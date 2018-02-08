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Serhat Tekin

Serhat Tekin

Gözlerin Ardında

8 Şubat 2018

Özgün, yorumcu ve müzisyen kimliği ile müzik dünyasında bana göre çok başka bir yerdedir.

Her şeyden önce efendi bir kişiliktir. Kimseyle bir alıp veremediği yoktur. Yaptığı işleri pompalama ihtiyacı hissetmez çünkü radyo ve televizyonlarda yeri hep hazırdır. Dinleyici tarafından kabul görmüş, şahsına münhasır sevilen bir müziği vardır. Müzikal kimliği gibi aile hayatı da takdire şayandır. Hem iyi bir eş hem de iyi bir babadır. Tüm bunlara disiplinli bir spor hayatı da eklenince ‘Daha ne olsun?’ demeden edemiyor insan.

 

Şimdi “Gözlerin Ardında” isimli tiyatro oyununda karşımıza çıkıyor Özgün. Geçtiğimiz Pazartesi günü Süzer Plaza'daki Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de oyunun basın galası gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde tiyatro seyircisi ile buluşacak olan Kemal Başar tarafından yönetilen, Nava Semel'in dünyaca ünlü eseri  “Gözlerin Ardında”da sevilen şarkılarını akustik formatta seslendirecek olan Özgün, aynı zamanda oyunculuğuyla da ilk kez tiyatro izleyicisinin karşısına çıkacak. 

Gözlerin Ardında
 

Down Türkiye ile işbirliği içerisinde sosyal sorumluluk projelerine destek veren Özgün, aynı zamanda bir  farkındalık projesi olan oyunda, down sendromlu oğlu doğduktan sonra herkes tarafından yalnız bırakılan anneyi oynayan Eda Kandulu ile aynı sahneyi paylaşıyor. 

 

Dolu dolu geçen müzik kariyeri ve aile hayatının içinde canla başla gönüllü olarak katıldığı farkındalık yaratan işlere attığı imzadan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Müzikali İstanbul’da izlemek isteyenler 17 Şubat'ta Duru Tiyatro, 22 Şubat, 8 ve 30 Mart'ta ise Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de yerlerini şimdiden ayırtabilirler.

 

Yasemin Mori asıl şimdi estirecek

 

Yasemin Mori’nin yeni albümü “ Estrella” geçtiğimiz günlerde çıktı. Önceki Yasemin Mori albümlerinden farklı tınlayan bir çalışma olmuş. Bu değişikliği ben gayet sevdim. Yasemin yeni kararlar almış ve bunları tek tek uygulamaya başlamış bile. Bu albüm o kararların ilk sinyallerini zaten veriyor. Eleştirenler her zaman olduğu gibi yine mevcut. O çok rahat ve mutlu. Hepsine verilecek cevapları hazır.

Gözlerin Ardında
 

Ben kendisiyle ilk röportajı 2012 yılında “ Deli Bando” albümü çıktığında yapmıştım. O zamanlarla şu an karşımda oturan Yasemin Mori arasındaki farkı ağzını açtığı ilk saniyeden itibaren hissettim. Yaydığı enerjisi , hayata ve kendisine bakışı tamamen değişmiş. “ Kendimi koyduğum kutudan çıkarttım” diyerek başlıyor bu değişimin hikayesini anlatmaya. Yasemin Mori ile yaptığımız röportajı Hürriyet TV’de “ Serhat’la Kayıttayız” programında izleyebilirsiniz.

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