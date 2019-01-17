‘Ayrılırken Tanışalım’ avukat Ayşegül Mermer’in gerçek olaylardan yola çıkarak, hem mesleki hem de duygusal hayatında kendisinde iz bırakan boşanma ve velayet davalarını anlattığı bir kitap. ‘Ayrılırken tanışalım’ dendiğinde bir durup düşünüyor insan ve ‘Nasıl yani?’ sorusu geliyor hemen akıllara. Mevzu baya derin okuyunca anlayacaksınız.
Kitapta yer alan olayların sadece avukatlık mesleği açısından ele alındığını düşünmeyin. Ayşegül Mermer yeri geldiğinde bir kız çocuğu, yeri geldiğinde kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan güçlü bir kentli kadın bakış açısıyla değerlendirmiş gözlemlerini.
Mermer kitap ile alakalı “Tanık olduğum bende derin izler bırakan hikâyeler raflardaki tozlu dosyalarda kapanıp gidemezdi. Her biri birer hayat dersi olan bu hikâyeleri okuyucularımla paylaşmalıydım. Her çiftin yaşadığı basit ama evlilikte yıkıcı fay hatları oluşturan bu detayları okurken ‘son bir şans daha’ diye düşünmenize yardımcı olması dileğiyle...” demiş. Bu hikayeleri paylaşarak çoğu insana kendi çıkmazları ile karşılaştırma şansı tanıyarak çözüm yolları sunmuş ve sorunları yeniden değerlendirmeleri için fırsat tanımış.
Okudukça benzer durumları yaşayan ya da yaşamaya meyilli insanların iki kere düşünmelerine neden olacağını düşündüğüm bu kitabın bir başka güzel yanı ise satışından elde edilecek gelirin sokak hayvanları için harcanacak olması.
DERYA
Ege Çubukçu sessizliğini zımba gibi bir albüm ile bozmuş. Kendisini yıllardır severek takip ederim. Bana kalırsa kariyerinde hep nokta atışı işler yapmıştır. Özellikle Ayşe Hatun Önal misafirliğindeki şarkılarında zamanında az yerimizde bir o yana bir bu yana sallanmadık. Yıllar içinde çalışmalarını dinleyici ile aralıklarla paylaşsa da esaslı ve şaşalı dönüşü bu albüm ile yapıyor diyebiliriz.
‘Derya’ isimli çalışmasında 10 şarkı yer alıyor. ‘Aybala’ isimli şarkıda kendisine Metth eşlik etmiş. BrokBeatz ve Selim Siyami Sümer albümün diğer aşamalarında yer alan isimler. Derya aslında Ege Çubukçu’nun ön adıymış. Alter ego denilen mevzu Derya ile su yüzüne çıkmış ve bu albümdeki şarkılarla şekillenmiş. Bu detayı öğrenince şarkıları başka bir kulakla dinliyorsunuz.
Kayıtlarını duvarlarına kadar kendisinin boyadığı İzmir’deki stüdyosunda yaptığı bu albümdeki Ege Çubukçu, benim gayet hoşuma gitti. Yılların , yaşanmışlıkların Ege’nin zaten gayet tok ve mikrofonik olan sesine yansıyışı gayet net duyuluyor. Karargahını İzmir’de kuran Çubukçu’ya İstanbul’dan ayrılmak yaramış. Albümdeki favorilerim Era , Carpe Diem ve Voltaj. Dozunda yapılan efektler , alt yapıların keşfe açık oluşu kulaklara iyi gelecek. Takın kulaklığınızı, kapayın gözleri ve Derya’nın dünyasına doğru bir yolculuğa çıkın.
NE DİYORSAN
Aybüke Albere ne diyorsa o! Kendisi hayalleri konusunda kafasına koyduğu her şeyi teker teker yapacağına ant içmiş bir müzik aşığı. İzmir’den aynı hayali paylaştığı çocukluk arkadaşı Edis’in başarısına ve azmine baktığımızda Aybüke’nin kadın kontenjanından aynı yolda başarıdan başarıya koşacağını kestirmek zor olmasa gerek.
“ Ne diyorsan “ isimli ilk çalışmasının söz, müzik ve düzenlemesinde çalışmalarını pek bir sevdiğimiz ve artık aranjör olarak da kendini gösteren Onur Özdemir imzası var. Video klip Gülşen Aybaba tarafından çekilmiş. Aybüke’nin bu işe olan aşkını ve kendisini en iyi ifade ettiği yerin sahne olduğunu bir iki performans videosunu izlediğinizde anlıyorsunuz.
Kendisinin potansiyelinin gayet yüksek olduğunu , zamanı gelince maharetlerini teker teker insanlar ile buluşturacağını düşünüyorum. Yeni nefes , yeni heyecan, yeni kan pop müziğimizde her zaman aradığımız şey değil mi? Hele birde bu işi gerçekten yapmak için azmi ve birikimi olan birisi karşımızda ise değmeyin keyfimize. Aybüke hakkında daha hiç bir şey görmedik bence. Bekleyelim zamanla şaşırtacak.
KISA KISA
18 seneyi aşkın süredir Türkçe pop-rock dalında güzel şarkıları ile hayatımızın çeşitli anlarında fon müziği teşkil eden başarılı grup Gece Yolcuları; Müslüm Gürses şarkılarına yer verdikleri konserleri ile 24 Ocak’ta Babylon’da sahne alacakmış. Hem Müslüm Gürses hem de Gece Yolcuları dinleyicisi iseniz bu gece kaçmaz.
Madonna’nın merakla beklenen yeni albümü ortada dolaşan söylentilere göre Şubat ayı içerisinde yayınlanacakmış. Bu bekleyişin bitmesini en çok isteyenlerden biriyim. Kraliçenin bu albüm için neler hazırladığını dinlemek için sabırsızlanıyorum. Bu arada Nicki Minaj ile Madonna arasından su sızmazdı ama geçtiğimiz günlerde Nicki , Madonna’yı instagram hesabında takipten çıkarmış. Nedeninin Madonna ile Cardi B. arasındaki samimiyet olduğu söyleniyor.
Bu yıl içinde albümü çıkması beklenen bir diğer isim Justin Bieber. Alttan alttan çalışmalarını sürdürdüğü albümün ansızın çıkması yüksek bir ihtimalmiş.
Ayrılırken tanışalım
‘Ayrılırken Tanışalım’ avukat Ayşegül Mermer’in gerçek olaylardan yola çıkarak, hem mesleki hem de duygusal hayatında kendisinde iz bırakan boşanma ve velayet davalarını anlattığı bir kitap. ‘Ayrılırken tanışalım’ dendiğinde bir durup düşünüyor insan ve ‘Nasıl yani?’ sorusu geliyor hemen akıllara. Mevzu baya derin okuyunca anlayacaksınız.
Kitapta yer alan olayların sadece avukatlık mesleği açısından ele alındığını düşünmeyin. Ayşegül Mermer yeri geldiğinde bir kız çocuğu, yeri geldiğinde kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan güçlü bir kentli kadın bakış açısıyla değerlendirmiş gözlemlerini.
Mermer kitap ile alakalı “Tanık olduğum bende derin izler bırakan hikâyeler raflardaki tozlu dosyalarda kapanıp gidemezdi. Her biri birer hayat dersi olan bu hikâyeleri okuyucularımla paylaşmalıydım. Her çiftin yaşadığı basit ama evlilikte yıkıcı fay hatları oluşturan bu detayları okurken ‘son bir şans daha’ diye düşünmenize yardımcı olması dileğiyle...” demiş. Bu hikayeleri paylaşarak çoğu insana kendi çıkmazları ile karşılaştırma şansı tanıyarak çözüm yolları sunmuş ve sorunları yeniden değerlendirmeleri için fırsat tanımış.
Okudukça benzer durumları yaşayan ya da yaşamaya meyilli insanların iki kere düşünmelerine neden olacağını düşündüğüm bu kitabın bir başka güzel yanı ise satışından elde edilecek gelirin sokak hayvanları için harcanacak olması.
DERYA
Ege Çubukçu sessizliğini zımba gibi bir albüm ile bozmuş. Kendisini yıllardır severek takip ederim. Bana kalırsa kariyerinde hep nokta atışı işler yapmıştır. Özellikle Ayşe Hatun Önal misafirliğindeki şarkılarında zamanında az yerimizde bir o yana bir bu yana sallanmadık. Yıllar içinde çalışmalarını dinleyici ile aralıklarla paylaşsa da esaslı ve şaşalı dönüşü bu albüm ile yapıyor diyebiliriz.
‘Derya’ isimli çalışmasında 10 şarkı yer alıyor. ‘Aybala’ isimli şarkıda kendisine Metth eşlik etmiş. BrokBeatz ve Selim Siyami Sümer albümün diğer aşamalarında yer alan isimler. Derya aslında Ege Çubukçu’nun ön adıymış. Alter ego denilen mevzu Derya ile su yüzüne çıkmış ve bu albümdeki şarkılarla şekillenmiş. Bu detayı öğrenince şarkıları başka bir kulakla dinliyorsunuz.
Kayıtlarını duvarlarına kadar kendisinin boyadığı İzmir’deki stüdyosunda yaptığı bu albümdeki Ege Çubukçu, benim gayet hoşuma gitti. Yılların , yaşanmışlıkların Ege’nin zaten gayet tok ve mikrofonik olan sesine yansıyışı gayet net duyuluyor. Karargahını İzmir’de kuran Çubukçu’ya İstanbul’dan ayrılmak yaramış. Albümdeki favorilerim Era , Carpe Diem ve Voltaj. Dozunda yapılan efektler , alt yapıların keşfe açık oluşu kulaklara iyi gelecek. Takın kulaklığınızı, kapayın gözleri ve Derya’nın dünyasına doğru bir yolculuğa çıkın.
NE DİYORSAN
Aybüke Albere ne diyorsa o! Kendisi hayalleri konusunda kafasına koyduğu her şeyi teker teker yapacağına ant içmiş bir müzik aşığı. İzmir’den aynı hayali paylaştığı çocukluk arkadaşı Edis’in başarısına ve azmine baktığımızda Aybüke’nin kadın kontenjanından aynı yolda başarıdan başarıya koşacağını kestirmek zor olmasa gerek.
“ Ne diyorsan “ isimli ilk çalışmasının söz, müzik ve düzenlemesinde çalışmalarını pek bir sevdiğimiz ve artık aranjör olarak da kendini gösteren Onur Özdemir imzası var. Video klip Gülşen Aybaba tarafından çekilmiş. Aybüke’nin bu işe olan aşkını ve kendisini en iyi ifade ettiği yerin sahne olduğunu bir iki performans videosunu izlediğinizde anlıyorsunuz.
Kendisinin potansiyelinin gayet yüksek olduğunu , zamanı gelince maharetlerini teker teker insanlar ile buluşturacağını düşünüyorum. Yeni nefes , yeni heyecan, yeni kan pop müziğimizde her zaman aradığımız şey değil mi? Hele birde bu işi gerçekten yapmak için azmi ve birikimi olan birisi karşımızda ise değmeyin keyfimize. Aybüke hakkında daha hiç bir şey görmedik bence. Bekleyelim zamanla şaşırtacak.
KISA KISA
18 seneyi aşkın süredir Türkçe pop-rock dalında güzel şarkıları ile hayatımızın çeşitli anlarında fon müziği teşkil eden başarılı grup Gece Yolcuları; Müslüm Gürses şarkılarına yer verdikleri konserleri ile 24 Ocak’ta Babylon’da sahne alacakmış. Hem Müslüm Gürses hem de Gece Yolcuları dinleyicisi iseniz bu gece kaçmaz.
Madonna’nın merakla beklenen yeni albümü ortada dolaşan söylentilere göre Şubat ayı içerisinde yayınlanacakmış. Bu bekleyişin bitmesini en çok isteyenlerden biriyim. Kraliçenin bu albüm için neler hazırladığını dinlemek için sabırsızlanıyorum. Bu arada Nicki Minaj ile Madonna arasından su sızmazdı ama geçtiğimiz günlerde Nicki , Madonna’yı instagram hesabında takipten çıkarmış. Nedeninin Madonna ile Cardi B. arasındaki samimiyet olduğu söyleniyor.
Bu yıl içinde albümü çıkması beklenen bir diğer isim Justin Bieber. Alttan alttan çalışmalarını sürdürdüğü albümün ansızın çıkması yüksek bir ihtimalmiş.