Kylie Minogue güldürmedi

“Golden” albümü heyecanla beklenen Kylie , yayınladığı ikinci single “Stop me from falling” ile sıkı dinleyicileri tarafından eleştirildi. Albüm tanıtımı amacıyla çeşitli ülkelerde yaptığı konserlerde söylediği diğer şarkıların aşağı yukarı aynı tarzda olması bazı hayranlar arasında hayal kırıklığı yarattı. Anlayacağınız Kylie’nin albüm ismi gibi ‘altın’ zamanlar yaşamadığı aşikar.

Kylie’den dans albümü bekleyenler bu isteklerinin country öğeleri ile bezeli olmasından duydukları şikayeti sanatçının sosyal medya hesaplarının altında sert bir dille ifade etti. Öte yandan albümden çıkan iki şarkının satışları diğer şarkılara nazaran oldukça düşükmüş. Ben Kylie’nin bu açığı çıkacağı turne ile kapatacağını düşünüyorum. Benim fikrimi soracak olursanız ben de Kylie’nin saf pop dans şarkılar söylemesinden yanayım. Bırakalım country şarkıları Dolly Parton söylesin.

KISA NOTLAR

Merve Özbey yeni albüm çalışmalarına son hız devam ediyor. Yine en damarından slow şarkılarla duygularımızla oynayıp, efkara doyuracak cüssesi minik sesi büyük hatun.

Ece Seçkin yeni albüm için harıl harıl çalışan bir diğer isim. O bir başak burcu ve boş durmayı sevmez. Sessiz sedasız hit şarkıları alttan alttan topluyor. Derya Uluğ ve Gülden Mutlu bu albümde şarkıları olan isimler. Bakalım ne zaman ateşleyecek şarkıları.

İrem Derici albüm aşamasını yakından takip ettiğim birisi olduğu için size net bilgi verebilirim. Haziran ayında 11 ( şimdilik )şarkılık albüm piyasada olacak. Bütün şarkıları dinlemiş biri olarak diyebilirim ki evvel klasikleşmiş tarzını unutun. Bu albümde İrem kafasına göre esip gürledi. Ortaya çıkanlar başka bir defterin ilk sayfaları. Daha fazla ipucu vermek istemiyorum. Tek söyleyeceğim önceki şarkılarından daha başka bir kadın geliyor.

Son zamanlarda sık sık denk düştüğüm bir şarkı var. İsmi “ Olaylar olaylar” Caner Kızıl’ın söylediği bu şarkı nakaratı itibariyle beni 90’lı yılların şarkılarına götürdü. Şarkıyı dinledikten sonra , dile dolaşan tekerlemesi ile gün içinde yerli yersiz söylerken bulabiliyorsunuz kendinizi. Dinlediğinizde hak vereceksiniz. Virüs gibi yayılıyor.

Nazan Öncel’in yeni albümünün şarkılarının tanıtım videosu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. “Göç” albümünün tınılarına sahip olduğunu duyunca derin bir oh çektim. Özlenen , beklenen Nazan Öncel tadındaki şarkılar bunlardı çünkü. Akustik Nazan candır canandır. Yeni albüm eminim onu sevenlere çok iyi gelecek.

DOĞA İLE KULİS MUHABBETİ

Doğa Rutkay ile ‘Güldür Güldür’ çekimleri sırasında kuliste güzel bir sohbet ettik. Karşımda gayet fit bir kadın buldum. Hiç öyle hamilelik sırasında aşırı kilo almış hali yoktu. Zaten eşi Kerimcan Kamal bile “ Hamile olduğunu bilmesem ufak bir ödemin var sanacağım” diyormuş. Doğa çok keyifli ve gayet sakin. Daha hiçbir hazırlığı yokmuş. Her şeyi akışına bırakmış. O vakte kadar işlerini yapmaya devam ediyor. Sonrası için planları var mı yok mu sohbetimizde bulabilirsiniz. “ Serhat’la Kayıttayız” Hürriyet TV’de