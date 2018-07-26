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Serhat Tekin

Serhat Tekin

Kaçış

26 Temmuz 2018

Bir süre sosyal medyadan uzak kalınca insan arındığını hissediyor. Telefon ve bilgisayarın başında sosyal hesaplar arasında harcadığımız zamanlarda o kadar lüzumsuz bilgiye maruz kalıyoruz ki ister istemez o ekranın başından yorgun argın kalkıyoruz.

Hiç üstümüze vazife olmayan durumların tam ortasında yorum yaparken ya da yapmaya zorlanırken buluyoruz kendimizi. İlla bir ispat çabası içine hissettirmeden sokuluyoruz. ‘Ay yok canım ne alakası var’ demeyin. Biraz düşünün benzer pozisyonlarda kendinizi elbet bulmuşsunuzdur. Tam da bu sebepten bırakın sadece aramalara cevap vermek için kullanın telefonunuzu. Sadece işinizi halletmek için açın bilgisayarınızı. Bir süre Twitter , İnstagram ve Facebook’u gözünüz görmesin. İnanın tüy gibi hafifleyeceksiniz.

Sadece sosyal medya değil , şehir hayatı da artık insanı daraltıyor. Planını programını yapan şehir dışında hayatının geri kalanını huzur içinde yaşamanın yollarını arıyor. Mevzuya erken ayıp şu an mis gibi doğanın göbeğinde çetrefilli şehir hikayelerinden uzak yaşayanları kimileri garip karşılasa da asıl ben şu şehir hayatı içinde debelenen bizleri çaresiz buluyorum. Geçtiğimiz günlerde şehir dışına taşınan bir arkadaşımın mesajında “gülüşüm değişti” yazmasından çok etkilendim. Bir o yana bir bu yana savrulduğumuz bol kaoslu şehir hayatında kim bilir bizlerde neler değişti ve neleri unuttuk?

Yaş ilerledikçe sunulan yeniliklerin hiçbir şekilde beni kesmediğini fark ettim. ‘Zaten en güzelini en rafinesini eskiden yaşamadım mı? Bu ne ki?’ diyerek itiyorum her şeyi. Çevremde de aynı hisleri yaşadığını söyleyen kişiler olduğunu gördükçe daha çok geçmişe ışınlanmak istiyorum. Günümüzde ne insan ilişkileri ne şehir hayatı bana iyi gelmiyor. Şehirden kaçıp , negatiften uzaklaşan dostlarıma selam olsun. Şahane bir karar verdiniz.

Beni Sev

Kaçış

Sessiz sedasız yeni şarkısı “ Beni Sev”i çıkaran Hande Yener, müzik listelerine muzipçe gülüp, el sallıyor. Sözü Yıldız Tilbe, müziği ve aranjesi Devrim Karaoğlu’na ait olan “Beni Sev” mix’i Will Brierre, Mastering’i Howie Weinberg tarafından yapılmış. Şarkının remix versiyonunda ise Ümit Kuzer’in imzası var. Önceki yazılarımda İngilizce single öncesi bir sürpriz yapacağını söylediğim Yener’in ‘Beni Sev’ şarkısı insana güzel bir nefes aldırıyor. Orta tempolu , yağ gibi akan aranjesi ve üzerine Hande Yener’in kayıtsız şartsız teslim olduğumuz vokali eklenince ortaya art arda dinlenesi bir şarkı çıkmış.

Vay Be

Kaçış

Kenan Doğulu’nun 7 şarkıdan oluşan ve merakla beklediğim “ Vay Be” isimli albümünü geçtiğimiz günlerde nihayet bizlerle paylaştı. Yaza uygun, dinlerken serinleten şarkıların yer aldığı albümden ilk video Bora Uzer imzalı “Issız Ada”ya geldi. Bora ve Kenan’ın müzikal birliktelikleri hep lezzetli sonuçlar doğurmuştur. Geçmişten günümüze bu adet hiç değişmemiş ve “ Issız Ada” düzenlemesinden sözlerine insanı dansa davet eden bir şarkı olmuş. Albümden üzerine oynanacağını düşündüğüm ikinci şarkı konusunda iki tahminim var. “Boş sayfa” veya “ Dansa Kaldır” klip çekilecek ikinci şarkı adaylarım. Ben oyumu “ Boş Sayfa”dan yana kullanıyorum.

Seçkin’den ikinci şarkı.

Seçkin Süngüç ile yeni şarkısı “ Yalnızlık Kader Değil”i konuşmak üzere buluştuk. Seçkin Süngüç başarılı bir makyaj artisti ve ülkemizdeki birçok ünlünün makyajı ona emanet. O ise bütün bunların yanında “ Seçkin” olarak müzik dünyasında şarkıcılık kariyerini inşa etmek istiyor. Hem şarkıcılık kariyerinin nasıl gittiğini hem de diğer mesleği makyaj artistliği konusunda kendisi ile merak edilenleri konuştuk. Sohbetimizin tamamını Hürriyet TV’de Serhat’la Kayıttayız programında izleyebilirsiniz.

Ünlülerin makyaj artistinden yeni şarkıSerhat’la Kayıttayız ‘da bu haftanın konuğu makyaj artisti ve çiçeği burnunda şarkıcı Seçkin Süngüç oldu. Seçkin, yeni şarkısını , ünlülerle çalışma hayatını ve yeni makyaj trendlerini anlattı.
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