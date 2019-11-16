En güçlü yönümüz karma sistemimiz

Körük, endüstriyel hortum ve yapı grubu gibi farklı alanlarda faaliyetlerini sürdüren Aktaş Holding, yurt içinde ve dışında yaklaşık 500 kişiyi istihdam ediyor. Geçtiğimiz yıl 80’inci kuruluş yılını geride bıraktığını hatırlatan Aktaş Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Yöneticisi Oylum Öztürk Erdem, en güçlü yönlerini uyguladıkları sistem olduğunu belirterek, “Bir aile şirketi sıcaklığının yanında kurumsal yapının verdiği profesyonel iş yapış şekliyle ilerliyoruz. İkisinin güzel bir karmasını uyguluyoruz” diyor.
Bünyelerinde çalışanları saat ücretli personel ve aylık ücretli personel olarak ayırdıklarını ifade eden Aktaş Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Yöneticisi Oylum Öztürk Erdem, aylık ücretli personel alımlarını farklı kariyer sitelerinden gerçekleştirdiklerini kaydetti. Pozisyona göre danışmanlık firmalarından da destek aldıklarını söyleyen Erdem, “Aylık ücretli personel işe alımı için bir havuzumuz var. Saat ücretli personeli de kendi aday havuzundan elde ediyoruz. Mevcutta çalışan personelin referans gösterdiği kişiler de bizim için önemli. Aynı zamanda Global Compact imzacısıyız. Taahhüt ettiğimiz bazı konular var. Herkese eşit fırsat sunmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetme ve buna örnek olma gibi… Bunları göz önünde bulunduruyoruz” diye konuştu.
KARİYER OKULU
Personel yetiştirme programlarının bulunduğunu da söyleyen Erdem, özellikle aylık ücretli personel için uyguladıkları ‘Kariyer Okulu Projesi’nden bahsetti. Önümüzdeki yıl ihtiyaçları bu havuzdan karşılamayı planladıklarını açıklayan Erdem, “Projenin amacı yeni mezun olmuş arkadaşlara iş hayatını tanıtmak ve Aktaş’ın değerlerini öğretmek. Kendi dinamiklerimize göre yoğrulmuş, kendi değerlerimizle iş hayatına giriş yapmış arkadaşlarımızı, kadrolarımızda değerlendirme fırsatı yaratmak. Bu kapsamda yeni mezun, iş hayatı ile henüz tanışmamış, 15 arkadaşımızı bir yıllık bir proje kapsamında farklı bölümlerde istihdam ediyoruz” dedi. Yeni işe başlayanların uyumunu sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Erdem, “Bunu, iki farklı alanda değerlendiriyoruz. Birisi iç iletişim faaliyetleri ki daha çok çalışan odaklı faaliyetler; bir diğeri de dış iletişim faaliyetleri... Bu da paydaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle yaptığımız işbirliği projeleri” diye konuştu.
AİLE ODAKLI ETKİNLİKLER
Dönemsel olarak çalışan memnuniyeti anketi yaptıklarını dile getiren Erdem, geçen yıl ailelerin iş yerleri ile olan ilişkilerini güçlendirme sonucunu tespit ettiklerini kaydetti. Holding bünyesindeki istihdam sayısı ile büyük bir aile olduklarını söyleyen Erdem, “Bu, ister istemez çalışanların kendi ailelerini de bu süreçlere katma isteği doğuruyor. Çalışanların çocuklarına, çevre günü resim yarışması düzenledik. Babalar gününde yine çocuklara bir resim yarışması yaptık. Çalışanların ailelerine hem fabrikaya getirmek, hem yaptığımız faaliyetlerden bilgilerinin olmasını sağlamak için farklı etkinlikler yapıyoruz. Özel günlerde kutlamalar yapılıyor” dedi.
CEO’YLA GÖRÜŞEREK ŞİRKET BAĞI ARTIYOR
Konuşmasında projelerinden bahseden Erdem, ‘Aktaş Konuşuyor’ isimli bir projelerinin bulunduğunu belirterek, “Çalışanların birebir CEO ile iletişim kurma fırsatı bulduğu bir etkinlik oluyor. Ücretli personelimiz, 20 kişilik gruplar halinde birebir CEO ile görüşerek, çalışmalarda bulunuyorlar. Bunlar şirkette hem kaynaşmayı sağlıyor, hem bağlılığı artırıyor” şeklinde konuştu.
YÖNETİCİ PROGRAMI
Bir diğer projelerinin ise ‘Birim Lideri’ adını verdikleri ‘İlk Kademe Yönetici Programı’ olduğunu ifade eden Erdem, “Belirlenecek ilk kademe yöneticilerimizi yani birim liderlerimizi geliştirmek, daha verimli ve kaliteli sonuçlar üretmek ve arkadaşlarımızın potansiyellerini açığa çıkarmalarına olanak sağlıyoruz. Ayrıca projemiz ile çalışma arkadaşlarımız potansiyelini keşfederek, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaklar. Bunun yanı sıra verimli üretim yönetimi, üretimde katma değer sağlanması, etkili iletişimin sağlanması, İSG çevre liderlik kültürün yaygınlaştırılması ve iyileştirme sistemlerinin etkin çalışması gibi kazanımlar sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
ÜCRET POLİTİKASI
Şirket çalışanlarının toplu iş sözleşmesi olduğunu söyleyen Erdem, buna bağlı bir ücret yapılandırmasının da bulunduğunu kaydetti. Yapılan işe göre belirlenmiş ücret seviyeleri olduğunu hatırlatan Erdem, “Bunlar belirli dönemlerde sendika ile müzakere edilerek, saat ücretli personel için yine belirleniyor. Diğer aylık ücretli personelimiz için de dönem dönem piyasa araştırmaları satın alıyoruz. Gelen adayların pozisyona göre beklentilerinden piyasa koşullarını belirliyoruz. Kendi iç ücret sistemimiz var. Pozisyonun gerektirdiği tecrübe, nitelik, yönetilen personel sayısı gibi bazı kriterler bulunuyor” dedi.
KARİYER PLANLAMASI
Kariyer planlamasında farklı sistemler uyguladıklarını ifade eden Erdem, “Birkaç dönem üst üste yüksek performans gösteren kişiler, bir havuzda değerlendiriliyor. Bir sonraki aday olabileceği pozisyonlar da değerlendiriliyor ve bunlar için bir gelişim planı hazırlıyoruz. Yıllık gelişim planını takip ediyoruz açılan uygun pozisyonlarda da dönem dönem dikey kariyer planlamaları, dönem dönem yatay rotasyon planlamaları olabiliyor. Şu an hedefimiz, içimizden yöneticiler yetiştirmek ve takım lideri seviyesine kadar bunu başardığımızı söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl 4 takım lideri arkadaşımız, kendi içimizden atandı. İçerde potansiyeli olan birisi varsa tabi ki kendi çalışanlarımızı tercih ediyoruz” diye konuştu.
KADIN ÇALIŞANA POZİTİF AYRIMCILIK
Erdem, çalışan bağlılık anketleri ile o çalışanların beklentinin ne olduğunu ölçtüklerini kaydetti. Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir önceki yıl ücret yapısının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi birinci önceliğimizdi. Onunla ilgili bir çalışma yaptık. İş değerleme sistemini biraz daha gözden geçirdik. Tüm kademeleri tekrar gözden geçirdik. Saat ücretli çalışan arkadaşlarımız için de sendika ile ilgili olan anlaşmada gözetilmesi gereken bazı noktalar vardı. Bu yıl için biraz fiziksel ihtiyaçlar vardı. İş yerindeki fiziksel koşulların iyileştirilmesi gibi yemekhanemizi, soyunma odalarını revize ettik. Fiziksel ihtiyaçlar aslında iş güvenliği önlemlerini de kapsıyor. Önümüzdeki yıl yapılan anket sonuçlarından nerelere odaklanmamız gerekiyorsa ona göre önceliklerimizi belirleyeceğiz.”
DİJİTALLEŞME
Yeniliklerden de bahseden Erdem, şirket genelinde dijitale yöneldiklerini belirterek, bunun hem çevresel duyarlılık, hem de operasyonel anlamda kolaylık sağladığını kaydetti. Erdem, “Tüm İK süreçlerini 2020 sonunda dijital ortama taşımış olacağız” diye konuştu.
ÖZEL SÖYLEŞİLER
Kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyleyen Erdem, “Vardiyalı çalışması söz konusu olan personelin doğumdan işine döndükten sonra yasal olarak bir yıl boyunca sadece gündüz vardiyasında çalışma zorunluluğu var. Biz, bu uygulamayı iki yıla çıkardık. Çalışanların sıkıştığı roller olabiliyor. Evdeki, iş hayatındaki rolü gibi… Bunların aşılması noktasında çalışmalarımız oluyor. Özel günlerde, kadınlara özel söyleşiler yapıyoruz. Meme kanseri farkındalığı, iş hayatında kadın gibi… Bunun yanında psikolog ve diyetisyen uygulamamız var” dedi.
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÖNEMLİ
Aktaş’ın 80 yılı geride bıraktığını anımsatan Erdem, “Bir aile şirketi olmasına rağmen kurumsallaşma çalışmalarını başarıyla yürütüyoruz. En güçlü yönümüz, bir aile şirketi sıcaklığının yanında kurumsal yapının verdiği profesyonel iş yapış şekliyle ilerliyoruz. İkisinin güzel bir karmasını uyguluyoruz. Hem çalışanların kendilerini aile şirketi sıcaklığında hissettiği, hem de performans gösterip, verimli çalışabildiği bir ortam var. Kıdem ortalamamız oldukça yüksek. Çok eskiden beri bizimle olan arkadaşlarımız bulunuyor. Çalışanlarımız, şirkete oldukça bağlı. Çalışan memnuniyeti anketimiz sektörün oldukça üstünde. Bu yıl yüzde 80 gibi bir hedef koymuştuk. Yüzde 79,4 gibi bir oran yakaladık. Bu yüksek denebilecek ciddi bir oran. Çalışan bağlılığı en önemli değerimiz. Aktaş değerlerini benimsemiş, çalışanlara sahibiz” diye konuştu.
Tamamen yerli sermaye ile birçok ülkeye ihracat yapan bir firma olmalarının gurur verici olduğunu söyleyen Erdem, Turquality desteği aldıklarını hatırlatarak, ikinci 5 yıllık süreci yaşadıklarını kaydetti. Erdem, “Türkiye’den bir marka doğuyor ve bunun tescili yapılmış durumda. Aynı zamanda da teşviklendirilmiş durumda. Bu da bizim için ayrı bir değer” dedi.
İNSANA SAYGI
En önemli değerlerinden birisinin ‘İnsan’ olduğunu vurgulayan Erdem, “Özellikle yönetim kurulu üyelerinin altını çizdiği ‘İnsana Saygı’ en önemli değerlerimizden birisi… Aktaş Eğitim Vakfımız, bunun kimlik kazanmış hali. Üniversite öğrencilerine burs veriyoruz. Her yıl belli sayı belirliyoruz ve bu organizasyonumuza devam ediyoruz. Vakfın farklı projeleri var. Dezavantajlı gruplarla dönem dönem yapılan çalışmalar oluyor. Kadınların bilinçlendirilmesi, ihtiyaç sahibi okulların ihtiyaçlarının giderilmesi gibi kampanyalara öncülük ediyoruz. Dönemsel huzurevi ziyaretlerimiz oluyor” diye konuştu.
BİRLİKTE HARİKAYIZ
Türkiye’de 300, Bulgaristan’da 100, Çin’de 50, ABD ve Almanya dahil edildiğinde 500 kişilik istihdama sahip olduklarını söyleyen Erdem, “Farklı ülkelerde, farklı uygulamalarımız olabiliyor. Aktaş Değerleri’nin globale yansıtılması adına ‘Birlikte Harikayız’ diye bir projemiz vardı. Aktaş Değerleri arasında güven, yenilikçilik, işbirliği, insan odaklılık, global standartlar, liderlik ve sürdürülebilirlik bulunuyor. Sürdürülebilirlik Akademisi’nin düzenlediği etkinliğe katıldık. Çeşitlilik ve kapsayıcılık kategorisinde ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde finale kaldık” dedi.
BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ
Şirket olarak büyümeyi hedeflediklerini açıklayan Erdem, hem iş yapış, hem de istihdam anlamında gelişme planladıklarını kaydetti. Önümüzdeki 5 yılda ciroyu 5 katına çıkarmayı amaçladıklarını söyleyen Erdem, körük, endüstriyel hortum ve yapı grubunda da büyük hedeflerinin bulunduğunu vurguladı.
En güçlü yönümüz karma sistemimiz
Körük, endüstriyel hortum ve yapı grubu gibi farklı alanlarda faaliyetlerini sürdüren Aktaş Holding, yurt içinde ve dışında yaklaşık 500 kişiyi istihdam ediyor. Geçtiğimiz yıl 80’inci kuruluş yılını geride bıraktığını hatırlatan Aktaş Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Yöneticisi Oylum Öztürk Erdem, en güçlü yönlerini uyguladıkları sistem olduğunu belirterek, “Bir aile şirketi sıcaklığının yanında kurumsal yapının verdiği profesyonel iş yapış şekliyle ilerliyoruz. İkisinin güzel bir karmasını uyguluyoruz” diyor.
Bünyelerinde çalışanları saat ücretli personel ve aylık ücretli personel olarak ayırdıklarını ifade eden Aktaş Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Yöneticisi Oylum Öztürk Erdem, aylık ücretli personel alımlarını farklı kariyer sitelerinden gerçekleştirdiklerini kaydetti. Pozisyona göre danışmanlık firmalarından da destek aldıklarını söyleyen Erdem, “Aylık ücretli personel işe alımı için bir havuzumuz var. Saat ücretli personeli de kendi aday havuzundan elde ediyoruz. Mevcutta çalışan personelin referans gösterdiği kişiler de bizim için önemli. Aynı zamanda Global Compact imzacısıyız. Taahhüt ettiğimiz bazı konular var. Herkese eşit fırsat sunmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetme ve buna örnek olma gibi… Bunları göz önünde bulunduruyoruz” diye konuştu.
KARİYER OKULU
Personel yetiştirme programlarının bulunduğunu da söyleyen Erdem, özellikle aylık ücretli personel için uyguladıkları ‘Kariyer Okulu Projesi’nden bahsetti. Önümüzdeki yıl ihtiyaçları bu havuzdan karşılamayı planladıklarını açıklayan Erdem, “Projenin amacı yeni mezun olmuş arkadaşlara iş hayatını tanıtmak ve Aktaş’ın değerlerini öğretmek. Kendi dinamiklerimize göre yoğrulmuş, kendi değerlerimizle iş hayatına giriş yapmış arkadaşlarımızı, kadrolarımızda değerlendirme fırsatı yaratmak. Bu kapsamda yeni mezun, iş hayatı ile henüz tanışmamış, 15 arkadaşımızı bir yıllık bir proje kapsamında farklı bölümlerde istihdam ediyoruz” dedi. Yeni işe başlayanların uyumunu sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Erdem, “Bunu, iki farklı alanda değerlendiriyoruz. Birisi iç iletişim faaliyetleri ki daha çok çalışan odaklı faaliyetler; bir diğeri de dış iletişim faaliyetleri... Bu da paydaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle yaptığımız işbirliği projeleri” diye konuştu.
AİLE ODAKLI ETKİNLİKLER
Dönemsel olarak çalışan memnuniyeti anketi yaptıklarını dile getiren Erdem, geçen yıl ailelerin iş yerleri ile olan ilişkilerini güçlendirme sonucunu tespit ettiklerini kaydetti. Holding bünyesindeki istihdam sayısı ile büyük bir aile olduklarını söyleyen Erdem, “Bu, ister istemez çalışanların kendi ailelerini de bu süreçlere katma isteği doğuruyor. Çalışanların çocuklarına, çevre günü resim yarışması düzenledik. Babalar gününde yine çocuklara bir resim yarışması yaptık. Çalışanların ailelerine hem fabrikaya getirmek, hem yaptığımız faaliyetlerden bilgilerinin olmasını sağlamak için farklı etkinlikler yapıyoruz. Özel günlerde kutlamalar yapılıyor” dedi.
CEO’YLA GÖRÜŞEREK ŞİRKET BAĞI ARTIYOR
Konuşmasında projelerinden bahseden Erdem, ‘Aktaş Konuşuyor’ isimli bir projelerinin bulunduğunu belirterek, “Çalışanların birebir CEO ile iletişim kurma fırsatı bulduğu bir etkinlik oluyor. Ücretli personelimiz, 20 kişilik gruplar halinde birebir CEO ile görüşerek, çalışmalarda bulunuyorlar. Bunlar şirkette hem kaynaşmayı sağlıyor, hem bağlılığı artırıyor” şeklinde konuştu.
YÖNETİCİ PROGRAMI
Bir diğer projelerinin ise ‘Birim Lideri’ adını verdikleri ‘İlk Kademe Yönetici Programı’ olduğunu ifade eden Erdem, “Belirlenecek ilk kademe yöneticilerimizi yani birim liderlerimizi geliştirmek, daha verimli ve kaliteli sonuçlar üretmek ve arkadaşlarımızın potansiyellerini açığa çıkarmalarına olanak sağlıyoruz. Ayrıca projemiz ile çalışma arkadaşlarımız potansiyelini keşfederek, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaklar. Bunun yanı sıra verimli üretim yönetimi, üretimde katma değer sağlanması, etkili iletişimin sağlanması, İSG çevre liderlik kültürün yaygınlaştırılması ve iyileştirme sistemlerinin etkin çalışması gibi kazanımlar sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
ÜCRET POLİTİKASI
Şirket çalışanlarının toplu iş sözleşmesi olduğunu söyleyen Erdem, buna bağlı bir ücret yapılandırmasının da bulunduğunu kaydetti. Yapılan işe göre belirlenmiş ücret seviyeleri olduğunu hatırlatan Erdem, “Bunlar belirli dönemlerde sendika ile müzakere edilerek, saat ücretli personel için yine belirleniyor. Diğer aylık ücretli personelimiz için de dönem dönem piyasa araştırmaları satın alıyoruz. Gelen adayların pozisyona göre beklentilerinden piyasa koşullarını belirliyoruz. Kendi iç ücret sistemimiz var. Pozisyonun gerektirdiği tecrübe, nitelik, yönetilen personel sayısı gibi bazı kriterler bulunuyor” dedi.
KARİYER PLANLAMASI
Kariyer planlamasında farklı sistemler uyguladıklarını ifade eden Erdem, “Birkaç dönem üst üste yüksek performans gösteren kişiler, bir havuzda değerlendiriliyor. Bir sonraki aday olabileceği pozisyonlar da değerlendiriliyor ve bunlar için bir gelişim planı hazırlıyoruz. Yıllık gelişim planını takip ediyoruz açılan uygun pozisyonlarda da dönem dönem dikey kariyer planlamaları, dönem dönem yatay rotasyon planlamaları olabiliyor. Şu an hedefimiz, içimizden yöneticiler yetiştirmek ve takım lideri seviyesine kadar bunu başardığımızı söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl 4 takım lideri arkadaşımız, kendi içimizden atandı. İçerde potansiyeli olan birisi varsa tabi ki kendi çalışanlarımızı tercih ediyoruz” diye konuştu.
KADIN ÇALIŞANA POZİTİF AYRIMCILIK
Erdem, çalışan bağlılık anketleri ile o çalışanların beklentinin ne olduğunu ölçtüklerini kaydetti. Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir önceki yıl ücret yapısının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi birinci önceliğimizdi. Onunla ilgili bir çalışma yaptık. İş değerleme sistemini biraz daha gözden geçirdik. Tüm kademeleri tekrar gözden geçirdik. Saat ücretli çalışan arkadaşlarımız için de sendika ile ilgili olan anlaşmada gözetilmesi gereken bazı noktalar vardı. Bu yıl için biraz fiziksel ihtiyaçlar vardı. İş yerindeki fiziksel koşulların iyileştirilmesi gibi yemekhanemizi, soyunma odalarını revize ettik. Fiziksel ihtiyaçlar aslında iş güvenliği önlemlerini de kapsıyor. Önümüzdeki yıl yapılan anket sonuçlarından nerelere odaklanmamız gerekiyorsa ona göre önceliklerimizi belirleyeceğiz.”
DİJİTALLEŞME
Yeniliklerden de bahseden Erdem, şirket genelinde dijitale yöneldiklerini belirterek, bunun hem çevresel duyarlılık, hem de operasyonel anlamda kolaylık sağladığını kaydetti. Erdem, “Tüm İK süreçlerini 2020 sonunda dijital ortama taşımış olacağız” diye konuştu.
ÖZEL SÖYLEŞİLER
Kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyleyen Erdem, “Vardiyalı çalışması söz konusu olan personelin doğumdan işine döndükten sonra yasal olarak bir yıl boyunca sadece gündüz vardiyasında çalışma zorunluluğu var. Biz, bu uygulamayı iki yıla çıkardık. Çalışanların sıkıştığı roller olabiliyor. Evdeki, iş hayatındaki rolü gibi… Bunların aşılması noktasında çalışmalarımız oluyor. Özel günlerde, kadınlara özel söyleşiler yapıyoruz. Meme kanseri farkındalığı, iş hayatında kadın gibi… Bunun yanında psikolog ve diyetisyen uygulamamız var” dedi.
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÖNEMLİ
Aktaş’ın 80 yılı geride bıraktığını anımsatan Erdem, “Bir aile şirketi olmasına rağmen kurumsallaşma çalışmalarını başarıyla yürütüyoruz. En güçlü yönümüz, bir aile şirketi sıcaklığının yanında kurumsal yapının verdiği profesyonel iş yapış şekliyle ilerliyoruz. İkisinin güzel bir karmasını uyguluyoruz. Hem çalışanların kendilerini aile şirketi sıcaklığında hissettiği, hem de performans gösterip, verimli çalışabildiği bir ortam var. Kıdem ortalamamız oldukça yüksek. Çok eskiden beri bizimle olan arkadaşlarımız bulunuyor. Çalışanlarımız, şirkete oldukça bağlı. Çalışan memnuniyeti anketimiz sektörün oldukça üstünde. Bu yıl yüzde 80 gibi bir hedef koymuştuk. Yüzde 79,4 gibi bir oran yakaladık. Bu yüksek denebilecek ciddi bir oran. Çalışan bağlılığı en önemli değerimiz. Aktaş değerlerini benimsemiş, çalışanlara sahibiz” diye konuştu.
Tamamen yerli sermaye ile birçok ülkeye ihracat yapan bir firma olmalarının gurur verici olduğunu söyleyen Erdem, Turquality desteği aldıklarını hatırlatarak, ikinci 5 yıllık süreci yaşadıklarını kaydetti. Erdem, “Türkiye’den bir marka doğuyor ve bunun tescili yapılmış durumda. Aynı zamanda da teşviklendirilmiş durumda. Bu da bizim için ayrı bir değer” dedi.
İNSANA SAYGI
En önemli değerlerinden birisinin ‘İnsan’ olduğunu vurgulayan Erdem, “Özellikle yönetim kurulu üyelerinin altını çizdiği ‘İnsana Saygı’ en önemli değerlerimizden birisi… Aktaş Eğitim Vakfımız, bunun kimlik kazanmış hali. Üniversite öğrencilerine burs veriyoruz. Her yıl belli sayı belirliyoruz ve bu organizasyonumuza devam ediyoruz. Vakfın farklı projeleri var. Dezavantajlı gruplarla dönem dönem yapılan çalışmalar oluyor. Kadınların bilinçlendirilmesi, ihtiyaç sahibi okulların ihtiyaçlarının giderilmesi gibi kampanyalara öncülük ediyoruz. Dönemsel huzurevi ziyaretlerimiz oluyor” diye konuştu.
BİRLİKTE HARİKAYIZ
Türkiye’de 300, Bulgaristan’da 100, Çin’de 50, ABD ve Almanya dahil edildiğinde 500 kişilik istihdama sahip olduklarını söyleyen Erdem, “Farklı ülkelerde, farklı uygulamalarımız olabiliyor. Aktaş Değerleri’nin globale yansıtılması adına ‘Birlikte Harikayız’ diye bir projemiz vardı. Aktaş Değerleri arasında güven, yenilikçilik, işbirliği, insan odaklılık, global standartlar, liderlik ve sürdürülebilirlik bulunuyor. Sürdürülebilirlik Akademisi’nin düzenlediği etkinliğe katıldık. Çeşitlilik ve kapsayıcılık kategorisinde ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde finale kaldık” dedi.
BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ
Şirket olarak büyümeyi hedeflediklerini açıklayan Erdem, hem iş yapış, hem de istihdam anlamında gelişme planladıklarını kaydetti. Önümüzdeki 5 yılda ciroyu 5 katına çıkarmayı amaçladıklarını söyleyen Erdem, körük, endüstriyel hortum ve yapı grubunda da büyük hedeflerinin bulunduğunu vurguladı.