Uzer’in 13 yeni şarkıdan oluşan “Benim Umrumda” isimli çalışması GTR müzik etiketiyle dijital ortamda dinleyici ile buluştu.

Albümün tamamını dinledikten sonra anladım ki iyi müzik , farklı tatları müzikseverlerle buluşturmak Bora Uzer’in tıpkı albümünün ismi gibi hala umurunda. Bu albümün Gökhan Türkmen’in sahibi olduğu GTR müzik ile buluşması ayrı bir güzellik olmuş. Bora gibi Gökhan’ın da müzikte tekdüzelikten , popüler olandan ayrı kendi istediği müziği yapması bu ikiliyi tam ortada buluşturmuş belli ki.

Bora Uzer’i Kangroove zamanlarından zevkle takip ederim. O zaman grup olarak yaptıkları coverlar hep farklı ve yeni tınlıyordu. Kendilerinden bir şeyler katarak müziklerini icra ediyor ve bir cover grup olmanın ötesine taşıyorlardı mevzuyu. Bora Uzer bana göre Pharrell’in Türkiye muadili bir isim. Müzik yapmaktan gerçekten zevk alan , matematiksel hesaplardan uzak, ruhu nereye isterse müziğini o yönde şekillendirenlerden biri.





Sadece Türkiye için değil yurtdışı pazarı için yaptığı çalışmalarda aralıksız devam eden müzisyenin ‘Analog People’ ismiyle kurduğu grup ve şarkılarını bir araştırıp dinleyin derim. Popüler olma derdi olmayan , sadece müzik yapmak için yaşayan ve bundan zevk alan insanlardan biri Bora Uzer. Ünlü oyuncu Hugh Jackman’ın ülkemizde sergilediği showlarda yanında yer almasını istediği isim olması onun yaptığı müziğin gerçek anlamda dünya müziği olduğunun bir kanıtı bence.

Yeni albümüne gelecek olursak, “Benim Umrumda” Bora Uzer’in solo olarak çıkardığı ikinci albüm. 2009 yılında çıkardığı ilk solo albüm “B1” yoğun promosyon çalışması yapılmamasına rağmen dikkatli ve meraklı müzik dinleyicisinin dikkatini çekmişti. Yeni albüm alt yapı ve şarkı sözü olarak yine Bora Uzer’in kendine has tarzını koruyor. Pop , funk , jazz , r&b türlerini ustalıkla harmanladığı albüm nakış gibi işlenmiş. Albümün sürprizi Gökhan Türkmen’in konuk olduğu “ Yaşa “ şarkısı. Güzel müziğin yanında şarkı sözlerindeki mesajlar da dikkat çekiyor bu albümde. Benim ilk dinleyişte favorilerim ‘Bu An’ , ‘Gün Bugün’, ‘Bir Aşkım Var’

Albümü dinlemeye başlayınca yağ gibi aktığına şahit oluyorsunuz. Bora Uzer’in sadık dinleyicisinin yanı sıra bu müziğe uzak , yeni tatlar arayan insanlarında bir iki dinleyişte bağırlarına basacakları gayet şık bir iş olmuş. Bu arada umarım yurdumuzun güzide pop şarkıcıları Bora Uzer ile yakın zamanda ortak bir iş yapar veya bir şarkılarını ona teslim ederler. Ben ortaya çok güzel tatlar çıkacağı kanaatindeyim.

Bora Uzer’in yeni albümün ilk lansman konseri 31 Ocak tarihinde Zorlu’da olacak. Gayet keyifli geçeceğine emin olduğum bu konseri kaçırmayın.

Güliz Ayla ile parladık

Güliz Ayla ile geçtiğimiz hafta yeni albümü ‘Parla’ ile ilgili konuşmak üzere buluştuk. Hem albüm hem de Güliz Ayla’nın bilinmeyenlerini bulacağınız röportajımızı Hürriyet TV’de ‘Serhat’la Kayıttayız’ programında izleyebilirsiniz.







