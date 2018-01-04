2018’in ilk ters köşe işi Yonca Evcimik’ten geldi. İlk kez arabesk formda yapılmış bir şarkı seslendiren Yoncimik dinleyiciden tam not aldı. “ Son Kalan Aşk” isimli parça Yonca Evcimik , Faruk K. ve Zeynep Dizdar imzası taşıyor. Şarkının düzenlemesi ise Serkan Balkan’a ait.

Bu projenin doğuş aşamasına şahit birisi olarak ilk başlarda biraz tedirgindim. Yonca’dan yeni bir dans şarkısı yapmasını istiyordum. O ise oldukça kararlı bir şekilde “ Ben arabesk şarkı istiyorum. Gör bak tepkiler güzel olacak “ diyerek beni her zamanki gibi susturdu.

Pop müziğinde imza işlere imza atan Yonca, aslında çocukluğunda bolca Orhan Gencebay dinliyormuş. 40. profesyonel sanat hayatını geçtiğimiz yıl kutlayan Yoncimik, hayatında böyle bir arabesk deneyim yaşamak istemiş ve Son Kalan Aşk isimli şarkıyı Kendine Gel ile birlikte “ Ortaya Karışık” isimli yeni maxi single’da buluşturmuş.

Şarkının videosu Bulut Karan yönetmenliğinde Yonca’nın doğup büyüdüğü fakat şu an yıkılmak üzere boşaltılan Fenerbahçe Kalamış’taki evinde çekildi. Pop dünyasının bombardımanı ve dayatmaları arasında şarkı hak ettiği yeri bulup , geniş kitlelere ulaşacak mı zaman gösterecek. Ama sosyal medya yorumlarına bakılırsa dinleyenlerin hepsi sonuçtan oldukça memnun. Yonca boş durmuyor. Yeni projeleri üzerinde harıl harıl çalışmakta.

OXHAN GELİYOR

Ben gece dışarıda eğlenme işlerini yıllar önce rafa kaldırdım. Olacaksa dost meclisi olsun. Bir yemek masası etrafında toplanalım. Yenilsin, içilsin, muhabbet edilsin taraftarıyım. Zamanında gece çıktığımda en çok keyif aldığım mekanlar ise Eelence ve Ablam idi. İkisinin altındaki ortak imza ise Özgür Aras.

Özgür Eelence ile resmen o zamanlar bir tarih yazmıştı. İnsanların eğlenmek için buluştuğu bir yer olmuştu Eelence. Kapıdan girdiğin anda kendini evinde hissettiğin bir mekan bulmak kolay değildir. Bu yüzden Eelence kapanınca herkes gibi ben de üzülmüştüm. Sevindirici haber yıllar sonra geldi.

10 Ocak tarihinde Eelence’nin adresinde bu sefer “ Oxhan” adıyla o efsane eğlenceler yeniden hayata geçmeye hazırlanıyor. Adresin aynı olması en önemli detay. O mekanın enerjisini gidenler bilir. İsmi ne olursa olsun girdiğiniz anda size eğlenmekten başka seçenek bırakmaz. Özgür şu sıralar açılış için son hazırlıklarını tamamlıyor. Eminim o da o enerjinin yeniden yakalanacağına inanıyordur.

Dışarı çıkmama yeminimi bu yüzden Oxhan ile yeniden bozuyorum. Sıcak ortamı ve düzenleyeceği sürprizli geceleri ile Özgür , Taksim eğlence dünyasını yeniden harekete geçirecektir. Çok yakın zamanda “Akşam Okşan’a gidiyoruz” cümlesini bol bol duyacağız gibi gözüküyor. Özgür’ün aklında yine acayip fikirler vardır. 10 Ocak’ta gidip bizzat şahit olmak lazım.

MUSTAFA CECELİ İLE STÜDYODA

Mustafa Ceceli ile stüdyosunda buluştuk. Kendisini İrem Derici’nin yeni şarkısının aranjesini yaparken gözlemledim. Çalışırken oldukça keyifli. Tek kişilik orkestra dedikleri bu olsa gerek. Kayıt esnasında hemen hemen her enstrümanı çalıyor ve aranjeyi nasıl bitirdiğini anlamadan şarkıyı hazır halde dinlerken buluyoruz kendimizi. Yaptığı işten zevk aldığı , enerji dolduğu her halinden belli.

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Sohbetimiz esnasında geçtiğimiz yılı masaya yatırdık. “Her şerde bir hayır vardır. Ben o şerde hayır ararım “ diyerek olana bitene noktasını koyuyor. Yeni bir sayfa açmış. Geçmiş yaraları kaşımanın kimseye faydası olmayacağı düşüncesinde. Dostunu düşmanını görmüş ve yeni yıla tüm karmaşadan arınmış bir şekilde giriyor. Ve mümkünse 2018 magazininde özel hayatından çok yaptığı işler ve keyifli anlarıyla anılmak istiyor. Eşiyle kurdukları dünyada acayip keyifli ve mutlu. Tüm bu pozitif etkenler kendisine çok yaramış gördüm.

Mustafa Ceceli ile 2018’in ilk röportajını Hürriyet TV’de Serhat’la Kayıttayız programında izleyebilirsiniz.