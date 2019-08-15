‘Arabesk’ albümü ile 2018’in en çok satan albümlerinden birine imza atan Funda Arar’ın yeni teklisi ‘Çık Aradan’ bu yazın sürpriz işlerinden biri oldu.
Söz ve müziği Derya Uluğ ile Asil Gök imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait. Şarkının Nihat Odabaşı tarafından çekilen video klip çalışmasında ise bambaşka bir Funda Arar görüyoruz. Kendini sürekli yenilemesi , belirli kalıplarda kalmaktan özellikle kaçınması Funda Arar’ın dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi. Bütün bu değişiklikleri yaparken asla Funda Arar imzasına zarar vermemesi ve o dengeyi tam kıvamında tutması ise takdir edilmesi gereken bir detay.
2019 yazına güzel bir imza atan Arar’ın ‘ Çık Aradan’ isimli şarkısının iki versiyonu var. Bir tanesi video klip çalışmasında dinlediğimiz Mustafa Ceceli’nin yaptığı dans versiyonu diğeri ise benim favorim olan Febyo Taşel imzalı akustik hali. Ben Funda Arar’ın yerinde olsam akustik versiyona gayet sade siyah beyaz bir video klip çekerek dijital ortamda yayınlarım. Şarkı akustik versiyonu ile kendini bir başka sevdirirken , efkar dozajını daha çok artıyor. Eminim bu versiyonla şarkıyı daha çok kişi sevecektir.
REYHAN KARACA’YA LAGA LUGA YAPMAYIN!
Müzik dünyasına adım attığı günden beri üretime hiç ara vermeyen Reyhan Karaca dinleyicisinin isteklerini karşılamayı hiç bir zaman ertelemeyenlerden. Bu yaz ‘ Laga luga ‘ diyen Karaca, boş durmayıp kışa çıkaracağı şarkının hazırlıklarına çoktan başlamış bile. ‘ Laga luga ‘ Pop elden gidiyor feveranları arasında hem 90’ları hem de 2000’leri bir potada eriten, eli yüzü düzgün bir pop şarkısı olarak dinleyiciye el sallıyor.
Sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, bestesi Reyhan Karaca ve Sadettin Dayıoğlu’na ait ‘ Laga Luga’nın düzenlemesi ise Emre Gören’e ait. Kıpır kıpır akan aranjedeki kemençe kimin aklına geldiyse tebrik etmek lazım. Böyle yüksek tempolu pop bir düzenlemede kemençe çok güzel bir renk olmuş.
Şarkının görselleri rengarenk kıyafetlerle göz alırken , videosu ile Miami rüzgarları estiriyor. Fotoğraflarda Isaac Angel’in objektifine poz veren Karaca , yine İsaac Angel’ın yönetmenliğinde, Miami sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı Gloria Estefan’ın restoranının bahçesinde çektiği video klip ile şarkısının enerjisini tam anlamıyla yansıtmış.
Hem konserleri hem de şarkıları ile arı gibi çalışan Karaca’nın kışa çıkaracağı şarkıyı ayrıca merakla bekliyorum. Demosunu dinlediğimde başka bir Reyhan duymuştum. Bakalım şarkı son hali ile sizi de benim gibi şaşırtacak mı?
SEN DE Mİ BRÜTÜS?
Bence bu haftanın en eğlenceli yeni şarkısı Gülşah Tütüncü’nün ‘Sen de mi Brütüs’ü oldu. Şarkıyı bitirdikten sonra yüzünüzde kocaman bir gülümseme ile kalıyorsunuz. 90’lı yılların müziğinin sıcaklığını fazlasıyla hissettiğim şarkının çıkış noktası için Gülşah Tütüncü çok güzel bir açıklama yapmış.
Bir insanı ağlatmanın kolay, güldürmenin zor olduğunu; komedinin dramdan daha ustalık, zeka, gerçekçilik ve samimiyet gerektirdiğini düşünen Tütüncü , Yeşilçam dönemine ait romantik ve aile komedilerinin bugün hala aynı keyifle izlenilebilmesinin bu samimiyetten geçtiğine inanıyor. Şarkının tüm hikayesini bu sıcaklık üzerine kurduğunu söyleyen müzisyen bence hedefi ‘Sen de mi Brütüs’ ile tam 12’den vurmuş.
Şarkının renkli ve eğlenceli klip çalışmasının yönetmenliğini Erdi Sevinç yapmış. Ben videoda Gülşah Tütüncü’nün özellikle oyunculuk yeteneğine dikkat etmenizi istiyorum. Şarkıyı söylerken sözleri yaşaması bir yana , anlatırken kullandığı mimikler ve video klip boyunca yaptığı oyunculuk çok eğlenceli olmuş.
Çık aradan
‘Arabesk’ albümü ile 2018’in en çok satan albümlerinden birine imza atan Funda Arar’ın yeni teklisi ‘Çık Aradan’ bu yazın sürpriz işlerinden biri oldu.
Söz ve müziği Derya Uluğ ile Asil Gök imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait. Şarkının Nihat Odabaşı tarafından çekilen video klip çalışmasında ise bambaşka bir Funda Arar görüyoruz. Kendini sürekli yenilemesi , belirli kalıplarda kalmaktan özellikle kaçınması Funda Arar’ın dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi. Bütün bu değişiklikleri yaparken asla Funda Arar imzasına zarar vermemesi ve o dengeyi tam kıvamında tutması ise takdir edilmesi gereken bir detay.
2019 yazına güzel bir imza atan Arar’ın ‘ Çık Aradan’ isimli şarkısının iki versiyonu var. Bir tanesi video klip çalışmasında dinlediğimiz Mustafa Ceceli’nin yaptığı dans versiyonu diğeri ise benim favorim olan Febyo Taşel imzalı akustik hali. Ben Funda Arar’ın yerinde olsam akustik versiyona gayet sade siyah beyaz bir video klip çekerek dijital ortamda yayınlarım. Şarkı akustik versiyonu ile kendini bir başka sevdirirken , efkar dozajını daha çok artıyor. Eminim bu versiyonla şarkıyı daha çok kişi sevecektir.
REYHAN KARACA’YA LAGA LUGA YAPMAYIN!
Müzik dünyasına adım attığı günden beri üretime hiç ara vermeyen Reyhan Karaca dinleyicisinin isteklerini karşılamayı hiç bir zaman ertelemeyenlerden. Bu yaz ‘ Laga luga ‘ diyen Karaca, boş durmayıp kışa çıkaracağı şarkının hazırlıklarına çoktan başlamış bile. ‘ Laga luga ‘ Pop elden gidiyor feveranları arasında hem 90’ları hem de 2000’leri bir potada eriten, eli yüzü düzgün bir pop şarkısı olarak dinleyiciye el sallıyor.
Sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, bestesi Reyhan Karaca ve Sadettin Dayıoğlu’na ait ‘ Laga Luga’nın düzenlemesi ise Emre Gören’e ait. Kıpır kıpır akan aranjedeki kemençe kimin aklına geldiyse tebrik etmek lazım. Böyle yüksek tempolu pop bir düzenlemede kemençe çok güzel bir renk olmuş.
Şarkının görselleri rengarenk kıyafetlerle göz alırken , videosu ile Miami rüzgarları estiriyor. Fotoğraflarda Isaac Angel’in objektifine poz veren Karaca , yine İsaac Angel’ın yönetmenliğinde, Miami sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı Gloria Estefan’ın restoranının bahçesinde çektiği video klip ile şarkısının enerjisini tam anlamıyla yansıtmış.
Hem konserleri hem de şarkıları ile arı gibi çalışan Karaca’nın kışa çıkaracağı şarkıyı ayrıca merakla bekliyorum. Demosunu dinlediğimde başka bir Reyhan duymuştum. Bakalım şarkı son hali ile sizi de benim gibi şaşırtacak mı?
SEN DE Mİ BRÜTÜS?
Bence bu haftanın en eğlenceli yeni şarkısı Gülşah Tütüncü’nün ‘Sen de mi Brütüs’ü oldu. Şarkıyı bitirdikten sonra yüzünüzde kocaman bir gülümseme ile kalıyorsunuz. 90’lı yılların müziğinin sıcaklığını fazlasıyla hissettiğim şarkının çıkış noktası için Gülşah Tütüncü çok güzel bir açıklama yapmış.
Bir insanı ağlatmanın kolay, güldürmenin zor olduğunu; komedinin dramdan daha ustalık, zeka, gerçekçilik ve samimiyet gerektirdiğini düşünen Tütüncü , Yeşilçam dönemine ait romantik ve aile komedilerinin bugün hala aynı keyifle izlenilebilmesinin bu samimiyetten geçtiğine inanıyor. Şarkının tüm hikayesini bu sıcaklık üzerine kurduğunu söyleyen müzisyen bence hedefi ‘Sen de mi Brütüs’ ile tam 12’den vurmuş.
Şarkının renkli ve eğlenceli klip çalışmasının yönetmenliğini Erdi Sevinç yapmış. Ben videoda Gülşah Tütüncü’nün özellikle oyunculuk yeteneğine dikkat etmenizi istiyorum. Şarkıyı söylerken sözleri yaşaması bir yana , anlatırken kullandığı mimikler ve video klip boyunca yaptığı oyunculuk çok eğlenceli olmuş.