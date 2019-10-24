Gripin grubundan tanıdığımız Murat Başdoğan bu haftanın sürpriz şarkısına imzasını atıyor. Grupla birlikte yürütmeye karar verdiği solo kariyerinin ilk ürünü ‘ Sen ve ben ‘ geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Muraz adı altında çıkaracağı çalışmaların ilki olma özelliğini taşıyan ‘ Sen ve ben’ isimli şarkının söz, müzik ve düzenlemesi Murat Başdoğan’a ait. Solo kariyerinde çıkaracağı şarkılar için bugüne kadar sahip olduğu müzikal birikimini, gezip gördüğü coğrafyalardan etkilendiklerini, eklektik bir anlayış ile bir araya getirmeye çalıştığını söyleyen Murat Başdoğan, dinleyicileri bu içsel keşif yolculuğundaki hikayelerine ortak etmeyi planlıyor.
‘ Sen ve ben’ isimli şarkıyı dinlemeden önce Gripin tadında bir şarkı dinlemeyi planlıyorsanız o düşünceyi usulca kenara bırakın. Murat Başdoğan ‘ Muraz ‘ olarak sunduğu ilk şarkıda elektronik semalarda dolaşmış. Sözler melodi ile ahenk içinde dans ederken , ortaya çıkan iş sizi gözlerinizi kapatıp hayal dünyasında dolaşmaya teşvik ediyor. Ben şarkıyı çıkmadan önce dinleyen şanslı kesimden biri olarak ilk duyduğumda oldukça heyecanlanmıştım. Hem pop , hem dünya müziği hem de elektronik olan bu parça müzikte farklı lezzetleri tatmak isteyen aç müzik dinleyicisi için biçilmiş kaftan olmuş. Muraz’ın solo kariyeri ile alakalı yapacağı diğer şarkılar ve bunların görsel sunumu hakkındaki planlarını dinleyince bu işe nedenli önem verdiğini bir kez daha anladım. Hepsini zamanı gelince göreceğiz.
MÜZİĞİNDE, ELEKTRONİK ALT YAPILARA EK OLARAK ÇEŞİTLİ AKUSTİK VE YEREL
enstrümanlara da yer vererek doğu batı sentezine göz kırpan Muraz, ‘ Sen ve ben ‘ ile yanına elektronik müzik severleri alacak gibi duruyor. Bu haftanın sürprizi olan şarkıya kulak verin ve Muraz’ın müziğini iliklerinize kadar işleyin derim.
CAN OFLAZ
2012 yılından bu yana yayınladığı cover şarkılar ile sosyal medyada adından sıkça söz ettirip kendine sağlam bir dinleyici kitlesi edinen Can Oflaz kariyerini sessiz ve derinden yürütmeye devam ediyor. Ana akım müzik istasyonları , promosyon harikası isimler , şarkılar ve albümlerin hakimiyetinin yanında ‘ alternatif’ olarak adlandırılan müzik türlerinin icracılarına genelde çok şans tanınmaz. Can Oflaz bunların hiç birine ihtiyaç duymadan kulaktan kulağa kendisini ve yaptığı işleri ustalıkla müzikseverlere ulaştırıp başarı elde eden isimlerden bir tanesi.
Can Oflaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu ama içindeki müzik aşkı 2011-2013 yılları arasında Bilgi Üniversitesi’nde onu tekrar müzik eğitimi almaya yöneltmiş. Ardından 2013-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde Caz Vokal bölümünde eğitim görmüş ve bu eğitimin yanı sıra caz vokal teknikleri, armoni / caz gitar, şan teknikleri ve armoni/teori üzerine çalışmalar yapmış. Yani karşımızda dibine kadar donanımlı genç bir müzik aşığı duruyor. Geniş kitlelerin dikkatini ilk olarak 2017’de yayınlanan ilk teklisi “Fikrimin İnce Gülü” ile çeken Oflaz hemen akabinde sözü ve bestesi kendisine ait olan ilk single çalışması “Aşk Mı Meşk Mi” yi yayınladı.
Şimdilerde bu şarkının loop versiyonunu çıkaran Oflaz , yaptığı loop coverlar beğeni toplayınca bu sefer kendi şarkısını ele almış ve sonuç gayet keyifli olmuş. Loop sistemi ile tek başına sahne performansları ayrıca ilgi gören genç müzisyenin yakın zamanda loop coverlardan oluşan bir albüm çıkaracağı haberi geldi. Henüz kendisiyle tanışmadıysanız şarkılarına ve yaptığı işlere bir göz gezdirin derim.
YENİ BİR SOLUK EZGİ
Uzun yıllardır İstanbul’da müzik hayatına devam eden İzmir Kent orkestrası, Borusan Filarmoni, Erdal Çelik, Buzuki Orhan Osman, Ozan Çolakoğlu, Ajda Pekkan ve 6 yıldır da Ziynet Sali’nin vokalistliğini yapan Ezgi’nin ilk teklisi ‘Yaz bitmeden’ tertemiz vokali ile geçtiğimiz günlerde radyoda dikkatimi çekti.
Şarkının sözlerini kendisi gibi İzmirli müzisyen eşi Can Ercan’la birlikte yazan Ezgi , müziğini yine Can Ercan’ın yaptığı şarkıda düzenlemeyi Tolga Erzurumlu’ya emanet etmiş. Yeni bir soluk temiz bir okuyuş dinlemek istiyorsanız Ezgi’ye bir kulak verin. Yakın zamanda kendisinden desteğini esirgemeyen Ziynet Sali ile bir düet çalışması olursa sesini geniş kitlelere daha çabuk ulaştırır diye düşünüyorum. Fikri sunması benden uygulaması onlardan.
Muraz
Gripin grubundan tanıdığımız Murat Başdoğan bu haftanın sürpriz şarkısına imzasını atıyor. Grupla birlikte yürütmeye karar verdiği solo kariyerinin ilk ürünü ‘ Sen ve ben ‘ geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Muraz adı altında çıkaracağı çalışmaların ilki olma özelliğini taşıyan ‘ Sen ve ben’ isimli şarkının söz, müzik ve düzenlemesi Murat Başdoğan’a ait. Solo kariyerinde çıkaracağı şarkılar için bugüne kadar sahip olduğu müzikal birikimini, gezip gördüğü coğrafyalardan etkilendiklerini, eklektik bir anlayış ile bir araya getirmeye çalıştığını söyleyen Murat Başdoğan, dinleyicileri bu içsel keşif yolculuğundaki hikayelerine ortak etmeyi planlıyor.
‘ Sen ve ben’ isimli şarkıyı dinlemeden önce Gripin tadında bir şarkı dinlemeyi planlıyorsanız o düşünceyi usulca kenara bırakın. Murat Başdoğan ‘ Muraz ‘ olarak sunduğu ilk şarkıda elektronik semalarda dolaşmış. Sözler melodi ile ahenk içinde dans ederken , ortaya çıkan iş sizi gözlerinizi kapatıp hayal dünyasında dolaşmaya teşvik ediyor. Ben şarkıyı çıkmadan önce dinleyen şanslı kesimden biri olarak ilk duyduğumda oldukça heyecanlanmıştım. Hem pop , hem dünya müziği hem de elektronik olan bu parça müzikte farklı lezzetleri tatmak isteyen aç müzik dinleyicisi için biçilmiş kaftan olmuş. Muraz’ın solo kariyeri ile alakalı yapacağı diğer şarkılar ve bunların görsel sunumu hakkındaki planlarını dinleyince bu işe nedenli önem verdiğini bir kez daha anladım. Hepsini zamanı gelince göreceğiz.
MÜZİĞİNDE, ELEKTRONİK ALT YAPILARA EK OLARAK ÇEŞİTLİ AKUSTİK VE YEREL
enstrümanlara da yer vererek doğu batı sentezine göz kırpan Muraz, ‘ Sen ve ben ‘ ile yanına elektronik müzik severleri alacak gibi duruyor. Bu haftanın sürprizi olan şarkıya kulak verin ve Muraz’ın müziğini iliklerinize kadar işleyin derim.
CAN OFLAZ
2012 yılından bu yana yayınladığı cover şarkılar ile sosyal medyada adından sıkça söz ettirip kendine sağlam bir dinleyici kitlesi edinen Can Oflaz kariyerini sessiz ve derinden yürütmeye devam ediyor. Ana akım müzik istasyonları , promosyon harikası isimler , şarkılar ve albümlerin hakimiyetinin yanında ‘ alternatif’ olarak adlandırılan müzik türlerinin icracılarına genelde çok şans tanınmaz. Can Oflaz bunların hiç birine ihtiyaç duymadan kulaktan kulağa kendisini ve yaptığı işleri ustalıkla müzikseverlere ulaştırıp başarı elde eden isimlerden bir tanesi.
Can Oflaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu ama içindeki müzik aşkı 2011-2013 yılları arasında Bilgi Üniversitesi’nde onu tekrar müzik eğitimi almaya yöneltmiş. Ardından 2013-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde Caz Vokal bölümünde eğitim görmüş ve bu eğitimin yanı sıra caz vokal teknikleri, armoni / caz gitar, şan teknikleri ve armoni/teori üzerine çalışmalar yapmış. Yani karşımızda dibine kadar donanımlı genç bir müzik aşığı duruyor. Geniş kitlelerin dikkatini ilk olarak 2017’de yayınlanan ilk teklisi “Fikrimin İnce Gülü” ile çeken Oflaz hemen akabinde sözü ve bestesi kendisine ait olan ilk single çalışması “Aşk Mı Meşk Mi” yi yayınladı.
Şimdilerde bu şarkının loop versiyonunu çıkaran Oflaz , yaptığı loop coverlar beğeni toplayınca bu sefer kendi şarkısını ele almış ve sonuç gayet keyifli olmuş. Loop sistemi ile tek başına sahne performansları ayrıca ilgi gören genç müzisyenin yakın zamanda loop coverlardan oluşan bir albüm çıkaracağı haberi geldi. Henüz kendisiyle tanışmadıysanız şarkılarına ve yaptığı işlere bir göz gezdirin derim.
YENİ BİR SOLUK EZGİ
Uzun yıllardır İstanbul’da müzik hayatına devam eden İzmir Kent orkestrası, Borusan Filarmoni, Erdal Çelik, Buzuki Orhan Osman, Ozan Çolakoğlu, Ajda Pekkan ve 6 yıldır da Ziynet Sali’nin vokalistliğini yapan Ezgi’nin ilk teklisi ‘Yaz bitmeden’ tertemiz vokali ile geçtiğimiz günlerde radyoda dikkatimi çekti.
Şarkının sözlerini kendisi gibi İzmirli müzisyen eşi Can Ercan’la birlikte yazan Ezgi , müziğini yine Can Ercan’ın yaptığı şarkıda düzenlemeyi Tolga Erzurumlu’ya emanet etmiş. Yeni bir soluk temiz bir okuyuş dinlemek istiyorsanız Ezgi’ye bir kulak verin. Yakın zamanda kendisinden desteğini esirgemeyen Ziynet Sali ile bir düet çalışması olursa sesini geniş kitlelere daha çabuk ulaştırır diye düşünüyorum. Fikri sunması benden uygulaması onlardan.