Justin’den biraz kişisel biraz deneysel

Justin Timberlake geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı “ Filthy”yi görücüye çıkardı. Ben şarkıyı ve video klip çalışmasını keyifli buldum. Bir kesim benim kadar hoşnut kalmamış olacak ki Justin’in sosyal medya hesabındaki yorumlarda eleştiriler art arda sıralanmış. Eleştirenler Justin’den tam olarak ne bekliyordu bilmiyorum ama bir şarkıyla koca albüme sırt çevirmek çok adil olmaz. Anladığım kadarıyla geçen yıllar ve Justin’in değişen hayatı onu artık daha çok kendi istediği müziği yapmaya doğru yöneltmiş.

“The Man Of The Woods” isimli Şubat ayında çıkacak yeni albümün ilk habercisi ve eleştiri oklarını üzerine çeken“ Filthy”nin altında Justin’in çoğu başarılı şarkısında imzası olan uzun yol arkadaşı Timbaland var. İlk dinleyişte büyük beklenti içerisine girenler hayal kırıklığına uğrayabilir ama bir şans verin derim. ‘Güzel bir kulaklıkla dinleyin’ diye boşuna ön bilgi vermemiş Justin. Var demek ki şarkıda keşfetmemizi istediği şeyler.

Benim albümde yer aldığını duyduğumda Timbaland’den sonra sevindiğim bir diğer isim Pharrell. O da tıpkı Justin gibi değişik şeyler denemekten korkmayan bir müzik adamı. İki maceraperestin bu yeni albümdeki birlikteliğini heyecanla bekliyorum.

Justin bu albümün kişisel bir albüm olduğunu söylemiş. Eşi ve çocuğu ilham kaynağı olmuş yapım sürecinde. 1 dakikalık albüm ile alakalı tanıtımda kulağıma çalınan melodilerden anlıyorum ki klasik sevdiğimiz Justin örnekleri yanı sıra kendi istediği ve daha önce şarkılarında rastlamadığımız şeylere de şahit olacağız sanırım.

Albüm ile aynı adı taşıyan dünya turnesinin biletleri satışa çıkmış. Nasıl bir gösteri hazırladığını şahsen merak ediyorum. Ve inşallah uğrayacağı şehirlerin arasına İstanbul dahil olur. 16 yeni Justin şarkısı ile Şubat ayında buluşmaya hazırlanırken, “ Filthy” şarkısını beğenmeyenler bu arada biraz alışmaya çalışsın.

BEŞİNCİ MEVSİM

Murat Güneş’in yarın Yonca Lodi ile birlikte seslendirdiği “ Beşinci Mevsim “ isimli şarkısı dinleyiciler ile buluşuyor. Şarkının video klip çalışmasında Murat ile birlikte Yaşar , Aynur Aydın , Aydilge, Özgün ve Yonca Lodi bir toplu terapide karşımıza çıkıyor. Ben fikri çok sevdim. İzlemesi gayet keyifli bir video olmuş. Düz fon önünde çekilen kliplerden sonra böyle enteresan fikirlerin daha çok olması dileğimizi yeri gelmişken bir uçuralım.

Dinlediğiniz ve sevdiğiniz şarkılardan birinde mutlaka Murat Güneş imzası vardır. Başarılı bir söz yazarı ve besteci olan Güneş , şimdi kaleminden dökülenleri bizlere kendi sesinden sunuyor. ‘Beşinci Mevsim’ kendisinin ikinci single çalışması. Şu karmaşık müzik dünyasında sakin , sessiz , iyi niyetinden hiç bir şey kaybetmeden durabilenlerden biri olan Murat’a bu yeni şarkısında Yonca Lodi güçlü vokaliyle eşlik ediyor. Murat ile iki albümde şarkılarımızın kardeş kardeş yer almışlığı vardır. Bu yüzden kendisinin yeri bir başkadır bende. Yeni hitleri ve solo şarkılarının bol olması dileğiyle yarın çıkacak ‘Beşinci Mevsim’ şarkısını dinleyip, klip çalışmasına bir göz atın derim.

BETÜL DEMİR İLE HER TELDEN

Betül Demir ile evinde buluşup her telden sohbet ettik. Son günlerde radyolarda sıkça duyduğum “ Meşgul” şarkısının video klip çalışması hakkında merak ettiklerimi sordum. Müzik listeleri tartışmaları hakkında yorumunu dinledim. Kariyeri konusunda ilk başlarda neleri yanlış yaptığını ve şu an nasıl bir değişim içerisinde olduğunu masaya yatırdık. Neden kendini camiadaki arkadaşlıklardan uzak tuttuğunun cevabını öğrendim. Tüm cevapları “Serhat’la Kayıttayız” programında izleyebilirsiniz. Şu zamana kadar kafanızda “ Betül Demir çok soğuk ve mesafeli’’ yargınız varsa bunu kıracağınız bir röportaj izlemeye hazır olun.