNCEL TUTUYORUZ
Çalışmalarla bir ürünün ortaya konduğunu hatırlatan Okur, işin teknik tarafındaki çalışan arkadaşların seyir imkanı bulduklarını kaydetti. Özellikle destek departmanları olarak tabir edilen mali işler, insan kaynakları, satın alma, lojistik, depo ve bakımda çalışan arkadaşların seyir testine çıkmadığını tespit ettiklerini söyleyen Okur, “Bize geri bildirimler geldi. ‘Tekneye çıkmamış ve seyir yapmamış kimse kalmasın’ iddiamız oluştu. Teknik arkadaşlarla irtibata geçip; ikili, üçlü, dörtlü gruplar halinde organizasyon sağlayarak, arkadaşlarımıza bu fırsatı sunduk” dedi. İK’nın dinamik bir olgu olduğunu anımsatan Okur, sistemleri takip edip, kendilerini güncel tuttuklarını vurguladı. Teknolojinin hayatın her alanında olduğunu söyleyen Okur, “Eskiden basılı formları bugün artık dijital ortama almış durumdayız ve almaya devam etmekteyiz. Birçok şirkette artık çalışanlar uzun zamandır yıllık izin formlarını ve daha birçok formu bilgisayar ya da akıllı telefonlar aracılığıyla dolduruyorlar. Performans sistemleri, öneri sistemleri gibi birçok İK uygulamalarını dijital ortama taşıyarak, operasyonel anlamda kolaylıklar sağlıyoruz. Hedefimiz tüm süreçlerimizi dijital ortama almak” diye konuştu.
KONUŞAN BİR ŞİRKETİZ
Şirketlerini çalışılması zevkli ve rahat bir yer olarak tanımlayan Okur, demokratik bir ortamın var olduğunu kaydetti. Herkesin fikrini ifade edebildiğini aktaran Okur, “Bizim için fikirler değerli. Fikirlerle tekneler ortaya çıkıyor. Geri bildirimlerle revizyon yapıyoruz. Herkesin çorbada tuzu var. Arkadaşlarımız kendi fikrinin de hayata geçebildiğini görünce burayı sahipleniyor” şeklinde konuştu. Sosyal sorumluluk alanında öğrencilere burs ve civar okullara destek verdiklerini açıklayan Okur, derneklerle de işbirliği yaptıklarını kaydetti. Holding bünyesinde vakıflarının bulunduğunu hatırlatan Okur, genel projelerin buradan yürütüldüğünü sözlerine ekledi.
POZİTİF AYRIMCILIK
Kıraça Holding olarak, uluslararası çalışma örgütü ILO arasında kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesine ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokol imzalandığını hatırlatan Okur, “Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanımız İnan Kıraç, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için kadın istihdam oranının artmasının gerekli olduğunu belirtti ve tüm şirketlerde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmasını istedi. Kıraça Holding şirketleri olarak biz de bu yaklaşımla tüm dünyada, kadının hem iş hayatında, hem de sosyal hayatta güçlenmesini destekliyoruz. İşe alımlarda kadın adaylara pozitif ayrımcılık sağlıyoruz. Özellikle beyaz yaka pozisyonda iki aday benzer nitelikteyse kadın aday bir adım öndedir bizim için ” dedi.