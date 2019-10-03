Bu haftanın şarkısı, işin mutfağında üreten bir isim olan Melda Gürbey’den geliyor. Yolun henüz başında olmasına rağmen şarkıları geniş kitlelerle hızlıca buluşan Melda, emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
Bugüne kadar Bengü (Geçmiş Olsun, Neden, Günaydın), Tuğba Yurt (Yine Sev Yine, Masal) ve Hande Ünsal (Oyna Oyna, Nerdesin) başta olmak üzere pop müziğin önde gelen isimlerine verdiği hit şarkılarla başarı elde eden ve Sinan Akçıl ile yaptığı "Demesinler" isimli düet şarkıyla adını geniş kitlelere duyuran Melda; ilk single çalışması “Düşlerinde Özgürsün”ü geçtiğimiz günlerde dinleyici ile buluşturdu.
Sözleri Melda’ya, müziği Nurettin Çolak ve Melda’ya ait olan çalışmanın düzenlemesinde ise yine Nurettin Çolak imzası görüyoruz. Nurettin Çolak ile yapılan müzikal beraberlik ortaya derli toplu bir elektronik pop şarkısı çıkarmış. Diğer isimlere verdiği pop şarkılarından bağımsız olarak günümüz pop arenasında kendi istediği tarzda bir şarkı ile çıkış yapmasını cesur bulduğum Melda , söz yazarı ve besteci olarak skalasının geniş olduğunu bu şarkı ile göstermek istemiş. Autotune olayı şarkı gereği öne çıkarılsa da Melda’nın vokalini duru bir şekilde dinlemek isteyenler sosyal medya ortamında yaptığı coverları dinleyebilir. Bu hafta yeni bir tat denemek isteyenlere Melda’nın Nurettin Çolak ile yaptığı ‘Düşlerinde Özgürsün’ü tavsiye ediyorum.
YAŞASIN ARABESK
Bu haftanın sürprizi Ufuk Yıldırım’ın ‘ Yaşasın Arabesk’ isimli albümü oldu. 90’lı yıllardan günümüze yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de ön plana çıkan Ufuk Yıldırım, efsane Vitamin grubu ve Ercan Saatçi ile yaptığı çalışmalarla kült olmuş bir çok işe imza atmıştı. Kendisini özellikle İzel ile düet yaptığı ‘ Sus’ şarkısındaki dikkat çeken nağmeleri ile hiç unutmadığım Yıldırım, bu nağmeleri bolca duyacağımız bir albüm ile karşımıza çıkıyor. ‘ Yaşasın Arabesk’ isimli yeni çalışmanın kendisi için biçilmiş bir kaftan olduğunu düşünüyorum.
Garo Mafyan bestesi Affetmedim Kendimi, Ufuk Yıldırım & Ercan Saatçi ortak yapımı Bebeğim, Kayahan imzalı Gönül Sayfam, Onno Tunç & Sezen Aksu eseri Kurşuni Renkler albümde yer alan parçalardan. Aynı zamanda solo kariyerinde seslendirdiği ve o zamanlar da çok sevilen ‘Çabuk gel annem’ isimli şarkı bu albümün konseptine uygun bambaşka bir hale bürünmüş şekilde karşımıza çıkıyor. Şarkı seçimlerini nokta atışı bulduğum albüm, Ufuk Yıldırım’ın nağmeleri ile efkara davetiye çıkartıyor.
Albümden ilk klip Burak Kut ile dinleyip sevdiğimiz ve 90’lı yılların imza slow şarkılarından biri olan Ufuk Yıldırım ve Ercan Saatçi imzalı ‘ Bebeğim ‘ şarkısına çekilmiş. Baştan sona şarkı atlamadan dinlenecek sağlam bir konsept albüm olan ‘ Yaşasın Arabesk’in Ufuk Yıldırım’ın arabesk severler ve özellikle genç kitle ile buluşmasında önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum.
SERTAB’IN MÜZİKALİ
Son yıllarda izlediğim ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım konserlerden bir tanesi ‘ Sertab’ın müzikali’ idi. Şarkı seçiminden sahne düzenine, danslarından şaşırtıcı detaylarına sizi kendisine hayran bırakan bu müzikal şölen, yenilenmiş haliyle bu ay tekrar izleyici ile buluşacakmış.
Sertab Erener’in “120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi” sloganı ile 3 yıldır kapalı gişe sergilenen 'Sertab'ın Müzikali'nde klasikler ve yeni şarkılar Sertab Erener'in alıp götüren sesi ve Beyhan Murphy’nin yenilenen koreografisiyle tekrar izlemesi keyifli bir hal almış. Bu şölen her detayı bir yana sadece ‘ Everyway that I can’in efsane showu için bile izlenir. Tekrar tekrar gitmekten bıkmadığım , her gidişimde başka bir heyecan duyduğum ‘Sertab’ın müzikali’ni hala izlemediyseniz bu sefer kesinlikle kaçırmamanız lazım.
Düşlerinde Özgürsün
Bu haftanın şarkısı, işin mutfağında üreten bir isim olan Melda Gürbey’den geliyor. Yolun henüz başında olmasına rağmen şarkıları geniş kitlelerle hızlıca buluşan Melda, emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
Bugüne kadar Bengü (Geçmiş Olsun, Neden, Günaydın), Tuğba Yurt (Yine Sev Yine, Masal) ve Hande Ünsal (Oyna Oyna, Nerdesin) başta olmak üzere pop müziğin önde gelen isimlerine verdiği hit şarkılarla başarı elde eden ve Sinan Akçıl ile yaptığı "Demesinler" isimli düet şarkıyla adını geniş kitlelere duyuran Melda; ilk single çalışması “Düşlerinde Özgürsün”ü geçtiğimiz günlerde dinleyici ile buluşturdu.
Sözleri Melda’ya, müziği Nurettin Çolak ve Melda’ya ait olan çalışmanın düzenlemesinde ise yine Nurettin Çolak imzası görüyoruz. Nurettin Çolak ile yapılan müzikal beraberlik ortaya derli toplu bir elektronik pop şarkısı çıkarmış. Diğer isimlere verdiği pop şarkılarından bağımsız olarak günümüz pop arenasında kendi istediği tarzda bir şarkı ile çıkış yapmasını cesur bulduğum Melda , söz yazarı ve besteci olarak skalasının geniş olduğunu bu şarkı ile göstermek istemiş. Autotune olayı şarkı gereği öne çıkarılsa da Melda’nın vokalini duru bir şekilde dinlemek isteyenler sosyal medya ortamında yaptığı coverları dinleyebilir. Bu hafta yeni bir tat denemek isteyenlere Melda’nın Nurettin Çolak ile yaptığı ‘Düşlerinde Özgürsün’ü tavsiye ediyorum.
YAŞASIN ARABESK
Bu haftanın sürprizi Ufuk Yıldırım’ın ‘ Yaşasın Arabesk’ isimli albümü oldu. 90’lı yıllardan günümüze yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de ön plana çıkan Ufuk Yıldırım, efsane Vitamin grubu ve Ercan Saatçi ile yaptığı çalışmalarla kült olmuş bir çok işe imza atmıştı. Kendisini özellikle İzel ile düet yaptığı ‘ Sus’ şarkısındaki dikkat çeken nağmeleri ile hiç unutmadığım Yıldırım, bu nağmeleri bolca duyacağımız bir albüm ile karşımıza çıkıyor. ‘ Yaşasın Arabesk’ isimli yeni çalışmanın kendisi için biçilmiş bir kaftan olduğunu düşünüyorum.
Garo Mafyan bestesi Affetmedim Kendimi, Ufuk Yıldırım & Ercan Saatçi ortak yapımı Bebeğim, Kayahan imzalı Gönül Sayfam, Onno Tunç & Sezen Aksu eseri Kurşuni Renkler albümde yer alan parçalardan. Aynı zamanda solo kariyerinde seslendirdiği ve o zamanlar da çok sevilen ‘Çabuk gel annem’ isimli şarkı bu albümün konseptine uygun bambaşka bir hale bürünmüş şekilde karşımıza çıkıyor. Şarkı seçimlerini nokta atışı bulduğum albüm, Ufuk Yıldırım’ın nağmeleri ile efkara davetiye çıkartıyor.
Albümden ilk klip Burak Kut ile dinleyip sevdiğimiz ve 90’lı yılların imza slow şarkılarından biri olan Ufuk Yıldırım ve Ercan Saatçi imzalı ‘ Bebeğim ‘ şarkısına çekilmiş. Baştan sona şarkı atlamadan dinlenecek sağlam bir konsept albüm olan ‘ Yaşasın Arabesk’in Ufuk Yıldırım’ın arabesk severler ve özellikle genç kitle ile buluşmasında önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum.
SERTAB’IN MÜZİKALİ
Son yıllarda izlediğim ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım konserlerden bir tanesi ‘ Sertab’ın müzikali’ idi. Şarkı seçiminden sahne düzenine, danslarından şaşırtıcı detaylarına sizi kendisine hayran bırakan bu müzikal şölen, yenilenmiş haliyle bu ay tekrar izleyici ile buluşacakmış.
Sertab Erener’in “120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi” sloganı ile 3 yıldır kapalı gişe sergilenen 'Sertab'ın Müzikali'nde klasikler ve yeni şarkılar Sertab Erener'in alıp götüren sesi ve Beyhan Murphy’nin yenilenen koreografisiyle tekrar izlemesi keyifli bir hal almış. Bu şölen her detayı bir yana sadece ‘ Everyway that I can’in efsane showu için bile izlenir. Tekrar tekrar gitmekten bıkmadığım , her gidişimde başka bir heyecan duyduğum ‘Sertab’ın müzikali’ni hala izlemediyseniz bu sefer kesinlikle kaçırmamanız lazım.