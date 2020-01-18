Gücünü insandan alıyor

SOCAR Türkiye İK Başkanı Sibel Uğur, hedefleri gerçekleştirmek için en büyük gücü, sahip oldukları insan kaynağından aldıklarını belirterek, “Birlikte geleceğe yürüyebileceğimiz yetkinlik ve potansiyele sahip adaylar, fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde aramıza katılıyor. Başarımızın, çalışanlarımızın sergileyeceği yüksek performansla doğrudan bağlantılı olduğunun bilincindeyiz. Tüm çalışanların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için imkan sağlıyoruz” diyor.
Sibel Uğur
Yeni Nesil İK’da bu hafta Socar Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Bursagaz, yer alıyor. Kentin 11 ilçesine hizmet veren doğalgaz dağıtım şirketi, bugün 6 bin 600 kilometreyi bulan hat uzunluğu ile 1 milyondan fazla aboneye doğalgaz götürüyor. Toplam 5 bin 300 kişiye istihdam sağlayan şirket, Bursa’da da 496 kişi ile hizmet veriyor. SOCAR Türkiye İK Başkanı Sibel Uğur, insan kaynakları ile ilgili uygulamalarını anlattı.
GELECEĞE BİRLİKTE YÜRÜYORUZ
Güçlü bir kurum kültürüne sahip olduklarını söyleyen Uğur, çalışılmak istenen şirketler arasında yer aldıklarını dile getirdi. Hedefleri gerçekleştirmek için en büyük gücü sahip oldukları insan kaynağından aldıklarını belirten Uğur, “İşe alım süreçlerimizi de bu bilinçle yönetiyoruz. Birlikte geleceğe yürüyebileceğimiz yetkinlik ve potansiyele sahip adaylar, fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde aramıza katılıyor” dedi.
ÖNCE İÇ KAYNAKLARA YÖNELİYORUZ
Tüm açık pozisyonlar için öncelikle mevcut çalışanları değerlendirdiklerini belirten Uğur, SOCAR Türkiye bünyesinde rotasyon oranının oldukça yüksek ve giderek de artan bir ivmeye sahip olduğunu kaydetti. Bünyelerinde o pozisyon için uygun çalışan yoksa özgeçmiş havuzundan aranılan pozisyonun niteliklerine uygun adayları mülakata davet ettiklerini ifade eden Uğur, “Tüm adaylar öncelikli olarak insan kaynakları ekibi tarafından yetkinlik bazlı mülakat sürecinden geçiriliyor. Bu süreçte hem role, hem de SOCAR değerlerine uygunluklarına bakılıyor. Ardından adaylara kişilik envanteri ile pozisyona özel testler uygulanıyor. Değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara, insan kaynakları ekibimiz tarafından iş teklifi yapılıyor” diye konuştu.
Gelişim planlarını şekillendiren en önemli itici gücün çalışanlara farklı bakış açıları kazandırmak ve vizyonlarını genişletmek olarak sıralayan Uğur, “SOCAR Türkiye genelindeki tüm şirketlerde olduğu gibi Bursagaz’da da göreve başlayanlar, öncelikli olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin gerektirdiği ve yasal olarak zorunlu kılınan eğitimleri alıyor. Ayrıca çalışanlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri donanımları sağlayacak nitelikte mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenliyoruz. Gerek e-ortam üzerinden, gerekse yüz yüze formatta hazırladığımız oryantasyon programı ile de yeni bir adayın şirketimize adaptasyon sürecini hızlandırıyoruz. Bursagaz çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını, görev ve sorumluluklarına paralel olarak hedefleri, projeler ve performans geliştirme görüşmeleri sonuçlarından yararlanarak belirliyoruz” şeklinde konuştu.
REKABETÇİ VE ADİL ÜCRET
Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak için ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen Uğur, kariyer gelişimlerini global ve profesyonel araçlarla desteklediklerini belirterek, global metodolojilere dayanan, rekabetçi ve adil ücretin yanı sıra yan hak uygulamaları da sunduklarını ekledi.
ÇALIŞAN PERFORMANSI İLE BAŞARI BAĞLANTILI
Her bir çalışanın kendilerini geleceğe taşıyacak etki ve öneme sahip olduğuna inandıklarının altını çizen Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Başarımızın, çalışanlarımızın sergileyeceği yüksek performansla doğrudan bağlantılı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle Bursagaz dahil olmak üzere SOCAR Türkiye grup şirketlerindeki tüm çalışanların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için imkan sağlıyoruz. Çalışanlarımızın sistemli bir yaklaşım ile değerlendirilmesini, kariyerlerinin bu doğrultuda planlanmasını, başarı odaklı çalışanların geliştirilmesini ve şirketimize bağlılık oranlarının artırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca performans değerlendirme sistemi ile çalışanlar, iş ve kişisel hedefleri ile ilgili iş planlarını bölüm sorumlusu ve bölüm yöneticileriyle birlikte değerlendiriyor. Hedef ve iş planlarının belirlenmesi yılın başında, performans değerlendirmesi ise bir sonraki yıl yapılıyor.”
ÖNERİ VE BEKLENTİLERİ DİKKATE ALIYORUZ
SOCAR Türkiye çatısında altında temel vizyonlarını, ‘İşimiz insan, işimiz memleket, işimiz gelecek” olarak belirlediklerini vurgulayan Uğur, insan kaynakları politikası gereği de çalışanlarının öneri ve beklentilerini dikkate aldıklarını kaydetti. Onlara etik değerlerin var olduğu, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağladıklarını söyleyen Uğur, “Yüksek motivasyonla tüm çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri, çalışmaktan büyük zevk alacakları, SOCAR Türkiye ailesinin bir ferdi olmaktan gurur ve mutluluk duyacakları bir çalışma ortamı sunmak için çalışıyoruz. LEAP adıyla sunduğumuz çalışan destek programıyla da hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu program ile tüm çalışanlarımız ve birinci derece yakınları, sağlıktan çocuk ve aile danışmanlığına, eğitimden mali ve hukuki danışmanlığa kadar 10’dan fazla konuda uzman desteği alabiliyor. Ayrıca maliyeti tamamen şirketimiz tarafından karşılanan diyetisyen desteğini de çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz. Şirketimizde sirkülasyon oranı yüzde 4, istifa oranı ise yüzde 2 ile oldukça düşük bir düzeyde” dedi.
KEYİFLİ SOSYAL AKTİVİTE KULÜPLERİ
SOCAR Türkiye ailesi olarak bir araya gelmek, sosyalleşmek ve şirket bağını güçlendirmek için Bursa’da şenlik, iftar programları, hobi molaları, proje kapanış kutlamaları, öğle yemeği programları gibi etkinlikler düzenlediklerini belirten Uğur, tüm çalışanlar ve ailelerinin birlikte keyifle vakit geçireceği ortamlar yarattıklarını söyledi. Bu etkinliklerin yanı sıra çalışanların, planlayıp organize ettiği sosyal aktivite kulüplerinin bulunduğunu hatırlatan Uğur, kulüp üyeleriyle yıl boyunca kendi alanlarındaki projeleri hayata geçirdiklerini ekledi.
GÖRSEL ÖĞRENME MERKEZİ PROJESİ
‘Görsel Öğrenme Merkezi Projesi’ni pilot olarak ilk kez Bursagaz bünyesinde hayata geçirdiklerini anımsatan Uğur, “Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan onay ve teşvik alan projeyi şirketimizde çalışan 8 arkadaşımız geliştirdi. Bu merkezde, teknolojik imkanları ve modern eğitim metotlarını kullanarak tüm çalışanlarımızın, iç tesisat firmalarındaki teknisyen arkadaşlarımızın, üniversitelerin doğalgaz bölümü öğrencilerinin, iş ortaklarımızın ve grup şirketlerimizdeki çalışanların eğitimlerini simüle ederek, tamamlamalarını sağlamayı ve toplumsal gelişmeye katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
ÇALIŞANLARIMIZ DA İÇ EĞİTMEN OLUYOR
Bünyelerinde 2017 yılında uygulamaya alınan NEXT Generation Programı’nın Bursagaz’da da uygulamaya başladığını dile getiren Uğur, ‘Işık saçmak için önce yanmak gerek” sloganıyla yola çıktıklarını hatırlattı. İç eğitmen projesinde ise Bursagaz’ın temel yetkinlikleri olan iç eğitim konularını seçtiklerini belirten Uğur, yetkinlikleri bu eğitimleri vermeye uygun 14 gönüllü adayı belirlediklerini kaydetti. Dört günlük gelişim atölyesi sonrasında çalışanları sertifikalandırarak, iç eğitmen olarak görevlendirdiklerini söyleyen Uğur, “Söz konusu çalışanlarımız, kendi asli işlerinin yanı sıra eğitim planı doğrultusunda iç eğitmen olarak şirketimizde eğitim veriyor. Bu projedeki amacımızı, Bursagaz’a özel eğitimler tasarlayarak, işi yapan kişilerin bilgi ile beraber tecrübe aktarımını sağlamak, risk ve hataların azaltılması, şirket temel ve kritik yetkinliklerinin şirket içinde kalması, iç eğitimciler için iş zenginleştirme fırsatı yaratmak, organizasyonel öğrenmenin gelişmesi, sürdürülebilir bilgi ve tecrübe transferi şeklinde özetleyebiliriz” dedi.
PEK ÇOK İLKİ BAŞARDIK
Bursagaz’ın Haziran 2019 itibarıyla SOCAR Türkiye bünyesine katıldığını anımsatan Uğur, Azerbaycan ve Gürcistan’da yıllardır doğalgaz dağıtım hizmeti veren ana hissedar ile birlikte daha güçlü ve etkin yoluna devam ettiğini söyledi. Teknoloji odaklı bakış açısıyla çok sayıda örnek uygulamayı hayata geçiren bir yapıya sahip olduklarını ifade eden Uğur, faaliyetlerini yürütürken, birçok ilki başardıklarını belirtti. Çevreye duyarlı genel müdürlük binası ile LEED Platinum Sertifikası’na sahip olduklarını vurgulayan Uğur, “Şirketimiz, 3 kez de Great Place to Work tarafından Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında gösterildi” dedi.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Odak noktalarına çocukların eğitimi ve dezavantajlı grupların fırsat eşitliğine sahip olmasını aldıklarını vurgulayan Uğur, çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirdiklerini belirtti. Oyuncak ve kitap toplama kampanyalarıyla çocukların bilişsel ve sosyal gelişimine destek olmayı hedeflediklerini ifade eden Uğur, “Kıyafet toplama kampanyasıyla da hem israfın önüne geçerek sürdürülebilirliği teşvik etmeyi, hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca 2011 yılından bu yana özel eğitim sınıflarına destek sağlıyoruz. Bu kapsamda 2011-2016 yılları arasında 115 özel eğitim sınıfını yeniledik. Geçtiğimiz yıl itibarıyla da bu yenilenen sınıfların eğitim materyali ihtiyacını karşılayarak, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunduk” diye konuştu.
RAMA-KURTARMA VE ÇEVRE
Eğitimin yanı sıra gençlere spor alışkanlığının kazandırılması amacıyla destek verdiklerini belirten Uğur, 5 profesyonel antrenör eşliğinde ‘Bursa Yıldızları Kulübü’ çatısı altında basketbol oynayan 150 gence desteklerinin sürdürdüğünü söyledi. Bursagaz’ın gönüllü çalışanlarından oluşan Bursagaz Arama Kurtarma (BURAK) ekibinin tam teşekküllü arama kurtarma aracına sahip ve zodyak ile sualtı arama kurtarma faaliyetlerine katılabildiğini ekleyen Uğur, “Çevre Kulübümüz ise sokak hayvanlarına geri dönüşüm malzemelerinden yuva inşa ederken, bu yıl denizde ve Uludağ çevresinde temizlik yaparak, 90 poşet çöp topladı. Ayrıca 2018 yılında 3 konteyner atık çıkardığı sualtı temizliği faaliyetiyle, Mavi Keyif Dalış Merkezi’nden Yılın En Çevreci Projesi Ödülü’nü aldı. Bursagaz Ormanı Projesi ile de 2016 yılında 4 bin fidan toprakla buluşturuldu. Her yıl fidan dikimine devam ederken, EPDK öncülüğünde 30 bin fidanı daha doğayla buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.
ENERJİ VEREN KADINLAR ÖDÜLÜ
Enerji sektörünün geneline bakıldığında kadın istihdam oranının oldukça düşük seviyede olduğuna dikkat çeken Uğur, dünya ortalamalarında da benzer olduğuna işaret etti. Bursagaz’ın sektöründe yüzde 30’luk oranla en yüksek kadın çalışan düzeyine sahip şirketlerinden biri olduğunu savunan Uğur, “2018 yılında Enerji Bakanlığı tarafından verilen ‘Enerji Veren Kadınlar Ödülü’ şirket kategorisinde ilk 3 arasında yer aldık. Bursagaz’da kurulmuş olan her takımda en az bir kadın çalışan bulunmakta ve sosyal faaliyet yarışmalarında kadın çalışanların katılımı ilave puan ve ödüller ile teşvik ediliyor. Böylece dengeli bir katılım sağlanıyor. Kadın çalışanlar da erkek çalışanlar gibi sahadaki teknik işleri paylaşırken, teknik yetkinliklerini de geliştirme fırsatı buluyorlar” diye konuştu.
Gücünü insandan alıyor
SOCAR Türkiye İK Başkanı Sibel Uğur, hedefleri gerçekleştirmek için en büyük gücü, sahip oldukları insan kaynağından aldıklarını belirterek, “Birlikte geleceğe yürüyebileceğimiz yetkinlik ve potansiyele sahip adaylar, fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde aramıza katılıyor. Başarımızın, çalışanlarımızın sergileyeceği yüksek performansla doğrudan bağlantılı olduğunun bilincindeyiz. Tüm çalışanların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için imkan sağlıyoruz” diyor.
Sibel Uğur
Yeni Nesil İK’da bu hafta Socar Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Bursagaz, yer alıyor. Kentin 11 ilçesine hizmet veren doğalgaz dağıtım şirketi, bugün 6 bin 600 kilometreyi bulan hat uzunluğu ile 1 milyondan fazla aboneye doğalgaz götürüyor. Toplam 5 bin 300 kişiye istihdam sağlayan şirket, Bursa’da da 496 kişi ile hizmet veriyor. SOCAR Türkiye İK Başkanı Sibel Uğur, insan kaynakları ile ilgili uygulamalarını anlattı.
GELECEĞE BİRLİKTE YÜRÜYORUZ
Güçlü bir kurum kültürüne sahip olduklarını söyleyen Uğur, çalışılmak istenen şirketler arasında yer aldıklarını dile getirdi. Hedefleri gerçekleştirmek için en büyük gücü sahip oldukları insan kaynağından aldıklarını belirten Uğur, “İşe alım süreçlerimizi de bu bilinçle yönetiyoruz. Birlikte geleceğe yürüyebileceğimiz yetkinlik ve potansiyele sahip adaylar, fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde aramıza katılıyor” dedi.
ÖNCE İÇ KAYNAKLARA YÖNELİYORUZ
Tüm açık pozisyonlar için öncelikle mevcut çalışanları değerlendirdiklerini belirten Uğur, SOCAR Türkiye bünyesinde rotasyon oranının oldukça yüksek ve giderek de artan bir ivmeye sahip olduğunu kaydetti. Bünyelerinde o pozisyon için uygun çalışan yoksa özgeçmiş havuzundan aranılan pozisyonun niteliklerine uygun adayları mülakata davet ettiklerini ifade eden Uğur, “Tüm adaylar öncelikli olarak insan kaynakları ekibi tarafından yetkinlik bazlı mülakat sürecinden geçiriliyor. Bu süreçte hem role, hem de SOCAR değerlerine uygunluklarına bakılıyor. Ardından adaylara kişilik envanteri ile pozisyona özel testler uygulanıyor. Değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara, insan kaynakları ekibimiz tarafından iş teklifi yapılıyor” diye konuştu.
Gelişim planlarını şekillendiren en önemli itici gücün çalışanlara farklı bakış açıları kazandırmak ve vizyonlarını genişletmek olarak sıralayan Uğur, “SOCAR Türkiye genelindeki tüm şirketlerde olduğu gibi Bursagaz’da da göreve başlayanlar, öncelikli olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin gerektirdiği ve yasal olarak zorunlu kılınan eğitimleri alıyor. Ayrıca çalışanlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri donanımları sağlayacak nitelikte mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenliyoruz. Gerek e-ortam üzerinden, gerekse yüz yüze formatta hazırladığımız oryantasyon programı ile de yeni bir adayın şirketimize adaptasyon sürecini hızlandırıyoruz. Bursagaz çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını, görev ve sorumluluklarına paralel olarak hedefleri, projeler ve performans geliştirme görüşmeleri sonuçlarından yararlanarak belirliyoruz” şeklinde konuştu.
REKABETÇİ VE ADİL ÜCRET
Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak için ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen Uğur, kariyer gelişimlerini global ve profesyonel araçlarla desteklediklerini belirterek, global metodolojilere dayanan, rekabetçi ve adil ücretin yanı sıra yan hak uygulamaları da sunduklarını ekledi.
ÇALIŞAN PERFORMANSI İLE BAŞARI BAĞLANTILI
Her bir çalışanın kendilerini geleceğe taşıyacak etki ve öneme sahip olduğuna inandıklarının altını çizen Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Başarımızın, çalışanlarımızın sergileyeceği yüksek performansla doğrudan bağlantılı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle Bursagaz dahil olmak üzere SOCAR Türkiye grup şirketlerindeki tüm çalışanların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için imkan sağlıyoruz. Çalışanlarımızın sistemli bir yaklaşım ile değerlendirilmesini, kariyerlerinin bu doğrultuda planlanmasını, başarı odaklı çalışanların geliştirilmesini ve şirketimize bağlılık oranlarının artırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca performans değerlendirme sistemi ile çalışanlar, iş ve kişisel hedefleri ile ilgili iş planlarını bölüm sorumlusu ve bölüm yöneticileriyle birlikte değerlendiriyor. Hedef ve iş planlarının belirlenmesi yılın başında, performans değerlendirmesi ise bir sonraki yıl yapılıyor.”
ÖNERİ VE BEKLENTİLERİ DİKKATE ALIYORUZ
SOCAR Türkiye çatısında altında temel vizyonlarını, ‘İşimiz insan, işimiz memleket, işimiz gelecek” olarak belirlediklerini vurgulayan Uğur, insan kaynakları politikası gereği de çalışanlarının öneri ve beklentilerini dikkate aldıklarını kaydetti. Onlara etik değerlerin var olduğu, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağladıklarını söyleyen Uğur, “Yüksek motivasyonla tüm çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri, çalışmaktan büyük zevk alacakları, SOCAR Türkiye ailesinin bir ferdi olmaktan gurur ve mutluluk duyacakları bir çalışma ortamı sunmak için çalışıyoruz. LEAP adıyla sunduğumuz çalışan destek programıyla da hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu program ile tüm çalışanlarımız ve birinci derece yakınları, sağlıktan çocuk ve aile danışmanlığına, eğitimden mali ve hukuki danışmanlığa kadar 10’dan fazla konuda uzman desteği alabiliyor. Ayrıca maliyeti tamamen şirketimiz tarafından karşılanan diyetisyen desteğini de çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz. Şirketimizde sirkülasyon oranı yüzde 4, istifa oranı ise yüzde 2 ile oldukça düşük bir düzeyde” dedi.
KEYİFLİ SOSYAL AKTİVİTE KULÜPLERİ
SOCAR Türkiye ailesi olarak bir araya gelmek, sosyalleşmek ve şirket bağını güçlendirmek için Bursa’da şenlik, iftar programları, hobi molaları, proje kapanış kutlamaları, öğle yemeği programları gibi etkinlikler düzenlediklerini belirten Uğur, tüm çalışanlar ve ailelerinin birlikte keyifle vakit geçireceği ortamlar yarattıklarını söyledi. Bu etkinliklerin yanı sıra çalışanların, planlayıp organize ettiği sosyal aktivite kulüplerinin bulunduğunu hatırlatan Uğur, kulüp üyeleriyle yıl boyunca kendi alanlarındaki projeleri hayata geçirdiklerini ekledi.
GÖRSEL ÖĞRENME MERKEZİ PROJESİ
‘Görsel Öğrenme Merkezi Projesi’ni pilot olarak ilk kez Bursagaz bünyesinde hayata geçirdiklerini anımsatan Uğur, “Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan onay ve teşvik alan projeyi şirketimizde çalışan 8 arkadaşımız geliştirdi. Bu merkezde, teknolojik imkanları ve modern eğitim metotlarını kullanarak tüm çalışanlarımızın, iç tesisat firmalarındaki teknisyen arkadaşlarımızın, üniversitelerin doğalgaz bölümü öğrencilerinin, iş ortaklarımızın ve grup şirketlerimizdeki çalışanların eğitimlerini simüle ederek, tamamlamalarını sağlamayı ve toplumsal gelişmeye katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
ÇALIŞANLARIMIZ DA İÇ EĞİTMEN OLUYOR
Bünyelerinde 2017 yılında uygulamaya alınan NEXT Generation Programı’nın Bursagaz’da da uygulamaya başladığını dile getiren Uğur, ‘Işık saçmak için önce yanmak gerek” sloganıyla yola çıktıklarını hatırlattı. İç eğitmen projesinde ise Bursagaz’ın temel yetkinlikleri olan iç eğitim konularını seçtiklerini belirten Uğur, yetkinlikleri bu eğitimleri vermeye uygun 14 gönüllü adayı belirlediklerini kaydetti. Dört günlük gelişim atölyesi sonrasında çalışanları sertifikalandırarak, iç eğitmen olarak görevlendirdiklerini söyleyen Uğur, “Söz konusu çalışanlarımız, kendi asli işlerinin yanı sıra eğitim planı doğrultusunda iç eğitmen olarak şirketimizde eğitim veriyor. Bu projedeki amacımızı, Bursagaz’a özel eğitimler tasarlayarak, işi yapan kişilerin bilgi ile beraber tecrübe aktarımını sağlamak, risk ve hataların azaltılması, şirket temel ve kritik yetkinliklerinin şirket içinde kalması, iç eğitimciler için iş zenginleştirme fırsatı yaratmak, organizasyonel öğrenmenin gelişmesi, sürdürülebilir bilgi ve tecrübe transferi şeklinde özetleyebiliriz” dedi.
PEK ÇOK İLKİ BAŞARDIK
Bursagaz’ın Haziran 2019 itibarıyla SOCAR Türkiye bünyesine katıldığını anımsatan Uğur, Azerbaycan ve Gürcistan’da yıllardır doğalgaz dağıtım hizmeti veren ana hissedar ile birlikte daha güçlü ve etkin yoluna devam ettiğini söyledi. Teknoloji odaklı bakış açısıyla çok sayıda örnek uygulamayı hayata geçiren bir yapıya sahip olduklarını ifade eden Uğur, faaliyetlerini yürütürken, birçok ilki başardıklarını belirtti. Çevreye duyarlı genel müdürlük binası ile LEED Platinum Sertifikası’na sahip olduklarını vurgulayan Uğur, “Şirketimiz, 3 kez de Great Place to Work tarafından Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında gösterildi” dedi.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Odak noktalarına çocukların eğitimi ve dezavantajlı grupların fırsat eşitliğine sahip olmasını aldıklarını vurgulayan Uğur, çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirdiklerini belirtti. Oyuncak ve kitap toplama kampanyalarıyla çocukların bilişsel ve sosyal gelişimine destek olmayı hedeflediklerini ifade eden Uğur, “Kıyafet toplama kampanyasıyla da hem israfın önüne geçerek sürdürülebilirliği teşvik etmeyi, hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca 2011 yılından bu yana özel eğitim sınıflarına destek sağlıyoruz. Bu kapsamda 2011-2016 yılları arasında 115 özel eğitim sınıfını yeniledik. Geçtiğimiz yıl itibarıyla da bu yenilenen sınıfların eğitim materyali ihtiyacını karşılayarak, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunduk” diye konuştu.
RAMA-KURTARMA VE ÇEVRE
Eğitimin yanı sıra gençlere spor alışkanlığının kazandırılması amacıyla destek verdiklerini belirten Uğur, 5 profesyonel antrenör eşliğinde ‘Bursa Yıldızları Kulübü’ çatısı altında basketbol oynayan 150 gence desteklerinin sürdürdüğünü söyledi. Bursagaz’ın gönüllü çalışanlarından oluşan Bursagaz Arama Kurtarma (BURAK) ekibinin tam teşekküllü arama kurtarma aracına sahip ve zodyak ile sualtı arama kurtarma faaliyetlerine katılabildiğini ekleyen Uğur, “Çevre Kulübümüz ise sokak hayvanlarına geri dönüşüm malzemelerinden yuva inşa ederken, bu yıl denizde ve Uludağ çevresinde temizlik yaparak, 90 poşet çöp topladı. Ayrıca 2018 yılında 3 konteyner atık çıkardığı sualtı temizliği faaliyetiyle, Mavi Keyif Dalış Merkezi’nden Yılın En Çevreci Projesi Ödülü’nü aldı. Bursagaz Ormanı Projesi ile de 2016 yılında 4 bin fidan toprakla buluşturuldu. Her yıl fidan dikimine devam ederken, EPDK öncülüğünde 30 bin fidanı daha doğayla buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.
ENERJİ VEREN KADINLAR ÖDÜLÜ
Enerji sektörünün geneline bakıldığında kadın istihdam oranının oldukça düşük seviyede olduğuna dikkat çeken Uğur, dünya ortalamalarında da benzer olduğuna işaret etti. Bursagaz’ın sektöründe yüzde 30’luk oranla en yüksek kadın çalışan düzeyine sahip şirketlerinden biri olduğunu savunan Uğur, “2018 yılında Enerji Bakanlığı tarafından verilen ‘Enerji Veren Kadınlar Ödülü’ şirket kategorisinde ilk 3 arasında yer aldık. Bursagaz’da kurulmuş olan her takımda en az bir kadın çalışan bulunmakta ve sosyal faaliyet yarışmalarında kadın çalışanların katılımı ilave puan ve ödüller ile teşvik ediliyor. Böylece dengeli bir katılım sağlanıyor. Kadın çalışanlar da erkek çalışanlar gibi sahadaki teknik işleri paylaşırken, teknik yetkinliklerini de geliştirme fırsatı buluyorlar” diye konuştu.