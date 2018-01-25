Kraliçe stüdyoda

2017’in sonlarında katıldığı bir televizyon programında 2018’de müzik çalışmalarına başlayacağının sözünü veren Madonna, Lizbon’da kendini yeterince beslemiş olacak ki geçtiğimiz günlerde soluğu hemen stüdyoda aldı. Son yıllarda listelerde başarı sağlayan birçok pop şarkısının altında imzası bulunan Starrah ile bir fotoğrafını paylaşan şarkıcının yüzünde güller açıyordu. Belli ki o da özlemişti yeni şeyler üretmeyi. Paylaştığı fotoğraf altına yazılan ‘Yine mi r&b tarzda müzik yapacaksın’ yorumlarına sert bir çıkış yapan Madonna, ‘Müzikal hayatım boyunca kimseden yapacağım şeyler adına bir izin istemedim. Şu saatten sonra isteyecek değilim. Bir fotoğraf üzerinden yanlış yorumlar yapmayın. Araştırmanızı doğru yapın ve ona göre şeyler yazın. Söyleyecek güzel bir şeyiniz yoksa yazmayın’ diyerek kraliçe ayarını verdi.





Yeni bir albüm mü yoksa önden bir single mı yapacak orası meçhul ama sıkı takipçiler an itibariyle Madonna’nın sosyal medya hesabındaki her adımını mercek altına aldı bile. Geçtiğimiz günlerde instagram hesabından Princess Nokia ve iki kız kardeşten oluşan Ibeyi grubunu takip eden Madonna’nın yeni müziğinde ağırlıklı olarak kadın müzisyenlere yer vereceği yorumları yapıldı. Ben kendi adıma gayet mutluyum. Ne yapsa kabulümdür. Yeter ki yeniden ortaya çıksın ve müziği ve sahne gösterileri ile heyecan yaratsın. Yaşayan efsanelerden birini pamuklara sarmalı ve onu fazla eleştirilerle kızdırmamalı değil mi?

Altın Kylie

Kylie Minogue geçtiğimiz günlerde yeni albümü ‘Golden’ın ilk şarkısı ‘Dancing’i görücüye çıkarttı. Melodisi itibariyle country havaları estiren bir dans şarkısı ile geri dönen Kylie, yeni görsellerinde karşımıza ahşap mekanlarda yanında gitar ve kovboy çizmeleri ile çıkınca ‘acaba bütün şarkılar country türünde mi?’ sorusunu akıllara getirdi. Kimilerine göre bu albüm ile Amerika pazarını hedef almıştı. Bana göre ise bu tarz sadece ‘Dancing’ şarkısına özel bir durum gibi gözüküyor. Kylie eminim yine hayranlarının sevdiği türde pop şarkılarını sıralamıştır. ‘Golden’ albümü 6 Nisan’da piyasaya çıkıyor. O zamana kadar çıkardığı şarkılarla albümün nasıl bir içeriğe sahip olduğunu hep beraber göreceğiz. Öte yandan bu albümle birlikte eminim ki yeni turne hazırlıkları başlamıştır. Hem eski Kylie hitleri hem de yeni albüm şarkıları eşliğinde bir görsel şölenin eli kulağında





Gripin gayet iyi.

Son albümleri ‘Nasılım biliyor musun?’ geçtiğimiz ay çıkan Gripin ile bol kahkahalı bir sohbet gerçekleştirdik. Onlarla ilgili hala ‘Bu adamlar hep mi mutsuz?’ düşünceniz varsa bu röportajı bir izleyin derim. Yeni albüm , özel hayatları , grup arasındaki ilişki ve haklarında yanlış bilinen şeyleri konuştuğumuz röportaj Hürriyet TV’de yayında.