 4 ay değil, 12 ay Uludağ

Uludağ’ın sadece Aralık ve Mart ayı arasında değerlendirilecek bir bölge olarak ele alınmasından yakınan turizmciler, festivaller, trekking parkurları, bisiklet ve kontrollü kamp alanları gibi alternatiflerle 12 ay değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
ULUDAĞ’I NE YAPMALI
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ’da kış dönemi için hazırlıklar yapılmasına karşılık, bu dönemin en önemli unsuru olan kar yağışı henüz gerçekleşmedi. İlerleyen günlerde yağış bekleyen turizmciler, geçen yıla göre daha iyi bir sezon geçirmeyi bekliyor. Ancak Uludağ’daki tek sorun bu değil. Hürriyet Bursa bu yazı dizisiyle Uludağ’ı masaya yatırıyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, kayak sezonunun 15 Aralık’ta start alacağını açıkladı. Geçen yıl Uludağ’ı ortalama 100 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Saraçoğlu, yaklaşık 250 bin geceleme sayısına ulaşıldığını açıkladı.
Bu yıl beklentilerinin daha yüksek olduğunu ifade eden Saraçoğlu, “En az geçen yılın yüzde 10 üzerine çıkacağız diye düşünüyorum. Bölgemiz kayak turizmi için harcama düzeyi yüksek gelir grubundan oluşuyor. Uludağ, onlar için çok cazip. Alternatif yerler biraz daha uzak mesafede olduğu için sabah İstanbul’dan gelip, dönenler bile var. Onun için Bursa, her zaman tercih edilebilecek bir merkez” diye konuştu.
Uludağ’ın daha çok iç turizm ile canlı kaldığını söyleyen Saraçoğlu, yabancı turistler tarafından da tercih edildiğini kaydetti. Rusların bölgeye daha fazla ilgi gösterdiklerini belirten Saraçoğlu, “Ukrayna ve Azerbaycan’dan gelenler var. Araplara da kayağı sevdirmeyi ve bu deneyimi yaşatmak istiyoruz. Acentelere özellikle pazarlamasının yapılmasını, Uludağ ve kayağı anlatmaları rica ettik. Güney Kore’yi de yeni pazar olarak değerlendirebiliriz. Almanya, Belçika ve Fransa üzerinde çalışmalarımız var” şeklinde konuştu.
FESTİVAL ÇEŞİTLİLİĞİ
Uludağ’ın çekim merkezi olması için farklı planlamalarının bulunduğunu söyleyen Saraçoğlu, bunlardan birisinin festivaller olacağını belirterek, “Bizim Uludağ ile ilgili getireceğimiz önerilerden bir tanesi de festivallerin sayısının artırılması olacak. Bundan sonraki sezonlarda festival çeşitliliği getirmek istiyoruz. Turistin ilgisini her zaman yeni ürünler çekiyor. Dağda da bir takım yeni faaliyetler koyabilirsek, mutlaka daha fazla yoğunluk olacaktır” dedi.
ALAN BAŞKANLIĞI SİSTEMİ
Daha önce konuşulan ancak henüz hayata geçmeyen ‘Alan Başkanlığı’ modelini beklediklerini dile getiren Saraçoğlu, “Uludağ’da bir takım problemler var. ‘Alan Başkanlığı Sistemi’nin işlerliği ile problemlerin bir an önce kalkmasını bekliyoruz. O konuda yapılacaklar henüz netleşmedi. Faaliyete geçtikten sonra pazarlama çalışmalarına bizler daha fazla ağırlık vereceğiz” şeklinde konuştu.
DÖRT MEVSİM ULUDAĞ
Uludağ’da günübirlikçiler için tesis konusunda çalışma yapılması gerektiğinin de altını çizen Saraçoğlu, sosyal alan oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Teleferik ile ilgili bir takım eksiklerin aşılması konusunda yetkililer ile görüştüklerini açıklayan Saraçoğlu, yol çalışmasının bitmek üzere olduğunu kaydetti. Saraçoğlu, “Bizim ‘Kar varsa, Uludağ var’ havasından çıkıp, dört mevsim Uludağ yaşanır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Doğa sporlarını yaygınlaştırmak ve Uludağ’ın dört mevsimi de güzel olduğunu göstermeliyiz. Uludağ’da her rengi yaşamanız mümkün” diye konuştu.
TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER
Güney Marmara Turizm Otelciler Birliği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, Uludağ’ın yalnızca Bursa değil, Türkiye için de çok önemli bir değer olduğunun altını çizdi. Geçen yıl bu dönemlerde Uludağ’da kar yağışının gerçekleştiğini hatırlatan Yazıcı, “Geçen yıl özellikle Rusya ve iç turizmden gelenler, gerçekleştirdikleri girişlerle cuma, cumartesi ve pazar günlerini dolu geçiriyordu. Nisan’a kadar da kalan kar Uludağ’daki otelcilerin yüzünü gerçekten güldürmüştü. En parlak dönemlerinden birisini yaşadı. Bu sezon karın geç gelmesi ile Uludağ’daki otelcilerimiz biraz endişe yaşamıyorlar değil. Erken rezervasyonlar geçen seneki kadar olmasa da bu sene de var. Ancak sezonun başlaması biraz daha vakit alacak gibi duruyor” diye konuştu.
RUS TURİST BEKLENTİSİ
Bu yıl özellikle Rus turistlerden beklentilerin yüksek olduğunu açıklayan Yazıcı, “Ruslara yönelik yapılan rezervasyon potansiyelinin 5 Ocak’tan sonra yükselecek diye düşünüyorum. Geçen seneyi de geçebilir. Ağırlıklı olarak memnun kalan Rus misafirlerin gelmesi bekleniyor ve ön rezervasyonlarda da bunu gösteriyor” dedi.
DÖVİZ ARTIŞI İÇ TURİZMİ ARTIRDI
İç turizm bu yıl her zaman olduğundan çok daha iyi olduğuna işaret eden Yazıcı, “Kurların yükselmesi ile iç turizm daha da artı. Özellikle Bursa’da geçen yıla göre daha başarılıyız. 2020 yılında bunun artarak yükseleceğine inanıyoruz. Uludağ turizmi de bundan fazlasıyla pay alacaktır” diye konuştu.
KAR BEKLENİYOR
Uludağ için şimdilik beklenen tek şeyin kar olduğunu ifade eden Yazıcı, “Kar geldiği zaman Uludağ’da doluluk oranı olarak bir problem yaşanmayacağını öngörüyoruz. Şu anda misafirlerin takip ettiği sorduğu soru da bu” şeklinde konuştu.
BURSA İÇİN ÖNEMİ YÜKSEK
Kar olduğu zaman önce Uludağ otellerinin ardından Bursa’daki otellerin tercih edildiğini açıklayan Yazıcı, “Uludağ için gelen misafirler, yer olmayınca Bursa otellerinde kalabiliyor. Teleferikle Uludağ’a çıkıyorlar. Kayaklarını yapıyorlar. Yine teleferikle dönüp; isterlerse butik, isterlerse yıldızlı otellerde konaklıyorlar. Uludağ için gelen bu misafirler, termalden, yeme içmeden faydalanabiliyorlar. Bu sebeple Uludağ’ın Bursa turizmi için önemi çok yüksek. ‘Daha yapılması gerekenler var mı?’ derseniz, uzun pistler Avrupa’ya giden kayakçıların rotasını Uludağ’a çevirebilir. Bu anlamda potansiyelini de artırır diye düşünüyorum” diye konuştu.
12 AY KULLANILMALI
Uludağ’ın sadece kar dendiği zaman akla gelmemesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı, alternatiflerle desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Uludağ’da deyince spor, sağlıklı yaşam da akla gelmeli. Senenin 3-4 ayı Uludağ’ı değerlendirmek gerçekten haksızlık diye düşünüyorum. Bunun için Uludağ’da spor alanları ve farklı yatırımlar da yapılması lazım. Uludağ’ın sadece Kasım ve Mart aylarında değil, 12 ay verimli şekilde kullanılması gerekiyor. Uludağ’a trekking parkurları, bisiklet ve kontrollü kamp alanları kazandırılabilir. Otellerin 12 ay açık olması, Türkiye ve Bursa turizmine çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.
YARIN.... ULUDAĞ ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRMÜŞ
4 ay değil, 12 ay Uludağ
Uludağ’ın sadece Aralık ve Mart ayı arasında değerlendirilecek bir bölge olarak ele alınmasından yakınan turizmciler, festivaller, trekking parkurları, bisiklet ve kontrollü kamp alanları gibi alternatiflerle 12 ay değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
ULUDAĞ’I NE YAPMALI
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ’da kış dönemi için hazırlıklar yapılmasına karşılık, bu dönemin en önemli unsuru olan kar yağışı henüz gerçekleşmedi. İlerleyen günlerde yağış bekleyen turizmciler, geçen yıla göre daha iyi bir sezon geçirmeyi bekliyor. Ancak Uludağ’daki tek sorun bu değil. Hürriyet Bursa bu yazı dizisiyle Uludağ’ı masaya yatırıyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, kayak sezonunun 15 Aralık’ta start alacağını açıkladı. Geçen yıl Uludağ’ı ortalama 100 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Saraçoğlu, yaklaşık 250 bin geceleme sayısına ulaşıldığını açıkladı.
Bu yıl beklentilerinin daha yüksek olduğunu ifade eden Saraçoğlu, “En az geçen yılın yüzde 10 üzerine çıkacağız diye düşünüyorum. Bölgemiz kayak turizmi için harcama düzeyi yüksek gelir grubundan oluşuyor. Uludağ, onlar için çok cazip. Alternatif yerler biraz daha uzak mesafede olduğu için sabah İstanbul’dan gelip, dönenler bile var. Onun için Bursa, her zaman tercih edilebilecek bir merkez” diye konuştu.
Uludağ’ın daha çok iç turizm ile canlı kaldığını söyleyen Saraçoğlu, yabancı turistler tarafından da tercih edildiğini kaydetti. Rusların bölgeye daha fazla ilgi gösterdiklerini belirten Saraçoğlu, “Ukrayna ve Azerbaycan’dan gelenler var. Araplara da kayağı sevdirmeyi ve bu deneyimi yaşatmak istiyoruz. Acentelere özellikle pazarlamasının yapılmasını, Uludağ ve kayağı anlatmaları rica ettik. Güney Kore’yi de yeni pazar olarak değerlendirebiliriz. Almanya, Belçika ve Fransa üzerinde çalışmalarımız var” şeklinde konuştu.
FESTİVAL ÇEŞİTLİLİĞİ
Uludağ’ın çekim merkezi olması için farklı planlamalarının bulunduğunu söyleyen Saraçoğlu, bunlardan birisinin festivaller olacağını belirterek, “Bizim Uludağ ile ilgili getireceğimiz önerilerden bir tanesi de festivallerin sayısının artırılması olacak. Bundan sonraki sezonlarda festival çeşitliliği getirmek istiyoruz. Turistin ilgisini her zaman yeni ürünler çekiyor. Dağda da bir takım yeni faaliyetler koyabilirsek, mutlaka daha fazla yoğunluk olacaktır” dedi.
ALAN BAŞKANLIĞI SİSTEMİ
Daha önce konuşulan ancak henüz hayata geçmeyen ‘Alan Başkanlığı’ modelini beklediklerini dile getiren Saraçoğlu, “Uludağ’da bir takım problemler var. ‘Alan Başkanlığı Sistemi’nin işlerliği ile problemlerin bir an önce kalkmasını bekliyoruz. O konuda yapılacaklar henüz netleşmedi. Faaliyete geçtikten sonra pazarlama çalışmalarına bizler daha fazla ağırlık vereceğiz” şeklinde konuştu.
DÖRT MEVSİM ULUDAĞ
Uludağ’da günübirlikçiler için tesis konusunda çalışma yapılması gerektiğinin de altını çizen Saraçoğlu, sosyal alan oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Teleferik ile ilgili bir takım eksiklerin aşılması konusunda yetkililer ile görüştüklerini açıklayan Saraçoğlu, yol çalışmasının bitmek üzere olduğunu kaydetti. Saraçoğlu, “Bizim ‘Kar varsa, Uludağ var’ havasından çıkıp, dört mevsim Uludağ yaşanır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Doğa sporlarını yaygınlaştırmak ve Uludağ’ın dört mevsimi de güzel olduğunu göstermeliyiz. Uludağ’da her rengi yaşamanız mümkün” diye konuştu.
TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER
Güney Marmara Turizm Otelciler Birliği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, Uludağ’ın yalnızca Bursa değil, Türkiye için de çok önemli bir değer olduğunun altını çizdi. Geçen yıl bu dönemlerde Uludağ’da kar yağışının gerçekleştiğini hatırlatan Yazıcı, “Geçen yıl özellikle Rusya ve iç turizmden gelenler, gerçekleştirdikleri girişlerle cuma, cumartesi ve pazar günlerini dolu geçiriyordu. Nisan’a kadar da kalan kar Uludağ’daki otelcilerin yüzünü gerçekten güldürmüştü. En parlak dönemlerinden birisini yaşadı. Bu sezon karın geç gelmesi ile Uludağ’daki otelcilerimiz biraz endişe yaşamıyorlar değil. Erken rezervasyonlar geçen seneki kadar olmasa da bu sene de var. Ancak sezonun başlaması biraz daha vakit alacak gibi duruyor” diye konuştu.
RUS TURİST BEKLENTİSİ
Bu yıl özellikle Rus turistlerden beklentilerin yüksek olduğunu açıklayan Yazıcı, “Ruslara yönelik yapılan rezervasyon potansiyelinin 5 Ocak’tan sonra yükselecek diye düşünüyorum. Geçen seneyi de geçebilir. Ağırlıklı olarak memnun kalan Rus misafirlerin gelmesi bekleniyor ve ön rezervasyonlarda da bunu gösteriyor” dedi.
DÖVİZ ARTIŞI İÇ TURİZMİ ARTIRDI
İç turizm bu yıl her zaman olduğundan çok daha iyi olduğuna işaret eden Yazıcı, “Kurların yükselmesi ile iç turizm daha da artı. Özellikle Bursa’da geçen yıla göre daha başarılıyız. 2020 yılında bunun artarak yükseleceğine inanıyoruz. Uludağ turizmi de bundan fazlasıyla pay alacaktır” diye konuştu.
KAR BEKLENİYOR
Uludağ için şimdilik beklenen tek şeyin kar olduğunu ifade eden Yazıcı, “Kar geldiği zaman Uludağ’da doluluk oranı olarak bir problem yaşanmayacağını öngörüyoruz. Şu anda misafirlerin takip ettiği sorduğu soru da bu” şeklinde konuştu.
BURSA İÇİN ÖNEMİ YÜKSEK
Kar olduğu zaman önce Uludağ otellerinin ardından Bursa’daki otellerin tercih edildiğini açıklayan Yazıcı, “Uludağ için gelen misafirler, yer olmayınca Bursa otellerinde kalabiliyor. Teleferikle Uludağ’a çıkıyorlar. Kayaklarını yapıyorlar. Yine teleferikle dönüp; isterlerse butik, isterlerse yıldızlı otellerde konaklıyorlar. Uludağ için gelen bu misafirler, termalden, yeme içmeden faydalanabiliyorlar. Bu sebeple Uludağ’ın Bursa turizmi için önemi çok yüksek. ‘Daha yapılması gerekenler var mı?’ derseniz, uzun pistler Avrupa’ya giden kayakçıların rotasını Uludağ’a çevirebilir. Bu anlamda potansiyelini de artırır diye düşünüyorum” diye konuştu.
12 AY KULLANILMALI
Uludağ’ın sadece kar dendiği zaman akla gelmemesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı, alternatiflerle desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Uludağ’da deyince spor, sağlıklı yaşam da akla gelmeli. Senenin 3-4 ayı Uludağ’ı değerlendirmek gerçekten haksızlık diye düşünüyorum. Bunun için Uludağ’da spor alanları ve farklı yatırımlar da yapılması lazım. Uludağ’ın sadece Kasım ve Mart aylarında değil, 12 ay verimli şekilde kullanılması gerekiyor. Uludağ’a trekking parkurları, bisiklet ve kontrollü kamp alanları kazandırılabilir. Otellerin 12 ay açık olması, Türkiye ve Bursa turizmine çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.
YARIN.... ULUDAĞ ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRMÜŞ