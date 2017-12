Bir 2018 dileği

2018 umarım müzik sektörü için güzel bir yıl olur. Tekelleşmenin olmadığı , her müzik türünün kendine kolayca yer bulabildiği bir ortam sağlanır. Bunları yazarken çok ümitli olmasam da bu yolda atılacak adımların yüreklere su serpeceğini düşünüyorum.

En çok izlenme, tıklanma ve dinlenmenin bir başarı ölçüsü kabul edilmediği, algı yönetimlerinin dinleyiciyi kuşatmadığı , yeni çıkan isimlerin kendilerini ve müziklerini ifade edebilecekleri platformların kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir 2018 fena olmaz hani. Ve inşallah tüm bunlar olurken dinleyiciler nitelik ve nicelik ayrımının farkına varmış, ısrarla dayatılan kişi ve müziklerden sıyrılıp rotayı iyi müzisyen ve şarkıcıların işlerine çevirmiş olur. Zira artık son demlerini yaşadığımız 2017 senesindeki tıklanma hikayeleri , listeler , en çok satan kavgaları vs. derken dinleyici bu esnada birçok güzel şarkıyı ve albümü ıskalar hale geldi. Hoş bilinçli dinleyici her zaman kendi zevkleri doğrultusunda sadık kaldığı şarkıcıya ve yeniliklere algılarını açık tutar ama arada kalan insanları bu karmaşadan çekip kurtarmak lazım diye düşünüyorum.

Teknoloji ilerledikçe dijitale kayan müzik dünyası bu işin nimetlerinden yararlanırken , bizim gibi gelenekçi dinleyicileri unutmamalı. CD basımları devam etmeli. Kartonet okuyan , o sayfaları çevirmekten , kimin ne yaptığını oradan okumaktan zevk alan insanları bu keyiften mahrum bırakmamalı. Tek şarkı atışı işlerden ziyade dolu dolu albüm kayıtlarına yönelmeli. 2018 bu yüzden Türkiye’de müzik sektörüne iyi gelsin ve yukarıda saydığım arızaların giderilmesi adına artık bir şeyler yapılsın istiyorum. Bize her şartta en iyi gelen şey müzik. Artık silkelenme ve elma armut ayrımını yapma vakti.

NE DEMEK İSTEDİĞİM 2019’DA ANLAŞILACAK

Işın Karaca ile geçtiğimiz günlerde bu yılın son röportajını yapmak üzere buluştum. Sohbetimize yeni albümü ‘Eyvallah’ ile girdik merak ettiklerimden çıktık. Yakın zamanda albümden “Aşk” isimli şarkıya klip çekmeye hazırlanıyor. Gelen tepkilerden çok memnun. Boş durmuyor kafasında başka projelerde var. Müzik dünyası ile alakalı şikayetlerini artık dile getirmek istemiyor. “Benim ne demek istediğimi 2019 yılında anlayacaklar. O yüzden ben daha fazla konuşmak istemiyorum” diyerek, göz kırpıyor.

Anladığım kadarıyla 1 sene daha bekleyeceğiz ve sonra müzik dünyasındaki dengelerin değiştiğine beraber tanık olacağız. Yeni çıkan şarkıcılarla arasında sorun olup olmadığımı sorduğumda “Benim ne yeni çıkan işlerle nede yeni jenerasyon şarkıcılarla hiç bir sorunum yok. Beğendiğimi alkışlarım ama beğenmediğim şeyleri söylemekte özgürüm” diye cevap veriyor.

Hem müzik hem özel hayatında mutlu ve huzurlu bir Işın Karaca vardı karşımda. Kendi anlatımıyla o eski her şeye bir anda alevlenen Işın’dan eser yok. Son albüm ismi gibi her şeye eyvallah diyor. Damarına basıldığında verecek cevapları mevcut. Röportajda beni kırmayarak merak ettiğim her soruya içtenlikle cevap verdi. Bu yılın son Serhat’la Kayıttayız röportajı Işın Karaca’nın samimi cevapları ile Hürriyet TV’de izlenebilir.