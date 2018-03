Sertab tüm diskografisini şahane bir kurgu ile sahneye taşımış. Dansçılarından orkestrasına bu işe emek veren herkesi tebrik ediyorum. 90’lardan günümüze söylediği şarkılarla duygular şelale oluyor. Hem hayatımızda o şarkıların iz bırakan anıları hem de sahnede gerçekleşen kurgu birbiriyle karışınca gözlerden yaşlar akmıyor değil. Evet birkaç kere mendil çıkardım cebimden. Yalan değil.

Öyle güzel kotarılmış ki her şey. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor , Sertab’ın enerjisi ve sahne hakimiyetine bir kez daha hayran kalıyorsunuz. Belli ki her detayın üzerinden defalarca geçilmiş. Yağ gibi akıyor her şey.

Ne öyle koca koca led ekranlar ne de patlamalı çatlamalı atraksiyonlar vardı Sertab’ın Müzikali’nde. Ne “Sahnede show görün” demeçleri ne de “Böyle bir iş daha önce hiç yapılmadı” iddiaları. Sadece ses , müzik ve dibine kadar enerjinin ortaya konduğu performans vardı. İşi samimi , etkileyici kılan bunlardı. Minimal şeylerle , minik numaralarla nasıl büyük ve etkileyici bir iş ortaya çıkarılır derseniz bunun canlı kanıtı “ Sertab’ın Müzikali” örneğini verebilirim.

Benim için bu müzikalin bir başka özel yanı “ Everyway that I can” performansını canlı olarak izleyip , Eurovision gecesi ekran başında yaşadığım coşkunun fazlasına şahit olmak heyecanlandırdı. Velhasıl gram abartı yok övgülerimde. Son gösteriler yapılırken hala bilet kalmışsa gidin ve izleyin.

DERYA ULUĞ İLE BOL KAHKAHALI BİR SOHBET

Derya Uluğ ile geçtiğimiz günlerle oldukça eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdik. Onun dışardan soğuk durduğuna bakmayın. Frekansına girerseniz aslında ne kadar eğlenceli ve sıcak kanlı biri olduğunu anlayacaksınız. Hoş o bu soğuk görüntüsünden memnun. Bir nevi kalkan niyetine kullanıyor sanki. Bu zor ve çetrefilli dünyada böyle bir imaj çizmesi onu dış etkenlerden bir nebze bile olsa koruyor diye düşünüyor. Yeni şarkı “ Ne münasebet” radyolarda çalınıp, dillere düşerken , Derya yeni çıkaracağı albüm için çalışmalara son hız devam ediyor. 2019 yılında çıkmasını planlıyor. Öncelik içine sinmesi. Ticari kaygı taşımıyor albüm yapım aşamasında. Bilinmeyen Derya’yı sunmanın peşinde. Dinlediğimiz şarkılarda çok şaşıracak ve asıl sahnedeki Derya’nın albüme yansımış halini görecekmişiz. Derya Uluğ ile sohbetimizin tamamını Hürriyet TV’de Serhat’la Kayıttayız programında izleyebilirsiniz.