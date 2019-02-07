Duyduklarınızdan fazlasıyla sıkılmış ve acilen yeni bir şarkı dinlemek istiyorsanız Alper Gemici’den ‘Çaresizim’ bu isteğinizi karşılayabilir. “Majeste” grubundan tanıdığımız Gemici, müzikal yolculuğuna bundan sonra tek başına devam etme kararı aldı. Bu yeni döneminin ilk ürünü “Çaresizim” geçtiğimiz günlerde çıktı. Sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan şarkı özellikle akşam saatlerinde dinleyince bir başka etki yapıyor.
Geçmişte Athena, Göksel, Nil Karaibrahimgil, Yalın, Candan Erçetin, Seksendört, Ceza ve Mabel Matiz gibi isimlerin albümlerinde imzası bulunan Alper Gemici, aynı zamanda İskender Paydaş, Alper Erinç ve Çağlar Türkmen gibi aranjör ve prodüktörler ile uzun dönem çalışma fırsatı bulmuştu. Şimdi tüm bu deneyimlerini solo devam edeceği müzik hayatında yeni işlerine aktaracak olan Gemici’nin ‘ Çaresizim ‘ isimli yeni şarkısı Ünlü Mamuller Yapım etiketi ile tüm dijital platformlardan dinlenebilir.
Virgül
Gökhan Türkmen’in ‘Virgül’ projesinin ilk ayak seslerini Ocak ayında yayınladığı “İhtimaller Perisi” ile duymuş ve heyecanlanmıştık. Geçtiğimiz günlerde diğer iki yeni şarkı ile birlikte ‘Virgül’ arşivimizdeki yerini aldı.
Basın bültenine ‘ Her şey bir virgül ile başlar ‘ cümlesi yazılmış. Ne de güzel özetlenmiş mevzu. Bu projenin ismini ilk duyduğumda bu şarkıların bundan sonra bizi bekleyen yeni melodilere bir girizgah niteliği taşıdığını düşünmüştüm. Biraz akustik, biraz elektronik, dinlemesi ve keşfi keyifli düzenlemeler barındıran bu çalışmadaki şarkıları kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim. Katman katman her dinleyişte farklı yerlerini seveceğinizi düşündüğüm şarkılarda Gökhan Türkmen ve GT Band’in bu işe ruhunu yine fazlasıyla kattığını görüyoruz.
‘Virgül’de yer alan üç şarkının da müzikleri Gökhan Türkmen’e, sözleri ise Ozan Turgut’a ait. “İhtimaller Perisi” nin düzenlemesi GT Band’e , “Ben Unuturum”un düzenlemesi Tunç Çakır’a ve geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta müzisyen Harun Kolçak’a ithaf edilen “Masal Olsa”nın düzenlemesi ise Atıl Aksoy’a ait.
Bir sonraki müzikal yolculuk öncesi virgül koyan Gökhan Türkmen’in heyecanlandıran , dünya müziğini kendi melodileri ile harmanlayıp dayağımıza getiren işlerine hız kesmeden devam etmesine koca bir alkış. Müzik dünyasının son yıllarda içinde bulunduğu çetrefilli yollarında cesur , sürüden uzak şarkılar yapmak hiç kolay değil. Türkmen ve ekibi bildiği yolda gayet yerinde kararları ile dinlemesi keyifli işler yapmaya hep devam etsin.
Olay ne
Bu haftanın sürprizi Aydın Kurtoğlu’nun ‘Olay ne’ şarkısı oldu. Aslında uzunca bir süredir belli olan bu projenin içeriğini kendisi ile yaptığım sohbette öğrenmiştim. Sonuç tıpkı anlattığı gibi gayet eğlenceli olmuş. Retro rüzgarların dört bir koldan estiği şarkının video klip çalışması o soundun hakkını tam anlamıyla veren, son yılların başarılı yönetmeni Murat Joker tarafından çekilmiş.
İzlerken aslında böyle bir film ya da dizi olsa hiç fena olmayacakmış dedim kendi kendime. Aydın Kurtoğlu ve Murat Joker’in iki polisi canlandırdığı klip, aksiyonlu sahneleri ve döneme uygun kılık kıyafetlerle şarkıya cuk oturmuş bir iş olmuş.
‘ Olay ne’ şarkısının sözleri Murat Joker'e, müziği ise Aydın Kurtoğlu ve Orçun Kurtoğlu'na ait. Düzenlemesinde ise son yıllarda yaptığı işlerle adını sıkça duyduğumuz Serkan Balkan’ın imzası var. Şarkının rap kısımlarında yine Murat Joker’e rastlıyoruz. Azılı bir rap , hip hop dinleyicisi olan Joker’in bu çalışmadan sonra kendine ait bir rap şarkısı söylemesinin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Dinledikçe keyif alacağınız ‘ Olay ne ‘ klip ile birlikte özenli bir çalışma olmuş.
Kandırmışlar aşk diye
Özellikle slow şarkılarda insanın bam teline basmayı iyi bilenlerden olduğunu düşündüğüm Gülden Mutlu beni yine şaşırtmadı ve ‘ Kandırmışlar aşk diye’ isimli yeni şarkısını efkarlı gecelerimize yoldaş olarak yolladı.
Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Osman Çetin’e ait olan “Kandırmışlar Aşk Diye”nin İdil Dizdar ve Said Dağdeviren yönetmenliğinde çekilen klibindeki görsellere ayrı bir bayıldım. Farklı Gülden imajları ve ruh hallerine tanık olduğumuz klip, şarkının dramatik dokusuyla gayet güzel örtüşmüş.
Gerek başka şarkıcılara gerekse kendine yazdığı slow şarkılarda bir başka parladığını düşündüğüm Gülden Mutlu, yeni şarkısı için ''İçinde var olan o aşkın, başka bir heyecana tercih edildiğini gördüğünde, avazı çıktığı kadar bağırmak isteyen, bunu sayfalarca yazmak isteyen ama susan insanlar var. Onlara ‘’sizi anlıyorum’’ demek istedim. Hikaye hayattan, hayal kırıklığının içinden ve bir sürü kişinin derdi olarak hayatlarından geçen o gerçek histen.'' demiş. O isyan ve karşı tarafı gerçeklerle tokatlayan sözler dinlerken sizi de tokatlıyor. Aşktan nasibini almamışlar için fazla mesai harcanmaması gerektiğini hatırlatan şarkıyı ilişkinizde ipleri koparma aşamasına getirdiyseniz daha dikkatli dinleyin. Fena gaza getiriyor.
Çaresizim
Duyduklarınızdan fazlasıyla sıkılmış ve acilen yeni bir şarkı dinlemek istiyorsanız Alper Gemici’den ‘Çaresizim’ bu isteğinizi karşılayabilir. “Majeste” grubundan tanıdığımız Gemici, müzikal yolculuğuna bundan sonra tek başına devam etme kararı aldı. Bu yeni döneminin ilk ürünü “Çaresizim” geçtiğimiz günlerde çıktı. Sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan şarkı özellikle akşam saatlerinde dinleyince bir başka etki yapıyor.
Geçmişte Athena, Göksel, Nil Karaibrahimgil, Yalın, Candan Erçetin, Seksendört, Ceza ve Mabel Matiz gibi isimlerin albümlerinde imzası bulunan Alper Gemici, aynı zamanda İskender Paydaş, Alper Erinç ve Çağlar Türkmen gibi aranjör ve prodüktörler ile uzun dönem çalışma fırsatı bulmuştu. Şimdi tüm bu deneyimlerini solo devam edeceği müzik hayatında yeni işlerine aktaracak olan Gemici’nin ‘ Çaresizim ‘ isimli yeni şarkısı Ünlü Mamuller Yapım etiketi ile tüm dijital platformlardan dinlenebilir.
Virgül
Gökhan Türkmen’in ‘Virgül’ projesinin ilk ayak seslerini Ocak ayında yayınladığı “İhtimaller Perisi” ile duymuş ve heyecanlanmıştık. Geçtiğimiz günlerde diğer iki yeni şarkı ile birlikte ‘Virgül’ arşivimizdeki yerini aldı.
Basın bültenine ‘ Her şey bir virgül ile başlar ‘ cümlesi yazılmış. Ne de güzel özetlenmiş mevzu. Bu projenin ismini ilk duyduğumda bu şarkıların bundan sonra bizi bekleyen yeni melodilere bir girizgah niteliği taşıdığını düşünmüştüm. Biraz akustik, biraz elektronik, dinlemesi ve keşfi keyifli düzenlemeler barındıran bu çalışmadaki şarkıları kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim. Katman katman her dinleyişte farklı yerlerini seveceğinizi düşündüğüm şarkılarda Gökhan Türkmen ve GT Band’in bu işe ruhunu yine fazlasıyla kattığını görüyoruz.
‘Virgül’de yer alan üç şarkının da müzikleri Gökhan Türkmen’e, sözleri ise Ozan Turgut’a ait. “İhtimaller Perisi” nin düzenlemesi GT Band’e , “Ben Unuturum”un düzenlemesi Tunç Çakır’a ve geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta müzisyen Harun Kolçak’a ithaf edilen “Masal Olsa”nın düzenlemesi ise Atıl Aksoy’a ait.
Bir sonraki müzikal yolculuk öncesi virgül koyan Gökhan Türkmen’in heyecanlandıran , dünya müziğini kendi melodileri ile harmanlayıp dayağımıza getiren işlerine hız kesmeden devam etmesine koca bir alkış. Müzik dünyasının son yıllarda içinde bulunduğu çetrefilli yollarında cesur , sürüden uzak şarkılar yapmak hiç kolay değil. Türkmen ve ekibi bildiği yolda gayet yerinde kararları ile dinlemesi keyifli işler yapmaya hep devam etsin.
Olay ne
Bu haftanın sürprizi Aydın Kurtoğlu’nun ‘Olay ne’ şarkısı oldu. Aslında uzunca bir süredir belli olan bu projenin içeriğini kendisi ile yaptığım sohbette öğrenmiştim. Sonuç tıpkı anlattığı gibi gayet eğlenceli olmuş. Retro rüzgarların dört bir koldan estiği şarkının video klip çalışması o soundun hakkını tam anlamıyla veren, son yılların başarılı yönetmeni Murat Joker tarafından çekilmiş.
İzlerken aslında böyle bir film ya da dizi olsa hiç fena olmayacakmış dedim kendi kendime. Aydın Kurtoğlu ve Murat Joker’in iki polisi canlandırdığı klip, aksiyonlu sahneleri ve döneme uygun kılık kıyafetlerle şarkıya cuk oturmuş bir iş olmuş.
‘ Olay ne’ şarkısının sözleri Murat Joker'e, müziği ise Aydın Kurtoğlu ve Orçun Kurtoğlu'na ait. Düzenlemesinde ise son yıllarda yaptığı işlerle adını sıkça duyduğumuz Serkan Balkan’ın imzası var. Şarkının rap kısımlarında yine Murat Joker’e rastlıyoruz. Azılı bir rap , hip hop dinleyicisi olan Joker’in bu çalışmadan sonra kendine ait bir rap şarkısı söylemesinin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Dinledikçe keyif alacağınız ‘ Olay ne ‘ klip ile birlikte özenli bir çalışma olmuş.
Kandırmışlar aşk diye
Özellikle slow şarkılarda insanın bam teline basmayı iyi bilenlerden olduğunu düşündüğüm Gülden Mutlu beni yine şaşırtmadı ve ‘ Kandırmışlar aşk diye’ isimli yeni şarkısını efkarlı gecelerimize yoldaş olarak yolladı.
Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Osman Çetin’e ait olan “Kandırmışlar Aşk Diye”nin İdil Dizdar ve Said Dağdeviren yönetmenliğinde çekilen klibindeki görsellere ayrı bir bayıldım. Farklı Gülden imajları ve ruh hallerine tanık olduğumuz klip, şarkının dramatik dokusuyla gayet güzel örtüşmüş.
Gerek başka şarkıcılara gerekse kendine yazdığı slow şarkılarda bir başka parladığını düşündüğüm Gülden Mutlu, yeni şarkısı için ''İçinde var olan o aşkın, başka bir heyecana tercih edildiğini gördüğünde, avazı çıktığı kadar bağırmak isteyen, bunu sayfalarca yazmak isteyen ama susan insanlar var. Onlara ‘’sizi anlıyorum’’ demek istedim. Hikaye hayattan, hayal kırıklığının içinden ve bir sürü kişinin derdi olarak hayatlarından geçen o gerçek histen.'' demiş. O isyan ve karşı tarafı gerçeklerle tokatlayan sözler dinlerken sizi de tokatlıyor. Aşktan nasibini almamışlar için fazla mesai harcanmaması gerektiğini hatırlatan şarkıyı ilişkinizde ipleri koparma aşamasına getirdiyseniz daha dikkatli dinleyin. Fena gaza getiriyor.