Güntaç Özdemir’den uzunca bir süredir beklediğim yeni şarkı geçtiğimiz günlerde geldi. Şarkıyı arkadaş kontenjanından biraz erken dinleyip ezberleyen tayfadanım. O zaman kendisine de söylemiştim bir özür hikayesi anca bu kadar güzel ve samimi dille anlatılır. ‘ Öyle demek istemedim’ isimli yeni şarkıda her tat mevcut. Özür dilemenin de bir şıklığı vardır dedirtiyor insana. Şarkıyı dinleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız.
Söz, müzik ve düzenleme birbiriyle öyle güzel karışmış ki dinlerken dalıp gidiyorsunuz. Şarkının video klip çalışması izlemesi keyifli mini bir film tadında olmuş.
Bir süre kendisiyle ilgili üretimi durdurup işin mutfağında bir çok önemli prodüksiyona yaptığı şarkılarla hizmet veren Güntaç , ben dahil çevresinden gelen baskılara dayanamayıp rotayı üretim anlamında kendi müzikal yolculuğuna kırdı ve elindekileri birer ikişer bizlerle paylaşmaya başladı.
Özdemir’in gece programları son hız devam ediyor. Onu izlemediyseniz en yakın zamanda ilk programına koşun gidin. Sahnedeki enerjisine ve repertuarına kayıtsız kalamayacaksınız. Sıradaki şarkılarını arayı fazla açmadan paylaşmasını heyecanla beklediğim Güntaç’a buradan tekrar hoş geldin diyorum.
En Derinde
Bu haftanın tavsiyesi Tunçmakas’ın 5 şarkıdan oluşan ‘En Derinde’ isimli mini albümü. Tunçmakas müzik dünyasının yakından tanıdığı bir müzisyen aslında. Ajda Pekkan, Selda Bağcan, Hadise, Seyyal Taner gibi isimlerin stüdyo projelerinde bulunan Tunçmakas; Yalın, Kalben, Tan Taşçı, İrem Derici gibi birçok şarkıcıyla da birlikte çalışarak aynı sahneyi paylaştı.
İlk olarak albüm ile aynı adı taşıyan ‘ En Derinde ‘ nin video klibiyle dinleyiciyi selamlayan genç müzisyenin diğer şarkılarında müzikal dünyasının içine daha çok giriyor ve çeşitlilik içerisinde gayet keyifli bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Her şarkıda farklı bir tat sunan Tunçmakas bu 5 şarkıyı tam da bu yüzden seçmiş gibi.
Pop, rock, akustik ve etnik öğelerin bir potada eridiğini düşündüğüm bu çalışmada diğer dört şarkıyı keyifle dinledim. İkinci klip şarkısı ‘ Pırıl pırıl’a gelirse yaza geçiş döneminde dinleyiciyi avucunun içine hemen alacağını düşünüyorum.
Gururdan Gömlek
‘Olay ne ‘ isimli şarkısı ile tarzının dışına çıkıp biraz nefes alıp, eğlenmek isteyen Aydın Kurtoğlu, arayı fazla açmadan sevenlerinin kendisinden beklediği tarzda bir şarkıyla listelerde arzı endam etmeye başladı. Sözleri Hande Ünsal müziği Aydın Kurtoğlu ve Serkan Balkan’a ait olan ‘Gururdan Gömlek’ isimli şarkının düzenlemesinde yine Serkan Balkan imzası yer alıyor.
Aydın Kurtoğlu’nun başarılı işlerinde Serkan Balkan ile ortak ilerlemesinin büyük payı olduğunu düşünüyorum. Birbirini çok iyi anlayıp şarkılara can veren bu ikiliye bu sefer genç şarkıcı Hande Ünsal sözleri ile katılmış.
‘Gururdan Gömlek ‘ yağ gibi akan aranjesi ile ılık yaz rüzgarları estirirken , damardan sözleriyle burnunuzun direğini hafif bir sızlatıyor. Çıktığı andan itibaren listelerde istikrarlı bir şekilde yükselişe geçen şarkının önümüzdeki günlerde daha çok kişiye ulaşıp, beğenileceğini düşünüyorum.
Yaşına değil müziğine bak
Madonna yepyeni Madame X albümünden şarkıları teker teker dinleyici ile paylaşıyor. Her birine bayılmamak elde değil. Yine yeni ve trend olanı kendi üzerine gayet güzel dikerek sunan kraliçe, promosyon olayını bu sefer sıkı tutmuş. Önce Billboard müzik ödüllerinde en son teknolojiyi gösterisinin içine monte edip , Madame X karakterlerini hologram ile televizyon başındakilerin beğenisine sunan Madonna , gösteri sonrası Amerika ve Avrupa’da çıkacağı turnenin bilet fiyatlarını açıkladı.
Sıkı hayranları tarafından bile bir hayli tuzlu bulunan bilet fiyatları türlü mız mızlanmalara rağmen tükenmiş bile. Müzikal kariyerinde ilk defa stadyum ve arenaların yerine tiyatro salonlarını yeni gösterisine mekan olarak belirleyen pop kraliçesi, hayranları ile samimi bir konserin hayalini kurduğunu ve bu yüzden böyle bir turne yaptığını söylemiş. Ben yine önümüzdeki sene dayanamayıp stadyumları kapsayan bir turneye çıkmasına kesin gözüyle bakıyorum.
Gelelim asıl mevzuya. İngiltere ve Amerika’daki radyo istasyonları çıkardığı yeni şarkıları ile Madonna’yı rotasyona almıyormuş. Madonna’dan bahsediyoruz evet. Yaşından ötürü çalınmayan bir pop müzik kraliçesinden bahsediyoruz. 60 yaşında olunca sahneye çıkmaması , müzik yapmaması ya da daha usturuplu giyinmesi dayatılan bir pop kraliçesinden bahsediyoruz.
O bu olanlara hiç takılmayıp dijital ortamdan veriyor coşkuyu. Hayatı boyunca hep engellendiğini ve buna alışık olduğunu söyleyen şarkıcı , 2019 yılında yaşından dolayı engellenmesine şaşırmadığını sözlerine eklemiş. Herkesin 60 yaşında Madonna gibi enerjisi tavan , üretimi sınırsız olmasını temenni ederken , ‘yaş sadece bir rakamdır’ deyip konuyu daha fazla uzatmıyorum.
Öyle demek istemedim
Güntaç Özdemir’den uzunca bir süredir beklediğim yeni şarkı geçtiğimiz günlerde geldi. Şarkıyı arkadaş kontenjanından biraz erken dinleyip ezberleyen tayfadanım. O zaman kendisine de söylemiştim bir özür hikayesi anca bu kadar güzel ve samimi dille anlatılır. ‘ Öyle demek istemedim’ isimli yeni şarkıda her tat mevcut. Özür dilemenin de bir şıklığı vardır dedirtiyor insana. Şarkıyı dinleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız.
Söz, müzik ve düzenleme birbiriyle öyle güzel karışmış ki dinlerken dalıp gidiyorsunuz. Şarkının video klip çalışması izlemesi keyifli mini bir film tadında olmuş.
Bir süre kendisiyle ilgili üretimi durdurup işin mutfağında bir çok önemli prodüksiyona yaptığı şarkılarla hizmet veren Güntaç , ben dahil çevresinden gelen baskılara dayanamayıp rotayı üretim anlamında kendi müzikal yolculuğuna kırdı ve elindekileri birer ikişer bizlerle paylaşmaya başladı.
Özdemir’in gece programları son hız devam ediyor. Onu izlemediyseniz en yakın zamanda ilk programına koşun gidin. Sahnedeki enerjisine ve repertuarına kayıtsız kalamayacaksınız. Sıradaki şarkılarını arayı fazla açmadan paylaşmasını heyecanla beklediğim Güntaç’a buradan tekrar hoş geldin diyorum.
En Derinde
Bu haftanın tavsiyesi Tunçmakas’ın 5 şarkıdan oluşan ‘En Derinde’ isimli mini albümü. Tunçmakas müzik dünyasının yakından tanıdığı bir müzisyen aslında. Ajda Pekkan, Selda Bağcan, Hadise, Seyyal Taner gibi isimlerin stüdyo projelerinde bulunan Tunçmakas; Yalın, Kalben, Tan Taşçı, İrem Derici gibi birçok şarkıcıyla da birlikte çalışarak aynı sahneyi paylaştı.
İlk olarak albüm ile aynı adı taşıyan ‘ En Derinde ‘ nin video klibiyle dinleyiciyi selamlayan genç müzisyenin diğer şarkılarında müzikal dünyasının içine daha çok giriyor ve çeşitlilik içerisinde gayet keyifli bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Her şarkıda farklı bir tat sunan Tunçmakas bu 5 şarkıyı tam da bu yüzden seçmiş gibi.
Pop, rock, akustik ve etnik öğelerin bir potada eridiğini düşündüğüm bu çalışmada diğer dört şarkıyı keyifle dinledim. İkinci klip şarkısı ‘ Pırıl pırıl’a gelirse yaza geçiş döneminde dinleyiciyi avucunun içine hemen alacağını düşünüyorum.
Gururdan Gömlek
‘Olay ne ‘ isimli şarkısı ile tarzının dışına çıkıp biraz nefes alıp, eğlenmek isteyen Aydın Kurtoğlu, arayı fazla açmadan sevenlerinin kendisinden beklediği tarzda bir şarkıyla listelerde arzı endam etmeye başladı. Sözleri Hande Ünsal müziği Aydın Kurtoğlu ve Serkan Balkan’a ait olan ‘Gururdan Gömlek’ isimli şarkının düzenlemesinde yine Serkan Balkan imzası yer alıyor.
Aydın Kurtoğlu’nun başarılı işlerinde Serkan Balkan ile ortak ilerlemesinin büyük payı olduğunu düşünüyorum. Birbirini çok iyi anlayıp şarkılara can veren bu ikiliye bu sefer genç şarkıcı Hande Ünsal sözleri ile katılmış.
‘Gururdan Gömlek ‘ yağ gibi akan aranjesi ile ılık yaz rüzgarları estirirken , damardan sözleriyle burnunuzun direğini hafif bir sızlatıyor. Çıktığı andan itibaren listelerde istikrarlı bir şekilde yükselişe geçen şarkının önümüzdeki günlerde daha çok kişiye ulaşıp, beğenileceğini düşünüyorum.
Yaşına değil müziğine bak
Madonna yepyeni Madame X albümünden şarkıları teker teker dinleyici ile paylaşıyor. Her birine bayılmamak elde değil. Yine yeni ve trend olanı kendi üzerine gayet güzel dikerek sunan kraliçe, promosyon olayını bu sefer sıkı tutmuş. Önce Billboard müzik ödüllerinde en son teknolojiyi gösterisinin içine monte edip , Madame X karakterlerini hologram ile televizyon başındakilerin beğenisine sunan Madonna , gösteri sonrası Amerika ve Avrupa’da çıkacağı turnenin bilet fiyatlarını açıkladı.
Sıkı hayranları tarafından bile bir hayli tuzlu bulunan bilet fiyatları türlü mız mızlanmalara rağmen tükenmiş bile. Müzikal kariyerinde ilk defa stadyum ve arenaların yerine tiyatro salonlarını yeni gösterisine mekan olarak belirleyen pop kraliçesi, hayranları ile samimi bir konserin hayalini kurduğunu ve bu yüzden böyle bir turne yaptığını söylemiş. Ben yine önümüzdeki sene dayanamayıp stadyumları kapsayan bir turneye çıkmasına kesin gözüyle bakıyorum.
Gelelim asıl mevzuya. İngiltere ve Amerika’daki radyo istasyonları çıkardığı yeni şarkıları ile Madonna’yı rotasyona almıyormuş. Madonna’dan bahsediyoruz evet. Yaşından ötürü çalınmayan bir pop müzik kraliçesinden bahsediyoruz. 60 yaşında olunca sahneye çıkmaması , müzik yapmaması ya da daha usturuplu giyinmesi dayatılan bir pop kraliçesinden bahsediyoruz.
O bu olanlara hiç takılmayıp dijital ortamdan veriyor coşkuyu. Hayatı boyunca hep engellendiğini ve buna alışık olduğunu söyleyen şarkıcı , 2019 yılında yaşından dolayı engellenmesine şaşırmadığını sözlerine eklemiş. Herkesin 60 yaşında Madonna gibi enerjisi tavan , üretimi sınırsız olmasını temenni ederken , ‘yaş sadece bir rakamdır’ deyip konuyu daha fazla uzatmıyorum.