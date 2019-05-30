Türk rock müziğinin alternatif kulvarında istediği müziği hiç taviz vermeden başarı ile icra eden gruplarından RockA yeni şarkısı ‘ Unutulur her şey’i geçtiğimiz günlerde çıkardı.
Unutulur Her Şey’in söz ve müziği, aynı zamanda şarkının prodüktörlüğünü de üstlenen grubun solisti Halil Özüpek’e ait. Mix işlemleri İskender Paydaş Stüdyosu’nda Serkan Özyurt, mastering işlemleri ise Çağlar Türkmen tarafından yapılan şarkının gitarlarında Seksendört grubundan tanıdığımız Tuna Velibaşoğlu’na rastlıyoruz.
Kariyerlerinde yeni şeyler denemekten çekinmeyen RockA, bu şarkı ile birlikte yine farklı tatlar sunuyor dinleyicisine. Breakbeat dubstep altyapı RockA’nın duygu yüklü okuduğu sözlerle birleşince onlardan daha önce duymadığınız bir tını bırakıyor kulaklarda. Ben bu farkı çok sevdim. Şarkı ilk dinleyişte sizi avucunun içine alıyor. İkinci dönüşte kendinizi nakaratı söylerken buluyorsunuz. ‘Unutulur her şey’ tüm dijital platformlarda yayında. Daha önce RockA dinlemediyseniz bir kulak verin çünkü ‘Unutulur her şey’ geride bıraktığı duygu itibariyle öyle kolay unutulacak türden değil.
DEVRAN
Merve Özbey’in yeni albümü ‘Devran’ nihayet çıktı. Üzerinde uzunca bir süredir titizlikle çalıştığına bizzat şahit olduğum bu albümde Merve 8 şarkıyı nakış gibi işlemiş. Erdem Kınay, Ersay Üner, Fikri Karayel, Celil Yavuz, Can Tosun, Gülhan Aydın, Onurcan Özcan, Barış Bilgili, Okan Atakay ve Elcil Gürel Göçtü albümde yer alan isimler.
Albüm ile aynı ismi taşıyan ‘Devran’ aslında cover bir şarkı. Zamanında Gülhan tarafından söylenen Devran , Merve’nin vokali ile bambaşka bir rotaya girmiş. Merve bu şarkıyı okumayı zaten uzunca bir süredir aklına koymuştu. Konserlerine hazırlanırken makyaj masası başında söylediği şarkıların bir numarası hep ‘Devran’ idi. İyi ki okumuş pek güzel olmuş. İlk video klip şarkısı albümün tempolu şarkı kontenjanından ‘Tebrikler’e geldi. ‘Merve Özbey tarzı’ denen şarkıya en iyi örneklerden biri olan ‘Tebrikler’ sonrası bizleri bekleyen diğer şarkılar can yakıcı ve dinlerken efkara davetiye çıkaran cinsten.
Ben albümü dinler dinlemez ‘Yaramızda kalsın’a takılı kaldım. Geniş kitleler ile paylaşıldığında büyük beğeni toplayacağına hiç şüphem yok. Ki şimdiden sokakta arabalardan bu şarkı yükselmeye başladı bile. Merve bu albümde uzunca bir süredir yapmak istediği şeyi gerçekleştirmiş ve sözü , müziği kendisine ait olan bir şarkıya yer vermiş. ‘ Eyvallah ‘ isimli şarkıdan sonra birçok şarkıcı Merve’nin kapısını çalıp şarkı isteyecek gibi gözüküyor. Yazın oynatacak kışın ağlatacak şarkıların yer aldığı yeni Merve Özbey albümü şarkı atlamadan dinlenecek özenli bir çalışma olmuş.
ARTIK ANLIYORUM
Cansu Kurtçu yeni şarkısı ‘Artık Anlıyorum’ ile iki senelik bir aradan sonra tekrar aramızda. Kişi hem söz yazarı hem besteci olunca üretim haliyle hiç bitmiyor.
Cansu diğer şarkıcılara verdiği eserlerinin haricinde kendisine özel olanları bir kenara koymayı ihmal etmez. Bu gelenek yine bozulmamış ve ‘ Artık anlıyorum ‘ tam Cansu’ya özel, ona yakışır bir şekilde arzı endam etmiş. Sözleri Cansu Kurtçu’ya bestesi Volga Tamöz ve Cansu Kurtçu’ya ait olan şarkının video klip çalışması Cansu’nun uzunca bir süredir kliplerine imza atan yönetmen Bedran Güzel imzası taşıyor.
Sözünden düzenlemesine tertemiz bir pop şarkısı olan ‘ Artık anlıyorum ‘ dinledikçe kana karışan , demlendikçe güzelleşen tayfadan gayet güzel bir şarkı olmuş.
Unutulur her şey
Türk rock müziğinin alternatif kulvarında istediği müziği hiç taviz vermeden başarı ile icra eden gruplarından RockA yeni şarkısı ‘ Unutulur her şey’i geçtiğimiz günlerde çıkardı.
Unutulur Her Şey’in söz ve müziği, aynı zamanda şarkının prodüktörlüğünü de üstlenen grubun solisti Halil Özüpek’e ait. Mix işlemleri İskender Paydaş Stüdyosu’nda Serkan Özyurt, mastering işlemleri ise Çağlar Türkmen tarafından yapılan şarkının gitarlarında Seksendört grubundan tanıdığımız Tuna Velibaşoğlu’na rastlıyoruz.
Kariyerlerinde yeni şeyler denemekten çekinmeyen RockA, bu şarkı ile birlikte yine farklı tatlar sunuyor dinleyicisine. Breakbeat dubstep altyapı RockA’nın duygu yüklü okuduğu sözlerle birleşince onlardan daha önce duymadığınız bir tını bırakıyor kulaklarda. Ben bu farkı çok sevdim. Şarkı ilk dinleyişte sizi avucunun içine alıyor. İkinci dönüşte kendinizi nakaratı söylerken buluyorsunuz. ‘Unutulur her şey’ tüm dijital platformlarda yayında. Daha önce RockA dinlemediyseniz bir kulak verin çünkü ‘Unutulur her şey’ geride bıraktığı duygu itibariyle öyle kolay unutulacak türden değil.
DEVRAN
Merve Özbey’in yeni albümü ‘Devran’ nihayet çıktı. Üzerinde uzunca bir süredir titizlikle çalıştığına bizzat şahit olduğum bu albümde Merve 8 şarkıyı nakış gibi işlemiş. Erdem Kınay, Ersay Üner, Fikri Karayel, Celil Yavuz, Can Tosun, Gülhan Aydın, Onurcan Özcan, Barış Bilgili, Okan Atakay ve Elcil Gürel Göçtü albümde yer alan isimler.
Albüm ile aynı ismi taşıyan ‘Devran’ aslında cover bir şarkı. Zamanında Gülhan tarafından söylenen Devran , Merve’nin vokali ile bambaşka bir rotaya girmiş. Merve bu şarkıyı okumayı zaten uzunca bir süredir aklına koymuştu. Konserlerine hazırlanırken makyaj masası başında söylediği şarkıların bir numarası hep ‘Devran’ idi. İyi ki okumuş pek güzel olmuş. İlk video klip şarkısı albümün tempolu şarkı kontenjanından ‘Tebrikler’e geldi. ‘Merve Özbey tarzı’ denen şarkıya en iyi örneklerden biri olan ‘Tebrikler’ sonrası bizleri bekleyen diğer şarkılar can yakıcı ve dinlerken efkara davetiye çıkaran cinsten.
Ben albümü dinler dinlemez ‘Yaramızda kalsın’a takılı kaldım. Geniş kitleler ile paylaşıldığında büyük beğeni toplayacağına hiç şüphem yok. Ki şimdiden sokakta arabalardan bu şarkı yükselmeye başladı bile. Merve bu albümde uzunca bir süredir yapmak istediği şeyi gerçekleştirmiş ve sözü , müziği kendisine ait olan bir şarkıya yer vermiş. ‘ Eyvallah ‘ isimli şarkıdan sonra birçok şarkıcı Merve’nin kapısını çalıp şarkı isteyecek gibi gözüküyor. Yazın oynatacak kışın ağlatacak şarkıların yer aldığı yeni Merve Özbey albümü şarkı atlamadan dinlenecek özenli bir çalışma olmuş.
ARTIK ANLIYORUM
Cansu Kurtçu yeni şarkısı ‘Artık Anlıyorum’ ile iki senelik bir aradan sonra tekrar aramızda. Kişi hem söz yazarı hem besteci olunca üretim haliyle hiç bitmiyor.
Cansu diğer şarkıcılara verdiği eserlerinin haricinde kendisine özel olanları bir kenara koymayı ihmal etmez. Bu gelenek yine bozulmamış ve ‘ Artık anlıyorum ‘ tam Cansu’ya özel, ona yakışır bir şekilde arzı endam etmiş. Sözleri Cansu Kurtçu’ya bestesi Volga Tamöz ve Cansu Kurtçu’ya ait olan şarkının video klip çalışması Cansu’nun uzunca bir süredir kliplerine imza atan yönetmen Bedran Güzel imzası taşıyor.
Sözünden düzenlemesine tertemiz bir pop şarkısı olan ‘ Artık anlıyorum ‘ dinledikçe kana karışan , demlendikçe güzelleşen tayfadan gayet güzel bir şarkı olmuş.