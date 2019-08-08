Ayla Çelik’in 14 şarkıdan oluşan yeni albümü ‘ Daha bi aşık ‘ geçtiğimiz günlerde dinleyici ile buluştu. ‘Bağdat’ şarkısının haklı başarısından sonra uzunca bir süre kampa giren Çelik, o esnada diğer şarkıcılara verdiği şarkılardan vakit buldukça kendisi için yazdıklarını itinayla köşeye saklamış. İnce eleyip sık dokuyan Çelik , aynı zamanda yeni albümünün prodüktörlüğünü de üstlenmiş.
‘Daha bi aşık’da Çelik’e bestelerde; Gökhan Tepe, Serdar Aslan, Jean Marie Riachi; sözlerde ise Hakkı Yalçın, Şebnem Sungur eşlik etmiş. Şarkıların düzenlemelerinde ise Okay Barış, Alper Atakan, Orhan Sancak, Serkan Ölçer ve Erhan Bayrak’ın imzalarını görüyoruz. Albümde genel sound öyle güzel iç içe geçmiş ki baştan sona tüm şarkılar yağ gibi akıyor ve hikaye hiç kopmadan dinleyiciye geçiyor.
Ayla Çelik işin aynı zamanda üreten kısmında yer alan bir isim olunca düşünmesi gereken şeyler çoğalıyor. Güzel bir şarkı çıkınca kendine mi yoksa diğer şarkıcılara mı gideceği ikilemi arada bir zorluyor olsa gerek. Mesela eminim bu albüm çıktıktan sonra çoğu şarkıcı Çelik’i arayıp , ‘ Bize neden bu şarkıyı dinletmedin?’ diye sormuştur.
Albümün birbirinden güzel görselleri Nihat Odabaşı’na emanet edilmiş. Video klip çalışmasından çekilen fotoğraflara bambaşka, rengarenk bir Ayla Çelik ile karşılaşıyoruz. Odabaşı ile Çelik’in kimyası öyle güzel uyuşmuş ki ‘ Daha bi aşık ‘ albümüne yakışır daha bi güzel Ayla Çelik çıkmış ortaya. Nihat Odabaşı her detayı yine nakış gibi işlemiş ve farkını konuşturmuş. Fotoğraf ve videodan enerji fışkırıyor.
‘Sezona hitap etmiyorum , benim bütün hedefim iyi şarkı yapmak’ diyen Ayla Çelik , geniş bir zaman aralığına yayılacak , özellikle kış aylarında daha çok demlenecek aşk şarkılarını barındıran ‘ Daha bi aşık ‘ albümü ile dinleyiciyi daha bi hüzünlendirecek. Benim albümde özellikle dinlemenizi istediğim şarkıların başında ‘Yıldırım’ ‘ Aşık oldum giderken’ ve ‘Hükümdar’ var. İkinci klip mümkünse acil ‘Yıldırım’a çekilsin derim.
MEKANIN SAHİBİ HAKLI
Türkçe rap’in yükselişi son zamanların en çok konuşulan konularından biri. Listelerde üst sıraları dönüşümlü olarak Türkçe rap şarkılar paylaşıyor. Benim şu sıralar içlerindeki favori ismim Norm Ender. Yeni şarkısı ‘ Mekanın Sahibi ‘ öyle bir zamanda çıktı ki tartışılan çoğu konuya nokta atışı cevap niteliği taşıyor.
Mesela geçen hafta yazdığım rap müzikteki bitmek tükenmek bilmeyen autotune sevdasına benzer bir çıkış Norm Ender’den gelmiş. ‘ Mekanın Sahibi’nin bir bölümünde söylediği ‘ Yüzüne bi' dövme, demode bi' Reggaeton'a bas autotune'u ol Lil Pump ‘ diyen Norm Ender, bu işin o kadar kolay olmadığının altını yaldızlı kalemle çizerken, ülkemizde son yıllarda rap adına üretilen müziğin Amerika’dan bire bir kopyalanmasına ve yaratıcı olunmamasına dair haklı eleştirilerde bulunuyor.
Çoğu kişi onu söylemlerinden dolayı ukala bulabilir. Ben o tayfadan değilim. Uzunca bir süredir üretimde olan, öyle tek şarkı ile bir anda ortaya çıkmamış olan Ender’in müzikal eleştirilerini yerinde buluyorum. Özellikle yakın bir zamanda ön gördüğüm popçu rapçi iş birlikleri konusundaki saptamaları gayet yerinde. Projeye inandıktan sonra , kenar süsü gibi durmayacaksa iş birlikteliklerine sıcak baktığını söyleyen Norm Ender’in aklını bu yönde popüler müzik dünyasından ilk olarak kim çelecek heyecanla bekliyorum.
Sosyal medyaya nur yağınca rap müziğin değere bindiği şu dönemlerde üreten, farklılık yaratan taraf kazanacak. Norm Ender yaptığı müziğe kafa yorup , detaycı kişiliği ile bana göre ortada dolaşan çoğu isimden bir tık önde olacak. Bu arada minik bir not düşeyim. 2017 yılında Norm Ender’in çıkardığı ‘ Aura ‘ albümündeki ‘ Kezban ‘ şarkısında Demet Akalın ismi geçiyor. Bu hesaba göre Ben Fero’dan önce Demet Akalın ismi ilk olarak Norm Ender şarkısı içinde arz-ı endam etmiş. Bu bilgiyi paylaşmazsam olmazdı.
KLİPSİZ DEMLENEN ŞARKILAR
Klip çekilmeden alıp başını giden şarkılar daha kıymetli ve bereketlidir. Fısıltı gazetesi dedikleri mevzu bu olsa gerek. Şarkılar kulaktan kulağa kısa sürede hoş tınılar bırakır ve bir bakmışsınız hemen dillere düşmüş. Son zamanlarda bu tür şarkılara ilk örnek Merve Özbey’in ‘ Yaramızda kalsın ‘ şarkısı dersem yalan olmaz. Rahmetli genç müzisyen Onurcan Özcan imzalı şarkı Merve’nin albümü çıkar çıkmaz klipsiz geniş kitlelerin kalbini çaldı. Merve’nin insanın içine içine işleyen sesi bu şarkıda daha çok katmerlenmiş ve sizi efkarın orta yerine bırakmış. Kıstas her zaman arabalardan yükselen şarkılardır. Ben çoğu kez Merve’nin ‘ Yaramızda Kalsın ‘ şarkısının arabalarda dinlendiğine şahit oldum. Klip çekilmeden bu kadar ilgi gören şarkının klip çekildikten sonra ne olacağını kestirmek çok zor olmasa gerek. Hala dinlemediyseniz bir kulak verin.
Klipsiz alıp başını giden bir diğer şarkı Demet Akalın’ın ‘ Yekten‘i. Duyumlara göre kendisi bu şarkıya Ekim ya da Kasım gibi klip çekecekmiş. Şu an klipsiz birçok kişi tarafından beğeniliyor. Coverları sosyal medyada en çok yapılan şarkılar arasında yer alıyor. ‘Yekten’de Demet Akalın’a eşlik eden usta müzisyen Haktan’ın vokallerini es geçmek olmaz. İkisinin birlikteliği şarkıya çok yakışmış. Çekilecek sade bir klip ile daha geniş kitlelere ulaşacak şarkının Demet Akalın’a yeni bir dinleyici kitlesi kazandıracağını düşünüyorum. Umarım klip çekmekten son anda vazgeçmez.
Daha bi aşık
Ayla Çelik’in 14 şarkıdan oluşan yeni albümü ‘ Daha bi aşık ‘ geçtiğimiz günlerde dinleyici ile buluştu. ‘Bağdat’ şarkısının haklı başarısından sonra uzunca bir süre kampa giren Çelik, o esnada diğer şarkıcılara verdiği şarkılardan vakit buldukça kendisi için yazdıklarını itinayla köşeye saklamış. İnce eleyip sık dokuyan Çelik , aynı zamanda yeni albümünün prodüktörlüğünü de üstlenmiş.
‘Daha bi aşık’da Çelik’e bestelerde; Gökhan Tepe, Serdar Aslan, Jean Marie Riachi; sözlerde ise Hakkı Yalçın, Şebnem Sungur eşlik etmiş. Şarkıların düzenlemelerinde ise Okay Barış, Alper Atakan, Orhan Sancak, Serkan Ölçer ve Erhan Bayrak’ın imzalarını görüyoruz. Albümde genel sound öyle güzel iç içe geçmiş ki baştan sona tüm şarkılar yağ gibi akıyor ve hikaye hiç kopmadan dinleyiciye geçiyor.
Ayla Çelik işin aynı zamanda üreten kısmında yer alan bir isim olunca düşünmesi gereken şeyler çoğalıyor. Güzel bir şarkı çıkınca kendine mi yoksa diğer şarkıcılara mı gideceği ikilemi arada bir zorluyor olsa gerek. Mesela eminim bu albüm çıktıktan sonra çoğu şarkıcı Çelik’i arayıp , ‘ Bize neden bu şarkıyı dinletmedin?’ diye sormuştur.
Albümün birbirinden güzel görselleri Nihat Odabaşı’na emanet edilmiş. Video klip çalışmasından çekilen fotoğraflara bambaşka, rengarenk bir Ayla Çelik ile karşılaşıyoruz. Odabaşı ile Çelik’in kimyası öyle güzel uyuşmuş ki ‘ Daha bi aşık ‘ albümüne yakışır daha bi güzel Ayla Çelik çıkmış ortaya. Nihat Odabaşı her detayı yine nakış gibi işlemiş ve farkını konuşturmuş. Fotoğraf ve videodan enerji fışkırıyor.
‘Sezona hitap etmiyorum , benim bütün hedefim iyi şarkı yapmak’ diyen Ayla Çelik , geniş bir zaman aralığına yayılacak , özellikle kış aylarında daha çok demlenecek aşk şarkılarını barındıran ‘ Daha bi aşık ‘ albümü ile dinleyiciyi daha bi hüzünlendirecek. Benim albümde özellikle dinlemenizi istediğim şarkıların başında ‘Yıldırım’ ‘ Aşık oldum giderken’ ve ‘Hükümdar’ var. İkinci klip mümkünse acil ‘Yıldırım’a çekilsin derim.
MEKANIN SAHİBİ HAKLI
Türkçe rap’in yükselişi son zamanların en çok konuşulan konularından biri. Listelerde üst sıraları dönüşümlü olarak Türkçe rap şarkılar paylaşıyor. Benim şu sıralar içlerindeki favori ismim Norm Ender. Yeni şarkısı ‘ Mekanın Sahibi ‘ öyle bir zamanda çıktı ki tartışılan çoğu konuya nokta atışı cevap niteliği taşıyor.
Mesela geçen hafta yazdığım rap müzikteki bitmek tükenmek bilmeyen autotune sevdasına benzer bir çıkış Norm Ender’den gelmiş. ‘ Mekanın Sahibi’nin bir bölümünde söylediği ‘ Yüzüne bi' dövme, demode bi' Reggaeton'a bas autotune'u ol Lil Pump ‘ diyen Norm Ender, bu işin o kadar kolay olmadığının altını yaldızlı kalemle çizerken, ülkemizde son yıllarda rap adına üretilen müziğin Amerika’dan bire bir kopyalanmasına ve yaratıcı olunmamasına dair haklı eleştirilerde bulunuyor.
Çoğu kişi onu söylemlerinden dolayı ukala bulabilir. Ben o tayfadan değilim. Uzunca bir süredir üretimde olan, öyle tek şarkı ile bir anda ortaya çıkmamış olan Ender’in müzikal eleştirilerini yerinde buluyorum. Özellikle yakın bir zamanda ön gördüğüm popçu rapçi iş birlikleri konusundaki saptamaları gayet yerinde. Projeye inandıktan sonra , kenar süsü gibi durmayacaksa iş birlikteliklerine sıcak baktığını söyleyen Norm Ender’in aklını bu yönde popüler müzik dünyasından ilk olarak kim çelecek heyecanla bekliyorum.
Sosyal medyaya nur yağınca rap müziğin değere bindiği şu dönemlerde üreten, farklılık yaratan taraf kazanacak. Norm Ender yaptığı müziğe kafa yorup , detaycı kişiliği ile bana göre ortada dolaşan çoğu isimden bir tık önde olacak. Bu arada minik bir not düşeyim. 2017 yılında Norm Ender’in çıkardığı ‘ Aura ‘ albümündeki ‘ Kezban ‘ şarkısında Demet Akalın ismi geçiyor. Bu hesaba göre Ben Fero’dan önce Demet Akalın ismi ilk olarak Norm Ender şarkısı içinde arz-ı endam etmiş. Bu bilgiyi paylaşmazsam olmazdı.
KLİPSİZ DEMLENEN ŞARKILAR
Klip çekilmeden alıp başını giden şarkılar daha kıymetli ve bereketlidir. Fısıltı gazetesi dedikleri mevzu bu olsa gerek. Şarkılar kulaktan kulağa kısa sürede hoş tınılar bırakır ve bir bakmışsınız hemen dillere düşmüş. Son zamanlarda bu tür şarkılara ilk örnek Merve Özbey’in ‘ Yaramızda kalsın ‘ şarkısı dersem yalan olmaz. Rahmetli genç müzisyen Onurcan Özcan imzalı şarkı Merve’nin albümü çıkar çıkmaz klipsiz geniş kitlelerin kalbini çaldı. Merve’nin insanın içine içine işleyen sesi bu şarkıda daha çok katmerlenmiş ve sizi efkarın orta yerine bırakmış. Kıstas her zaman arabalardan yükselen şarkılardır. Ben çoğu kez Merve’nin ‘ Yaramızda Kalsın ‘ şarkısının arabalarda dinlendiğine şahit oldum. Klip çekilmeden bu kadar ilgi gören şarkının klip çekildikten sonra ne olacağını kestirmek çok zor olmasa gerek. Hala dinlemediyseniz bir kulak verin.
Klipsiz alıp başını giden bir diğer şarkı Demet Akalın’ın ‘ Yekten‘i. Duyumlara göre kendisi bu şarkıya Ekim ya da Kasım gibi klip çekecekmiş. Şu an klipsiz birçok kişi tarafından beğeniliyor. Coverları sosyal medyada en çok yapılan şarkılar arasında yer alıyor. ‘Yekten’de Demet Akalın’a eşlik eden usta müzisyen Haktan’ın vokallerini es geçmek olmaz. İkisinin birlikteliği şarkıya çok yakışmış. Çekilecek sade bir klip ile daha geniş kitlelere ulaşacak şarkının Demet Akalın’a yeni bir dinleyici kitlesi kazandıracağını düşünüyorum. Umarım klip çekmekten son anda vazgeçmez.