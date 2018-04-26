O kendi yolunda gidiyor

Rengarenk bir albüm bizleri bekliyormuş. Farklı aranjörlerle çalışılan albümde Aydilge’nin içindeki birden fazla kadının dünyalarına tanık olacakmışız. “ El alem ne der umursamadan kendi yoluna gidenlere” cümlesiyle dinleyiciye ithaf edilen “ Kendi yoluma gidiyorum” şarkısının aranje ve mixlerinin altında Kolpa grubundan tanıdığımız başarılı müzisyen Samuray Gökçe’nin imzası var. Şarkının rengarenk ve eğlenceli klip çalışmasının yönetmenliğini Emir Sevinç yapmış.





Aydilge’nin kendine has yorumu ile şarkı çıktığının ilk haftası listeye güzel bir giriş yaptı. Müzik dünyasına girdiğinden beri tıpkı yeni şarkısında dediği gibi kendi yolunda giden Aydilge’yi istikrarı ve müzik aşkından dolayı tebrik etmek lazım. Bozulmadan , tarzını eğip bükmeden bu müzik dünyasında var olmak o kadar kolay değildir. Aydilge bunu başaran ender insanlardan biri. Yeni albümü şimdiden hayırlı olsun.

İGF 2018

Mayıs ayı geldi çattı. Haliyle festival haberleri birer ikişer gelmeye başladı bile. Bunların içinden gerek içeriği gerekse konuk olan isimleri ile benim en çok merak ettiğim İstanbul Gençlik Festivali, 2 Mayıs Çarşamba günü başlıyor.





Türkiye’nin sevilen markaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, kültür-sanat etkinlikleri, robotik atölyeler, spor aktiviteleri, söyleşiler ve konser etkinliklerini gençlerle buluşturmayı hedefleyen İGF 2018, Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olarak Türk Telekom ana sponsorluğunda 2 Mayıs’ta başlayıp 5 gün boyunca zengin içeriği ile devam edecekmiş.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek festivalde her gün farklı sanatçıların performans göstereceği, neşeli, dinamik sahneler ile gençlerin güzel vakit geçirmesi planlanıyormuş. Evren Can Gündüz, Oğuzhan Koç, Oğuzhan Uğur, Cem Belevi, Murat Boz, Manuş Baba festivalde performanslarını izleyeceğimiz isimlerden sadece birkaçı.

Sadece konserlerle sınırlı olmayan, bilim-teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk ve daha birçok alanda da onlarca etkinliğin gerçekleştirileceği festivalde yeni deneyimler yaşamak, kendinizi ifade edebileceğiniz ve tüm bunları gerçekleştirirken bolca eğleneceğiniz bir 5 gün istiyorsanız 2 - 6 Mayıs tarihleri arası İGF 2018 festivalini bir ziyaret edin derim.

Saz Söz Mavi

Mavi ile yeni albümü “ Saz Söz Mavi” için buluştuk. Laf lafı açtı ve müzik piyasasına ilk girdiği zamanlardan günümüze kadar geçirdiği evreleri , yaşadığı ilginç deneyimleri konuştuk. Mavi ilk röportajını kendisiyle yaptığımdan bu zamana seneler içinde ne tarzından nede müzik dünyası içindeki duruşundan ödün vermedi.

Çoğu kişi “Daha geniş kitlelere oynamak istiyorsan şarkıların daha ticari olmalı” dese de o şarkılarındaki hikayelere ve beraberinde gelen melodilere ihanet etmeden bildiği gibi , kalemine ihanet etmeden bu zamanlara değişmeden geldi. Onu dinleyen ve şarkılarında anlattığı hikayelerde kendini bulan sessiz bir dinleyici kitlesi var. Yaptığı her işi sahiplenip “ Ne olur bu tarzını hiç bozma. Biz seni böyle seviyoruz “ diyerek destek veren bu kitle, yeni albüm “ Saz Söz Mavi” ile başka hikayelere şimdiden yelken açtı bile. Yaptığı müziğin alternatif olmadığını söyleyen Mavi ile müzik dünyasındaki alternatif anlayışını bir güzel masaya yatırdık. Önceden verdiği keskin demeçlerin altını deştik. Sıla ile olan karşılaştırmaları o hiç istemese de sorup son kez cevaplarını aldım. Kendisiyle yaptığımız sohbetin tamamını Hürriyet TV’de “ Serhat’la Kayıttayız” programının yeni bölümünde izleyebilirsiniz.