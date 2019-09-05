Sevimo’nun gece yarısı notları

Batuhan Sevimo geçtiğimiz günlerde 4 şarkıdan oluşan mini albümü ‘Gece yarısı notları: SYD0102’yi dijital platformlarda yayınladı. Bu sefer sadece Sevimo olarak karşımıza çıkan genç şarkıcı artık yeni bir sayfa açtığının altını bu detayla çiziyor.
R&B ve Soul türünde şarkılara yer verdiği albümün alt metinleri oldukça derin. Kendisine bu radikal kararı ve albümün hikayesini sorduğumda ‘Albüm bir yeniden doğuş albümü. Sağ ve solumdaki melekler, kazınmış saçlarım ve kaşlarım yeniden doğuşun simgesel bir ifadesi. Artık asıl tutkum olan müziğin peşinden gitmemin zamanının geldiğini düşündüm. Poetik, kişisel, karanlık ve kışkırtıcı bir rnb albümü oldu. Bütün söz ve besteler bana ait. Yapım sürecinin her saniyesinde yanındaydım. ‘Sayko’ ve ‘Son’ şarkılarının aranjeleri de bana ait. Albümdeki şarkılar bir hikayenin sırasında gidiyor, yani birinci şarkıda başlayan hikaye dördüncü şarkıyla anlam bütünlüğü olan bir sona erişiyor. Bu heyecan verici bir detay benim için.’ cevabını veren Sevimo , ilk klip çalışmasını ‘Yasak Elma’ isimli şarkıya çekti.
Bu çalışmayı bağımsız olarak yayınlayıp , herhangi bir plak şirketinin imkanlarını arkasına almayarak bu devirde oldukça zor olan bir yolu seçen Sevimo’nun albümü kulaktan kulağa fısıltı gazetesi şeklinde yayılarak dinleyiciye ulaşmayı hedefliyor.
Sevimo, kendisiyle ilk çıkardığı şarkı ‘Yabani’ vesilesiyle yaptığımız röportajda aslında bu albümün sinyalini o zamanlardan vermişti. Kendi söz ve bestelerinin peşinden gitmek istediğini , kendisi için çizilen kalıplar içinde olmak istemediğini , aksinin kendisini mutsuz edeceğinin altını kalın harflerle çizmişti. Onu ilk şarkısıyla tanıyıp sevenler bu yeni çalışmadaki müzik türüne aşina değillerse biraz yadırgayabilirler. Onlara tavsiyem albüme zaman verip , dikkatlice dinlemeleri. Kapak çalışmasından , hikayesine Sevimo’nun iç dünyasına açık davetiye niteliği taşıyan bu mini albümün devamının gelmesi dileğiyle.
AS BAYRAKLARI
Simge’nin merakla beklenen ‘ As Bayrakları’ şarkısı kısa bir zaman önce dinleyici ile buluştu. Şarkının sözlerinde Onur Özdemir müziğinde ise hem Onur Özdemir hem de Simge’nin imzasını görüyoruz.
Daha yapım aşamasındayken duyduğumda heyecanlandığım şarkının Onur’un elinden çıkan ve insana şarkıyı dinlerken gaz veren sözleri gerçekten bayrak astıran cinsten. Özellikle ‘Aramıyor sormuyor hikayemden hiç düşmüyor’ kısmı günümüz ikili ilişkilerindeki güncel sorunu gıdıklıyor. Simge’nin diskografisindeki şarkılar genelde demlene demlene içerken insana ‘ oh be ‘ dedirten çay tadında oluyor.
Enerjisi yüksek, cillop bir pop şarkısı olan ‘ As Bayrakları’nın video klip çalışması ise Seçkin Süngüç yönetmenliğinde çekildi. Gayet sade olan klipte , Simge’nin birbirinden güzel kıyafetlerle arzı endam etmesine tanık oluyoruz. İlk yönetmenlik deneyiminde heyecanlı olduğuna yakinen şahit olmuş birisi olarak Seçkin’in bu işin altından başarı ile kalktığını düşünüyorum.
Gelelim çok konuşulan Madonna olayına. Daha klip çıkmadan hep beraber oturup izlediğimizde yakın zamanda Madonna’nın Fransız artist JR. tarafından New York Post için çekilen fotoğraflarına gönderme yapan sahneye sıra geldiğinde Seçkin ‘ Bu fikri çok sevdiğini ve bu yolla klipte Madonna’ya bir selam çakmak istediğini’ söylemişti. Klip çıktıktan sonra malum pusuda bekleyen ağdalı eleştiri team harekete geçerek ‘ arak ‘ başlığı altında okları savurmaya başladı. Kimse zaten bu fikri sahiplenmemiş ve orijinal olduğunu iddia etmemişken ortalık bir anda yangın yerine döndü. Mevzunun devamında gelişen olayları ve detaylarını önümüzdeki günlerde anlatacağım.
Simge her türlü şarkının altından kalkabilecek güçlü bir vokal. Yeni gelecek projelerinin haberini aldığımdan beri ayrı bir heyecanlıyım. Bu arada ‘ As bayrakları ‘ ile ‘ Ben Bazen’ albümünün kliplerine son verildiği düşünülmesin sırada yine Seçkin Süngüç tarafından New York’ta çekilmiş mini bir film tadında olan ‘ Yalnız Başına’ şarkısı var.
GEL GÜZELİM
Aynur Aydın’ın yeni çıkaracağı şarkının isminin ‘Gel güzelim’ olduğunu ilk duyduğum anda Jale’nin yıllar önce söylediği şarkıyı mırıldanmaya başladığımı hatırlıyorum. Tahminim doğru çıktı. Ne de olsa dibine kadar 90’ların çocuğuyuz.
Şarkı çıktıktan sonra dinlediğimde bu seçimin nokta atışı bir karar olduğunu düşündüm. Kimin aklına geldiyse bravo. Aysel Gürel ve Garo Mafyan birlikteliğinden doğan , 90’lı yılların sevilen şarkıları arasında yer alan ‘ Gel güzelim ‘ Aynur’un sesine cuk oturmuş. Aranjesi ile yeni bir şarkı gibi tınlarken , özünden ayrılmayan yapısı ile dengeyi çok iyi ayarlayan aranjör Berk Kirtis’i ayrıca tebrik ediyorum.
Her zaman söylenir ya cover yapmak cesaret ister ve risk taşır. Aynur bu riski almış ve güzel bir sonuçla dinleyiciye sunmuş. Şarkının çok konuşulan videosu ile ilgili açıklamayı net bir şekilde Aynur kendi sosyal medyasından zaten yapmış. Yapılan işi aşağı çekmeye çalışan , yola taş koymayı vazife edinmiş insanların çabalarını bir kenara koyarsak , ‘Gel güzelim’ eli yüzü düzgün Aynur’a çok yakışan bir cover olmuş. Bu arada Aynur’un bir önce çıkardığı ve yaz telaşı içinde güme gittiğini düşündüğüm ‘ Düşüne düşüne’ şarkısının akustik bir versiyonla önümüzdeki aylarda tekrar dinleyici ile buluşmasından yanayım. Bu fikri yabana atma Aynur.
Sevimo’nun gece yarısı notları
Batuhan Sevimo geçtiğimiz günlerde 4 şarkıdan oluşan mini albümü ‘Gece yarısı notları: SYD0102’yi dijital platformlarda yayınladı. Bu sefer sadece Sevimo olarak karşımıza çıkan genç şarkıcı artık yeni bir sayfa açtığının altını bu detayla çiziyor.
R&B ve Soul türünde şarkılara yer verdiği albümün alt metinleri oldukça derin. Kendisine bu radikal kararı ve albümün hikayesini sorduğumda ‘Albüm bir yeniden doğuş albümü. Sağ ve solumdaki melekler, kazınmış saçlarım ve kaşlarım yeniden doğuşun simgesel bir ifadesi. Artık asıl tutkum olan müziğin peşinden gitmemin zamanının geldiğini düşündüm. Poetik, kişisel, karanlık ve kışkırtıcı bir rnb albümü oldu. Bütün söz ve besteler bana ait. Yapım sürecinin her saniyesinde yanındaydım. ‘Sayko’ ve ‘Son’ şarkılarının aranjeleri de bana ait. Albümdeki şarkılar bir hikayenin sırasında gidiyor, yani birinci şarkıda başlayan hikaye dördüncü şarkıyla anlam bütünlüğü olan bir sona erişiyor. Bu heyecan verici bir detay benim için.’ cevabını veren Sevimo , ilk klip çalışmasını ‘Yasak Elma’ isimli şarkıya çekti.
Bu çalışmayı bağımsız olarak yayınlayıp , herhangi bir plak şirketinin imkanlarını arkasına almayarak bu devirde oldukça zor olan bir yolu seçen Sevimo’nun albümü kulaktan kulağa fısıltı gazetesi şeklinde yayılarak dinleyiciye ulaşmayı hedefliyor.
Sevimo, kendisiyle ilk çıkardığı şarkı ‘Yabani’ vesilesiyle yaptığımız röportajda aslında bu albümün sinyalini o zamanlardan vermişti. Kendi söz ve bestelerinin peşinden gitmek istediğini , kendisi için çizilen kalıplar içinde olmak istemediğini , aksinin kendisini mutsuz edeceğinin altını kalın harflerle çizmişti. Onu ilk şarkısıyla tanıyıp sevenler bu yeni çalışmadaki müzik türüne aşina değillerse biraz yadırgayabilirler. Onlara tavsiyem albüme zaman verip , dikkatlice dinlemeleri. Kapak çalışmasından , hikayesine Sevimo’nun iç dünyasına açık davetiye niteliği taşıyan bu mini albümün devamının gelmesi dileğiyle.
AS BAYRAKLARI
Simge’nin merakla beklenen ‘ As Bayrakları’ şarkısı kısa bir zaman önce dinleyici ile buluştu. Şarkının sözlerinde Onur Özdemir müziğinde ise hem Onur Özdemir hem de Simge’nin imzasını görüyoruz.
Daha yapım aşamasındayken duyduğumda heyecanlandığım şarkının Onur’un elinden çıkan ve insana şarkıyı dinlerken gaz veren sözleri gerçekten bayrak astıran cinsten. Özellikle ‘Aramıyor sormuyor hikayemden hiç düşmüyor’ kısmı günümüz ikili ilişkilerindeki güncel sorunu gıdıklıyor. Simge’nin diskografisindeki şarkılar genelde demlene demlene içerken insana ‘ oh be ‘ dedirten çay tadında oluyor.
Enerjisi yüksek, cillop bir pop şarkısı olan ‘ As Bayrakları’nın video klip çalışması ise Seçkin Süngüç yönetmenliğinde çekildi. Gayet sade olan klipte , Simge’nin birbirinden güzel kıyafetlerle arzı endam etmesine tanık oluyoruz. İlk yönetmenlik deneyiminde heyecanlı olduğuna yakinen şahit olmuş birisi olarak Seçkin’in bu işin altından başarı ile kalktığını düşünüyorum.
Gelelim çok konuşulan Madonna olayına. Daha klip çıkmadan hep beraber oturup izlediğimizde yakın zamanda Madonna’nın Fransız artist JR. tarafından New York Post için çekilen fotoğraflarına gönderme yapan sahneye sıra geldiğinde Seçkin ‘ Bu fikri çok sevdiğini ve bu yolla klipte Madonna’ya bir selam çakmak istediğini’ söylemişti. Klip çıktıktan sonra malum pusuda bekleyen ağdalı eleştiri team harekete geçerek ‘ arak ‘ başlığı altında okları savurmaya başladı. Kimse zaten bu fikri sahiplenmemiş ve orijinal olduğunu iddia etmemişken ortalık bir anda yangın yerine döndü. Mevzunun devamında gelişen olayları ve detaylarını önümüzdeki günlerde anlatacağım.
Simge her türlü şarkının altından kalkabilecek güçlü bir vokal. Yeni gelecek projelerinin haberini aldığımdan beri ayrı bir heyecanlıyım. Bu arada ‘ As bayrakları ‘ ile ‘ Ben Bazen’ albümünün kliplerine son verildiği düşünülmesin sırada yine Seçkin Süngüç tarafından New York’ta çekilmiş mini bir film tadında olan ‘ Yalnız Başına’ şarkısı var.
GEL GÜZELİM
Aynur Aydın’ın yeni çıkaracağı şarkının isminin ‘Gel güzelim’ olduğunu ilk duyduğum anda Jale’nin yıllar önce söylediği şarkıyı mırıldanmaya başladığımı hatırlıyorum. Tahminim doğru çıktı. Ne de olsa dibine kadar 90’ların çocuğuyuz.
Şarkı çıktıktan sonra dinlediğimde bu seçimin nokta atışı bir karar olduğunu düşündüm. Kimin aklına geldiyse bravo. Aysel Gürel ve Garo Mafyan birlikteliğinden doğan , 90’lı yılların sevilen şarkıları arasında yer alan ‘ Gel güzelim ‘ Aynur’un sesine cuk oturmuş. Aranjesi ile yeni bir şarkı gibi tınlarken , özünden ayrılmayan yapısı ile dengeyi çok iyi ayarlayan aranjör Berk Kirtis’i ayrıca tebrik ediyorum.
Her zaman söylenir ya cover yapmak cesaret ister ve risk taşır. Aynur bu riski almış ve güzel bir sonuçla dinleyiciye sunmuş. Şarkının çok konuşulan videosu ile ilgili açıklamayı net bir şekilde Aynur kendi sosyal medyasından zaten yapmış. Yapılan işi aşağı çekmeye çalışan , yola taş koymayı vazife edinmiş insanların çabalarını bir kenara koyarsak , ‘Gel güzelim’ eli yüzü düzgün Aynur’a çok yakışan bir cover olmuş. Bu arada Aynur’un bir önce çıkardığı ve yaz telaşı içinde güme gittiğini düşündüğüm ‘ Düşüne düşüne’ şarkısının akustik bir versiyonla önümüzdeki aylarda tekrar dinleyici ile buluşmasından yanayım. Bu fikri yabana atma Aynur.