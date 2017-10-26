İrem Derici birkaç güne yeni şarkısı ‘’Bazı aşklar yarım kalmalı’’yı dinleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Aslında bu şarkı 1.5 seneye yakın süredir İrem’in elindeydi. Canlı şahidiyim şarkıyı aldığı günden itibaren çıkarmak için sabırsızlanıyordu. Kısmet 2017 yılınaymış.

Geçtiğimiz günlerde klip çekimindeydim. Sanki ilk defa bir şarkı çıkarıyor gibi heyecanlıydı. Klipte Flamenko dansı yapıyor ve uzunca bir aradan sonra ilk çıktığı zamanlardaki saç rengi olan siyah bir peruk takıyor. Klip arası bol bol sohbet etme imkanımız oldu. ‘Seni çok farklı gördüm bu sefer. Ne kadar heyecanlı olsan da sakinliğini koruyorsun’ diye sorduğumda ‘Sanırım olgunlaştım’ cevabını veriyor. Şu aralar tek düşündüğü şey işi ve vereceği konserler.

Sağlık nedeniyle uzak kaldığı sahneyi çok özlemiş. Hazırda bekleyen başka yeni şarkıları da mevcut. Hepsini sırası geldiğinde çıkarmayı planlıyor. Kendisiyle yaptığım sohbetin detaylarını ve hiçbir yerde olmayan kamera arkası görüntülerini Hürriyet TV’de ‘Serhat’la kayıttayız’ video röportajında izleyebilirsiniz.

Edis’in ters köşe işleri

Genç popçumuz Edis’in ‘Çok çok’ şarkısı geçtiğimiz yazın severek bağra basılan şarkılar kategorisindendi. Kısa sürede radyo ve yazlık mekanların göz bebeği oldu. Öyle ki sadece ülkemizde değil dünyadan da güzel tepkiler aldı. Youtube’da şarkıları yorumlayan yabancı kullanıcıların kanallarında şarkıya methiyeler düzüldü. Edis şu sıralar konserden konsere koşuyor.

Gelişmeler güzel olunca Edis’i aradım ve bir sonraki hamlesini sordum. Şarkının beğenilmesinden oldukça mutlu ama başarı rehavetinde değil. Boş durmuyor. Uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ilk albümünün mixleri ile meşgulmüş şu sıralar. ‘Biraz tüyo ver’ diye sorduğumda ‘Eğer mixler ve aranjeler istediğim gibi olursa, içinde boş olmayan, 11 şarkılık bir albüm geliyor’ diyerek detayları sıraladı. Ters köşe bir iş olacakmış. Slow şarkılarının çok sevileceğini söylüyor. Albümde Edis’in favorisi olan elektronik tarzda bir şarkı varmış.

Çıkış şarkısı ise değişik armoni yapısına sahipmiş. Bu şarkı için ‘Şu ana kadar yazdığım en olgun sözlere sahip’ diyor. Albümde Alper Narman ve Onur Özışık ile beraber yaptıkları 2 şarkı haricinde diğer tüm şarkılar kendisine aitmiş. Düzenlemelere imza atan aranjörler Ozan Çolakoğlu , Mustafa Ceceli , Ozan Bayraşa , Osman Çetin , Gürsel Çelik. İçinde alaturka, r&b ve elektronik tarzda şarkıların bulunduğu ve beklenilenin aksine slow şarkıların sayısının çok olduğu albüm için kılı kırk yaran Edis, eğer bir aksilik olmazsa albümün en geç Kasım ayında çıkacağını söylüyor.

Son dakika golü

Baran Bayraktar’ın ‘Gol’ isimli şarkısı, minimal aranjesi ve sıcak sözleri ile insanı gülümsetmeyi başarıyor. Şarkının sözleri Kenan Doğulu ve Isra Gülümser’e ait. Müziğine baktığımızda yine Kenan Doğulu imzası görüyoruz. Düzenleme ise Bedük'e ait. Baran Bayraktarın bu ikinci solo single çalışması. Daha önce Dev grubunun solistiydi.

Grupken ilk gazete röportajlarını ben yapmıştım. O zamandan belliydi Baran’ın tek başına da bir şeyler yapacağı. Enerjik , kabına sığmayan enerjisi bunun sinyalini zaten veriyordu. Şu sıralar heyecanlı. ‘Böyle bir şarkıda Kenan Doğulu , Isra Gülümser ve Bedük’le çalışmak , rüya takımı ile çalışmak gibi bir şey’ diyor. Şarkı geniş kitlelere ulaştıktan sonra hazırda bekleyen bir başka single daha varmış. Ondan sonra ya albüm ya da single olarak ilerlemeyi düşünüyor. Ben Baran’ın azmini ve enerjisini takdir ediyorum. Onu daha çok kişi tanımalı ve müziğini dinlemeli. Tek düze aranjelerden , beylik şarkı sözlerinden sıkıldıysanız bence bir adet ‘Baran Bayraktar – Gol ‘ dinleyin. Gülümseyip, ruhunuzu hafifletmek yanında bonusu.