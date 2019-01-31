Sinan Akçıl yaptığı en güzel şarkılarını Berkay’a veriyor ya da Berkay güzel şarkı seçme konusunda doğru yer ve zamanda ortaya çıkıyor. Varsayımları çoğaltabiliriz ama sonuç Berkay’ın Sinan Akçıl’dan aldığı şarkıların her zaman nokta atışı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
‘Deliler’ isimli yeni şarkısı ile Berkay diskografisine tertemiz bir pop şarkısı eklemiş. Yağ gibi akıp gidiyor. İnsanın dinledikçe dinleyesi geliyor. Sinan Akçıl imzalı şarkının düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yapmış. Son imza her zaman aranjede biter ve bu imzayı Çağrı gayet güzel atmış.
Sinan, Berkay ve Çağrı üçlüsünden dinlemesi gayet keyifli işler çıkıyor. Aralarındaki bu sinerji hep devam etsin.
SANA SAKLADIM
Bazı seslerden dinlediğimiz şarkıları sorgusuz sualsiz hafızamıza alıp, benimseriz. O seslerin söylediği şarkılar bünyede hiç yan etki yapmaz. Bana kalırsa Aslı Demirer bu kategoride varlık göstermeye aday isimlerden. Ondan duyduğum hiç bir şarkıya yabancılık çekmiyor, hemen eşlik etmeye başlıyorum.
Söz ve müziği Aslı Demirer ve Mert Carim’e, düzenlemesi Serkan Ölçer’e ait olan ‘Sana Sakladım’ isimli yeni şarkıda yukarıda anlattığım durum değişmedi ve dinler dinlemez playlistime ekledim. Şarkıda ‘ En acı şarkımı daha sana yazmadım ‘ diyen Demirer’e birde yazsa efkarın kaçıncı boyutuna geçeceğiz diye sormadan edemiyor insan. Zira şarkının özellikle sözleri ‘ Ah be ‘ dedirtiyor ilişki konusunda gönlü kırık dinleyiciye.
Kayıtları 4 farklı stüdyoda tamamlanan şarkının video klip çalışması Bora Çifterler tarafından Kapadokya’da çekilmiş. Şarkının ruhuna gayet güzel uyan videoda yönetmenin Kapadokya’yı sadece peri bacaları ve uçan balonlardan ibaret saymayan gözünü ayrıca tebrik ediyorum. Başından sonuna gayet temiz bir işe imza atan Aslı Demirer ve projeye emek veren herkesin eline sağlık.
RAP MÜZİK NEREYE KOŞUYOR?
Bilmem farkında mısınız son yıllarda rap müzik ülkemizde gittikçe yükselen bir dinleyici kitlesine sahip olmaya başladı. Buna ayan yapımcıların yatırımlarını bu yönde yaptıklarına , bildiğimiz isimlerin yanına konuk rapçiler alarak şarkılara yeni dinleyici kitleleri ekleme yoluna gittiklerine şahit oluyoruz. Ödül törenlerinde yılın şarkısı ödülünü bir rap şarkısı alınca şaşırmıyor ya da bir dizide kullanılınca yadırgamıyoruz. Yeni nesil rapçilerin bu yükselişte büyük payı var. Cesur adımlar atıp , çoğunlukla kendi yapım şirketlerinden dinleyici ile buluşturdukları şarkılar ilgi görünce , arkadan gelenlere cesaret verdiler.
Eskiden alternatif olarak görülen bu işler şu an gayet ana akım sayılıyor. Umarım geçici bir heves değildir. Zira bu ilgi ve destek devam ederse bir çok farklı ismi dinleme şansına sahip olacak müzik dünyası. Müzikal zenginlik her daim iyidir. Bu çeşitlilik içinde farklı türlerde şarkı söyleyen isimlerin rap müzik yapanlar ile bir araya gelip ortaya çıkardığı işleri dinlemek ayrı bir keyifli oluyor.
Tek korkum büyük ilgi görmesinden hareketle pop söyleyen isimlerin bu gazla rap yapmaya kalkışmaları. Güzel örneklerine elbet rastlama şansımız var. Ama tatsız sonuçları duyma ihtimalimiz bana daha yüksek gibi geliyor.
GEÇMİŞE SUSMASINI SÖYLE
Nuri Harun Ateş ile geçtiğimiz günlerde ‘Geçmişe susmasını söyle’ isimli yeni şarkısını konuşmak üzere buluştuk. Kendisi ile daha önce hiç karşı karşıya gelmemiştim. Sohbet esnasında karşımda gayet pozitif, işini gerçekten aşkla yapan bir insan vardı. Muhabbet esnasında heyecanlı bir şekilde Sezen Aksu ile düet yapma aşamasına gelene kadar neler yaşadığını heyecanlı bir şekilde anlatırken içinde sakladığı çocuğu hiç büyütmeye niyetli olmayan bir Nuri Harun Ateş gördüm.
Kendisinin yeni projeleri teker teker dinleyici ile buluşmayı bekliyor. Daha çok kitlelere ulaşmak istediğin söyleyen Ateş , ürettikleri ile popüler olmanın peşinde. Sohbetimizi merak edenler izlemek için Hürriyet TV’de ‘ Serhat’la Kayıttayız’a göz atabilir.
Deliler
Sinan Akçıl yaptığı en güzel şarkılarını Berkay’a veriyor ya da Berkay güzel şarkı seçme konusunda doğru yer ve zamanda ortaya çıkıyor. Varsayımları çoğaltabiliriz ama sonuç Berkay’ın Sinan Akçıl’dan aldığı şarkıların her zaman nokta atışı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
‘Deliler’ isimli yeni şarkısı ile Berkay diskografisine tertemiz bir pop şarkısı eklemiş. Yağ gibi akıp gidiyor. İnsanın dinledikçe dinleyesi geliyor. Sinan Akçıl imzalı şarkının düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yapmış. Son imza her zaman aranjede biter ve bu imzayı Çağrı gayet güzel atmış.
Sinan, Berkay ve Çağrı üçlüsünden dinlemesi gayet keyifli işler çıkıyor. Aralarındaki bu sinerji hep devam etsin.
SANA SAKLADIM
Bazı seslerden dinlediğimiz şarkıları sorgusuz sualsiz hafızamıza alıp, benimseriz. O seslerin söylediği şarkılar bünyede hiç yan etki yapmaz. Bana kalırsa Aslı Demirer bu kategoride varlık göstermeye aday isimlerden. Ondan duyduğum hiç bir şarkıya yabancılık çekmiyor, hemen eşlik etmeye başlıyorum.
Söz ve müziği Aslı Demirer ve Mert Carim’e, düzenlemesi Serkan Ölçer’e ait olan ‘Sana Sakladım’ isimli yeni şarkıda yukarıda anlattığım durum değişmedi ve dinler dinlemez playlistime ekledim. Şarkıda ‘ En acı şarkımı daha sana yazmadım ‘ diyen Demirer’e birde yazsa efkarın kaçıncı boyutuna geçeceğiz diye sormadan edemiyor insan. Zira şarkının özellikle sözleri ‘ Ah be ‘ dedirtiyor ilişki konusunda gönlü kırık dinleyiciye.
Kayıtları 4 farklı stüdyoda tamamlanan şarkının video klip çalışması Bora Çifterler tarafından Kapadokya’da çekilmiş. Şarkının ruhuna gayet güzel uyan videoda yönetmenin Kapadokya’yı sadece peri bacaları ve uçan balonlardan ibaret saymayan gözünü ayrıca tebrik ediyorum. Başından sonuna gayet temiz bir işe imza atan Aslı Demirer ve projeye emek veren herkesin eline sağlık.
RAP MÜZİK NEREYE KOŞUYOR?
Bilmem farkında mısınız son yıllarda rap müzik ülkemizde gittikçe yükselen bir dinleyici kitlesine sahip olmaya başladı. Buna ayan yapımcıların yatırımlarını bu yönde yaptıklarına , bildiğimiz isimlerin yanına konuk rapçiler alarak şarkılara yeni dinleyici kitleleri ekleme yoluna gittiklerine şahit oluyoruz. Ödül törenlerinde yılın şarkısı ödülünü bir rap şarkısı alınca şaşırmıyor ya da bir dizide kullanılınca yadırgamıyoruz. Yeni nesil rapçilerin bu yükselişte büyük payı var. Cesur adımlar atıp , çoğunlukla kendi yapım şirketlerinden dinleyici ile buluşturdukları şarkılar ilgi görünce , arkadan gelenlere cesaret verdiler.
Eskiden alternatif olarak görülen bu işler şu an gayet ana akım sayılıyor. Umarım geçici bir heves değildir. Zira bu ilgi ve destek devam ederse bir çok farklı ismi dinleme şansına sahip olacak müzik dünyası. Müzikal zenginlik her daim iyidir. Bu çeşitlilik içinde farklı türlerde şarkı söyleyen isimlerin rap müzik yapanlar ile bir araya gelip ortaya çıkardığı işleri dinlemek ayrı bir keyifli oluyor.
Tek korkum büyük ilgi görmesinden hareketle pop söyleyen isimlerin bu gazla rap yapmaya kalkışmaları. Güzel örneklerine elbet rastlama şansımız var. Ama tatsız sonuçları duyma ihtimalimiz bana daha yüksek gibi geliyor.
GEÇMİŞE SUSMASINI SÖYLE
Nuri Harun Ateş ile geçtiğimiz günlerde ‘Geçmişe susmasını söyle’ isimli yeni şarkısını konuşmak üzere buluştuk. Kendisi ile daha önce hiç karşı karşıya gelmemiştim. Sohbet esnasında karşımda gayet pozitif, işini gerçekten aşkla yapan bir insan vardı. Muhabbet esnasında heyecanlı bir şekilde Sezen Aksu ile düet yapma aşamasına gelene kadar neler yaşadığını heyecanlı bir şekilde anlatırken içinde sakladığı çocuğu hiç büyütmeye niyetli olmayan bir Nuri Harun Ateş gördüm.
Kendisinin yeni projeleri teker teker dinleyici ile buluşmayı bekliyor. Daha çok kitlelere ulaşmak istediğin söyleyen Ateş , ürettikleri ile popüler olmanın peşinde. Sohbetimizi merak edenler izlemek için Hürriyet TV’de ‘ Serhat’la Kayıttayız’a göz atabilir.