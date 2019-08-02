Esin’le dansa var mısın?

‘Beni çok heyecanlandıran ve içime sinen bir şarkı yaptım. Dinleyince sen de çok seveceksin’ demişti Esin İris geçtiğimiz ay konuştuğumuzda. Tahmini doğru çıktı. Dinler dinlemez ne demek istediğini iyi anladım. Yeni şarkısı ‘ Dans edelim mi ‘ ters köşe gayet güzel bir çalışma olmuş.
Esin , ‘ Yeter biraz nefes almak istiyorum ‘ dercesine ezberden uzak, kafasına estiği gibi hareket etmiş. Zaten Esin’in diğer işlerine baktığımızda tek bir türde sıkışıp kalmadığını net bir şekilde görebilirsiniz. Her türün gerekliliklerini kolaylıkla yerine getirebilen İris’in üzerinde yaptığı hiç bir müzik türü sırıtmıyor.
'Dans Edelim Mi? 'nin sözleri Esin İris'e, bestesi Esin İris ile bas gitarist Orhan Akın ve Belçika'da yaşayan Türk prodüktör Ozan Bozdağ'a ait. Elektronik semalarda gezmek istemiş bu sefer Esin. Gayet güzel olmuş. Şarkının bestesinde imzası olan Ozan Bozdağ, Belçika'daki çalışmalarının yanı sıra Türkiye'de yer aldığı ilk proje olan 'Dans Edelim Mi?'nin aynı zamanda prodüktörlüğünü de üstlenmiş. Klibinden şarkıya tertemiz bir iş olmuş. Esin’in bundan sonraki hamlesini heyecanla bekliyorum. Bu kış daha çok şaşırtacak gibi geliyor.
AYNEN DEVAM EMİR
Emir yaz bitmeden Akdeniz havası estiren yeni şarkısı ‘ Aynen Devam’ı çıkarttı. Şarkı aslında uzunca bir süredir Emir’in cebinde bekliyordu. Araya başka tekliler alarak ufak bir rötarla şarkıyı dinleyicisi ile paylaşan Emir, yaza yakışır bir şarkı armağan etmiş.
Şarkının künyesine baktığımızda sözlerin Emir’e , müziğin New York çıkışlı alternatif rock grubu Firewater grubunun basçısı Todd Ashley , düzenlemenin ise Celil Yavuz’a ait olduğunu görüyoruz.
Sıcacık yaz havası estiren , alttan tatlı tatlı gaz veren sözleri ile gayet güzel bir şarkı olan ‘ Aynen Devam’ın video klip çalışması verdiği hisse uygun olarak eğlenceli dost meclisine sahne olmuş. Murad Küçük tarafından, Emir’in memleketi Cunda’da çekilen klipte Emir’in çocukluğunun geçtiği sokaklara ve deniz kıyısında arkadaşlarıyla birlikte vur patlasın çal oynasın anlarına tanık oluyoruz.
Emir müzik kariyerinde yaptığı şarkılarla öncelikle radyoların çok sevdiği bir isim. Bu oldukça önemli bir artı. Radyo’nun sevmediği isimin kitleleri yakalaması bir tık daha zor oluyor. İddiasız duruşu altında aslında her zaman bir iddiası olan Emir , araştırmacı yapısı , nabzı iyi tahlil edişi ile müzik dünyasının çalışkan isimleri arasında yer aldı. ‘ Aynen Devam ‘ yaz aylarında oluşturduğunuz müzik listesinde eller havaya kategorisindeki yerini rahatlıkla alabilir.
AUTOTUNE ZEHİRLENMESİ
Son zamanlarda ülkemizde çıkan rap şarkılarının hemen hepsinin autotune’dan geçmiş olması sizi sıkmadı mı? Aynı matematik üzerinden hareketle art arda çıkan şarkıların birbirinin tekrarı gibi tınlaması bence artık kabak tadı verdi.
‘Pop bitti yaşasın rap ‘ diyen tayfaya böyle giderse rapten de bu millet çabuk sıkılır demek lazım. Kimin kim olduğunu ayırt etmek şu son tabloda mümkün değil. Bunun bir racon olduğu aşikar ama yurt dışındaki örneklerinde insanların kendilerine has özelliklerle, yaptıkları vokal numaraları ile birbirlerinden ayrıldıklarını , şahsına münhasır olduklarını görmek mümkün.
Ülkemizdeki örneklerde ver coşkuyu şeklinde dayatılan autotune’un bir yerden sonra sıktığını söylemek yanlış olmaz. Buradan yeni arkadaşlara minik bir mesaj verelim , biraz efor sarf edip, yaratıcı olun yoksa o autotune bir yerden sonra hiç bir işe yaramaz ve sizi kurtarmaz.
Esin’le dansa var mısın?
‘Beni çok heyecanlandıran ve içime sinen bir şarkı yaptım. Dinleyince sen de çok seveceksin’ demişti Esin İris geçtiğimiz ay konuştuğumuzda. Tahmini doğru çıktı. Dinler dinlemez ne demek istediğini iyi anladım. Yeni şarkısı ‘ Dans edelim mi ‘ ters köşe gayet güzel bir çalışma olmuş.
Esin , ‘ Yeter biraz nefes almak istiyorum ‘ dercesine ezberden uzak, kafasına estiği gibi hareket etmiş. Zaten Esin’in diğer işlerine baktığımızda tek bir türde sıkışıp kalmadığını net bir şekilde görebilirsiniz. Her türün gerekliliklerini kolaylıkla yerine getirebilen İris’in üzerinde yaptığı hiç bir müzik türü sırıtmıyor.
'Dans Edelim Mi? 'nin sözleri Esin İris'e, bestesi Esin İris ile bas gitarist Orhan Akın ve Belçika'da yaşayan Türk prodüktör Ozan Bozdağ'a ait. Elektronik semalarda gezmek istemiş bu sefer Esin. Gayet güzel olmuş. Şarkının bestesinde imzası olan Ozan Bozdağ, Belçika'daki çalışmalarının yanı sıra Türkiye'de yer aldığı ilk proje olan 'Dans Edelim Mi?'nin aynı zamanda prodüktörlüğünü de üstlenmiş. Klibinden şarkıya tertemiz bir iş olmuş. Esin’in bundan sonraki hamlesini heyecanla bekliyorum. Bu kış daha çok şaşırtacak gibi geliyor.
AYNEN DEVAM EMİR
Emir yaz bitmeden Akdeniz havası estiren yeni şarkısı ‘ Aynen Devam’ı çıkarttı. Şarkı aslında uzunca bir süredir Emir’in cebinde bekliyordu. Araya başka tekliler alarak ufak bir rötarla şarkıyı dinleyicisi ile paylaşan Emir, yaza yakışır bir şarkı armağan etmiş.
Şarkının künyesine baktığımızda sözlerin Emir’e , müziğin New York çıkışlı alternatif rock grubu Firewater grubunun basçısı Todd Ashley , düzenlemenin ise Celil Yavuz’a ait olduğunu görüyoruz.
Sıcacık yaz havası estiren , alttan tatlı tatlı gaz veren sözleri ile gayet güzel bir şarkı olan ‘ Aynen Devam’ın video klip çalışması verdiği hisse uygun olarak eğlenceli dost meclisine sahne olmuş. Murad Küçük tarafından, Emir’in memleketi Cunda’da çekilen klipte Emir’in çocukluğunun geçtiği sokaklara ve deniz kıyısında arkadaşlarıyla birlikte vur patlasın çal oynasın anlarına tanık oluyoruz.
Emir müzik kariyerinde yaptığı şarkılarla öncelikle radyoların çok sevdiği bir isim. Bu oldukça önemli bir artı. Radyo’nun sevmediği isimin kitleleri yakalaması bir tık daha zor oluyor. İddiasız duruşu altında aslında her zaman bir iddiası olan Emir , araştırmacı yapısı , nabzı iyi tahlil edişi ile müzik dünyasının çalışkan isimleri arasında yer aldı. ‘ Aynen Devam ‘ yaz aylarında oluşturduğunuz müzik listesinde eller havaya kategorisindeki yerini rahatlıkla alabilir.
AUTOTUNE ZEHİRLENMESİ
Son zamanlarda ülkemizde çıkan rap şarkılarının hemen hepsinin autotune’dan geçmiş olması sizi sıkmadı mı? Aynı matematik üzerinden hareketle art arda çıkan şarkıların birbirinin tekrarı gibi tınlaması bence artık kabak tadı verdi.
‘Pop bitti yaşasın rap ‘ diyen tayfaya böyle giderse rapten de bu millet çabuk sıkılır demek lazım. Kimin kim olduğunu ayırt etmek şu son tabloda mümkün değil. Bunun bir racon olduğu aşikar ama yurt dışındaki örneklerinde insanların kendilerine has özelliklerle, yaptıkları vokal numaraları ile birbirlerinden ayrıldıklarını , şahsına münhasır olduklarını görmek mümkün.
Ülkemizdeki örneklerde ver coşkuyu şeklinde dayatılan autotune’un bir yerden sonra sıktığını söylemek yanlış olmaz. Buradan yeni arkadaşlara minik bir mesaj verelim , biraz efor sarf edip, yaratıcı olun yoksa o autotune bir yerden sonra hiç bir işe yaramaz ve sizi kurtarmaz.