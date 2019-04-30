Her alanla ilgili haber yapıyoruz

Gelişimini sürdüren kentimiz ile ilgili her alanda haber yapmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda güncel haberlerin yanı sıra, dosya haberleri ve araştırma-inceleme haberleri hazırladık. Bunların yanı sıra girişimci öyküleri, firmaların rekabetçiliğini artıracak Ar-Ge merkezleri röportajları kaleme aldık. Tabi ki bu haberleri yazarken, kentimiz açısından çevreci ve sürdürülebilir olmasına da özen gösterdik.
BURSA SANAYİSİ
Türk sanayileşmesinde ilk planlı adımın atıldığı Bursa’da sanayi önemli bir öneme sahip. Otomotiv, tekstil ve hazır giyim, makine, mobilya, savunma sanayide önemli potansiyeli bünyesinde barındıran kentimizin sorunlarına her daim duyarlı olduk. Burada yaşanan sorunlardan birisi de yatırım yapılacak sanayi arsalarının pahalılığıydı. Yaptığımız özel haber dosyasında önce kentimizin potansiyelini paylaştık. Ardından bölgelerin doluluk ve fiyat oranlarını kaleme aldık. Bölge yöneticileri, sanayiciler ve yatırımcıların görüşlerine yer verdik. Çözümün nasıl olabileceği konusunda taraflarla görüştük.
EKONOMİNİN NABZI KAPALI ÇARŞI’DA ATIYOR
Kent ekonomisine katkı sunan önemli ticaret bölgelerimizden birisi Tarihi Kapalı Çarşı’mız… Ekonominin nabzının da attığı bu bölgede ekonomik durumları, buraya yönelik yapılan etkinlerin etkilerini, esnaf ve vatandaşa yansımalarını konu ettiğimiz çalışmalar gerçekleştirdik.
TURİZM VE ARAPLARIN ETKİSİ
Sanayi ve ticaret anlamında önemli bir paya sahip olan Bursa’nın turizmde de hak ettiği payı alabilmesi için yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu anlamda farkındalığı artırmaya çalıştık. Bunlardan birisi kentimize gelen turistler sıralamasında ilk sırada yer alan Araplarla ilgili özel dosya çalışmasıydı. Arap turistlerin Bursa’ya sağladığı katma değer ve buradaki yaşamlarını konu eden bir haber hazırladık. Kentimizi tercih etmelerinde nelerin etkili olduğunu ele aldık. Kent yöneticileri, sektör dinamiklerinin görüşlerine yer verdik. Turizmcileri etkileyen konular ve ele alınması gereken önlemleri anlattık. Hedeflerden bahsettik. Ayrıca Bursa’da yatırımı olan Araplar’a kendi açılarından kentimizi nasıl değerlendirdiklerini de yazdık.
TÜRKİYE’NİN KIŞ TURİZM MERKEZİ: ULUDAĞ
Kentimizin yanı sıra ülkemizin önemli kış turizm ve spor merkezi olan Uludağ ile ilgili birçok habere imza attık. Aynı zamanda ‘milli park’ özelliğine sahip bölgemizin yaşadığı yetki karmaşasını gündeme taşıdık. Turizmcilerin yaşadığı sıkıntıların yanı sıra günübirlik olarak gelmek isteyen vatandaşların yaşadığı problemleri kaleme aldık. Doğal yapısı korunarak, turizmde nasıl daha verimli olabileceği konusunda önemli çalışmalara imza attık.
SEKTÖR ANALİZLERİ
Ekonomik anlamda çeşitliliğe sahip kentimizin her sektöre destek verdik. Dönemsel olarak sektörlerin yer aldığı araştırma-inceleme haberleri hazırladık. Otomotivden tekstile, meyve-sebzeden inşaata ve turizme uzanan birçok sektörle ilgili analiz çalışmaları yaptık. Güçlü bir ekonomiye sahip kentimizde güçlü potansiyele sahip sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerine yer verdik.
GELİŞEN YEŞİL BURSA
Kentimiz ekonomik anlamda gelişirken, bunun çevreci ve sürdürebilir olması için de çalışmalar ortaya koyduk. Bunlardan birisi de kentimizin hava potansiyelini içeren çalışmaydı. Farklı noktalarda kurulu istasyonlardan elde edilen verileri paylaştık. Olması gerekenleri yazıp, uzman görüşlerine yer verdik. Gelişen ekonomimizin ‘Yeşil Bursa’ özelliğimiz yitirilmeden ilerlememiz gerektiğini her seferinde vurguladık.
BAŞARI ÖYKÜLERİ
Ekonomide birçok başarıya imza atan kentimizin girişimci potansiyelini yansıtan yazı dizisi çalışması gerçekleştirdik. Girişimci adaylarına da ilham olabilecek önemli bir çalışma oldu. Belli bir seviyeye gelen iş insanlarının, iş fikirlerinin doğuşunu, yaşadıkları zorlukları, mevcut konumları ve gelecek planlarını konu eden bir çalışma gerçekleştirdik.
AR-GE MERKEZLERİ
Dünyada rekabetçi olabilmek, öne çıkabilmek ve fark yaratabilmek için inovasyon ve katma değerli üretim önem kazanıyor. Kentimizde de potansiyelini geliştirmek ve inovatif üretim gerçekleştirmek isteyen firma sayısı oldukça fazla. Bu konuda yapılan çalışmaları anlatmak ve potansiyeli bulunan fakat henüz adım atmamış sanayi kuruluşlarına örnek olmak adına Ar-Ge merkezlerini konu edinen yazı dizisi başlattık. Faaliyetleri, yenilikçi ve teknolojik çalışmalarını yansıttık.
Yaptığımız haberlerde her kesimin sorun ve görüşlerine yer verdik. Okurlarımızın görüş ve eleştirilerine her zaman açık olduk. Objektif, güvenilir, tarafsız habercilik anlayışımızı sürdürüp, Bursa ile büyümeye, kentimize katkı sunmaya devam edeceğiz.
Her alanla ilgili haber yapıyoruz
Gelişimini sürdüren kentimiz ile ilgili her alanda haber yapmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda güncel haberlerin yanı sıra, dosya haberleri ve araştırma-inceleme haberleri hazırladık. Bunların yanı sıra girişimci öyküleri, firmaların rekabetçiliğini artıracak Ar-Ge merkezleri röportajları kaleme aldık. Tabi ki bu haberleri yazarken, kentimiz açısından çevreci ve sürdürülebilir olmasına da özen gösterdik.
BURSA SANAYİSİ
Türk sanayileşmesinde ilk planlı adımın atıldığı Bursa’da sanayi önemli bir öneme sahip. Otomotiv, tekstil ve hazır giyim, makine, mobilya, savunma sanayide önemli potansiyeli bünyesinde barındıran kentimizin sorunlarına her daim duyarlı olduk. Burada yaşanan sorunlardan birisi de yatırım yapılacak sanayi arsalarının pahalılığıydı. Yaptığımız özel haber dosyasında önce kentimizin potansiyelini paylaştık. Ardından bölgelerin doluluk ve fiyat oranlarını kaleme aldık. Bölge yöneticileri, sanayiciler ve yatırımcıların görüşlerine yer verdik. Çözümün nasıl olabileceği konusunda taraflarla görüştük.
EKONOMİNİN NABZI KAPALI ÇARŞI’DA ATIYOR
Kent ekonomisine katkı sunan önemli ticaret bölgelerimizden birisi Tarihi Kapalı Çarşı’mız… Ekonominin nabzının da attığı bu bölgede ekonomik durumları, buraya yönelik yapılan etkinlerin etkilerini, esnaf ve vatandaşa yansımalarını konu ettiğimiz çalışmalar gerçekleştirdik.
TURİZM VE ARAPLARIN ETKİSİ
Sanayi ve ticaret anlamında önemli bir paya sahip olan Bursa’nın turizmde de hak ettiği payı alabilmesi için yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu anlamda farkındalığı artırmaya çalıştık. Bunlardan birisi kentimize gelen turistler sıralamasında ilk sırada yer alan Araplarla ilgili özel dosya çalışmasıydı. Arap turistlerin Bursa’ya sağladığı katma değer ve buradaki yaşamlarını konu eden bir haber hazırladık. Kentimizi tercih etmelerinde nelerin etkili olduğunu ele aldık. Kent yöneticileri, sektör dinamiklerinin görüşlerine yer verdik. Turizmcileri etkileyen konular ve ele alınması gereken önlemleri anlattık. Hedeflerden bahsettik. Ayrıca Bursa’da yatırımı olan Araplar’a kendi açılarından kentimizi nasıl değerlendirdiklerini de yazdık.
TÜRKİYE’NİN KIŞ TURİZM MERKEZİ: ULUDAĞ
Kentimizin yanı sıra ülkemizin önemli kış turizm ve spor merkezi olan Uludağ ile ilgili birçok habere imza attık. Aynı zamanda ‘milli park’ özelliğine sahip bölgemizin yaşadığı yetki karmaşasını gündeme taşıdık. Turizmcilerin yaşadığı sıkıntıların yanı sıra günübirlik olarak gelmek isteyen vatandaşların yaşadığı problemleri kaleme aldık. Doğal yapısı korunarak, turizmde nasıl daha verimli olabileceği konusunda önemli çalışmalara imza attık.
SEKTÖR ANALİZLERİ
Ekonomik anlamda çeşitliliğe sahip kentimizin her sektöre destek verdik. Dönemsel olarak sektörlerin yer aldığı araştırma-inceleme haberleri hazırladık. Otomotivden tekstile, meyve-sebzeden inşaata ve turizme uzanan birçok sektörle ilgili analiz çalışmaları yaptık. Güçlü bir ekonomiye sahip kentimizde güçlü potansiyele sahip sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerine yer verdik.
GELİŞEN YEŞİL BURSA
Kentimiz ekonomik anlamda gelişirken, bunun çevreci ve sürdürebilir olması için de çalışmalar ortaya koyduk. Bunlardan birisi de kentimizin hava potansiyelini içeren çalışmaydı. Farklı noktalarda kurulu istasyonlardan elde edilen verileri paylaştık. Olması gerekenleri yazıp, uzman görüşlerine yer verdik. Gelişen ekonomimizin ‘Yeşil Bursa’ özelliğimiz yitirilmeden ilerlememiz gerektiğini her seferinde vurguladık.
BAŞARI ÖYKÜLERİ
Ekonomide birçok başarıya imza atan kentimizin girişimci potansiyelini yansıtan yazı dizisi çalışması gerçekleştirdik. Girişimci adaylarına da ilham olabilecek önemli bir çalışma oldu. Belli bir seviyeye gelen iş insanlarının, iş fikirlerinin doğuşunu, yaşadıkları zorlukları, mevcut konumları ve gelecek planlarını konu eden bir çalışma gerçekleştirdik.
AR-GE MERKEZLERİ
Dünyada rekabetçi olabilmek, öne çıkabilmek ve fark yaratabilmek için inovasyon ve katma değerli üretim önem kazanıyor. Kentimizde de potansiyelini geliştirmek ve inovatif üretim gerçekleştirmek isteyen firma sayısı oldukça fazla. Bu konuda yapılan çalışmaları anlatmak ve potansiyeli bulunan fakat henüz adım atmamış sanayi kuruluşlarına örnek olmak adına Ar-Ge merkezlerini konu edinen yazı dizisi başlattık. Faaliyetleri, yenilikçi ve teknolojik çalışmalarını yansıttık.
Yaptığımız haberlerde her kesimin sorun ve görüşlerine yer verdik. Okurlarımızın görüş ve eleştirilerine her zaman açık olduk. Objektif, güvenilir, tarafsız habercilik anlayışımızı sürdürüp, Bursa ile büyümeye, kentimize katkı sunmaya devam edeceğiz.