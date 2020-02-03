Çalışanlarımız değişimin en önemli parçası

Almira Hotel İnsan Kaynakları Müdürü Ferhat Karakaş, kurumda sürekli yenilik ve değişimin yaşandığını belirterek, çalışanların da bu değişimin en önemli parçası olduklarını hissettirdiklerini söylüyor. Misafir memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetini de önemsediklerinin altını çizen Karakaş, “Çalışanlarımızı etkileyen kararlarda onların da fikirlerinin alınmasını tercih ediyoruz” diyor.
BURSA’da 1987 yılında Alaattin Yazıcı ve Tacettin Yazıcı tarafından hizmete açılan Almira Hotel, 203 oda, 450 yatak kapasitesi, 10 kişiden bin kişiye kadar ileri teknolojiyle donanımlı 10 toplantı salonu, 4 adet balo ve davet salonu ile hizmet veriyor. Bugüne kadar birçok etkinliğe imza atan Almira Hotel’in Kozahan’da İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Prens Phillip onuruna verilen öğle yemeği; dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan onuruna verdiği resepsiyon gibi organizasyonlarından da hatırlayabiliriz. Bu hafta Yeni Nesil İK’da Almira Hotel’in uygulamalarını aktarıyoruz.
İşe alım sürecinde öncelikle mevcut çalışanları değerlendirdiklerini söyleyen Almira Hotel İnsan Kaynakları Müdürü Ferhat Karakaş, uygun bir aday olmaması durumunda kariyer sitelerinden açık pozisyonlar ile ilgili iş ilanlarını paylaşıp, İşkur ve mevcut çalışanların referanslarından faydalandıklarını açıkladı. Sosyal ağlardan gelen başvuruları incelediklerini ifade eden Karakaş, yetkinlik bazlı mülakat sürecinden sonra adayı değerlendirdiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:
‘ŞİRKET KÜLTÜRÜNE UYUM’
“Beyaz yaka işe alım sürecinde özgeçmişleri, görev için aranan özelliklerle örtüşen adaylar görüşmeye davet ediliyor. İş başvurusu görüşmeleri genel müdür ve insan kaynakları tarafından 2 aşamalı mülakat yöntemi şeklinde gerçekleştiriliyor. Mavi yaka işe alım sürecinde ise özgeçmişleri, görev için aranan özelliklerle örtüşen adaylar ile İK departmanı olarak görüşme yapılıyor. Uygun görüldüğü noktada ilgili departman yöneticisi ile görüşmesi sağlanıyor. Teknik bilgi, birikim, kişisel özellikler ve şirket kültürüne uyum gibi konular değerlendirildikten sonra bazı görevler için yabancı dil seviye tespit sınavlarına yönlendiriliyor.”
İşe yeni başlayan çalışanın oryantasyon sürecinin çalışanın performansını etkileyen önemli bir süreç olduğunun altını çizen Karakaş, “Bu kapsamda öncelikli olarak şirketimizin tarihi, kültürü ve hedefleri konusunda bilgilendiren bir eğitimle başlayan oryantasyon sürecimiz, içerideki süreçlerimizin nasıl işlediği, çalışanın sorumluluklarının neler olduğu şeklinde her pozisyona özel planlanıyor ve gerçekleştiriliyor” dedi.
Ücret politikası açısından makro anlamda bölgesel ve sektörel değerlendirmeler yapıldığını açıklayan Karakaş, mikro anlamda ise, mesleki eğitim düzeyi, tecrübesi, yabancı dil bilgisi, işletmedeki kıdeminin esas alındığını vurguladı.
EKİP RUHU ÖNEMLİ
Performans değerlendirmelerinde misafir memnuniyet anketlerinin öne çıktığını aktaran Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çalışanın mesleki becerisi sorumlu yöneticiler tarafından sürekli takip edilmekte, ekip ruhuna yaklaşımı, mesleki becerisi, sosyalliği ve yaratıcılığı değerlendiriliyor. Bunun yanında, kişisel gelişim süreci, diğer personellerle olan iletişimi ve bunun sonucu misafirlere yansıyan duruşu da performans değerlendirilmesinde dikkate alınıyor. Kariyer planlaması ile ilgili olarak açık pozisyonlarımız için öncelikle mevcut çalışanlarımızı değerlendirerek, terfi ettirilmesini tercih ediyoruz.”
FARKINDALIK EĞİTİMLERİ
Amaçlarının kurum değerlerini ve hedeflerini benimsemiş çalışanlar ile keyifli bir çalışma ortamı oluşturmak olduğunun altını çizen Karakaş, kurum çalışanlarının sürekli ve açık iletişimde olmasını ve katılım ile katkılarını maksimum seviyeye çıkartan yönetim anlayışını önemsediklerini söyledi. Çalışanların yetkinliklerinin ve farkındalıklarının arttırılmasına yönelik eğitimler gerçekleştirdiklerini de ekleyen Karakaş, “İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde birlikte hareket ediyoruz. Önemsendiklerini hissettiren bu yönetim anlayışı, beraberinde aidiyet ve sahiplenme duygularının da oluşmasını sağlıyor” dedi.
ÖNERİ KUTU UYGULAMASI
çalışanları değerli hissettirmenin gerekliğinin yanı sıra takdirin önemli bir unsur olduğunun altını çizen Karakaş, “Almira Hotel Genel Müdürü Ersin Yazıcı, her sene yaptığı değerlendirme toplantılarında çalışanlarımıza açık ve samimi davranarak; daha iyisini yapabileceklerine olan inancını ve duyduğu güveni paylaşmaktan kaçınmıyor. Kurumumuzda sürekli yenilik, değişim var. Çalışanlarımızı, bu değişimin en önemli parçası olduklarını hissettiriyoruz. Misafirlerimizin memnuniyetini ne kadar önemsiyorsak, çalışanlarımızın memnuniyetini de aynı önem derecesinde tutuyoruz. Çalışanlarımızı etkileyen kararlarda onların da fikirlerinin alınmasını tercih ediyoruz. Öneri kutusu uygulaması ile çalışanlarımızın görüşlerini alıyor, iyileştirilmesi gereken konular ve uygulanabilecekleri belirleyerek, hayata geçiriyoruz. Motivasyonu yükseltmek ve devamlılığını sağlamak adına, özel gün ve haftalar, kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri, moral geceleri, tiyatro etkinlikleri, gelenekselleşmiş piknik organizasyonları düzenliyor; çalışanlarımızın doğum günlerini genel müdürümüz tarafından yazılan ve imzalanan kutlama kartları ile kutluyoruz” diye konuştu.
KUŞAKLAR ARASI UYUM ÖNEMLİ
Bugün insan kaynakları yönetiminde en kritik konunun kuşaklar arası uyum olduğunu vurgulayan Karakaş, işletmede BB, X, Y ve Z kuşağının birlikte çalışmaya başladığını belirterek, “Kuşaklar arasındaki iş yapış şekillerindeki ve düşüncelerdeki farklılıklar, yeni çalışma alışkanlıklarını da beraberinde getiriyor. Kuşaklar arasındaki çatışmayı en asgari düzeye indirecek sürekli eğitim ve gelişim olanakları sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin farklı kuşaklarda çalışanların birbirini tanıması, anlaması amacıyla tiyatral eğitimler düzenledik. Bu eğitimlerde amacımız kendi davranışlarını dışarıdan izleyip, görmesini ve değerlendirme yapmasını sağlamayarak, uyum yaratmak oldu” dedi.
ÇALIŞANLARIMIZIN 3’TE BİRİ KADIN
İşletmedeki istihdamın 3’te birini kadın çalışanların oluşturduğuna dikkat çeken Karakaş, tüm pozisyonlar için kadın-erkek eşitliğini gözettiklerini kaydetti. İşletme olarak en büyük artılarının ekip olabilmek olduğunu belirten Karakaş, “Burada öne çıkan özelliğimiz ise başarılı kişilerin bir arada uyum içinde çalışması ve aile olmayı başarabilmemizdir. Almira Hotel, misafirlerine ve çalışanlarına değer veren, yeni ve farklı deneyimler yaşatan bir marka. Personel sirkülasyonu en düşük olan kurumlardan biriyiz. 30 yılı aşan kıdeme sahip olanların yanı sıra 15 yılı aşan çalışanlarımız da var. Bu deneyimli kesim toplam çalışan oranımızın 4’te 3’ünü oluşturuyor. Bu, istikrar ve kurum kültürü oluşturmakta ve misafirlerimiz acısından da memnuniyet ifadeleri ile geri dönüş olmaktadır. Bir çift evliliklerini, çocuklarının sünnetini ve evliliklerini, torunlarının çocuk mevlidini otelimizde yapmakta ve aynı personel önce komi sonra garson ve en sonunda F&B müdürü olarak hizmet verebilmektedir” diye konuştu.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Sosyal sorumluluk projeleri üreterek, toplum bilincine fayda sağlamaya özen gösterdiklerini vurgulayan Karakaş, kurumsal iletişim departmanı tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Renk Otizm Derneği ile ‘Otizmde Yetişkin İstihdam Projesi’, Lösemili Çocuklar Vakfı, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği gibi birçok dernekle örnek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz” dedi.
OTİZMDE YETİŞKİN İSTİHDAM PROJESİ
Otizmli çalışan istihdam eden kurum olduklarını hatırlatan Karakaş, “2 Nisan 2015’de Otizm Farkındalık Günü’nde otizmli bir çalışan istihdam etmeye karar verdik. Renk Otizm Derneği yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler sonrasında ‘Otizmde Yetişkin İstihdam Projesi & Uygulama Terapisi’ eğitim ve süreç programı planladık. Bu kapsamda öncelikle çalışanlarımıza proje kapsamında temel ve yoğun eğitimler verildi. Eğitimler sonrasında istihdam süreci başladı. Otizmde Yetişkin İstihdam Projesi ile otizmli bireylerin kişisel gelişimlerine, sosyalleşmelerine, ekonomik güç elde etmelerine, toplumsal yaşamda ve iş yaşamında daha fazla yer alarak, kendilerine olan güvenlerinin artmasına, kendi ayakları üzerinde durabilmelerine katkıda bulunmayı amaçladık. Ayrıca işletmelere farklı üstün yetenekleri ile katkılar sağlayabilen otizmli bireylerin iş hayatında daha aktif yer almalarını sağlamak, bu konuda farkındalık yaratarak; başta Bursa olmak üzere diğer tüm işletmelerde otizmli bireylerin istihdamının arttırılmasına katkıda bulunmak diğer hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.
KADINA ŞİDDETE KARŞIYIZ
Lösemili ve kanser hastası çocuklara, ailelerine destek vermekten mutlu olduklarını belirten Karakaş, “Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında her yıl erkek diliyle şiddeti konuşuyoruz ve Nafaka Çalıştayı gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin her aşamasında destek vermekteyiz” diye konuştu.
Çalışanlarımız değişimin en önemli parçası
Almira Hotel İnsan Kaynakları Müdürü Ferhat Karakaş, kurumda sürekli yenilik ve değişimin yaşandığını belirterek, çalışanların da bu değişimin en önemli parçası olduklarını hissettirdiklerini söylüyor. Misafir memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetini de önemsediklerinin altını çizen Karakaş, “Çalışanlarımızı etkileyen kararlarda onların da fikirlerinin alınmasını tercih ediyoruz” diyor.
BURSA’da 1987 yılında Alaattin Yazıcı ve Tacettin Yazıcı tarafından hizmete açılan Almira Hotel, 203 oda, 450 yatak kapasitesi, 10 kişiden bin kişiye kadar ileri teknolojiyle donanımlı 10 toplantı salonu, 4 adet balo ve davet salonu ile hizmet veriyor. Bugüne kadar birçok etkinliğe imza atan Almira Hotel’in Kozahan’da İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Prens Phillip onuruna verilen öğle yemeği; dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan onuruna verdiği resepsiyon gibi organizasyonlarından da hatırlayabiliriz. Bu hafta Yeni Nesil İK’da Almira Hotel’in uygulamalarını aktarıyoruz.
İşe alım sürecinde öncelikle mevcut çalışanları değerlendirdiklerini söyleyen Almira Hotel İnsan Kaynakları Müdürü Ferhat Karakaş, uygun bir aday olmaması durumunda kariyer sitelerinden açık pozisyonlar ile ilgili iş ilanlarını paylaşıp, İşkur ve mevcut çalışanların referanslarından faydalandıklarını açıkladı. Sosyal ağlardan gelen başvuruları incelediklerini ifade eden Karakaş, yetkinlik bazlı mülakat sürecinden sonra adayı değerlendirdiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:
‘ŞİRKET KÜLTÜRÜNE UYUM’
“Beyaz yaka işe alım sürecinde özgeçmişleri, görev için aranan özelliklerle örtüşen adaylar görüşmeye davet ediliyor. İş başvurusu görüşmeleri genel müdür ve insan kaynakları tarafından 2 aşamalı mülakat yöntemi şeklinde gerçekleştiriliyor. Mavi yaka işe alım sürecinde ise özgeçmişleri, görev için aranan özelliklerle örtüşen adaylar ile İK departmanı olarak görüşme yapılıyor. Uygun görüldüğü noktada ilgili departman yöneticisi ile görüşmesi sağlanıyor. Teknik bilgi, birikim, kişisel özellikler ve şirket kültürüne uyum gibi konular değerlendirildikten sonra bazı görevler için yabancı dil seviye tespit sınavlarına yönlendiriliyor.”
İşe yeni başlayan çalışanın oryantasyon sürecinin çalışanın performansını etkileyen önemli bir süreç olduğunun altını çizen Karakaş, “Bu kapsamda öncelikli olarak şirketimizin tarihi, kültürü ve hedefleri konusunda bilgilendiren bir eğitimle başlayan oryantasyon sürecimiz, içerideki süreçlerimizin nasıl işlediği, çalışanın sorumluluklarının neler olduğu şeklinde her pozisyona özel planlanıyor ve gerçekleştiriliyor” dedi.
Ücret politikası açısından makro anlamda bölgesel ve sektörel değerlendirmeler yapıldığını açıklayan Karakaş, mikro anlamda ise, mesleki eğitim düzeyi, tecrübesi, yabancı dil bilgisi, işletmedeki kıdeminin esas alındığını vurguladı.
EKİP RUHU ÖNEMLİ
Performans değerlendirmelerinde misafir memnuniyet anketlerinin öne çıktığını aktaran Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çalışanın mesleki becerisi sorumlu yöneticiler tarafından sürekli takip edilmekte, ekip ruhuna yaklaşımı, mesleki becerisi, sosyalliği ve yaratıcılığı değerlendiriliyor. Bunun yanında, kişisel gelişim süreci, diğer personellerle olan iletişimi ve bunun sonucu misafirlere yansıyan duruşu da performans değerlendirilmesinde dikkate alınıyor. Kariyer planlaması ile ilgili olarak açık pozisyonlarımız için öncelikle mevcut çalışanlarımızı değerlendirerek, terfi ettirilmesini tercih ediyoruz.”
FARKINDALIK EĞİTİMLERİ
Amaçlarının kurum değerlerini ve hedeflerini benimsemiş çalışanlar ile keyifli bir çalışma ortamı oluşturmak olduğunun altını çizen Karakaş, kurum çalışanlarının sürekli ve açık iletişimde olmasını ve katılım ile katkılarını maksimum seviyeye çıkartan yönetim anlayışını önemsediklerini söyledi. Çalışanların yetkinliklerinin ve farkındalıklarının arttırılmasına yönelik eğitimler gerçekleştirdiklerini de ekleyen Karakaş, “İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde birlikte hareket ediyoruz. Önemsendiklerini hissettiren bu yönetim anlayışı, beraberinde aidiyet ve sahiplenme duygularının da oluşmasını sağlıyor” dedi.
ÖNERİ KUTU UYGULAMASI
çalışanları değerli hissettirmenin gerekliğinin yanı sıra takdirin önemli bir unsur olduğunun altını çizen Karakaş, “Almira Hotel Genel Müdürü Ersin Yazıcı, her sene yaptığı değerlendirme toplantılarında çalışanlarımıza açık ve samimi davranarak; daha iyisini yapabileceklerine olan inancını ve duyduğu güveni paylaşmaktan kaçınmıyor. Kurumumuzda sürekli yenilik, değişim var. Çalışanlarımızı, bu değişimin en önemli parçası olduklarını hissettiriyoruz. Misafirlerimizin memnuniyetini ne kadar önemsiyorsak, çalışanlarımızın memnuniyetini de aynı önem derecesinde tutuyoruz. Çalışanlarımızı etkileyen kararlarda onların da fikirlerinin alınmasını tercih ediyoruz. Öneri kutusu uygulaması ile çalışanlarımızın görüşlerini alıyor, iyileştirilmesi gereken konular ve uygulanabilecekleri belirleyerek, hayata geçiriyoruz. Motivasyonu yükseltmek ve devamlılığını sağlamak adına, özel gün ve haftalar, kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri, moral geceleri, tiyatro etkinlikleri, gelenekselleşmiş piknik organizasyonları düzenliyor; çalışanlarımızın doğum günlerini genel müdürümüz tarafından yazılan ve imzalanan kutlama kartları ile kutluyoruz” diye konuştu.
KUŞAKLAR ARASI UYUM ÖNEMLİ
Bugün insan kaynakları yönetiminde en kritik konunun kuşaklar arası uyum olduğunu vurgulayan Karakaş, işletmede BB, X, Y ve Z kuşağının birlikte çalışmaya başladığını belirterek, “Kuşaklar arasındaki iş yapış şekillerindeki ve düşüncelerdeki farklılıklar, yeni çalışma alışkanlıklarını da beraberinde getiriyor. Kuşaklar arasındaki çatışmayı en asgari düzeye indirecek sürekli eğitim ve gelişim olanakları sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin farklı kuşaklarda çalışanların birbirini tanıması, anlaması amacıyla tiyatral eğitimler düzenledik. Bu eğitimlerde amacımız kendi davranışlarını dışarıdan izleyip, görmesini ve değerlendirme yapmasını sağlamayarak, uyum yaratmak oldu” dedi.
ÇALIŞANLARIMIZIN 3’TE BİRİ KADIN
İşletmedeki istihdamın 3’te birini kadın çalışanların oluşturduğuna dikkat çeken Karakaş, tüm pozisyonlar için kadın-erkek eşitliğini gözettiklerini kaydetti. İşletme olarak en büyük artılarının ekip olabilmek olduğunu belirten Karakaş, “Burada öne çıkan özelliğimiz ise başarılı kişilerin bir arada uyum içinde çalışması ve aile olmayı başarabilmemizdir. Almira Hotel, misafirlerine ve çalışanlarına değer veren, yeni ve farklı deneyimler yaşatan bir marka. Personel sirkülasyonu en düşük olan kurumlardan biriyiz. 30 yılı aşan kıdeme sahip olanların yanı sıra 15 yılı aşan çalışanlarımız da var. Bu deneyimli kesim toplam çalışan oranımızın 4’te 3’ünü oluşturuyor. Bu, istikrar ve kurum kültürü oluşturmakta ve misafirlerimiz acısından da memnuniyet ifadeleri ile geri dönüş olmaktadır. Bir çift evliliklerini, çocuklarının sünnetini ve evliliklerini, torunlarının çocuk mevlidini otelimizde yapmakta ve aynı personel önce komi sonra garson ve en sonunda F&B müdürü olarak hizmet verebilmektedir” diye konuştu.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Sosyal sorumluluk projeleri üreterek, toplum bilincine fayda sağlamaya özen gösterdiklerini vurgulayan Karakaş, kurumsal iletişim departmanı tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Renk Otizm Derneği ile ‘Otizmde Yetişkin İstihdam Projesi’, Lösemili Çocuklar Vakfı, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği gibi birçok dernekle örnek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz” dedi.
OTİZMDE YETİŞKİN İSTİHDAM PROJESİ
Otizmli çalışan istihdam eden kurum olduklarını hatırlatan Karakaş, “2 Nisan 2015’de Otizm Farkındalık Günü’nde otizmli bir çalışan istihdam etmeye karar verdik. Renk Otizm Derneği yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler sonrasında ‘Otizmde Yetişkin İstihdam Projesi & Uygulama Terapisi’ eğitim ve süreç programı planladık. Bu kapsamda öncelikle çalışanlarımıza proje kapsamında temel ve yoğun eğitimler verildi. Eğitimler sonrasında istihdam süreci başladı. Otizmde Yetişkin İstihdam Projesi ile otizmli bireylerin kişisel gelişimlerine, sosyalleşmelerine, ekonomik güç elde etmelerine, toplumsal yaşamda ve iş yaşamında daha fazla yer alarak, kendilerine olan güvenlerinin artmasına, kendi ayakları üzerinde durabilmelerine katkıda bulunmayı amaçladık. Ayrıca işletmelere farklı üstün yetenekleri ile katkılar sağlayabilen otizmli bireylerin iş hayatında daha aktif yer almalarını sağlamak, bu konuda farkındalık yaratarak; başta Bursa olmak üzere diğer tüm işletmelerde otizmli bireylerin istihdamının arttırılmasına katkıda bulunmak diğer hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.
KADINA ŞİDDETE KARŞIYIZ
Lösemili ve kanser hastası çocuklara, ailelerine destek vermekten mutlu olduklarını belirten Karakaş, “Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında her yıl erkek diliyle şiddeti konuşuyoruz ve Nafaka Çalıştayı gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin her aşamasında destek vermekteyiz” diye konuştu.