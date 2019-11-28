Can Baydar solo kariyerinin ilk projesi olan ve Mayıs ayında yayınlanan söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Harun Tekin ve Efe Demiral'a ait o “ Ömür Dedikleri “ şarkısının ardından geçtiğimiz günlerde düet bir çalışmayla karşımıza çıktı. “ Yangın yeri “ isimli şarkıda kendisine ‘ Ömür Dedikleri’ şarkısında da vokallerini duyduğumuz Fatma Turgut eşlik ediyor.
Sözü ve müziği Can Baydar’ın kendisine , düzenlemesi ise Gürsel Çelik’e ait olan ‘ Yangın yeri ‘ kış aylarında ayrılık acısı ile kavrulanların pişmanlıklarını yüzüne vurmaya geliyor adeta. Can Baydar ile Fatma Turgut’un vokal uyumu , şarkının düzenlemesi ve sözler bir potada gayet güzel erimiş.
Klip çalışmasından görsellerine özenli bir çalışmanın ürünü olan şarkı, dijital platformlarda yerini aldı. İleriki zamanlarda şarkının birde akustik versiyonunu dinlesek fena olmaz diye düşünüyorum.
ZAMANSIZ AŞK
Günümüz şartlarında müzik şirketlerine ve onların beraberinde getirdikleri yaptırımlara bağlı kalmadan özgürce müziğini yapan şarkıcıların çıktıkları yolculuk özgür olduğu kadar zordur. Bu cesareti toplayıp yılmadan devam edenler er ya da geç başarılı olur diye düşünenlerdenim.
Su Soley özgürce müziğini yazıp çizip üreten bir isim. Sözü, müziği, düzenlemesi ve yapımı kendisine ait olan ‘ Zamansız Aşk’ isimli çalışması geçtiğimiz haftalarda dinleyici ile buluştu. Elektronik , akustik bir çok öğenin harmanlandığı şarkının düzenlemesini Soley öyle güzel yapmış ki kademe kademe enerjisi yükseliyor. Şarkıda perküsyonlarda da imzası olan Su Soley’in ‘ Zamansız Aşk’ta yaptığı rap bölümünü ayrı bir sevdim.
Projenin fotoğraflarını Buse Tirman çekmiş. Şarkının video klip çalışmasına baktım ama henüz çekilmemiş. Nasıl bir video klip gelecek hep birlikte göreceğiz. Özgür , içine sinen şarkıları dinleyici ile paylaşan , cesur ve bağımsız bir şekilde hayallerini gerçekleştiren Su Soley’e başarılar diliyorum.
DAHA İYİ
Hande Ünsal yeni şarkısı ‘ Daha iyi’ ile yine şaşırtmadı. Radyoların direk listesine alacağı , eller havada gürül gürül eşlik edilecek bir şarkı yapmış Hande. Bu işin formülünü öyle güzel çözmüş ki şu ana kadar çıkardığı her şarkı eskilerin tabiriyle A 1 olacak türden.
Söz yazarı ve besteci olunca işin mutfağında nelerin lezzetli olacağının kokusunu alabilenlerden oluyorsun. Bu tahminler her zaman garanti olmasa da Hande’nin çıkardığı şarkılar hep nokta atışı oluyor. Tıpkı yeni şarkısının ismi gibi daha iyiye doğru yol alan Ünsal’ın sessiz ve derinden arzuladığı yere hızlı adımlarla ilerlediğini görüyorum.
Serkan Balkan ile müzikal uyumları bu başarıdaki bir diğer önemli faktör. ‘ Daha iyi ‘ Hande’nin müzik kariyerinde bir diğer derli toplu pop şarkısı olarak yerini alıyor. Yakında dillere düşer.
SIR
Gökhan Türkmen’in geçtiğimiz ay “Aşkın Enkazı” ile başlayan üç parçalık klip hikayesi şimdi “Sır” ile devam ediyor.
‘Sır’ aynı zamanda 10 parçalık yeni Gökhan Türkmen albümünün ikinci şarkısı olma özelliği taşıyor. Sözü Ozan Turgut’a , müziği Gökhan Türkmen’e ait olan parçanın mixi Tunç Çakır , düzenlemesi ise Atıl Aksoy tarafından yapılmış.
Akustik gitar ve klasik Gökhan Türkmen vokali ile yine duygu yüklü bir şarkı dinleyici ile buluşmuş. Şarkıyı dinleyince 90’lı yıllarda çok sevdiğim Lenny Kravitz slow şarkılarının tadını aldım. Her ay yeni bir şarkıyla yeni albümünün iskeletini oluşturan Türkmen’in önümüzdeki ay çıkaracağı şarkıyı merakla bekliyorum.
Yangın Yeri
Can Baydar solo kariyerinin ilk projesi olan ve Mayıs ayında yayınlanan söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Harun Tekin ve Efe Demiral'a ait o “ Ömür Dedikleri “ şarkısının ardından geçtiğimiz günlerde düet bir çalışmayla karşımıza çıktı. “ Yangın yeri “ isimli şarkıda kendisine ‘ Ömür Dedikleri’ şarkısında da vokallerini duyduğumuz Fatma Turgut eşlik ediyor.
Sözü ve müziği Can Baydar’ın kendisine , düzenlemesi ise Gürsel Çelik’e ait olan ‘ Yangın yeri ‘ kış aylarında ayrılık acısı ile kavrulanların pişmanlıklarını yüzüne vurmaya geliyor adeta. Can Baydar ile Fatma Turgut’un vokal uyumu , şarkının düzenlemesi ve sözler bir potada gayet güzel erimiş.
Klip çalışmasından görsellerine özenli bir çalışmanın ürünü olan şarkı, dijital platformlarda yerini aldı. İleriki zamanlarda şarkının birde akustik versiyonunu dinlesek fena olmaz diye düşünüyorum.
ZAMANSIZ AŞK
Günümüz şartlarında müzik şirketlerine ve onların beraberinde getirdikleri yaptırımlara bağlı kalmadan özgürce müziğini yapan şarkıcıların çıktıkları yolculuk özgür olduğu kadar zordur. Bu cesareti toplayıp yılmadan devam edenler er ya da geç başarılı olur diye düşünenlerdenim.
Su Soley özgürce müziğini yazıp çizip üreten bir isim. Sözü, müziği, düzenlemesi ve yapımı kendisine ait olan ‘ Zamansız Aşk’ isimli çalışması geçtiğimiz haftalarda dinleyici ile buluştu. Elektronik , akustik bir çok öğenin harmanlandığı şarkının düzenlemesini Soley öyle güzel yapmış ki kademe kademe enerjisi yükseliyor. Şarkıda perküsyonlarda da imzası olan Su Soley’in ‘ Zamansız Aşk’ta yaptığı rap bölümünü ayrı bir sevdim.
Projenin fotoğraflarını Buse Tirman çekmiş. Şarkının video klip çalışmasına baktım ama henüz çekilmemiş. Nasıl bir video klip gelecek hep birlikte göreceğiz. Özgür , içine sinen şarkıları dinleyici ile paylaşan , cesur ve bağımsız bir şekilde hayallerini gerçekleştiren Su Soley’e başarılar diliyorum.
DAHA İYİ
Hande Ünsal yeni şarkısı ‘ Daha iyi’ ile yine şaşırtmadı. Radyoların direk listesine alacağı , eller havada gürül gürül eşlik edilecek bir şarkı yapmış Hande. Bu işin formülünü öyle güzel çözmüş ki şu ana kadar çıkardığı her şarkı eskilerin tabiriyle A 1 olacak türden.
Söz yazarı ve besteci olunca işin mutfağında nelerin lezzetli olacağının kokusunu alabilenlerden oluyorsun. Bu tahminler her zaman garanti olmasa da Hande’nin çıkardığı şarkılar hep nokta atışı oluyor. Tıpkı yeni şarkısının ismi gibi daha iyiye doğru yol alan Ünsal’ın sessiz ve derinden arzuladığı yere hızlı adımlarla ilerlediğini görüyorum.
Serkan Balkan ile müzikal uyumları bu başarıdaki bir diğer önemli faktör. ‘ Daha iyi ‘ Hande’nin müzik kariyerinde bir diğer derli toplu pop şarkısı olarak yerini alıyor. Yakında dillere düşer.
SIR
Gökhan Türkmen’in geçtiğimiz ay “Aşkın Enkazı” ile başlayan üç parçalık klip hikayesi şimdi “Sır” ile devam ediyor.
‘Sır’ aynı zamanda 10 parçalık yeni Gökhan Türkmen albümünün ikinci şarkısı olma özelliği taşıyor. Sözü Ozan Turgut’a , müziği Gökhan Türkmen’e ait olan parçanın mixi Tunç Çakır , düzenlemesi ise Atıl Aksoy tarafından yapılmış.
Akustik gitar ve klasik Gökhan Türkmen vokali ile yine duygu yüklü bir şarkı dinleyici ile buluşmuş. Şarkıyı dinleyince 90’lı yıllarda çok sevdiğim Lenny Kravitz slow şarkılarının tadını aldım. Her ay yeni bir şarkıyla yeni albümünün iskeletini oluşturan Türkmen’in önümüzdeki ay çıkaracağı şarkıyı merakla bekliyorum.