Bayrakla başladı 4 milyon ciroya ulaştı

Uluslararası İlişkiler okudu ancak kendi işiyle ilerlemek istiyordu. Ev arkadaşı ile ortak kurdukları şirkette bayrak satışına başladı. Bayrak üretiminden, ev tekstiline kadar birçok ürün imal ettiler. Bugün Ar-Ge’ye önem verdiklerini ve kurdukları e-ticaret sitesinde ürünlerini sattıklarını açıklayan Baybars Tekstil Ortağı Mehmet Yılmaz, öncelikle Doğu Bloğu ülkeleri olmak üzere direkt ihracat yapmayı hedeflediklerini söylüyor.
Kilis’in küçük bir köyünde ilkokula başladı. Gaziantep’te eğitim hayatını sürdürdü. Hukuk okumak istiyordu ancak girdiği sınavda tercihleri arasında bulunan Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandı.
Bölüm ilginç geliyordu. Dünyayı tanımak ve görmek adına farklıydı. Severek okudu. İş sahası daha çok kamudaydı. Ancak özel sektör ve girişimcilik ona daha cazip geliyordu. Bursa tekstil kentiydi. Burada tekstil sektöründe iş yapabileceğinin kanaatine vardı.
KRİZE DİRENDİLER
Üniversiteden tanıştığı aynı zamanda ev arkadaşı olan Fatih Günışık ile ticaret yapmaya karar verdi. Fatih’in babasının İstanbul merkezli firması vardı. Bayrak üretiyordu. Ürün burada basılıyor, konfeksiyon, paketleme ve satışı İstanbul’da gerçekleşiyordu. Baskı işleriyle Fatih ilgileniyordu, Mehmet de İstanbul’da sıcak satışa yardım ediyor, pazarlama konusunda destek veriyordu. Üniversite son sınıfa geldiklerinde Fatih ile birlikte Baybars Tekstil Firması’nı kurdular. İşler yolunda ilerlerken, ekonomik kriz patlak verdi. Kapatmadılar, mücadelelerini sürdürdüler. Bu durağanlık sürecinde Mehmet, askere gitmeye karar verdi. Döndüğünde krizin etkileri bitmemişti. Bu nedenle de firmadan fiili olarak ayrılmak zorunda kaldı. Fatih ise başka bir ortak alarak, işlerini sürdürmeye çalıştı.
Mehmet, farklı sektörlerde çalıştı. Geçimini sağlayabiliyordu ancak memnun değildi. Ayrıldığı sektöre tekrar ilgi duymaya başladı. Fatih’in şirketine çalışan olarak geri döndü. İşleri başında organizasyonu sağlayacaktı. Sektör gelişiyordu. Dijital baskıya geçiş vardı. Firma olarak dijital baskı makinesi aldılar. Mehmet Photoshop öğrendi.
Sektörün gelişmesi ile iş yapış alanları da genişledi. Kurumsallaşma ve markalaşma biraz daha öne çıkmaya başlamıştı. Dijitale geçince dönemsel üretimi artan bayrak imalatı da genele yayıldı. 6 yıllık süreçte dijital baskı ile ilgili her türlü işi yaptılar.
İŞİNİ KURDU
2009’da Fatih ile diğer ortağı ayrılma kararı aldı. İkisi de Mehmet ile çalışmak için teklifte bulundu. Ancak Mehmet, kendi yolunda ilerlemek istiyordu. Bursa Bayrak isminde şahıs firması kurdu. Dijital baskı makinesi aldı. İDuaçınar’da 300 metrekarelik iki katlı bir yer tuttu. 4 çalışanı vardı. Aşama aşama ilerledi. Kapasite arttı. Sermayesi eksikti. Ancak işi biliyordu. 2012’de Fatih ile tekrar bir araya geldi. İlk kurdukları firma olan Baybars’ta üretime devam edeceklerdi.
DİJİTALE AĞIRLIK
O süreçte Vişne Caddesi’ndeki bir yere taşındılar. Dijital ağırlıklı çalışacakları için kapasiteyi ona göre ayarladılar. Bayrak sektöründe talep çeşitlenmesi olsa da dönemsel istikrarsızlıklar oluyordu. ‘Bayrak sektörü dışında ne yapabiliriz? Çeşitlendirebilir miyiz?’ diye düşünüyorlardı. Ev tekstiline yönelik çalışmalar yaptılar. Nevresim, yatak örtüsü, halı, kilim baskısı gibi talepler geliyordu. Fason olarak halı üretiyorlardı. Bir sonraki aşamada kendi ürünlerini de yapmak istiyorlardı.
E-TİCARET BAŞLADI
- Kendi ürettiklerini e-ticaret yoluyla satacaklardı. Gezmedenal.com.tr’yi kurdular. Dekoratif halılar, kilimler, dijital baskılı zebra ve baskılı stor perde, yatak örtüsü, kumaş tablo gibi tasarladıkları ürünleri satmaya başladılar.
- Ar-Ge’ye önem veriyorlardı. Kumaştan duvar kağıdı imalatına başladılar. Kumaşın üzerine baskı uygulayarak yapıyorlardı. İnternet üzerinden son tüketiciye ulaştırıyorlardı. İşi butik olarak sürdürdüler.
- Şimdi 3 katlı bin 100 metrekare alanda 25 kişiye istihdam sağlıyorlar. Geçen yıl yaklaşık 4 milyon TL ciroya ulaştıklarını açıklayan Baybars Tekstil Ortağı Mehmet Yılmaz, büyümek istediklerini ancak özellikle dünya piyasasındaki gelişmeler sonrası dövizdeki hareketlilikten dolayı beklemeye geçtiklerini kaydetti. Şu dönemde yeni yatırıma girmeyeceklerini belirten Yılmaz, “Frene bastık, bekleme sürecindeyiz. Bu umut bekleyişi. 2019’da bizim sektör ve dünya piyasalarında ciddi rahatlama olacağını düşünüyoruz” dedi.
5 MARKAMIZ VAR
Ürün yelpazelerinin geniş olduğunu ve ilerleyen süreçte bunun daha da artırılabileceğini söyleyen Yılmaz, “Önümüzdeki süreçte duvar kağıdı ve dekoratif kilim, baskılı, bitmiş üründe biraz daha uzmanlaşarak buraya yoğunlaşmak istiyoruz. Yurtdışı piyasalara yoğun olarak açılmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yurtdışı fuarlara katılacağız ve bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Ukrayna ve Rusya’ya pazarlamacı göndererek, yönelmek istiyoruz” diye konuştu.
DİREKT İHRACAT
Dolaylı olarak ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Yılmaz, bunu direkt gerçekleştirmek istediklerini vurguladı. Yılmaz, “Önceliğimiz Doğu Bloğu ülkeleri olacak diyebiliriz. AB ülkelerine de ticaret hacmini geliştirmek arzusundayız” şeklinde konuştu.
EŞGÜDÜM İÇİNDE OLMALI
Sektörde kurumsallaşmanın eşgüdüm içinde olması gerektiğini savunan Yılmaz, “Piyasa ancak bu şekilde birbiri ile kol kola girerek kurumsallaşabilir. KOSGEB bu anlamda destek veriyor. Bunun biraz daha artırılmasını istiyoruz. 5 markamız var. Yaptığımız işleri markalı, patentli yapmaya çalışıyoruz” dedi.
GÜVEN SAĞLANDI
E-ticaretin her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Yılmaz, bu alanda güvenin sağlandığını belirterek, “Şimdi insanlar, güvenli alışveriş yapabileceğini düşündüğü için sitelerden alışveriş yapabiliyorlar. İstemediği bir ürün ile karşılaştığında çok kolay iade edebiliyorlar” şeklinde konuştu.
Bayrakla başladı 4 milyon ciroya ulaştı
Uluslararası İlişkiler okudu ancak kendi işiyle ilerlemek istiyordu. Ev arkadaşı ile ortak kurdukları şirkette bayrak satışına başladı. Bayrak üretiminden, ev tekstiline kadar birçok ürün imal ettiler. Bugün Ar-Ge’ye önem verdiklerini ve kurdukları e-ticaret sitesinde ürünlerini sattıklarını açıklayan Baybars Tekstil Ortağı Mehmet Yılmaz, öncelikle Doğu Bloğu ülkeleri olmak üzere direkt ihracat yapmayı hedeflediklerini söylüyor.
Kilis’in küçük bir köyünde ilkokula başladı. Gaziantep’te eğitim hayatını sürdürdü. Hukuk okumak istiyordu ancak girdiği sınavda tercihleri arasında bulunan Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandı.
Bölüm ilginç geliyordu. Dünyayı tanımak ve görmek adına farklıydı. Severek okudu. İş sahası daha çok kamudaydı. Ancak özel sektör ve girişimcilik ona daha cazip geliyordu. Bursa tekstil kentiydi. Burada tekstil sektöründe iş yapabileceğinin kanaatine vardı.
KRİZE DİRENDİLER
Üniversiteden tanıştığı aynı zamanda ev arkadaşı olan Fatih Günışık ile ticaret yapmaya karar verdi. Fatih’in babasının İstanbul merkezli firması vardı. Bayrak üretiyordu. Ürün burada basılıyor, konfeksiyon, paketleme ve satışı İstanbul’da gerçekleşiyordu. Baskı işleriyle Fatih ilgileniyordu, Mehmet de İstanbul’da sıcak satışa yardım ediyor, pazarlama konusunda destek veriyordu. Üniversite son sınıfa geldiklerinde Fatih ile birlikte Baybars Tekstil Firması’nı kurdular. İşler yolunda ilerlerken, ekonomik kriz patlak verdi. Kapatmadılar, mücadelelerini sürdürdüler. Bu durağanlık sürecinde Mehmet, askere gitmeye karar verdi. Döndüğünde krizin etkileri bitmemişti. Bu nedenle de firmadan fiili olarak ayrılmak zorunda kaldı. Fatih ise başka bir ortak alarak, işlerini sürdürmeye çalıştı.
Mehmet, farklı sektörlerde çalıştı. Geçimini sağlayabiliyordu ancak memnun değildi. Ayrıldığı sektöre tekrar ilgi duymaya başladı. Fatih’in şirketine çalışan olarak geri döndü. İşleri başında organizasyonu sağlayacaktı. Sektör gelişiyordu. Dijital baskıya geçiş vardı. Firma olarak dijital baskı makinesi aldılar. Mehmet Photoshop öğrendi.
Sektörün gelişmesi ile iş yapış alanları da genişledi. Kurumsallaşma ve markalaşma biraz daha öne çıkmaya başlamıştı. Dijitale geçince dönemsel üretimi artan bayrak imalatı da genele yayıldı. 6 yıllık süreçte dijital baskı ile ilgili her türlü işi yaptılar.
İŞİNİ KURDU
2009’da Fatih ile diğer ortağı ayrılma kararı aldı. İkisi de Mehmet ile çalışmak için teklifte bulundu. Ancak Mehmet, kendi yolunda ilerlemek istiyordu. Bursa Bayrak isminde şahıs firması kurdu. Dijital baskı makinesi aldı. İDuaçınar’da 300 metrekarelik iki katlı bir yer tuttu. 4 çalışanı vardı. Aşama aşama ilerledi. Kapasite arttı. Sermayesi eksikti. Ancak işi biliyordu. 2012’de Fatih ile tekrar bir araya geldi. İlk kurdukları firma olan Baybars’ta üretime devam edeceklerdi.
DİJİTALE AĞIRLIK
O süreçte Vişne Caddesi’ndeki bir yere taşındılar. Dijital ağırlıklı çalışacakları için kapasiteyi ona göre ayarladılar. Bayrak sektöründe talep çeşitlenmesi olsa da dönemsel istikrarsızlıklar oluyordu. ‘Bayrak sektörü dışında ne yapabiliriz? Çeşitlendirebilir miyiz?’ diye düşünüyorlardı. Ev tekstiline yönelik çalışmalar yaptılar. Nevresim, yatak örtüsü, halı, kilim baskısı gibi talepler geliyordu. Fason olarak halı üretiyorlardı. Bir sonraki aşamada kendi ürünlerini de yapmak istiyorlardı.
E-TİCARET BAŞLADI
- Kendi ürettiklerini e-ticaret yoluyla satacaklardı. Gezmedenal.com.tr’yi kurdular. Dekoratif halılar, kilimler, dijital baskılı zebra ve baskılı stor perde, yatak örtüsü, kumaş tablo gibi tasarladıkları ürünleri satmaya başladılar.
- Ar-Ge’ye önem veriyorlardı. Kumaştan duvar kağıdı imalatına başladılar. Kumaşın üzerine baskı uygulayarak yapıyorlardı. İnternet üzerinden son tüketiciye ulaştırıyorlardı. İşi butik olarak sürdürdüler.
- Şimdi 3 katlı bin 100 metrekare alanda 25 kişiye istihdam sağlıyorlar. Geçen yıl yaklaşık 4 milyon TL ciroya ulaştıklarını açıklayan Baybars Tekstil Ortağı Mehmet Yılmaz, büyümek istediklerini ancak özellikle dünya piyasasındaki gelişmeler sonrası dövizdeki hareketlilikten dolayı beklemeye geçtiklerini kaydetti. Şu dönemde yeni yatırıma girmeyeceklerini belirten Yılmaz, “Frene bastık, bekleme sürecindeyiz. Bu umut bekleyişi. 2019’da bizim sektör ve dünya piyasalarında ciddi rahatlama olacağını düşünüyoruz” dedi.
5 MARKAMIZ VAR
Ürün yelpazelerinin geniş olduğunu ve ilerleyen süreçte bunun daha da artırılabileceğini söyleyen Yılmaz, “Önümüzdeki süreçte duvar kağıdı ve dekoratif kilim, baskılı, bitmiş üründe biraz daha uzmanlaşarak buraya yoğunlaşmak istiyoruz. Yurtdışı piyasalara yoğun olarak açılmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yurtdışı fuarlara katılacağız ve bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Ukrayna ve Rusya’ya pazarlamacı göndererek, yönelmek istiyoruz” diye konuştu.
DİREKT İHRACAT
Dolaylı olarak ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Yılmaz, bunu direkt gerçekleştirmek istediklerini vurguladı. Yılmaz, “Önceliğimiz Doğu Bloğu ülkeleri olacak diyebiliriz. AB ülkelerine de ticaret hacmini geliştirmek arzusundayız” şeklinde konuştu.
EŞGÜDÜM İÇİNDE OLMALI
Sektörde kurumsallaşmanın eşgüdüm içinde olması gerektiğini savunan Yılmaz, “Piyasa ancak bu şekilde birbiri ile kol kola girerek kurumsallaşabilir. KOSGEB bu anlamda destek veriyor. Bunun biraz daha artırılmasını istiyoruz. 5 markamız var. Yaptığımız işleri markalı, patentli yapmaya çalışıyoruz” dedi.
GÜVEN SAĞLANDI
E-ticaretin her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Yılmaz, bu alanda güvenin sağlandığını belirterek, “Şimdi insanlar, güvenli alışveriş yapabileceğini düşündüğü için sitelerden alışveriş yapabiliyorlar. İstemediği bir ürün ile karşılaştığında çok kolay iade edebiliyorlar” şeklinde konuştu.