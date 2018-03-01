'Benim değerimi yaşarken bilin’

Müzikten asla kopmayan , sahne çalışmaları ve özel konserleri tam gaz devam eden Yeliz , popüler dünyada çok gözükmese de üretimi hiç durmayan sanatçılardan.

“Hak ettiği yerde” değil sitemleri en çok yapılan sanatçılardan biridir Yeliz. Kendisi her şeyin farkında ama şu an bulunduğu yerden gayet memnun. Onun kendini mutlu hissettiği sahnesi ve mikrofonu hayatında olduğu müddetçe daha fazlasında ne gözü var ne de bir sitemi. “ Benim yaşarken değerimi bilsinler yeter. Yoksa öldükten sonra ‘şöyle güzel sesti böyle güzel sesti’ demelerinin bir anlamı yok” diyor.

Yeni çıkan şarkısının sözleri Aysel Gürel, müziği Tamer Gürsoy ve düzenlemesi Volga Tamöz’e ait. Yeliz’e yakışır derecede büyük bir şarkı olan “ Bekle yağmur geliyor”un video klip çalışması Nihat Odabaşı’na ait.

Kendisiyle yaptığımız röportajı , sorduğum sorulara verdiği samimi cevapları Hürriyet TV’de “Serhat’la Kayıttayız” programında izleyebilirsiniz. Yeliz’in yıllar sonra itiraf ettiklerini duyunca oldukça şaşırdım.









Bu diyet başka

Sosyal medya diyeti hiç denediniz mi? Ben geçtiğimiz hafta denedim. Sonuç benim adıma gayet olumlu. Arada sırada kafamızı bu dünyadan kaldırıp , hayatın içine daha çok karışmak ve kendimize vakit ayırmak lazım.

Uzaklaşın 1 hafta şu sosyal mecralardan bakın nasıl hafifleyeceksiniz. Instagram , Twitter , Facebook sayesinde başka hayatlara tanık olmak , paylaşımları izlemek insanı farkında olmadan o kadar çok yoruyor ve etkiliyor ki. Hepsinden uzak geçirdiğim bir hafta sonunda kendimi gayet sakin ve dinlenmiş hissettim. Belli aralıklarla bu dünyadan el ayak çekmek herkese lazım. Deneyin farkı fark edeceksiniz.

Her şarkıya dokunmayın

Her şarkıyı cover yapmasak diyorum. Bazı şarkılar yeniden yorumlandığında ister istemez ilk yorumlayan kişiyle karşılaştırmaya gidiliyor. Bu karşılaşmadan kolay kolay sağ çıkanına rastlamadım.

İlk sahibinden duyup sevdiğimiz, anılarımıza fon müziği teşkil etmiş şarkılar , gün gelip başka birisinin sesinden karşımıza çıktığında ve üstüne bir de kötü yorumlandığında sinirlenmemek elde değil.

Ben derim ki üzerine katabileceğiniz , farklı yorumla değişik tatlar sunabileceğiniz bir şey yoksa hiç bu işlere girmeyin. “Zamanında nasılsa ortalığı yakıp kavurmuş. ‘Şimdi yapsak yine aynı şey olur’ kafasıyla yapılan işlerde sonuç çoğunlukla hüsran olacak ve insanlar yine o şarkının orijinalini dinlemeye devam edecek.