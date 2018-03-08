Edis ile anı yaşa

Edis’in merakla beklenen ‘An’ isimli albümü çıktı. Art arda çıkardığı başarılı şarkıların ardından bir albüm çıkartması artık farz olmuştu. O ‘An’ geldi ve albüm dinleyici ile buluştu.

Yapım aşamasında kendisiyle ara ara konuştuğumuzda bu albüm için çok kafa patlattığını, tüm konsantrasyonunu şarkılara verdiğini söylüyordu. Nakış gibi işledi albümü desem yeridir. Şarkı sözlerinde 1 kelime için uzunca 1 ay düşünecek kadar üzerine titredi bu çalışmanın. Uykusuz geceler , sancılı saatler yerini albümün çıkışı ve gelen olumlu eleştiriler ile Edis’in yüzünde gururlu bir gülümsemeye bıraktı. İlk şarkısı ‘Benim Ol’un ilk röportajlarından birini beraber yapmıştık. O zamanlar bana anlattığı hayallerini , isteklerini bu albümde eksiksiz yerine getirdiğini görmek mutluluk verici.

‘An’ birçok değerli müzisyen ve aranjörü içinde barındıran bir albüm. Genelde farklı aranjörlerin yer aldığı albümler dinlendiğinde her zaman bir bütünlük hissi vermez ve karmaşık olur. Edis’in albümünde bu öyle olmamış. Farklı aranjörlerden çıkan şarkılar, baştan sona bir bütünlüğü olan , akıp giden bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor.

Ozan Çolakoğlu , Osman Çetin , Mustafa Ceceli , Gürsel Çelik , Ozan Bayraşa aranjeleri , Yasemin Mori düeti ve bir adet Erkin Koray şarkısının yeni yorumu ile harika bir iş çıkarmış ortaya Edis. Pop gibi pop dediğimiz çalışmalardan. Her şey kıvamında ve en ince detayına kadar düşünülmüş.

‘An’ albümünün ilk video klip çalışması söz ve müziği Edis’e , düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait olan ‘Roman’ şarkısına geldi. Murat Joker yönetmenliğinde çekilen klip tıpkı albüm gibi çok şık olmuş.

Edis şarkılarını sadece bu topraklar için yapmıyor hissi veriyor bana. Dünyayı düşünüp müziğini ortaya koyuyor. Alttan alttan yurt dışı işlerini de yürüttüğüne emin olduğum Edis’in bu kafada devam edeceğini bildiğim için , bundan sonra yapacağı işler beni daha çok heyecanlandırıyor. Bu albüm ile birlikte vereceği konserlerin sürprizli olacağı kanaatindeyim.

Berksan ile sohbetteydik.

Bu hafta Berksan ile yeni şarkısı ‘Ben’i konuşmak üzere buluştuk. Kendisini yıllardır tanırım. Yüzünden gülümseme hiç eksik olmaz. Her şart ve koşulda olayları pozitif açıdan ele almayı seçmiştir. Yıllardır müzik dünyasının içinde hem kendine hem de diğer şarkıcılara verdiği şarkılarla üretimine devam edip, sektörün hengamesinden uzak kalmıştır.

Yeni şarkı ‘Ben’ Berksan’ın dinlemeyi çok sevdiğiniz slowlarından biri olarak diskografisinde yerini alıyor. Düzenlemesi gayet batı ve güncel tınlayan şarkının aranjesi, aynı zamanda Berksan’ın kardeşi olan Turaç Berkay Özer’e ait. Yakın zamanda Güneydoğu’da konserler vermek ve oradaki sevenleri ile buluşmak istiyor Berksan. Kafasında büyük konser planları varmış. Yıllardır yapmak istediği bir diğer proje ise gitar ve perküsyon eşliğinde türkülerimizi yorumlamak. Bunu yaparken kimseyi üzmek istemediğini de ekliyor.

Nil Burak yakın zamanda iki yeni Berksan şarkısı ile geri dönecekmiş. Kayıtlar yapılmış. Berksan Nil Burak sevenlerin bu iki şarkıyı çok beğeneceğini söylüyor. Berksan ile sohbetimizi ve diğer konuştuklarımızın tamamını Hürriyet TV’de ‘Serhat’la Kayıttayız’ programında izleyebilirsiniz.