Bedük kayıtlarını Londra’da yaptığı FlashForward albümünü 20 Nisan’da hem ülkemizde hem de Avrupa’da piyasaya çıkartıyor.

Bedük’ün 10 şarkıdan oluşan yeni albümünün Gravity ve We Dance isimli 2 şarkısı geçtiğimiz günlerde dijital ortamda görücüye çıkmıştı. Ben bu iki şarkıyı duyunca yeni albümün tamamı için oldukça heyecanlandım. Bedük yine yapmış yapacağını. Umarım bu çalışma ile ülkemiz haricinde yurtdışında da güzel başarılara imza atar.





İlk klip Gravity parçasına çekilmiş. Yine yaratıcılık konusunda enteresan bir iş çıkarmıştır diye düşünüyorum. Bunu klip çıkınca hep beraber göreceğiz. Albümde ayrıca hepimizin özellikle eğlenceli klip çalışması ile sevdiğimiz Automatik şarkısının çıkışının 10. yılı olması sebebiyle parçanın 2018 versiyonu Automatik X de yer alıyor. Azimli ve yenilikçi duruşuyla müzik dünyasında başka bir yerde durduğunu düşündüğüm Bedük , yeni albümü FlashForward ile Avrupa müzik dünyasında neler yapacak zamanlara göreceğiz. Londra’da müzikseverlere albümün ilk konserimi veren müzisyenin Türkiye’deki konserini merakla bekliyorum.

Bi Gülüşü

Zeynep Dizdar’ın yeni şarkısı “ Bi Gülüşü” geçen hafta piyasaya çıktı. Söz ve müziği Aras Demirci ve Faruk K'ya, düzenlemesi Atınç Tombak’a ait şarkıda Zeynep Dizdar günümüz müziğine sadık kalmaya devam etmiş.

Dizdar her zaman üretimde olan fakat göz önünde olmayı tercih etmeyen biri. Bu seçim onun inzivaya çekildiği izlemini verse de o yeni şarkılarını ara vermeden dinleyicisiyle paylaşan bir şarkıcı. Birçok hit şarkıya sahip olan Dizdar’ın bundan sonraki projesinde bu şarkıları yeniden yeni jenerasyonla buluşturması taraftarıyım. Tek isteğim bunu yaparken remix mantığından çok, şarkıların akustik , canlı enstrümanlarla aslına sadık kalan düzenlemelerle yeniden hayata geçmesi.











“Vazgeç Gönül” , “ Zehir Gibi” , “ İlle de sen” , “Yok yok “ gibi hit olmuş şarkılarının yeniden farklı heyecanlarla okunması eminim ticari açıdan da çok nokta atışı bir iş olur. Zeynep Dizdar’ın vokalini sevenler yeni şarkısı “ Bi gülüşü” ile hasret giderirken , eminim Dizdar’ın cephesinde üretim yine tam gaz devam ediyordur. Ben yine de şu eski şarkılarını yeniden gündeme getirmesi fikrine bir eğilmesini isterim. Sonuçtan her iki taraf memnun kalacak.

Buray ile pozitif bir sohbet

Buray ile geçtiğimiz hafta buluştuk. Ekrandan yansıyan pozitif enerji yakından 2 misli fazla. İşinde gücünde keyifli bir müzik adamı Buray. Şu sıralar hem konserlerini veriyor hem de yeni çıkaracağı albümün hazırlıklarına devam ediyor. Haziran ayı gibi çıkması planlanan albümde hem klasik Buray’ı hem de Buray’ın kendi istediği şarkıları duyacakmışız. Sürprizlerin olacağını düşünüyorum ama kendisinin bu konuda ağzı oldukça sıkı.

90’lı yılların şarkılarının sıcak , samimi havasını günümüzün yeni şarkıcıları arasında yansıtabilen tek isim Buray. Müziğinde öyle güzel bir denge kurmuş ki dinlediğiniz şarkıları çok eskiden beri biliyormuşsunuz hissi veriyor. Sıcaklık ve samimiyet konusunda bu yüzden Buray’ın söylediği şarkılar piyasadaki diğer işlere göre bir tık önde.

Kendisiyle yaptığım sohbeti izlerken yüzünüzde kocaman bir gülümseme oluşacak çünkü Buray her şart ve koşulda pozitif kalabilmeyi başarabilmiş ender insanlardan. “Serhat’la Kayıttayız”ın yeni bölümünde sohbetimizin tamamını Hürriyet TV’den izleyebilirsiniz.