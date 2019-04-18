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Serhat Tekin

Serhat Tekin

En uzak yakın

18 Nisan 2019

Oyuncu Goncagül Sunar, ilk albümü ‘En uzak yakın’ı geçtiğimiz günlerde çıkardı.

Onu yakından takip edenler geçmiş yıllarda ilk yaptığı şarkıları kendi web sitesinden ve artık tarihe karışmış olan myspace adresinden dinleme olanağına sahipti.  Dinlediğimde bana hep Tori Amos ve PJ Harvey havaları estiren Goncagül Sunar’ın müziği umarım bu ilk albümü ile daha geniş kitlelere ulaşır. Sadece oyuncu olarak tanıyanlar yaptığı müziğini dinleyince onu bir başka sevecek diye düşünüyorum.

8 şarkının yer aldığı ‘ En uzak yakın ‘ albümündeki söz ve besteler Goncagül Sunar’ın kendisine ait.  “Derdim iyi müzik yapmak, şarkı yazmak ve şarkı tasarlamak. Uzun emek ve yaratım sonucu kendime ait olan şarkıları söylemekti” diyen Sunar , albümden ilk video klip çalışmasını sözü ve müziği kendisine , düzenlemesi Caner Karamukluoğlu’na ait olan ‘ Nerdeydin ‘ şarkısına Diyar Şahin ve Emre Soydaş yönetmenliğinde çekmiş. Bir kulak verin beğeneceksiniz.

AŞK SENİN NEYİNE

90’lı yılları dibine kadar benim gibi yaşayanların gönlünde Nalan’ın yeri bir başkadır. İstanbul gece hayatının nezih ve güzel olduğu , seçeneklerin gırla sunulduğu zamanlarda Nalan her zaman izleyicisi en çok olan şarkıcıların başında geliyordu. ‘ Haydi Nalan’a gidiyoruz ‘ diye evden çıkıp az eğlenip efkarlanmadık. Nalan müzikal kariyeri boyunca hep şarkı söyleyip üreten tayfadan oldu. Art arda çıkardığı şarkılar nokta atışı olup dillere düştü. Kendisi için piyasadan uzak kaldı denilse de bence belirli aralıklarla her zaman üretimde olmaya devam etti. Zamanı kendi tarzı ile yoğurup dinleyicisini her daim mutlu etmesini bildi.

Şimdi yeni albümü ile tekrar aramızda olan Nalan’ı yeniden dinlemek pek keyifli geldi. İlk çıkış şarkısı unutulmaz Nalan hitlerinden olan ‘Yaralandım’ın yeni versiyonu olmuş. Albümde bu şarkının hem house hem de Kutsi ile yapılmış düet hali var. Klip tercihlerini Kutsi ile yaptığı düetten yana kullanmışlar. Ben house versiyonuna çekilseydi daha iyi olurdu çünkü bu şarkı düet olunca eski büyüsünü kaybetmiş gibi. ‘Yaralandım’da Nalan’ın baştan sona can acıtan , kalp sızlatan okumasına alışmış biri olarak başka bir ses ile birlikte duyunca o hissi tekrar yakalayamadım.

Albüm ile aynı ismi taşıyan ‘ Aşk senin neyine ‘ ve ‘Kendi düşen ağlamaz ‘ benim albümde en çok sevdiklerim arasında. Nalan iyi ki yeniden aramızda ve aralıksız üretime devam eder.

OLAYLARA GEL

Sibel Tüzün yeni şarkısı ‘ Olaylara gel ‘ ile yaz ayının kendisi için oldukça hareketli geçeceğinin sinyalini vermiş gözüküyor. Sözü ve müziği Sadettin Dayıoğlu’na ait olan Olaylara Gel’in düzenlemesini Aytun Gelgin yapmış. Şarkının remix versiyonu ise Hakan Caneroğlu'na ait. Sibel Tüzün’e gitarda Aytun Gelgin, bas gitarda Levent Candaş, davulda Serkan Ayman,  klavyelerde Cengiz Baltepe eşlik ediyor.

Ben şarkıyı dinledikten sonra düzenlemede Tüzün’ün yıllar önce Eurovision’da ülkemizi temsil ettiği ve benim pek sevdiğim ‘Süper Star’ın tatlarını aldım. Biraz retro biraz disco harmanlanıp Sibel Tüzün’ün kadife vokaliyle birleşince keyifli bir dans şarkısı çıkmış ortaya. ‘Olaylara Gel’ şarkısının video klip çalışması Ebru Erkman tarafından hazırlanmış.

Rengarenk görüntülere sahne olan videoda Sibel Tüzün’ün yıllara resmen kafa atmış olduğunu bir kez daha görüyoruz. Enerjisinden ve güzelliğinden hiç bir şey kaybetmeyen Tüzün , yeni şarkıdan yeni şarkıya kendini dondurmuş adeta. Tüzün’ün bu şarkıdan sonraki çalışmasının ne olacağını bilmiyorum ama kendisinden akustik, orta tempolu ve slow şarkılardan oluşan bir albüm beklediğimi buradan kendisine iletiyorum.

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