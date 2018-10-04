 Retro rüzgarı

Berkant Ali İncesaraç'ın ilk albümü ''Körfezde Rüzgar'' geçtiğimiz hafta çıktı. İlk olarak “ Bu hayatta” şarkısı ile müzik dinleyicisini selamlayan İncesaraç, şimdi söz ve müziği kendisine ait 10 şarkısının yer aldığı ilk albümü ile karşımızda.
“Körfezde Rüzgar” albümü retro alt yapılar barındıran , dinlendikçe demlenen ve güzelleşen bir çalışma olmuş. Şarkıların düzenlemelerinin sadeliği , tadında estirdiği retro rüzgarlar benim çok hoşuma gitti. Yaşanmışlıkları ve gözlemlerini öyle güzel müziğine katmış ki şarkıları dinlerken anlattığı hikayelerde kendinizi başrol hissediyorsunuz. Erekli/Tunç stüdyolarında kaydedilen albümün mixleri Mert Tunçmakas , Mert Kasap, mastering ise Emre Kıral'a ait. Albümdeki tüm enstrümanları ise Berkant Ali ve Mert Tunçamakas çalmış.
İlk video klip aynı zamanda albümünde açılışını yapan ''Her Şeyi Önceden Gördüm'' şarkısına Barış Denge yönetmenliğinde Cumhuriyet Caddesinde çekilmiş. Alternatiflere açıksanız , kulağınız farklı tınılara ve hikayelere acıkmışsa bence bu albümü bir dinleyin. Kendine has bir yer edineceğini düşündüğüm , görselinden müziğine her şeyin gayet uyumlu olduğunu ilk albümünün Berkant Ali İncesaraç’a bol dinleyici kazandırması dileğiyle.
45’lik ile yeniden
Bu hafta tavsiye edeceğim bir diğer retro esintiler taşıyan çalışma Gökçe Kılınçer’den geliyor. Londra'da müzik çalışmalarını sürdüren vokalist, besteci ve söz yazarı , ilk albümü “ Kalbimde izi var”ı 2015 yılında çıkarmıştı. Yeliz’in meşhur “Yalan” şarkısına yaptığı coverında yer aldığı albümde “Güneşin kız kardeşi” şarkısı dikkat çeken Kılınçer, şimdi iki yıldır çalışmalarını sürdürdüğü yeni albümü öncesinde hazırladığı iki şarkısını dinleyiciye sunuyor.
'' Sev Derim '' ve '' Neyleyim '' isimli iki şarkıda estirdiği retro rüzgarın hakkını tam veriyor ve şarkılar 45’lik plak formatında basılıyor. Aynı zamanda tüm dijital platformlarda yer alan Gökçe Kılınçer’in maxi single çalışması, 45’likleri yeniden gündeme getirerek koleksiyonerlere ve o dönemin takipçilerine bir selam yollamış.
Bu yıl sonunda çıkarmayı planladığı ikinci stüdyo albümü öncesi yayınladığı “Sev Derim” ve “Neyleyim” şarkılarından ilk video klip “Sev Derim” şarkısına Londra’da Notting Hill ve Shoreditch bölgesinde çekilmiş. Klipte Gökçe Kılınçer'e roller skater ustası Selvyn Stewart eşlik etmiş.
O şarkı
Gökhan Tepe’nin “Yaz 2018” albümünden ikinci video klip şarkısı “ O Şarkı”ya geldi. Yazın “Yak Ateşinle” diyen Tepe şimdi albümdeki slow şarkıları görücüye çıkarmaya başladı. Kendisiyle yaptığım röportajda “ Bu hızlı çıkış şarkıma aldanmayın. Benden beklenen slow şarkılarda mevcut” demişti. Ve şimdi albümden ilk slow şarkı videosuyla karşımızda.
“ O Şarkı” nın sözleri Gökhan Tepe ve Ayla Çelik imzası taşıyor. Bestesi Gökhan Tepe’ye düzenlemesi Erhan Bayrak’a ait şarkı sevdiğimiz ve duymak istediğimiz Gökhan Tepe tatları taşıyor. Parçanın Onur Gök yönetmenliğinde çekilen video klip çalışması pastel renkleri itibariyle tam Ekim ayına geçiş niteliğinde olmuş.
Çevremdeki herkes şu sıralar melankoli rüzgarına kapılmış vaziyette. Gökhan Tepe’nin yeni albümümdeki slow şarkılar bu gibi durumlarda hızır gibi yetişip hemen fondaki yerini alıyor. “ O şarkı”dan sonra bu rüzgarı hiç dindirmeyip bence “ Kal biraz daha “ şarkısını kliplendirmeli. O şarkının kış aylarına girerken melankoli dozunu daha çok arttıracağına eminim.
Retro rüzgarı
Berkant Ali İncesaraç'ın ilk albümü ''Körfezde Rüzgar'' geçtiğimiz hafta çıktı. İlk olarak “ Bu hayatta” şarkısı ile müzik dinleyicisini selamlayan İncesaraç, şimdi söz ve müziği kendisine ait 10 şarkısının yer aldığı ilk albümü ile karşımızda.
“Körfezde Rüzgar” albümü retro alt yapılar barındıran , dinlendikçe demlenen ve güzelleşen bir çalışma olmuş. Şarkıların düzenlemelerinin sadeliği , tadında estirdiği retro rüzgarlar benim çok hoşuma gitti. Yaşanmışlıkları ve gözlemlerini öyle güzel müziğine katmış ki şarkıları dinlerken anlattığı hikayelerde kendinizi başrol hissediyorsunuz. Erekli/Tunç stüdyolarında kaydedilen albümün mixleri Mert Tunçmakas , Mert Kasap, mastering ise Emre Kıral'a ait. Albümdeki tüm enstrümanları ise Berkant Ali ve Mert Tunçamakas çalmış.
İlk video klip aynı zamanda albümünde açılışını yapan ''Her Şeyi Önceden Gördüm'' şarkısına Barış Denge yönetmenliğinde Cumhuriyet Caddesinde çekilmiş. Alternatiflere açıksanız , kulağınız farklı tınılara ve hikayelere acıkmışsa bence bu albümü bir dinleyin. Kendine has bir yer edineceğini düşündüğüm , görselinden müziğine her şeyin gayet uyumlu olduğunu ilk albümünün Berkant Ali İncesaraç’a bol dinleyici kazandırması dileğiyle.
45’lik ile yeniden
Bu hafta tavsiye edeceğim bir diğer retro esintiler taşıyan çalışma Gökçe Kılınçer’den geliyor. Londra'da müzik çalışmalarını sürdüren vokalist, besteci ve söz yazarı , ilk albümü “ Kalbimde izi var”ı 2015 yılında çıkarmıştı. Yeliz’in meşhur “Yalan” şarkısına yaptığı coverında yer aldığı albümde “Güneşin kız kardeşi” şarkısı dikkat çeken Kılınçer, şimdi iki yıldır çalışmalarını sürdürdüğü yeni albümü öncesinde hazırladığı iki şarkısını dinleyiciye sunuyor.
'' Sev Derim '' ve '' Neyleyim '' isimli iki şarkıda estirdiği retro rüzgarın hakkını tam veriyor ve şarkılar 45’lik plak formatında basılıyor. Aynı zamanda tüm dijital platformlarda yer alan Gökçe Kılınçer’in maxi single çalışması, 45’likleri yeniden gündeme getirerek koleksiyonerlere ve o dönemin takipçilerine bir selam yollamış.
Bu yıl sonunda çıkarmayı planladığı ikinci stüdyo albümü öncesi yayınladığı “Sev Derim” ve “Neyleyim” şarkılarından ilk video klip “Sev Derim” şarkısına Londra’da Notting Hill ve Shoreditch bölgesinde çekilmiş. Klipte Gökçe Kılınçer'e roller skater ustası Selvyn Stewart eşlik etmiş.
O şarkı
Gökhan Tepe’nin “Yaz 2018” albümünden ikinci video klip şarkısı “ O Şarkı”ya geldi. Yazın “Yak Ateşinle” diyen Tepe şimdi albümdeki slow şarkıları görücüye çıkarmaya başladı. Kendisiyle yaptığım röportajda “ Bu hızlı çıkış şarkıma aldanmayın. Benden beklenen slow şarkılarda mevcut” demişti. Ve şimdi albümden ilk slow şarkı videosuyla karşımızda.
“ O Şarkı” nın sözleri Gökhan Tepe ve Ayla Çelik imzası taşıyor. Bestesi Gökhan Tepe’ye düzenlemesi Erhan Bayrak’a ait şarkı sevdiğimiz ve duymak istediğimiz Gökhan Tepe tatları taşıyor. Parçanın Onur Gök yönetmenliğinde çekilen video klip çalışması pastel renkleri itibariyle tam Ekim ayına geçiş niteliğinde olmuş.
Çevremdeki herkes şu sıralar melankoli rüzgarına kapılmış vaziyette. Gökhan Tepe’nin yeni albümümdeki slow şarkılar bu gibi durumlarda hızır gibi yetişip hemen fondaki yerini alıyor. “ O şarkı”dan sonra bu rüzgarı hiç dindirmeyip bence “ Kal biraz daha “ şarkısını kliplendirmeli. O şarkının kış aylarına girerken melankoli dozunu daha çok arttıracağına eminim.