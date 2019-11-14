‘Biraz Sezen biraz ben Deniz Seki’ isimli Deniz Seki konserleri yakında başlıyor. Projeyi duyar duymaz heyecanlandım. Sezen Aksu ile ilgili birçok projeye zaman içinde şahit olduk ama bu diğerlerinden farklı özellikler taşıyor. Bu seri ile hem Deniz Seki hem de Sezen Aksu şarkılarından oluşan bir repertuvar var. Araya serpiştirilen anekdotlarla zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağımız bir konser bizi bekliyor.
Sezen ve Deniz aşktan beslenen, söylemek istediklerini şarkıları ile ifade eden, bizim söyleyemediklerimizi bizim adımıza dile getiren kadınlar. Her ikisinin zaman içinde oluşan dostlukları , paylaşımları ve bilmediğimiz acı tatlı hikayeleri bu konser serisinde şarkılar eşliğinde izleyici ile buluşacak.
Kendi şarkılarını yazıp çizip söyleyen bu iki kadının eserlerinin kurgusu iyi yapılmış bir hikaye şeklinde seyirci karşısına çıkacağını düşünürsek , konseri kaçırmamak için kenara not almaktan başka çaremiz yok.
Biraz Sezen , biraz ben Deniz Seki konser serisinin bilet satışları başladı. 4 Aralık Çarşamba İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi, 10 Aralık Salı Bursa Tayyare Kültür Merkezi, 13 Aralık Cuma İstanbul Trump Gösteri ve Kültür Merkezi, 20 Aralık Cuma İzmit Sabancı Gösteri Merkezi ‘nde olacak konserlerin biletleri satışa çıktığı yoğun ilgi görmüş. Tükenmeden yerinizi ayırtın derim.
BURAK AKSAK’IN YENİ KİTABI
Bu hafta oldukça ilgi gören bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Leyla ile Mecnun, Bana Masal Anlatma, Kara Bela, Ben de Özledim gibi dizi ve filmleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Aksak, yeni kitabı 'Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz ‘un başarısı ile adından şu sıralar sıkça söz ettiriyor.
Aksak kitap içeriğini “Bu kitap, kavgalı olduğum hayatla barışma çabalarımın toplamıdır. Çocukluğum, ilk gençlik yıllarım, hatalarım, doğru bildiğim yanlışlarım, sahip çıkmaya çalıştığım umutlarım, sevdiklerim, kaybettiklerim, gerçekleşen hayallerimin şaşkınlığı, başarısızlık sandığım tecrübelerin utancı, hatırlayamadığım yüzler ve sesler var. Umarım keyifle okunur. " diye özetlemiş.
'Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz ‘ kitabının içinde Burak Aksak’a ait biyografik ögeler, hayatına dair izler taşıyan öyküler yer alıyor. Çıkar çıkmaz yoğun ilgi görmüş kitap için yapılan 2 imza gününde tüm kitaplar hızlıca tükenmiş.
KÖRDÜĞÜM
Bu hafta müzik dünyasında dikkat çeken isimlerden birisi Ceren Cennet oldu. Cennet’in müzikal yolculuk hikayesi dijital dünyada başlamış. 2018 yılında YouTube ve çeşitli uygulamalarda şarkılarını paylaşarak kendi kitlesini oluşturan Ceren Cennet sesini özellikle bu uygulamaları kullanan genç kullanıcılara duyurmayı başarmış.
Yeni şarkısı ‘ Kördüğüm ‘ iki haftada amatör haliyle YouTube’da 200 bin, TikTok’ta ise 2 milyon erişim sağlamış. Şarkının sözü ve müziği Ceren Cennet’in kendisine , aranjesi ise Erkan Şen’e ait.
Müzik dünyasında seyri değiştiren genç kitlenin radarına girmek çok önemli. Ceren bunu başarmış gözüküyor. Şarkınız eğer sosyal medyada videosu çekilenler arasında yer alıyorsa o iş tamamdır.
Biraz Sezen biraz ben Deniz Seki
‘Biraz Sezen biraz ben Deniz Seki’ isimli Deniz Seki konserleri yakında başlıyor. Projeyi duyar duymaz heyecanlandım. Sezen Aksu ile ilgili birçok projeye zaman içinde şahit olduk ama bu diğerlerinden farklı özellikler taşıyor. Bu seri ile hem Deniz Seki hem de Sezen Aksu şarkılarından oluşan bir repertuvar var. Araya serpiştirilen anekdotlarla zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağımız bir konser bizi bekliyor.
Sezen ve Deniz aşktan beslenen, söylemek istediklerini şarkıları ile ifade eden, bizim söyleyemediklerimizi bizim adımıza dile getiren kadınlar. Her ikisinin zaman içinde oluşan dostlukları , paylaşımları ve bilmediğimiz acı tatlı hikayeleri bu konser serisinde şarkılar eşliğinde izleyici ile buluşacak.
Kendi şarkılarını yazıp çizip söyleyen bu iki kadının eserlerinin kurgusu iyi yapılmış bir hikaye şeklinde seyirci karşısına çıkacağını düşünürsek , konseri kaçırmamak için kenara not almaktan başka çaremiz yok.
Biraz Sezen , biraz ben Deniz Seki konser serisinin bilet satışları başladı. 4 Aralık Çarşamba İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi, 10 Aralık Salı Bursa Tayyare Kültür Merkezi, 13 Aralık Cuma İstanbul Trump Gösteri ve Kültür Merkezi, 20 Aralık Cuma İzmit Sabancı Gösteri Merkezi ‘nde olacak konserlerin biletleri satışa çıktığı yoğun ilgi görmüş. Tükenmeden yerinizi ayırtın derim.
BURAK AKSAK’IN YENİ KİTABI
Bu hafta oldukça ilgi gören bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Leyla ile Mecnun, Bana Masal Anlatma, Kara Bela, Ben de Özledim gibi dizi ve filmleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Aksak, yeni kitabı 'Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz ‘un başarısı ile adından şu sıralar sıkça söz ettiriyor.
Aksak kitap içeriğini “Bu kitap, kavgalı olduğum hayatla barışma çabalarımın toplamıdır. Çocukluğum, ilk gençlik yıllarım, hatalarım, doğru bildiğim yanlışlarım, sahip çıkmaya çalıştığım umutlarım, sevdiklerim, kaybettiklerim, gerçekleşen hayallerimin şaşkınlığı, başarısızlık sandığım tecrübelerin utancı, hatırlayamadığım yüzler ve sesler var. Umarım keyifle okunur. " diye özetlemiş.
'Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz ‘ kitabının içinde Burak Aksak’a ait biyografik ögeler, hayatına dair izler taşıyan öyküler yer alıyor. Çıkar çıkmaz yoğun ilgi görmüş kitap için yapılan 2 imza gününde tüm kitaplar hızlıca tükenmiş.
KÖRDÜĞÜM
Bu hafta müzik dünyasında dikkat çeken isimlerden birisi Ceren Cennet oldu. Cennet’in müzikal yolculuk hikayesi dijital dünyada başlamış. 2018 yılında YouTube ve çeşitli uygulamalarda şarkılarını paylaşarak kendi kitlesini oluşturan Ceren Cennet sesini özellikle bu uygulamaları kullanan genç kullanıcılara duyurmayı başarmış.
Yeni şarkısı ‘ Kördüğüm ‘ iki haftada amatör haliyle YouTube’da 200 bin, TikTok’ta ise 2 milyon erişim sağlamış. Şarkının sözü ve müziği Ceren Cennet’in kendisine , aranjesi ise Erkan Şen’e ait.
Müzik dünyasında seyri değiştiren genç kitlenin radarına girmek çok önemli. Ceren bunu başarmış gözüküyor. Şarkınız eğer sosyal medyada videosu çekilenler arasında yer alıyorsa o iş tamamdır.