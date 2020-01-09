Dinleyenlerini bir daha yaktı

Son zamanlarda müzik piyasasında yeni genç isimlerin ciddi başarılarına tanık oluyoruz. Bu isimlerin ne bir magazini ne de polemikleri var. Sadece şarkıları dolu dizgin başarıya koşuyor. Bunun bir örneği Sura İskenderli.
Art arda çıkardığı şarkılar ve yaptığı coverler kısa sürede ciddi dinlenme rakamlarına ulaşan genç şarkıcının ‘ Bir daha yak’ isimli yeni çalışması en son baktığımda 132 milyon dinlenmişti. Şarkı aynı zamanda bir çok sosyal medya platformunda kullanıcıların videolarında background olarak kullanılan şarkıların başında geliyordu.
18 yaşından beri yaptığı şarkıların şimdi geniş kitleler tarafından söyleniyor olmasından mutlu olduğunu belirten Sura , aralıksız verdiği konserlerde gördüğü ilgiden gayet memnun gözüküyor. Bu yıl kendisinin adını daha çok duyacağımızı düşünüyorum.
Yıllar sonra geri döndü
Uzunca bir aradan sonra Günseli Deniz yeni bir çalışma ile geri dönmüş. 2012 yılında yayınlamış olduğu ''Kalp Ağrısı'' ile müzik dünyasına merhaba diyen Günseli’ye o albümde Sezen Aksu, Mustafa Ceceli, Emrah Karaduman, Ozan Bayraşa, Erdem Kınay gibi önemli isimler eşlik etmişti. Günseli daha sonra yeni bir çalışma yapmamış ve bir süre inzivaya çekilmişti.
Yıllar sonra yeni bir şarkı ile tekrar müzik dünyasına geri dönen Günseli, slow bir şarkı ile karşımızda. ''Kol Kanat'' isimli şarkının sözleri Gökhan Şahin, müziği ise İrfan Özata imzası taşıyor. İrfan Özata aynı zamanda bu şarkıda Günseli Deniz'e vokalleri ile eşlik etmiş. İkisinin uyumu gayet güzel olmuş. Aranjesini Turaç Berkay Özer'in üstlendiği şarkının video klip çalışmasının yönetmenliğini Murat Joker yapmış. Günseli Deniz’in ara vermeden üretimde olması dileğiyle.
Melis Fis
2001 doğumlu genç bir isim Melis Fis. Dijital dünyanın geniş kitlelere kazandırdığı bir başka yetenekli isim. Müzisyen bir ailenin içinde büyüyünce armut dibine düşmüş ve ortaya enstrüman çalan , söz yazan , beste yapan genç bir kız çıkmış. Yaptığı coverler , kendi besteleri derken sağlam bir dinleyici kitlesi edinen Melis , şimdilerde bu serüvenini çıkardığı ilk projesi ile taçlandırıyor.
Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Sezer Dinç’e ait olan ‘Dur Diyemem’ isimli şarkısının gayet eğlenceli ve renkli olan klip çalışmasının yönetmenliğini ise Silvyo Behmoaras yapmış.
Sosyal medya hesabı ve diğer platformlarda paylaştığı yerli , yabancı cover şarkılar ile büyük beğeni toplayan Melis , hem enstrüman çalması hem de kendi şarkılarını yapabilme becerisi ile bu yarışta 1-0 önde olma şansını iyi kullanır ve yaptığı şarkıların tür yelpazesini geniş tutarsa kendine kalıcı bir yer edinir diye düşünüyorum. Günümüzde sosyal medyanın gücü ile birçok yeni isim ile karşılaşıyoruz. İçlerinden donanımı fazla ve hedefi iyi müzik olanların samimiyeti insanlara geçiyor. Melis’in içindeki müzik yapma heyecanını yitirmeyip, samimiyetini koruması bu yolda kendisini ayakta tutacaktır.
Bu saatten sonra
Dicle Olcay’ın yeni şarkısı ‘Bu saatten sonra” şu sıralar ağzıma takıldı. Gece programları ve konserleri tam gaz devam eden Dicle’nin Çağrı Telkıvıran imzalı yeni çalışması gayet temiz bir pop şarkısı olmuş.
Özellikle video klip Dicle’nin şu ana kadar göründüğü en güzel klip olma özelliği taşıyor bana göre. Takım elbiseli bölümlerdeki tarzını umarım hep kullanır. Bambaşka bir Dicle olmuş.
Dicle’nin 2020 yılında adından daha çok söz ettireceğini düşünüyorum. Gayet çalışkan ve iş konusunda azimli olduğunu yakından gördüğüm genç şarkıcının istediği ekiple uyum içinde çalışmasının etkileri gayet açık görünüyor. Bundan sonra hız kesmeyip yeni şarkılarını paylaşması onu geniş kitlelere tanıtma adına daha yararlı olacaktır.
Yeniden değere bindi
Malum rap ile yatıp rap ile kalkıyoruz. Her gün yeni bir isim çıkıyor. Hal böyle olunca bit pazarına nur yağmış olacak ki 90’lı yıllarda severek dinlediğimiz Cartel grubundan Karakan’ın albümü yeniden piyasaya sürülmüş.
Bizim için tatlı bir nostalji , yeni nesil için ise ‘ Vay be baya sağlam rap albümüymüş’ dedirten Karakan’ın ‘ Al sana karakan’ isimli albümü 20 küsur sene sonra bile keyifle dinleniyor. Bu türe merak salan yeni gençlere ders niteliği taşıyan bu albümü yeniden dinlemek çok iyi geldi.
Dinleyenlerini bir daha yaktı
Son zamanlarda müzik piyasasında yeni genç isimlerin ciddi başarılarına tanık oluyoruz. Bu isimlerin ne bir magazini ne de polemikleri var. Sadece şarkıları dolu dizgin başarıya koşuyor. Bunun bir örneği Sura İskenderli.
Art arda çıkardığı şarkılar ve yaptığı coverler kısa sürede ciddi dinlenme rakamlarına ulaşan genç şarkıcının ‘ Bir daha yak’ isimli yeni çalışması en son baktığımda 132 milyon dinlenmişti. Şarkı aynı zamanda bir çok sosyal medya platformunda kullanıcıların videolarında background olarak kullanılan şarkıların başında geliyordu.
18 yaşından beri yaptığı şarkıların şimdi geniş kitleler tarafından söyleniyor olmasından mutlu olduğunu belirten Sura , aralıksız verdiği konserlerde gördüğü ilgiden gayet memnun gözüküyor. Bu yıl kendisinin adını daha çok duyacağımızı düşünüyorum.
Yıllar sonra geri döndü
Uzunca bir aradan sonra Günseli Deniz yeni bir çalışma ile geri dönmüş. 2012 yılında yayınlamış olduğu ''Kalp Ağrısı'' ile müzik dünyasına merhaba diyen Günseli’ye o albümde Sezen Aksu, Mustafa Ceceli, Emrah Karaduman, Ozan Bayraşa, Erdem Kınay gibi önemli isimler eşlik etmişti. Günseli daha sonra yeni bir çalışma yapmamış ve bir süre inzivaya çekilmişti.
Yıllar sonra yeni bir şarkı ile tekrar müzik dünyasına geri dönen Günseli, slow bir şarkı ile karşımızda. ''Kol Kanat'' isimli şarkının sözleri Gökhan Şahin, müziği ise İrfan Özata imzası taşıyor. İrfan Özata aynı zamanda bu şarkıda Günseli Deniz'e vokalleri ile eşlik etmiş. İkisinin uyumu gayet güzel olmuş. Aranjesini Turaç Berkay Özer'in üstlendiği şarkının video klip çalışmasının yönetmenliğini Murat Joker yapmış. Günseli Deniz’in ara vermeden üretimde olması dileğiyle.
Melis Fis
2001 doğumlu genç bir isim Melis Fis. Dijital dünyanın geniş kitlelere kazandırdığı bir başka yetenekli isim. Müzisyen bir ailenin içinde büyüyünce armut dibine düşmüş ve ortaya enstrüman çalan , söz yazan , beste yapan genç bir kız çıkmış. Yaptığı coverler , kendi besteleri derken sağlam bir dinleyici kitlesi edinen Melis , şimdilerde bu serüvenini çıkardığı ilk projesi ile taçlandırıyor.
Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Sezer Dinç’e ait olan ‘Dur Diyemem’ isimli şarkısının gayet eğlenceli ve renkli olan klip çalışmasının yönetmenliğini ise Silvyo Behmoaras yapmış.
Sosyal medya hesabı ve diğer platformlarda paylaştığı yerli , yabancı cover şarkılar ile büyük beğeni toplayan Melis , hem enstrüman çalması hem de kendi şarkılarını yapabilme becerisi ile bu yarışta 1-0 önde olma şansını iyi kullanır ve yaptığı şarkıların tür yelpazesini geniş tutarsa kendine kalıcı bir yer edinir diye düşünüyorum. Günümüzde sosyal medyanın gücü ile birçok yeni isim ile karşılaşıyoruz. İçlerinden donanımı fazla ve hedefi iyi müzik olanların samimiyeti insanlara geçiyor. Melis’in içindeki müzik yapma heyecanını yitirmeyip, samimiyetini koruması bu yolda kendisini ayakta tutacaktır.
Bu saatten sonra
Dicle Olcay’ın yeni şarkısı ‘Bu saatten sonra” şu sıralar ağzıma takıldı. Gece programları ve konserleri tam gaz devam eden Dicle’nin Çağrı Telkıvıran imzalı yeni çalışması gayet temiz bir pop şarkısı olmuş.
Özellikle video klip Dicle’nin şu ana kadar göründüğü en güzel klip olma özelliği taşıyor bana göre. Takım elbiseli bölümlerdeki tarzını umarım hep kullanır. Bambaşka bir Dicle olmuş.
Dicle’nin 2020 yılında adından daha çok söz ettireceğini düşünüyorum. Gayet çalışkan ve iş konusunda azimli olduğunu yakından gördüğüm genç şarkıcının istediği ekiple uyum içinde çalışmasının etkileri gayet açık görünüyor. Bundan sonra hız kesmeyip yeni şarkılarını paylaşması onu geniş kitlelere tanıtma adına daha yararlı olacaktır.
Yeniden değere bindi
Malum rap ile yatıp rap ile kalkıyoruz. Her gün yeni bir isim çıkıyor. Hal böyle olunca bit pazarına nur yağmış olacak ki 90’lı yıllarda severek dinlediğimiz Cartel grubundan Karakan’ın albümü yeniden piyasaya sürülmüş.
Bizim için tatlı bir nostalji , yeni nesil için ise ‘ Vay be baya sağlam rap albümüymüş’ dedirten Karakan’ın ‘ Al sana karakan’ isimli albümü 20 küsur sene sonra bile keyifle dinleniyor. Bu türe merak salan yeni gençlere ders niteliği taşıyan bu albümü yeniden dinlemek çok iyi geldi.