Söz ve müziği şarkıcının kendisine ait olan ‘Çalkala’nın düzenlemesini Tunç Çakır yapmış. Çubukçu’ya yeni şarkısında Gökhan Türkmen ve Aslı Demirer eşlik ediyor.

Klip çekimi Dubai'de Murat Joker yönetmenliğinde gerçekleşmiş. Şarkı oturduğunuz yerde sizi sallanmaya teşvik ediyor. ‘Çalkala’nın son saniyelerinde Gökhan Türkmen ve Aslı Demirer’in bölümleri bir parmak bal şeklinde çalınmış. Yakında şarkıya bir remix yapılırsa o vokalleri daha çok duyabiliriz belki.





Ege Çubukçu özlediğimiz ve r&b müziği ülkemizde geniş kitlelerle buluşturmada usta bir isimdir. Kendisinin GTR müzik ile yollarını birleştirip , yeni müzikal çalışmalarına burada devam etmesine çok sevindim. Yeni projesi hayırlı uğurlu olsun ve arayı daha fazla açmasın diyelim. Çalkala 2 Şubat’ta tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşacak.

Kalakaldın mı?

Fettah Can’ın yeni şarkısı “ Kalakaldın mı?”yı dinlerken bir kez daha anladım ki bazı isimlerin şarkılarına her daim ihtiyaç var. Fettah Can bunlardan biri. Kendisi gibi müzisyen olan eşi Cansu Kurtçu ile yaptıkları üretimler hep lezzetli , hep insanın içine işleyen cinsten.

Yeni şarkı “Kalakaldın mı?”nın sözleri Cansu Kurtçu’ya müziği hem Cansu ve Fettah’a ait. Düzenleme altında yine Fettah Can imzası var. Şarkı düzenlemesnin genelde akustik olmasına özen gösterilmiş. O sıcaklığı genelde tüm şarkı düzenlemelerinde korumaları takdire şayan. Yine her bir enstrümanı tek tek dinleyebileceğimiz temiz bir düzenleme ile sunulmuş “ Kalakaldın mı?”





Fettah ve Cansu, üreten bir çift olarak gerek solo çalışmaları gerekse diğer şarkıcılara verdikleri şarkılarla pop müzik çorbasının lezzet veren en mühim baharatları bence. Bu ikilinin üretimleri hiç durmasın.

Gizem’i biraz tanıyalım.

Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Mahmut Tuncer’in kızı Gizem, babasının tam tersi pop müzik alanında bir yolculuğa yelken açtı. Kendisiyle ilk çalışması ‘Aşk Uykusu’nu konuşmak üzere buluştuk. Gizem’i yakından tanıyacağınız keyifli ve eğlenceli geçen sohbetimizi Hürriyet TV’de “Serhat’la Kayıttayız” programında izleyebilirsiniz.